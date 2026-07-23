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الوصف

Apache Avro هو تنسيق تسلسل موجّه نحو الصفوف يستخدم الترميز الثنائي لمعالجة البيانات بكفاءة. يدعم تنسيق Avro قراءة ملفات بيانات Avro وكتابتها. يفترض هذا التنسيق رسائل ذاتية الوصف تتضمن مخططًا مضمّنًا. إذا كنت تستخدم Avro مع سجل مخططات، فارجع إلى تنسيق AvroConfluent.

مطابقة أنواع البيانات

يوضح الجدول أدناه جميع أنواع البيانات التي يدعمها تنسيق Apache Avro، وأنواع بيانات ClickHouse المقابلة في استعلامات INSERT وSELECT. ** يقبل نوع Variant القيمة null ضمنيًا كقيمة للحقل، لذلك سيُحوَّل Avro union(T1, T2, null)، على سبيل المثال، إلى Variant(T1, T2). ونتيجةً لذلك، عند إنشاء Avro من ClickHouse، يجب علينا دائمًا تضمين النوع null ضمن مجموعة أنواع Avro union لأننا لا نعرف أثناء استدلال المخطط ما إذا كانت أي قيمة هي بالفعل null. *** الأنواع المنطقية في Avro أنواع البيانات المنطقية غير المدعومة في Avro:
  • time-millis
  • time-micros
  • duration

إعدادات التنسيق

أمثلة

قراءة بيانات Avro

لقراءة البيانات من ملف Avro واستيرادها إلى جدول في ClickHouse:
يجب أن يكون المخطط الجذري لملف Avro المُدخَل من النوع record. لتحديد المطابقة بين أعمدة الجدول وحقول مخطط Avro، يقارن ClickHouse أسماءها. وهذه المقارنة حسّاسة لحالة الأحرف، ويتم تخطي الحقول غير المستخدمة. قد تختلف أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse عن الحقول المناظرة لها في بيانات Avro المُدرَجة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه ثم يحوّل البيانات إلى نوع العمود المناظر. أثناء استيراد البيانات، إذا لم يُعثر على حقل في المخطط وكان الإعداد input_format_avro_allow_missing_fields مُمكّنًا، فستُستخدم القيمة الافتراضية بدلًا من إصدار خطأ.

كتابة البيانات بتنسيق Avro

لكتابة بيانات من جدول ClickHouse إلى ملف Avro:
يجب أن تستوفي أسماء الأعمدة ما يلي:
  • أن تبدأ بـ [A-Za-z_]
  • ألا يتبعها سوى [A-Za-z0-9_]
يمكن ضبط ضغط الإخراج وفاصل المزامنة لملفات Avro باستخدام الإعدادين output_format_avro_codec وoutput_format_avro_sync_interval على التوالي.

استنتاج مخطط Avro

باستخدام الدالة DESCRIBE في ClickHouse، يمكنك بسرعة عرض البنية المستنتجة لملف Avro كما في المثال التالي. يتضمن هذا المثال عنوان URL لملف Avro متاحًا للعامة ضمن حاوية S3 العامة الخاصة بـ ClickHouse:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦