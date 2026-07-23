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الوصف

في تنسيق Null، لا يتم إخراج أي شيء. قد يبدو هذا غريبًا للوهلة الأولى، ولكن من المهم ملاحظة أنه رغم عدم إخراج أي شيء، تظل الاستعلامات تُعالَج، وعند استخدام عميل سطر الأوامر، تُنقَل البيانات إلى العميل.
قد يكون تنسيق Null مفيدًا لاختبار الأداء.

مثال للاستخدام

قراءة البيانات

لنفترض وجود جدول football يحتوي على البيانات التالية:
اقرأ البيانات بتنسيق Null:
سيعالج الاستعلام البيانات، لكنه لن يُنتج أي مخرجات.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦