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الوصف

يختلف عن تنسيق Pretty في أن الجدول يُعرض مع خطوط فاصلة بين الصفوف. ولذلك تكون النتيجة أكثر إحكامًا.
يُستخدم هذا التنسيق افتراضيًا في عميل سطر الأوامر في الوضع التفاعلي.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦