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الوصف

يختلف عن تنسيق JSONCompactEachRow في أنه يعرض أيضًا صفَّي رؤوس يحتويان على أسماء الأعمدة وأنواعها، على غرار تنسيق TabSeparatedWithNamesAndTypes.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON بالاسم football.json ويحتوي على البيانات التالية:
أدخِل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق الأعمدة الواردة في بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بناءً على أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا فسيتم تخطي الصف الأول. إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستُقارَن الأنواع الواردة في بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا فسيتم تخطي الصف الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦