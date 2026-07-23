تقرأ تنسيقات
الوصف
RawBLOB جميع بيانات الإدخال كقيمة واحدة. ولا يمكن تحليل إلا جدول يحتوي على حقل واحد من النوع
String أو نوع مشابه.
ويُخرَج الناتج بتنسيق ثنائي من دون فواصل أو محارف إفلات. وإذا أُخرجت أكثر من قيمة واحدة، يصبح التنسيق ملتبسًا، ويستحيل قراءة البيانات مرة أخرى.
فيما يلي مقارنة بين التنسيقين
مقارنة التنسيقات الخام
RawBLOB و
TabSeparatedRaw.
RawBLOB:
- تُخرَج البيانات بتنسيق ثنائي، من دون أي إفلات؛
- لا توجد فواصل بين القيم؛
- لا يوجد سطر جديد في نهاية كل قيمة.
TabSeparatedRaw:
- تُخرَج البيانات من دون أي إفلات؛
- تحتوي الصفوف على قيم مفصولة بعلامات تبويب؛
- يوجد محرف line feed بعد آخر قيمة في كل صف.
RawBLOB وRowBinary.
RawBLOB:
- تُخرَج حقول String من دون أن يُسبَق كلٌّ منها بالطول.
RowBinary:
- تُمثَّل حقول String على شكل طول بتنسيق varint (غير موقَّع [LEB128] (https://en.wikipedia.org/wiki/LEB128))، متبوعًا ببايتات السلسلة.
RawBLOB، يرمي ClickHouse استثناءً:
Code: 108. DB::Exception: No data to insert
مثال للاستخدام
Query
$ clickhouse-client --query "CREATE TABLE {some_table} (a String) ENGINE = Memory;"
$ cat {filename} | clickhouse-client --query="INSERT INTO {some_table} FORMAT RawBLOB"
$ clickhouse-client --query "SELECT * FROM {some_table} FORMAT RawBLOB" | md5sum
Response
f9725a22f9191e064120d718e26862a9 -