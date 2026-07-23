|الإدخال
|إخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
في هذا التنسيق، تُمثَّل جميع البيانات على شكل كائن JSON واحد، ويُمثَّل كل صف كحقل منفصل ضمن هذا الكائن، على غرار تنسيق
الوصف
JSONEachRow.
مثال للاستخدام
إذا كانت لدينا بعض بيانات JSON:
مثال بسيط
لاستخدام اسم كائن كقيمة لعمود، يمكنك استخدام الإعداد الخاص
{
"row_1": {"num": 42, "str": "hello", "arr": [0,1]},
"row_2": {"num": 43, "str": "hello", "arr": [0,1,2]},
"row_3": {"num": 44, "str": "hello", "arr": [0,1,2,3]}
}
format_json_object_each_row_column_for_object_name.
تُعيَّن قيمة هذا الإعداد إلى اسم عمود، ويُستخدم هذا الاسم كمفتاح JSON للصف في الكائن الناتج.
لنفترض أن لدينا الجدول
المخرجات
test ويحتوي على عمودين:
لنُخرج الناتج بتنسيق
┌─object_name─┬─number─┐
│ first_obj │ 1 │
│ second_obj │ 2 │
│ third_obj │ 3 │
└─────────────┴────────┘
JSONObjectEachRow ونستخدم الإعداد
format_json_object_each_row_column_for_object_name:
Query
SELECT * FROM test SETTINGS format_json_object_each_row_column_for_object_name='object_name'
Response
{
"first_obj": {"number": 1},
"second_obj": {"number": 2},
"third_obj": {"number": 3}
}
لنفترض أننا خزّنا ناتج المثال السابق في ملف باسم
الإدخال
data.json:
Query
SELECT * FROM file('data.json', JSONObjectEachRow, 'object_name String, number UInt64') SETTINGS format_json_object_each_row_column_for_object_name='object_name'
ويعمل أيضًا مع استدلال المخطط:
Response
┌─object_name─┬─number─┐
│ first_obj │ 1 │
│ second_obj │ 2 │
│ third_obj │ 3 │
└─────────────┴────────┘
Query
DESCRIBE file('data.json', JSONObjectEachRow) SETTING format_json_object_each_row_column_for_object_name='object_name'
Response
┌─name────────┬─type────────────┐
│ object_name │ String │
│ number │ Nullable(Int64) │
└─────────────┴─────────────────┘
إدخال البيانات
يسمح ClickHouse بما يلي:
Query
INSERT INTO UserActivity FORMAT JSONEachRow {"PageViews":5, "UserID":"4324182021466249494", "Duration":146,"Sign":-1} {"UserID":"4324182021466249494","PageViews":6,"Duration":185,"Sign":1}
- أي ترتيب لأزواج المفتاح والقيمة داخل الكائن.
- حذف بعض القيم.
يستبدل ClickHouse القيم المحذوفة بالقيم الافتراضية لأنواع البيانات المقابلة. إذا جرى تحديد
معالجة القيم المحذوفة
DEFAULT expr، يستخدم ClickHouse قواعد استبدال مختلفة وفقًا للإعداد input_format_defaults_for_omitted_fields.
تأمل الجدول التالي:
Query
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_table
(
x UInt32,
a DEFAULT x * 2
) ENGINE = Memory;
- إذا كانت
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0، فإن القيمة الافتراضية لكلٍّ من
xو
aهي
0(لأنها القيمة الافتراضية لنوع البيانات
UInt32).
- إذا كانت
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1، فإن القيمة الافتراضية لـ
xهي
0، لكن القيمة الافتراضية لـ
aهي
x * 2.
عند إدراج البيانات باستخدام
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1، يستهلك ClickHouse موارد حوسبة أكبر مقارنةً بالإدراج باستخدام
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0.
لنأخذ جدول
استعلام البيانات
UserActivity مثالًا:
يُرجع الاستعلام
┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┐
│ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │
│ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │
└─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┘
SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow ما يلي:
على عكس تنسيق JSON، لا تُستبدل تسلسلات UTF-8 غير الصالحة. تُفلت القيم بالطريقة نفسها كما في
{"UserID":"4324182021466249494","PageViews":5,"Duration":146,"Sign":-1}
{"UserID":"4324182021466249494","PageViews":6,"Duration":185,"Sign":1}
JSON.
يمكن إخراج أي مجموعة من البايتات في السلاسل النصية. استخدم تنسيق
JSONEachRow إذا كنت متأكدًا من أن البيانات الموجودة في الجدول يمكن تنسيقها بصيغة JSON من دون فقدان أي معلومات.
إذا كان لديك جدول يحتوي على أعمدة من نوع البيانات
استخدام البُنى Nested
Nested، فيمكنك إدراج بيانات JSON بالبنية نفسها. فعِّل هذه الميزة باستخدام الإعداد input_format_import_nested_json.
على سبيل المثال، تأمل الجدول التالي:
كما ترى في وصف نوع البيانات
Query
CREATE TABLE json_each_row_nested (n Nested (s String, i Int32) ) ENGINE = Memory
Nested، يتعامل ClickHouse مع كل مكوّن من البنية المتداخلة على أنه عمود منفصل (
n.s و
n.i في جدولنا). يمكنك إدراج البيانات بالطريقة التالية:
لإدراج البيانات ككائن JSON هرمي، اضبط
Query
INSERT INTO json_each_row_nested FORMAT JSONEachRow {"n.s": ["abc", "def"], "n.i": [1, 23]}
input_format_import_nested_json=1.
بدون هذا الإعداد، يُطلق ClickHouse استثناءً.
{
"n": {
"s": ["abc", "def"],
"i": [1, 23]
}
}
Query
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'input_format_import_nested_json'
Response
┌─name────────────────────────────┬─value─┐
│ input_format_import_nested_json │ 0 │
└─────────────────────────────────┴───────┘
Query
INSERT INTO json_each_row_nested FORMAT JSONEachRow {"n": {"s": ["abc", "def"], "i": [1, 23]}}
Response
Code: 117. DB::Exception: Unknown field found while parsing JSONEachRow format: n: (at row 1)
Query
SET input_format_import_nested_json=1
INSERT INTO json_each_row_nested FORMAT JSONEachRow {"n": {"s": ["abc", "def"], "i": [1, 23]}}
SELECT * FROM json_each_row_nested
Response
┌─n.s───────────┬─n.i────┐
│ ['abc','def'] │ [1,23] │
└───────────────┴────────┘
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|ملاحظات
input_format_import_nested_json
|ربط بيانات JSON المتداخلة بالجداول المتداخلة (يعمل ذلك مع تنسيق JSONEachRow).
false
input_format_json_read_bools_as_numbers
|السماح بقراءة القيم المنطقية كأرقام في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_bools_as_strings
|السماح بتفسير القيم المنطقية على أنها سلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_numbers_as_strings
|السماح بتفسير الأرقام على أنها سلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_arrays_as_strings
|السماح بتفسير مصفوفات JSON على أنها سلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_objects_as_strings
|السماح بتفسير كائنات JSON على أنها سلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_named_tuples_as_objects
|تحليل أعمدة named tuple على أنها كائنات JSON.
true
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
|محاولة استنتاج الأرقام من الحقول النصية أثناء استنتاج المخطط.
false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
|محاولة استنتاج named tuple من كائنات JSON أثناء استنتاج المخطط.
true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
|استخدم النوع String للمفاتيح التي لا تحتوي أثناء استدلال المخطط في تنسيقات إدخال JSON إلا على قيم NULL أو كائنات/مصفوفات فارغة.
true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple
|أدرِج القيم الافتراضية للعناصر المفقودة في كائن JSON أثناء تحليل named tuple.
true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple
|تجاهل المفاتيح غير المعروفة في كائن JSON للـ named Tuples.
false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns
|السماح بعدد متغيّر من الأعمدة في تنسيق JSONCompact/JSONCompactEachRow، مع تجاهل الأعمدة الإضافية واستخدام القيم الافتراضية للأعمدة المفقودة.
false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence
|إطلاق استثناء إذا كانت سلسلة JSON تحتوي على تسلسل إفلات غير صالح. وإذا كان هذا الخيار معطّلاً، فستبقى تسلسلات الإفلات غير الصالحة كما هي في البيانات.
true
input_format_json_empty_as_default
|اعتبار الحقول الفارغة في إدخال JSON قيماً افتراضية.
false.
|بالنسبة إلى التعبيرات الافتراضية المعقدة، يجب أيضًا تفعيل
input_format_defaults_for_omitted_fields.
output_format_json_quote_64bit_integers
|يتحكم في إحاطة الأعداد الصحيحة ذات 64 بت بعلامات اقتباس في تنسيق إخراج JSON.
true
output_format_json_quote_64bit_floats
|يتحكم في إحاطة الأعداد ذات الفاصلة العائمة 64 بت بعلامات اقتباس في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_quote_denormals
|يُمكّن إخراج القيم ‘+nan’ و’-nan’ و’+inf’ و’-inf’ في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_quote_decimals
|يتحكم في وضع القيم العشرية بين علامتَي اقتباس في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_escape_forward_slashes
|يتحكم في تهريب الشرطات المائلة للأمام في مخرجات السلاسل النصية ضمن تنسيق إخراج JSON.
true
output_format_json_named_tuples_as_objects
|يُسلسِل أعمدة named tuple ككائنات JSON.
true
output_format_json_array_of_rows
|يُخرج مصفوفة JSON تضم جميع الصفوف بتنسيق JSONEachRow(Compact).
false
output_format_json_validate_utf8
|يُمكّن من التحقق من تسلسلات UTF-8 في تنسيقات إخراج JSON (لاحظ أن هذا لا يؤثر في التنسيقات JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata، إذ تتحقق هذه التنسيقات دائمًا من UTF-8).
false