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يُعد Apache Parquet تنسيق تخزين عمودي شائعًا على نطاق واسع في نظام Hadoop البيئي. ويدعم ClickHouse عمليات القراءة والكتابة بهذا التنسيق.

​ مطابقة أنواع البيانات

يوضح الجدول أدناه كيفية تطابق أنواع بيانات Parquet مع أنواع البيانات في ClickHouse.

عند كتابة ملف Parquet، تُحوَّل أنواع البيانات التي لا تملك نوع Parquet مطابقًا إلى أقرب نوع متاح:

نوع بيانات ClickHouse نوع Parquet IPv4 UINT_32 IPv6 FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16 بايت) Date (16 بت) DATE (32 بت) DateTime (32 بت، ثوانٍ) TIMESTAMP (64 بت، مللي ثانية) Int128/UInt128/Int256/UInt256 FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16/32 بايت، بترتيب little-endian) Point BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet LineString BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet Polygon BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet MultiLineString BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet MultiPolygon BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet

يمكن أن تكون Arrays متداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع Nullable كوسيط. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع Tuple و Map متداخلة.

UINT_32 إلى عمود ClickHouse من النوع قد تختلف أنواع بيانات أعمدة جداول ClickHouse عن الحقول المقابلة في بيانات Parquet المُدرجة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه، ثم يحوّل البيانات إلى نوع البيانات المحدد لعمود جدول ClickHouse. على سبيل المثال، يمكن قراءة عمود Parquet من النوعإلى عمود ClickHouse من النوع IPv4

بالنسبة إلى بعض أنواع Parquet، لا يوجد نوع مطابق لها بشكل وثيق في ClickHouse. نقرأها كما يلي:

يُقرأ TIME (وقت اليوم) كطابع زمني. على سبيل المثال، تصبح القيمة 10:23:13.000 هي 1970-01-01 10:23:13.000 .

(وقت اليوم) كطابع زمني. على سبيل المثال، تصبح القيمة هي . تمثل TIMESTAMP / TIME مع isAdjustedToUTC=false وقت الساعة المحلي (حقول السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية ضمن منطقة زمنية محلية، بغض النظر عن المنطقة الزمنية المحددة التي تُعد محلية)، تمامًا مثل SQL TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE . إلا أن ClickHouse يقرؤها كما لو كانت طابعًا زمنيًا بتوقيت UTC. على سبيل المثال، تصبح القيمة 2025-09-29 18:42:13.000 (التي تمثل قراءة لساعة محلية) هي 2025-09-29 18:42:13.000 ( DateTime64(3, 'UTC') الذي يمثل نقطة زمنية). وإذا حُوِّلت إلى String، فإنها تعرض السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية بشكل صحيح، ويمكن بعد ذلك تفسيرها على أنها تقع ضمن منطقة زمنية محلية ما بدلًا من UTC. وعلى نحو غير بديهي، فإن تغيير النوع من DateTime64(3, 'UTC') إلى DateTime64(3) لن يفيد، لأن كلا النوعين يمثل نقطة زمنية لا قراءة ساعة، لكن DateTime64(3) سيُنسَّق بشكل غير صحيح باستخدام المنطقة الزمنية المحلية.

/ مع وقت الساعة المحلي (حقول السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية ضمن منطقة زمنية محلية، بغض النظر عن المنطقة الزمنية المحددة التي تُعد محلية)، تمامًا مثل SQL . إلا أن ClickHouse يقرؤها كما لو كانت طابعًا زمنيًا بتوقيت UTC. على سبيل المثال، تصبح القيمة (التي تمثل قراءة لساعة محلية) هي ( الذي يمثل نقطة زمنية). وإذا حُوِّلت إلى String، فإنها تعرض السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية بشكل صحيح، ويمكن بعد ذلك تفسيرها على أنها تقع ضمن منطقة زمنية محلية ما بدلًا من UTC. وعلى نحو غير بديهي، فإن تغيير النوع من إلى لن يفيد، لأن كلا النوعين يمثل نقطة زمنية لا قراءة ساعة، لكن سيُنسَّق بشكل غير صحيح باستخدام المنطقة الزمنية المحلية. يُقرأ INTERVAL حاليًا على أنه FixedString(12) مع التمثيل الثنائي الخام للفاصل الزمني، كما هو مُرمَّز في ملف Parquet.

​ الأنواع الجغرافية (GeoParquet)

BYTE_ARRAY مُرمَّزة بتنسيق geo ضمن بيانات Parquet الوصفية على مستوى الملف يوضّح ترميز كل عمود هندسي ونوعه الهندسي ونظام CRS الخاص به. يدعم ClickHouse قراءة أعمدة الهندسة وكتابتها وفقًا لمواصفة GeoParquet . وتُخزَّن أعمدة الهندسة كحمولاتمُرمَّزة بتنسيق WKB (أو WKT عند القراءة)، مع مفتاح JSON باسمضمن بيانات Parquet الوصفية على مستوى الملف يوضّح ترميز كل عمود هندسي ونوعه الهندسي ونظام CRS الخاص به.

​ سلوك القراءة

عند القراءة، تُحوَّل الأعمدة الهندسية إلى أنواع البيانات الجغرافية المناظرة لها في ClickHouse:

يُقرأ العمود المُعرَّف كـ Point أو LineString أو Polygon أو MultiLineString أو MultiPolygon إلى نوع ClickHouse الجغرافي المطابق.

أو أو أو أو إلى نوع ClickHouse الجغرافي المطابق. يُقرأ العمود الذي يحتوي على أنواع هندسية متعددة أو غير معروفة إلى النوع Geometry ، وهو Variant يضم جميع أنواع البيانات الجغرافية المدعومة.

، وهو يضم جميع أنواع البيانات الجغرافية المدعومة. إذا كان نوع العمود المطلوب هو String ، فتُتجاهَل البيانات الوصفية الخاصة بـ GeoParquet وتُعاد حمولة الشكل الهندسي الخام المرمَّزة كما هي — سواء كانت بايتات WKB أو WKT، بحسب الترميز الذي يعلنه عمود GeoParquet. وينطبق ذلك أيضًا إذا كان الإعداد input_format_parquet_allow_geoparquet_parser مضبوطًا على 0 .

​ سلوك الكتابة

Point أو LineString أو Polygon أو MultiLineString أو MultiPolygon على هيئة BYTE_ARRAY ‏(WKB)، وتُضاف بيانات geo الوصفية المناسبة بتنسيق JSON إلى تذييل ملف Parquet. كما يُرمَّز Variant أيضًا كحمولة BYTE_ARRAY بتنسيق WKB (إذ تُحوَّل قيمه الفرعية إلى WKB وتُخزَّن في عمود Nullable(String) )، ولكن لا تُصدَر له أي بيانات وصفية geo ، لذلك لا تُتعرَّف النتيجة كعمود هندسي من نوع GeoParquet عند القراءة. أما الأنواع الأخرى المرتبطة بالبيانات الجغرافية، مثل 0 ، وفي هذه الحالة حتى أنواع البيانات الجغرافية المدعومة تُكتب باستخدام تمثيلها الأصلي الداخلي ( Point كـ Tuple(Float64, Float64) ، و LineString كـ Array(Point) ، و Polygon كـ Array(Array(Point)) ، وهكذا)، ولا تُصدَر أي بيانات وصفية لـ GeoParquet. عند الكتابة، تُرمَّز الأعمدة ذات المستوى الأعلى من النوعأوأوأوأوعلى هيئة‏(WKB)، وتُضاف بياناتالوصفية المناسبة بتنسيق JSON إلى تذييل ملف Parquet. كما يُرمَّز Geometry ذو المستوى الأعلى من النوعأيضًا كحمولةبتنسيق WKB (إذ تُحوَّل قيمه الفرعية إلى WKB وتُخزَّن في عمود)، ولكن لا تُصدَر له أي بيانات وصفية، لذلك لا تُتعرَّف النتيجة كعمود هندسي من نوع GeoParquet عند القراءة. أما الأنواع الأخرى المرتبطة بالبيانات الجغرافية، مثل Ring ، فتُكتب باستخدام تمثيلها الأصلي الداخلي من دون أي بيانات وصفية لـ GeoParquet. ويمكن تعطيل هذا السلوك بالكامل عبر ضبط output_format_parquet_geometadata على، وفي هذه الحالة حتى أنواع البيانات الجغرافية المدعومة تُكتب باستخدام تمثيلها الأصلي الداخلي (كـ، وكـ، وكـ، وهكذا)، ولا تُصدَر أي بيانات وصفية لـ GeoParquet.

يجب أن تظهر أعمدة Geometry في جذر المخطط أو تكون متداخلة داخل Tuple ‏( struct )؛ أما تضمينها داخل Array أو Map فغير مدعوم. كذلك، لا يدعم النوع Nullable الأعمدة الجغرافية.

​ مثال للاستخدام

​ إدراج البيانات

باستخدام ملف Parquet باسم football.parquet ويحتوي على البيانات التالية:

┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐ 1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │ 2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │ 3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │ 4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │ 5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │ 6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │ 7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │ 8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │ 9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │ 10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │ 11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │ 12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │ 13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │ 14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │ 15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │ 16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │ 17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │ └────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

أدرِج البيانات:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet ;

​ قراءة البيانات

يمكنك قراءة البيانات باستخدام تنسيق Parquet :

SELECT * FROM football INTO OUTFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet

Parquet هو تنسيق ثنائي لا يظهر في الطرفية بصيغة يمكن للبشر قراءتها. استخدم INTO OUTFILE لإخراج ملفات Parquet.

لتبادل البيانات مع Hadoop، يمكنك استخدام محرك الجدول HDFS

​ إعدادات الصيغة