|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
Apache Avro هو تنسيق تسلسل موجّه نحو الصفوف يستخدم الترميز الثنائي لمعالجة البيانات بكفاءة. يدعم تنسيق
الوصف
Avro قراءة ملفات بيانات Avro وكتابتها. يفترض هذا التنسيق رسائل ذاتية الوصف تتضمن مخططًا مضمّنًا. إذا كنت تستخدم Avro مع سجل مخططات، فارجع إلى تنسيق
AvroConfluent.
يوضح الجدول أدناه جميع أنواع البيانات التي يدعمها تنسيق Apache Avro، وأنواع بيانات ClickHouse المقابلة في استعلامات
مطابقة أنواع البيانات
INSERT و
SELECT.
|نوع بيانات Avro
INSERT
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات Avro
SELECT
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int(8\16\32), UInt(8\16\32)
int
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int64, UInt64
long
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float32
float
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float64
double
bytes,
string,
fixed,
enum
|String
bytes أو
string *
bytes,
string,
fixed
|FixedString(N)
fixed(N)
enum
|Enum(8\16)
enum
array(T)
|Array(T)
array(T)
map(V, K)
|Map(V, K)
map(string, K)
union(null, T),
union(T, null)
|Nullable(T)
union(null, T)
union(T1, T2, …) **
|Variant(T1, T2, …)
union(T1, T2, …) **
null
|Nullable(Nothing)
null
int (date) ***
|Date, Date32
int (date) ***
long (timestamp-millis) ***
|DateTime64(3)
long (timestamp-millis) ***
long (timestamp-micros) ***
|DateTime64(6)
long (timestamp-micros) ***
bytes (decimal) ***
|DateTime64(N)
bytes (decimal) ***
int
|IPv4
int
fixed(16)
|IPv6
fixed(16)
bytes (decimal) ***
|Decimal(P, S)
bytes (decimal) ***
string (uuid) ***
|UUID
string (uuid) ***
fixed(16)
|Int128/UInt128
fixed(16)
fixed(32)
|Int256/UInt256
fixed(32)
record
|Tuple
record
bytesهو الخيار الافتراضي، ويُتحكم فيه عبر الإعداد
output_format_avro_string_column_pattern
null ضمنيًا كقيمة للحقل، لذلك سيُحوَّل Avro
union(T1, T2, null)، على سبيل المثال، إلى
Variant(T1, T2).
ونتيجةً لذلك، عند إنشاء Avro من ClickHouse، يجب علينا دائمًا تضمين النوع
null ضمن مجموعة أنواع Avro
union لأننا لا نعرف أثناء استدلال المخطط ما إذا كانت أي قيمة هي بالفعل
null.
*** الأنواع المنطقية في Avro
أنواع البيانات المنطقية غير المدعومة في Avro:
time-millis
time-micros
duration
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
input_format_avro_allow_missing_fields
|ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند عدم العثور على حقل في المخطط.
0
input_format_avro_null_as_default
|ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند إدراج قيمة
null في عمود لا يقبل القيم الفارغة.
0
output_format_avro_codec
|خوارزمية الضغط لملفات إخراج Avro. القيم الممكنة:
null,
deflate,
snappy,
zstd.
output_format_avro_sync_interval
|فاصل المزامنة في ملفات Avro (بالبايت).
16384
output_format_avro_string_column_pattern
|تعبير نمطي لتحديد أعمدة
String عند مواءمة نوع السلسلة في Avro. بشكل افتراضي، تُكتب أعمدة
String في ClickHouse على أنها من النوع
bytes في Avro.
output_format_avro_rows_in_file
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل ملف إخراج Avro. عند بلوغ هذا الحد، يُنشأ ملف جديد (إذا كان نظام التخزين يدعم تقسيم الملفات).
1
أمثلة
لقراءة البيانات من ملف Avro واستيرادها إلى جدول في ClickHouse:
قراءة بيانات Avro
يجب أن يكون المخطط الجذري لملف Avro المُدخَل من النوع
$ cat file.avro | clickhouse-client --query="INSERT INTO {some_table} FORMAT Avro"
record.
لتحديد المطابقة بين أعمدة الجدول وحقول مخطط Avro، يقارن ClickHouse أسماءها.
وهذه المقارنة حسّاسة لحالة الأحرف، ويتم تخطي الحقول غير المستخدمة.
قد تختلف أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse عن الحقول المناظرة لها في بيانات Avro المُدرَجة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه ثم يحوّل البيانات إلى نوع العمود المناظر.
أثناء استيراد البيانات، إذا لم يُعثر على حقل في المخطط وكان الإعداد
input_format_avro_allow_missing_fields مُمكّنًا، فستُستخدم القيمة الافتراضية بدلًا من إصدار خطأ.
لكتابة بيانات من جدول ClickHouse إلى ملف Avro:
كتابة البيانات بتنسيق Avro
يجب أن تستوفي أسماء الأعمدة ما يلي:
$ clickhouse-client --query="SELECT * FROM {some_table} FORMAT Avro" > file.avro
- أن تبدأ بـ
[A-Za-z_]
- ألا يتبعها سوى
[A-Za-z0-9_]
output_format_avro_codec و
output_format_avro_sync_interval على التوالي.
باستخدام الدالة
استنتاج مخطط Avro
DESCRIBE في ClickHouse، يمكنك بسرعة عرض البنية المستنتجة لملف Avro كما في المثال التالي.
يتضمن هذا المثال عنوان URL لملف Avro متاحًا للعامة ضمن حاوية S3 العامة الخاصة بـ ClickHouse:
DESCRIBE url('https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hits.avro', 'Avro');
┌─name───────────────────────┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ WatchID │ Int64 │ │ │ │ │ │
│ JavaEnable │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ Title │ String │ │ │ │ │ │
│ GoodEvent │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ EventTime │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ EventDate │ Date32 │ │ │ │ │ │
│ CounterID │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ ClientIP │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ ClientIP6 │ FixedString(16) │ │ │ │ │ │
│ RegionID │ Int32 │ │ │ │ │ │
...
│ IslandID │ FixedString(16) │ │ │ │ │ │
│ RequestNum │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ RequestTry │ Int32 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘