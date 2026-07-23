|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✗
|✔
في تنسيق
الوصف
Null، لا يتم إخراج أي شيء.
قد يبدو هذا غريبًا للوهلة الأولى، ولكن من المهم ملاحظة أنه رغم عدم إخراج أي شيء، تظل الاستعلامات تُعالَج،
وعند استخدام عميل سطر الأوامر، تُنقَل البيانات إلى العميل.
مثال للاستخدام
لنفترض وجود جدول
قراءة البيانات
football يحتوي على البيانات التالية:
اقرأ البيانات بتنسيق
┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐
1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │
2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │
3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │
4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │
5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │
6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │
7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │
8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │
9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │
10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │
11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │
12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │
13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │
14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │
15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │
16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │
17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Null:
سيعالج الاستعلام البيانات، لكنه لن يُنتج أي مخرجات.
SELECT *
FROM football
FORMAT Null
0 rows in set. Elapsed: 0.154 sec.