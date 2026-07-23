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الوصف

يمكن استخدام التنسيق Form لقراءة سجل واحد بتنسيق application/x-www-form-urlencoded، حيث تُنسَّق البيانات بالشكل key1=value1&key2=value2.

مثال للاستخدام

لنفترض وجود ملف data.tmp في المسار user_files يحتوي على بعض البيانات المُرمَّزة بتنسيق URL:
data.tmp
Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦