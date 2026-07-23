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الوصف

مشابه لتنسيق TabSeparated، لكنه يعرض قيمة بصيغة name=value. تُهرَّب الأسماء بالطريقة نفسها كما في تنسيق TabSeparated، كما يُهرَّب أيضًا الرمز =.
Query
Response
عندما يكون هناك عدد كبير من الأعمدة الصغيرة، يكون هذا التنسيق غير فعّال، ولا توجد عمومًا أي حاجة لاستخدامه. ومع ذلك، فهو لا يقل كفاءةً عن تنسيق JSONEachRow.
عند التحليل، يمكن أن تأتي قيم الأعمدة المختلفة بأي ترتيب. ويجوز حذف بعض القيم، إذ تُعامل كما لو كانت مساويةً لقيمها الافتراضية. في هذه الحالة، تُستخدم الأصفار والصفوف الفارغة بوصفها قيمًا افتراضية. ولا تُدعَم القيم المعقدة التي يمكن تحديدها في الجدول كقيم افتراضية. يسمح التحليل بإضافة حقل إضافي tskv من دون علامة يساوي أو قيمة. ويُتجاهل هذا الحقل. أثناء الاستيراد، سيتم تجاهل الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة، إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. يُنسَّق NULL بالشكل \N.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف tskv التالي المسمّى football.tskv:
أدخِل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق TSKV:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة، مع صفَّي ترويسة لأسماء الأعمدة والأنواع:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦