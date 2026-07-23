RawBLOB جميع بيانات الإدخال كقيمة واحدة. ولا يمكن تحليل إلا جدول يحتوي على حقل واحد من النوع تقرأ تنسيقاتجميع بيانات الإدخال كقيمة واحدة. ولا يمكن تحليل إلا جدول يحتوي على حقل واحد من النوع String أو نوع مشابه. ويُخرَج الناتج بتنسيق ثنائي من دون فواصل أو محارف إفلات. وإذا أُخرجت أكثر من قيمة واحدة، يصبح التنسيق ملتبسًا، ويستحيل قراءة البيانات مرة أخرى.

​ مقارنة التنسيقات الخام

RawBLOB و TabSeparatedRaw . فيما يلي مقارنة بين التنسيقين

RawBLOB :

تُخرَج البيانات بتنسيق ثنائي، من دون أي إفلات؛

لا توجد فواصل بين القيم؛

لا يوجد سطر جديد في نهاية كل قيمة.

TabSeparatedRaw :

تُخرَج البيانات من دون أي إفلات؛

تحتوي الصفوف على قيم مفصولة بعلامات تبويب؛

يوجد محرف line feed بعد آخر قيمة في كل صف.

RawBLOB وRowBinary. فيما يلي مقارنة بين التنسيقين

RawBLOB :

تُخرَج حقول String من دون أن يُسبَق كلٌّ منها بالطول.

RowBinary :

تُمثَّل حقول String على شكل طول بتنسيق varint (غير موقَّع [LEB128] (https://en.wikipedia.org/wiki/LEB128))، متبوعًا ببايتات السلسلة.

عند تمرير بيانات فارغة إلى مُدخل RawBLOB ، يرمي ClickHouse استثناءً:

Code: 108. DB::Exception: No data to insert

​ مثال للاستخدام

Query $ clickhouse-client --query "CREATE TABLE {some_table} (a String) ENGINE = Memory;" $ cat {filename} | clickhouse-client --query= "INSERT INTO {some_table} FORMAT RawBLOB" $ clickhouse-client --query "SELECT * FROM {some_table} FORMAT RawBLOB" | md5sum

Response f9725a22f9191e064120d718e26862a9 -