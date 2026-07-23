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الوصف

يطبع أيضًا صفَّين للترويسة يتضمنان أسماء الأعمدة والأنواع، على غرار TabSeparatedWithNamesAndTypes.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

بدءًا من الإصدار 23.1، يكتشف ClickHouse تلقائيًا رؤوس الأعمدة في ملفات CSV عند استخدام تنسيق CSV، لذا لا حاجة إلى استخدام CSVWithNames أو CSVWithNamesAndTypes.
باستخدام ملف CSV التالي المسمى football_types.csv:
أنشئ جدولًا:
أدخِل البيانات باستخدام تنسيق CSVWithNamesAndTypes:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق CSVWithNamesAndTypes:
سيكون الناتج ملف CSV يتضمن صفَّي ترويسة لأسماء الأعمدة وأنواعها:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا فسيتم تخطي الصف الأول.
إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا فسيتم تخطي الصف الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦