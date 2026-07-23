|إدخال
|إخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
مشابه لتنسيق
الوصف
TabSeparated، لكنه يعرض قيمة بصيغة
name=value.
تُهرَّب الأسماء بالطريقة نفسها كما في تنسيق
TabSeparated، كما يُهرَّب أيضًا الرمز
=.
SearchPhrase= count()=8267016
SearchPhrase=bathroom interior design count()=2166
SearchPhrase=clickhouse count()=1655
SearchPhrase=2014 spring fashion count()=1549
SearchPhrase=freeform photos count()=1480
SearchPhrase=angelina jolie count()=1245
SearchPhrase=omsk count()=1112
SearchPhrase=photos of dog breeds count()=1091
SearchPhrase=curtain designs count()=1064
SearchPhrase=baku count()=1000
Query
SELECT * FROM t_null FORMAT TSKV
Response
x=1 y=\N
عند التحليل، يمكن أن تأتي قيم الأعمدة المختلفة بأي ترتيب. ويجوز حذف بعض القيم، إذ تُعامل كما لو كانت مساويةً لقيمها الافتراضية. في هذه الحالة، تُستخدم الأصفار والصفوف الفارغة بوصفها قيمًا افتراضية. ولا تُدعَم القيم المعقدة التي يمكن تحديدها في الجدول كقيم افتراضية. يسمح التحليل بإضافة حقل إضافي
عندما يكون هناك عدد كبير من الأعمدة الصغيرة، يكون هذا التنسيق غير فعّال، ولا توجد عمومًا أي حاجة لاستخدامه. ومع ذلك، فهو لا يقل كفاءةً عن تنسيق
JSONEachRow.
tskv من دون علامة يساوي أو قيمة. ويُتجاهل هذا الحقل.
أثناء الاستيراد، سيتم تجاهل الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة،
إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على
1.
يُنسَّق NULL بالشكل
\N.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف
إدراج البيانات
tskv التالي المسمّى
football.tskv:
أدخِل البيانات:
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Sutton United away_team=Bradford City home_team_goals=1 away_team_goals=4
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Swindon Town away_team=Barrow home_team_goals=2 away_team_goals=1
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Tranmere Rovers away_team=Oldham Athletic home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Port Vale away_team=Newport County home_team_goals=1 away_team_goals=2
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Salford City away_team=Mansfield Town home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Barrow away_team=Northampton Town home_team_goals=1 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bradford City away_team=Carlisle United home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bristol Rovers away_team=Scunthorpe United home_team_goals=7 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Exeter City away_team=Port Vale home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Harrogate Town A.F.C. away_team=Sutton United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Hartlepool United away_team=Colchester United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Leyton Orient away_team=Tranmere Rovers home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Mansfield Town away_team=Forest Green Rovers home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Newport County away_team=Rochdale home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Oldham Athletic away_team=Crawley Town home_team_goals=3 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Stevenage Borough away_team=Salford City home_team_goals=4 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Walsall away_team=Swindon Town home_team_goals=0 away_team_goals=3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tskv' FORMAT TSKV;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
TSKV:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة، مع صفَّي ترويسة لأسماء الأعمدة والأنواع:
SELECT *
FROM football
FORMAT TSKV
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Sutton United away_team=Bradford City home_team_goals=1 away_team_goals=4
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Swindon Town away_team=Barrow home_team_goals=2 away_team_goals=1
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Tranmere Rovers away_team=Oldham Athletic home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Port Vale away_team=Newport County home_team_goals=1 away_team_goals=2
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Salford City away_team=Mansfield Town home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Barrow away_team=Northampton Town home_team_goals=1 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bradford City away_team=Carlisle United home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bristol Rovers away_team=Scunthorpe United home_team_goals=7 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Exeter City away_team=Port Vale home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Harrogate Town A.F.C. away_team=Sutton United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Hartlepool United away_team=Colchester United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Leyton Orient away_team=Tranmere Rovers home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Mansfield Town away_team=Forest Green Rovers home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Newport County away_team=Rochdale home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Oldham Athletic away_team=Crawley Town home_team_goals=3 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Stevenage Borough away_team=Salford City home_team_goals=4 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Walsall away_team=Swindon Town home_team_goals=0 away_team_goals=3