الإدخال الإخراج الاسم المستعار ✔ ✔ TSV

في تنسيق TabSeparated، تُكتب البيانات صفًا تلو الآخر. يحتوي كل صف على قيم مفصولة بعلامات جدولة. تتبع كل قيمة علامة جدولة، باستثناء القيمة الأخيرة في الصف، التي يتبعها محرف تغذية سطر. ويُفترض استخدام محارف تغذية السطر الخاصة بـ Unix بدقة في جميع المواضع. ويجب أيضًا أن ينتهي الصف الأخير بمحرف تغذية سطر. تُكتب القيم بتنسيق نصي، من دون علامات اقتباس محيطة، مع استخدام محارف هروب للمحارف الخاصة.

يتوفر هذا التنسيق أيضًا باسم TSV .

يُعد تنسيق TabSeparated مناسبًا لمعالجة البيانات باستخدام برامج ونصوص برمجية مخصصة. ويُستخدم افتراضيًا في واجهة HTTP، وفي وضع الدُفعات لعميل سطر الأوامر. ويتيح هذا التنسيق أيضًا نقل البيانات بين أنظمة إدارة قواعد البيانات المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على تفريغ من MySQL وتحميله إلى ClickHouse، أو العكس.

يدعم تنسيق TabSeparated إخراج القيم الإجمالية (عند استخدام WITH TOTALS) والقيم القصوى (عندما تكون ‘extremes’ مضبوطة على 1). في هذه الحالات، تُخرج القيم الإجمالية والقيم القصوى بعد البيانات الرئيسية. ويُفصل كلٌّ من النتيجة الرئيسية والقيم الإجمالية والقيم القصوى عن الآخر بسطر فارغ. مثال:

SELECT EventDate, count () AS c FROM test . hits GROUP BY EventDate WITH TOTALS ORDER BY EventDate FORMAT TabSeparated 2014 - 03 - 17 1406958 2014 - 03 - 18 1383658 2014 - 03 - 19 1405797 2014 - 03 - 20 1353623 2014 - 03 - 21 1245779 2014 - 03 - 22 1031592 2014 - 03 - 23 1046491 1970 - 01 - 01 8873898 2014 - 03 - 17 1031592 2014 - 03 - 23 1406958

​ تنسيق البيانات

تُكتب الأعداد الصحيحة بالصيغة العشرية. ويمكن أن تحتوي الأعداد على المحرف الإضافي ”+” في البداية (ويُتجاهل عند التحليل، ولا يُسجَّل عند التنسيق). ولا يجوز أن تحتوي الأعداد غير السالبة على إشارة السالب. وعند القراءة، يُسمح بتحليل سلسلة فارغة على أنها صفر، أو (بالنسبة إلى الأنواع الموقَّعة) سلسلة تتكوّن فقط من إشارة ناقص على أنها صفر. وقد تُحلَّل الأعداد التي لا تتوافق مع نوع البيانات المقابل على أنها عدد مختلف، من دون رسالة خطأ.

تُكتب الأعداد ذات الفاصلة العائمة بالصيغة العشرية. وتُستخدم النقطة فاصلًا عشريًا. كما أن الصيغ الأسية مدعومة، وكذلك ‘inf’ و’+inf’ و’-inf’ و’nan’. ويمكن أن يبدأ تمثيل الأعداد ذات الفاصلة العائمة بفاصلة عشرية أو ينتهي بها. أثناء التنسيق، قد يحدث فقدان للدقة في الأعداد ذات الفاصلة العائمة. أثناء التحليل، لا يُشترط بدقة قراءة أقرب عدد يمكن للآلة تمثيله.

تُكتب التواريخ بتنسيق YYYY-MM-DD وتُحلَّل بالتنسيق نفسه، مع السماح باستخدام أي محارف كفواصل. وتُكتب التواريخ المصحوبة بوقت بالتنسيق YYYY-MM-DD hh:mm:ss وتُحلَّل بالتنسيق نفسه، مع السماح باستخدام أي محارف كفواصل. ويحدث كل ذلك في المنطقة الزمنية للنظام وقت بدء تشغيل العميل أو الخادم (بحسب أيّهما ينسّق البيانات). وبالنسبة إلى التواريخ المصحوبة بوقت، لا يكون التوقيت الصيفي محددًا. لذلك، إذا احتوى التفريغ على أوقات تقع ضمن التوقيت الصيفي، فلن يطابق التفريغ البيانات بشكل قاطع، وسيختار التحليل أحد الوقتين. أثناء عملية القراءة، يمكن تحليل التواريخ غير الصحيحة والتواريخ المصحوبة بوقت باستخدام الفيض الطبيعي أو على أنها تواريخ وأوقات فارغة، من دون رسالة خطأ.

واستثناءً من ذلك، يُدعَم أيضًا تحليل التواريخ المصحوبة بوقت بتنسيق Unix timestamp، إذا كان يتكوّن من 10 أرقام عشرية بالضبط. ولا تعتمد النتيجة على المنطقة الزمنية. ويجري التمييز تلقائيًا بين التنسيقين YYYY-MM-DD hh:mm:ss و NNNNNNNNNN .

تُخرَج السلاسل النصية مع تهريب المحارف الخاصة باستخدام الشرطة المائلة العكسية. وتُستخدم تسلسلات التهريب التالية في الإخراج: \b , \f , \r ,

, \t , \0 , \' , \\ . كما يدعم التحليل أيضًا التسلسلات \a و \v و \xHH (تسلسلات تهريب سداسية عشرية) وأي تسلسلات \c حيث تكون c أي محرف (وتُحوَّل هذه التسلسلات إلى c ). وبالتالي، تدعم قراءة البيانات التنسيقات التي يمكن فيها كتابة محرف تغذية سطر على شكل

أو \ أو كمحرف تغذية سطر. على سبيل المثال، يمكن تحليل السلسلة Hello world مع وجود محرف تغذية سطر بين الكلمتين بدلًا من المسافة بأيٍّ من الأشكال التالية:

Hello

world Hello\ world

النوع الثاني مدعوم لأن MySQL يستخدمه عند كتابة تفريغات مفصولة بعلامات الجدولة.

الحد الأدنى من المحارف التي تحتاج إلى إفلاتها عند تمرير البيانات بتنسيق TabSeparated هو: علامة التبويب، ومحرف تغذية سطر (LF)، والشرطة المائلة العكسية.

لا يُفلَت إلا عدد قليل من الرموز. ويمكنك بسهولة أن تصادف قيمة سلسلة نصية تُفسدها الطرفية عند الإخراج.

تُكتب المصفوفات على شكل قائمة من القيم المفصولة بفواصل داخل [] . وتُنسَّق العناصر العددية في المصفوفة بشكل عادي. وتُكتب الأنواع Date و DateTime بين علامات اقتباس مفردة. وتُكتب السلاسل النصية بين علامات اقتباس مفردة مع تطبيق قواعد الإفلات نفسها المذكورة أعلاه.

في بيانات الإدخال، يمكن تمثيل قيم ENUM كأسماء أو كمعرّفات. أولًا، نحاول مطابقة قيمة الإدخال مع اسم ENUM. وإذا فشل ذلك وكانت قيمة الإدخال رقمًا، نحاول مطابقة هذا الرقم مع معرّف ENUM. إذا كانت بيانات الإدخال تحتوي فقط على معرّفات ENUM، فيُوصى بتمكين الإعداد input_format_tsv_enum_as_number لتحسين تحليل ENUM.

يُمثَّل كل عنصر من بُنى Nested على هيئة مصفوفة.

على سبيل المثال:

CREATE TABLE nestedt ( `id` UInt8, `aux` Nested( a UInt8, b String ) ) ENGINE = TinyLog

INSERT INTO nestedt VALUES ( 1 , [1], ['a'])

SELECT * FROM nestedt FORMAT TSV

1 [1] ['a']

​ مثال للاستخدام

​ إدراج البيانات

باستخدام ملف TSV التالي، المسمّى football.tsv :

2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4 2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1 2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0 2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2 2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2 2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3 2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0 2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0 2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1 2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2 2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2 2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1 2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2 2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2 2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3 2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2 2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3

أدرِج البيانات:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparated;

​ قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام صيغة TabSeparated :

SELECT * FROM football FORMAT TabSeparated

سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:

2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4 2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1 2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0 2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2 2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2 2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3 2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0 2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0 2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1 2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2 2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2 2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1 2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2 2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2 2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3 2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2 2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3

​ إعدادات التنسيق