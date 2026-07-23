|المدخلات
|المخرجات
|الاسم المستعار
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يمكن استخدام التنسيق
الوصف
Form لقراءة سجل واحد بتنسيق
application/x-www-form-urlencoded،
حيث تُنسَّق البيانات بالشكل
key1=value1&key2=value2.
لنفترض وجود ملف
مثال للاستخدام
data.tmp في المسار
user_files يحتوي على بعض البيانات المُرمَّزة بتنسيق URL:
data.tmp
t_page=116&c.e=ls7xfkpm&c.tti.m=raf&rt.start=navigation&rt.bmr=390%2C11%2C10
Query
SELECT * FROM file(data.tmp, Form) FORMAT vertical;
Response
Row 1:
──────
t_page: 116
c.e: ls7xfkpm
c.tti.m: raf
rt.start: navigation
rt.bmr: 390,11,10