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الوصف

يختلف عن JSONEachRow فقط في أن صفوف البيانات تُخرَج على هيئة مصفوفات، لا كائنات.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية، باسم football.json:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام التنسيق JSONCompactEachRow:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦