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الوصف

تقرأ تنسيقات RawBLOB جميع بيانات الإدخال كقيمة واحدة. ولا يمكن تحليل إلا جدول يحتوي على حقل واحد من النوع String أو نوع مشابه. ويُخرَج الناتج بتنسيق ثنائي من دون فواصل أو محارف إفلات. وإذا أُخرجت أكثر من قيمة واحدة، يصبح التنسيق ملتبسًا، ويستحيل قراءة البيانات مرة أخرى.

مقارنة التنسيقات الخام

فيما يلي مقارنة بين التنسيقين RawBLOB وTabSeparatedRaw. RawBLOB:
  • تُخرَج البيانات بتنسيق ثنائي، من دون أي إفلات؛
  • لا توجد فواصل بين القيم؛
  • لا يوجد سطر جديد في نهاية كل قيمة.
TabSeparatedRaw:
  • تُخرَج البيانات من دون أي إفلات؛
  • تحتوي الصفوف على قيم مفصولة بعلامات تبويب؛
  • يوجد محرف line feed بعد آخر قيمة في كل صف.
فيما يلي مقارنة بين التنسيقين RawBLOB وRowBinary. RawBLOB:
  • تُخرَج حقول String من دون أن يُسبَق كلٌّ منها بالطول.
RowBinary: عند تمرير بيانات فارغة إلى مُدخل RawBLOB، يرمي ClickHouse استثناءً:

مثال للاستخدام

Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦