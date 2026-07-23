الإدخال الإخراج الاسم المستعار ✔ ✔

Avro قراءة Apache Avro هو تنسيق تسلسل موجّه نحو الصفوف يستخدم الترميز الثنائي لمعالجة البيانات بكفاءة. يدعم تنسيققراءة ملفات بيانات Avro وكتابتها. يفترض هذا التنسيق رسائل ذاتية الوصف تتضمن مخططًا مضمّنًا. إذا كنت تستخدم Avro مع سجل مخططات، فارجع إلى تنسيق AvroConfluent

​ مطابقة أنواع البيانات

INSERT و SELECT . يوضح الجدول أدناه جميع أنواع البيانات التي يدعمها تنسيق Apache Avro، وأنواع بيانات ClickHouse المقابلة في استعلامات

bytes هو الخيار الافتراضي، ويُتحكم فيه عبر الإعداد output_format_avro_string_column_pattern

null ضمنيًا كقيمة للحقل، لذلك سيُحوَّل Avro union(T1, T2, null) ، على سبيل المثال، إلى Variant(T1, T2) . ونتيجةً لذلك، عند إنشاء Avro من ClickHouse، يجب علينا دائمًا تضمين النوع null ضمن مجموعة أنواع Avro union لأننا لا نعرف أثناء استدلال المخطط ما إذا كانت أي قيمة هي بالفعل null . ** يقبل نوع Variant القيمةضمنيًا كقيمة للحقل، لذلك سيُحوَّل Avro، على سبيل المثال، إلى. ونتيجةً لذلك، عند إنشاء Avro من ClickHouse، يجب علينا دائمًا تضمين النوعضمن مجموعة أنواع Avroلأننا لا نعرف أثناء استدلال المخطط ما إذا كانت أي قيمة هي بالفعل

أنواع البيانات المنطقية غير المدعومة في Avro:

time-millis

time-micros

duration

​ إعدادات التنسيق

الإعداد الوصف الافتراضي input_format_avro_allow_missing_fields ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند عدم العثور على حقل في المخطط. 0 input_format_avro_null_as_default ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند إدراج قيمة null في عمود لا يقبل القيم الفارغة. 0 output_format_avro_codec خوارزمية الضغط لملفات إخراج Avro. القيم الممكنة: null , deflate , snappy , zstd . output_format_avro_sync_interval فاصل المزامنة في ملفات Avro (بالبايت). 16384 output_format_avro_string_column_pattern تعبير نمطي لتحديد أعمدة String عند مواءمة نوع السلسلة في Avro. بشكل افتراضي، تُكتب أعمدة String في ClickHouse على أنها من النوع bytes في Avro. output_format_avro_rows_in_file الحد الأقصى لعدد الصفوف في كل ملف إخراج Avro. عند بلوغ هذا الحد، يُنشأ ملف جديد (إذا كان نظام التخزين يدعم تقسيم الملفات). 1

​ قراءة بيانات Avro

لقراءة البيانات من ملف Avro واستيرادها إلى جدول في ClickHouse:

$ cat file.avro | clickhouse-client --query= "INSERT INTO {some_table} FORMAT Avro"

يجب أن يكون المخطط الجذري لملف Avro المُدخَل من النوع record .

لتحديد المطابقة بين أعمدة الجدول وحقول مخطط Avro، يقارن ClickHouse أسماءها. وهذه المقارنة حسّاسة لحالة الأحرف، ويتم تخطي الحقول غير المستخدمة.

قد تختلف أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse عن الحقول المناظرة لها في بيانات Avro المُدرَجة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه ثم يحوّل البيانات إلى نوع العمود المناظر.

أثناء استيراد البيانات، إذا لم يُعثر على حقل في المخطط وكان الإعداد input_format_avro_allow_missing_fields مُمكّنًا، فستُستخدم القيمة الافتراضية بدلًا من إصدار خطأ.

​ كتابة البيانات بتنسيق Avro

لكتابة بيانات من جدول ClickHouse إلى ملف Avro:

$ clickhouse-client --query= "SELECT * FROM {some_table} FORMAT Avro" > file.avro

يجب أن تستوفي أسماء الأعمدة ما يلي:

أن تبدأ بـ [A-Za-z_]

ألا يتبعها سوى [A-Za-z0-9_]

يمكن ضبط ضغط الإخراج وفاصل المزامنة لملفات Avro باستخدام الإعدادين output_format_avro_codec output_format_avro_sync_interval على التوالي.

​ استنتاج مخطط Avro

باستخدام الدالة DESCRIBE في ClickHouse، يمكنك بسرعة عرض البنية المستنتجة لملف Avro كما في المثال التالي. يتضمن هذا المثال عنوان URL لملف Avro متاحًا للعامة ضمن حاوية S3 العامة الخاصة بـ ClickHouse: