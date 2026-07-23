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الوصف

يختلف عن تنسيق PrettyCompact في أنه يُخزَّن مؤقتًا ما يصل إلى 10,000 صف، ثم يُخرَج على هيئة جدول واحد، لا على شكل كتل.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦