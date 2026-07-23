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الوصف

يحلّل التنسيق Regex كل سطر من البيانات المستوردة وفقًا للتعبير النمطي المُحدَّد. الاستخدام يُطبَّق التعبير النمطي من إعداد format_regexp على كل سطر من البيانات المستوردة. ويجب أن يساوي عدد الأنماط الفرعية في التعبير النمطي عدد الأعمدة في مجموعة البيانات المستوردة. يجب أن تكون أسطر البيانات المستوردة مفصولة بمحرف سطر جديد '\n' أو بمحرف سطر جديد بنمط DOS "\r\n". يُحلَّل محتوى كل نمط فرعي مطابق باستخدام طريقة التحليل الخاصة بنوع البيانات المقابل، وفقًا لإعداد format_regexp_escaping_rule. إذا لم يطابق التعبير النمطي السطر وكان format_regexp_skip_unmatched مضبوطًا على 1، فسيتم تخطي السطر بصمت. وإلا، يُطرَح استثناء.

مثال للاستخدام

لنفترض وجود الملف data.tsv:
data.tsv
والجدول imp_regex_table:
Query
سنُدرِج البيانات من الملف المذكور أعلاه في الجدول أعلاه باستخدام الاستعلام التالي:
Query
يمكننا الآن SELECT البيانات من الجدول لمعرفة كيف حلّل تنسيق Regex البيانات من الملف:
Query
Response

إعدادات التنسيق

عند العمل مع تنسيق Regexp، يمكنك استخدام الإعدادات التالية:
  • format_regexpString. يحتوي على تعبير نمطي بتنسيق re2.
  • format_regexp_escaping_ruleString. قواعد الإفلات التالية مدعومة:
    • CSV (على غرار CSV
    • JSON (على غرار JSONEachRow
    • Escaped (على غرار TSV
    • Quoted (على غرار Values
    • Raw (يستخرج الأنماط الفرعية كاملةً، من دون قواعد إفلات، على غرار TSVRaw
  • format_regexp_skip_unmatchedUInt8. يحدد ما إذا كان ينبغي إطلاق استثناء إذا لم يطابق التعبير format_regexp البيانات المستوردة. يمكن ضبطه على 0 أو 1.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦