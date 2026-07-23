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الوصف

يأتي Apache Arrow مزودًا بتنسيقين مدمجين للتخزين العمودي. يدعم ClickHouse عمليات القراءة والكتابة لهذين التنسيقين. يُعد Arrow تنسيق «وضع الملف» في Apache Arrow، وهو مصمم للوصول العشوائي إلى البيانات في الذاكرة.

مطابقة أنواع البيانات

يوضح الجدول أدناه أنواع البيانات المدعومة وكيفية مطابقتها مع أنواع البيانات في ClickHouse في استعلامات INSERT وSELECT. يمكن أن تكون Array متداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع Nullable كوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع Tuple وMap متداخلة. النوع DICTIONARY مدعوم في استعلامات INSERT، وبالنسبة إلى استعلامات SELECT، يوجد الإعداد output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary الذي يتيح إخراج النوع LowCardinality على هيئة النوع DICTIONARY. لاحظ أنه قد توجد قيم غير مستخدمة في قاموس LowCardinality، مما قد يؤدي إلى ظهور قيم غير مستخدمة في DICTIONARY الخاص بـ Arrow عند الإخراج. أنواع بيانات Arrow غير المدعومة:
  • JSON
  • ENUM.
لا يلزم أن تتطابق أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse مع حقول بيانات Arrow المقابلة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه، ثم يحوّل البيانات إلى نوع البيانات المحدد لعمود جدول ClickHouse.

مثال للاستخدام

في المثال أدناه، نستخدم مجموعة البيانات forex المتاحة في ساحة ClickHouse SQL التفاعلية.

تحديد البيانات

نحدّد بيانات يوم واحد من أسعار صرف EUR/USD من ساحة ClickHouse SQL التفاعلية ونحفظها في ملف محلي باسم forex_eurusd.arrow. نُجري استعلامًا على ساحة ClickHouse SQL التفاعلية عبر واجهة HTTP، حيث يكون المضيف هو sql-clickhouse.clickhouse.com والمستخدم هو demo (من دون كلمة مرور):

قراءة الملف مجددًا

يمكننا الآن قراءة ملف Arrow المحلي مجددًا باستخدام clickhouse-local ودالة الجدول file. الملف ذاتي الوصف، لذا يستنتج تنسيق Arrow المخطط تلقائيًا:
Response

إدراج البيانات

لتحميل ملف Arrow إلى جدول ClickHouse، وجِّهه إلى clickhouse-client باستخدام FORMAT Arrow:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦