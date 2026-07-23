|الإدخال
|الإخراج
|اسم مستعار
|✔
|✔
يأتي Apache Arrow مزودًا بتنسيقين مدمجين للتخزين العمودي. يدعم ClickHouse عمليات القراءة والكتابة لهذين التنسيقين. يُعد
الوصف
Arrow تنسيق «وضع الملف» في Apache Arrow، وهو مصمم للوصول العشوائي إلى البيانات في الذاكرة.
يوضح الجدول أدناه أنواع البيانات المدعومة وكيفية مطابقتها مع أنواع البيانات في ClickHouse في استعلامات
مطابقة أنواع البيانات
INSERT و
SELECT.
يمكن أن تكون
|نوع بيانات Arrow (
INSERT)
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات Arrow (
SELECT)
BOOL
|Bool
BOOL
UINT8,
BOOL
|UInt8
UINT8
INT8
|Int8/Enum8
INT8
UINT16
|UInt16
UINT16
INT16
|Int16/Enum16
INT16
UINT32
|UInt32
UINT32
INT32
|Int32
INT32
UINT64
|UInt64
UINT64
INT64
|Int64
INT64
FLOAT,
HALF_FLOAT
|Float32
FLOAT32
DOUBLE
|Float64
FLOAT64
DATE32
|Date32
UINT16
DATE64
|DateTime
UINT32
TIMESTAMP
|DateTime64
TIMESTAMP
TIME32,
TIME64
|Time64
TIME32,
TIME64
STRING,
BINARY
|String
BINARY
STRING,
BINARY,
FIXED_SIZE_BINARY
|FixedString
FIXED_SIZE_BINARY
DECIMAL
|Decimal
DECIMAL
DECIMAL256
|Decimal256
DECIMAL256
LIST
|Array
LIST
STRUCT
|Tuple
STRUCT
MAP
|Map
MAP
UINT32
|IPv4
UINT32
FIXED_SIZE_BINARY,
BINARY
|IPv6
FIXED_SIZE_BINARY
FIXED_SIZE_BINARY,
BINARY
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
FIXED_SIZE_BINARY
DURATION
|Interval (Nanosecond/Microsecond/Millisecond/Second)
DURATION
INT64
|Interval (Minute/Hour/Day/Week/Month/Quarter/Year)
INT64
Array متداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع
Nullable كوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع
Tuple و
Map متداخلة.
النوع
DICTIONARY مدعوم في استعلامات
INSERT، وبالنسبة إلى استعلامات
SELECT، يوجد الإعداد
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary الذي يتيح إخراج النوع LowCardinality على هيئة النوع
DICTIONARY. لاحظ أنه قد توجد قيم غير مستخدمة في قاموس
LowCardinality، مما قد يؤدي إلى ظهور قيم غير مستخدمة في
DICTIONARY الخاص بـ Arrow عند الإخراج.
أنواع بيانات Arrow غير المدعومة:
JSON
ENUM.
في المثال أدناه، نستخدم مجموعة البيانات
مثال للاستخدام
forex المتاحة في
ساحة ClickHouse SQL التفاعلية.
نحدّد بيانات يوم واحد من أسعار صرف
تحديد البيانات
EUR/USD من ساحة ClickHouse SQL التفاعلية ونحفظها
في ملف محلي باسم
forex_eurusd.arrow. نُجري استعلامًا على ساحة ClickHouse SQL التفاعلية عبر واجهة HTTP،
حيث يكون المضيف هو
sql-clickhouse.clickhouse.com والمستخدم هو
demo (من دون كلمة مرور):
curl "https://sql-clickhouse.clickhouse.com:8443/?user=demo&database=forex" \
--data-binary "
SELECT
concat(base, '.', quote) AS base_quote,
datetime AS last_update,
CAST(bid, 'Float32') AS bid,
CAST(ask, 'Float32') AS ask,
ask - bid AS spread
FROM forex
WHERE base = 'EUR' AND quote = 'USD'
AND datetime >= '2020-01-01' AND datetime < '2020-01-02'
ORDER BY datetime ASC
FORMAT Arrow
SETTINGS output_format_arrow_compression_method='zstd'" > forex_eurusd.arrow
يمكننا الآن قراءة ملف Arrow المحلي مجددًا باستخدام
قراءة الملف مجددًا
clickhouse-local ودالة الجدول
file. الملف
ذاتي الوصف، لذا يستنتج تنسيق
Arrow المخطط تلقائيًا:
clickhouse-local --query "
SELECT *
FROM file('forex_eurusd.arrow', Arrow)
ORDER BY last_update ASC
LIMIT 5
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─base_quote─┬─────────────last_update─┬─────bid─┬─────ask─┬────────────────spread─┐
1. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:00.065 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │
2. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.447 │ 1.1212 │ 1.12192 │ 0.0007200241088867188 │
3. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.498 │ 1.12117 │ 1.12161 │ 0.0004400014877319336 │
4. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.579 │ 1.1212 │ 1.12161 │ 0.0004100799560546875 │
5. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.630 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │
└────────────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┘
لتحميل ملف Arrow إلى جدول ClickHouse، وجِّهه إلى
إدراج البيانات
clickhouse-client
باستخدام
FORMAT Arrow:
cat forex_eurusd.arrow | clickhouse-client --query="INSERT INTO some_table FORMAT Arrow"
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|القيمة التلقائية
input_format_arrow_allow_missing_columns
|السماح بالأعمدة المفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Arrow
1
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Arrow مع أعمدة CH.
0
input_format_arrow_import_nested
|إعداد مهمل، ولا يفعل شيئًا.
0
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|تخطي الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق Arrow
0
input_format_arrow_use_native_reader
|استخدام القارئ الأصلي في ClickHouse لتنسيقَي
Arrow و
ArrowStream بدلًا من قارئ مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على
0 لاستخدام قارئ مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_compression_method
|طريقة الضغط لتنسيق إخراج Arrow. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4_frame و zstd و none (غير مضغوط)
lz4_frame
output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array
|استخدام النوع Arrow FIXED_SIZE_BINARY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.
1
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
|تمكين إخراج النوع LowCardinality باعتباره النوع Arrow Dictionary
0
output_format_arrow_string_as_string
|استخدام النوع Arrow String بدلًا من Binary لأعمدة String
1
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary
|إخراج أي نوع لا يملك مكافئًا في Arrow (مثل
BFloat16 و
AggregateFunction) كبيانات ثنائية خام. إذا كانت القيمة
false، فسيؤدي هذا النوع إلى رفع استثناء. ينطبق ذلك على كلٍّ من الكاتب الأصلي وكاتب مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary
|استخدام أعداد صحيحة من 64 بت دائمًا لفهارس القاموس في تنسيق Arrow
0
output_format_arrow_use_native_writer
|استخدام الكاتب الأصلي في ClickHouse لتنسيقَي
Arrow و
ArrowStream بدلًا من كاتب مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على
0 لاستخدام كاتب مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary
|استخدام أعداد صحيحة موقعة لفهارس القاموس في تنسيق Arrow
1