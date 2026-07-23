|إدخال
|إخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يُعد Apache Parquet تنسيق تخزين عمودي شائعًا على نطاق واسع في نظام Hadoop البيئي. ويدعم ClickHouse عمليات القراءة والكتابة بهذا التنسيق.
الوصف
يوضح الجدول أدناه كيفية تطابق أنواع بيانات Parquet مع أنواع البيانات في ClickHouse.
مطابقة أنواع البيانات
عند كتابة ملف Parquet، تُحوَّل أنواع البيانات التي لا تملك نوع Parquet مطابقًا إلى أقرب نوع متاح:
|نوع Parquet (منطقي أو محوَّل أو مادي)
|نوع بيانات ClickHouse
BOOLEAN
|Bool
UINT_8
|UInt8
INT_8
|Int8
UINT_16
|UInt16
INT_16
|Int16/Enum16
UINT_32
|UInt32
INT_32
|Int32
UINT_64
|UInt64
INT_64
|Int64
DATE
|Date32
TIMESTAMP,
TIME
|DateTime64
FLOAT
|Float32
DOUBLE
|Float64
INT96
|DateTime64(9, ‘UTC’)
BYTE_ARRAY,
UTF8,
ENUM,
BSON
|String
JSON
|JSON
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY
|FixedString
DECIMAL
|Decimal
LIST
|Array
MAP
|Map
|struct
|Tuple
FLOAT16
|Float32
UUID
|FixedString(16)
INTERVAL
|FixedString(12)
Point (GeoParquet)
|Point
LineString (GeoParquet)
|LineString
Polygon (GeoParquet)
|Polygon
MultiLineString (GeoParquet)
|MultiLineString
MultiPolygon (GeoParquet)
|MultiPolygon
|هندسة مختلطة/غير معروفة (GeoParquet)
|Geometry
يمكن أن تكون Arrays متداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع Parquet
|IPv4
UINT_32
|IPv6
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16 بايت)
|Date (16 بت)
DATE (32 بت)
|DateTime (32 بت، ثوانٍ)
TIMESTAMP (64 بت، مللي ثانية)
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16/32 بايت، بترتيب little-endian)
|Point
BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet
|LineString
BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet
|Polygon
BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet
|MultiLineString
BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet
|MultiPolygon
BYTE_ARRAY (WKB) + بيانات وصفية لـ GeoParquet
Nullable كوسيط. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع
Tuple و
Map متداخلة.
قد تختلف أنواع بيانات أعمدة جداول ClickHouse عن الحقول المقابلة في بيانات Parquet المُدرجة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه، ثم يحوّل البيانات إلى نوع البيانات المحدد لعمود جدول ClickHouse. على سبيل المثال، يمكن قراءة عمود Parquet من النوع
UINT_32 إلى عمود ClickHouse من النوع IPv4.
بالنسبة إلى بعض أنواع Parquet، لا يوجد نوع مطابق لها بشكل وثيق في ClickHouse. نقرأها كما يلي:
- يُقرأ
TIME(وقت اليوم) كطابع زمني. على سبيل المثال، تصبح القيمة
10:23:13.000هي
1970-01-01 10:23:13.000.
- تمثل
TIMESTAMP/
TIMEمع
isAdjustedToUTC=falseوقت الساعة المحلي (حقول السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية ضمن منطقة زمنية محلية، بغض النظر عن المنطقة الزمنية المحددة التي تُعد محلية)، تمامًا مثل SQL
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE. إلا أن ClickHouse يقرؤها كما لو كانت طابعًا زمنيًا بتوقيت UTC. على سبيل المثال، تصبح القيمة
2025-09-29 18:42:13.000(التي تمثل قراءة لساعة محلية) هي
2025-09-29 18:42:13.000(
DateTime64(3, 'UTC')الذي يمثل نقطة زمنية). وإذا حُوِّلت إلى String، فإنها تعرض السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية والأجزاء من الثانية بشكل صحيح، ويمكن بعد ذلك تفسيرها على أنها تقع ضمن منطقة زمنية محلية ما بدلًا من UTC. وعلى نحو غير بديهي، فإن تغيير النوع من
DateTime64(3, 'UTC')إلى
DateTime64(3)لن يفيد، لأن كلا النوعين يمثل نقطة زمنية لا قراءة ساعة، لكن
DateTime64(3)سيُنسَّق بشكل غير صحيح باستخدام المنطقة الزمنية المحلية.
- يُقرأ
INTERVALحاليًا على أنه
FixedString(12)مع التمثيل الثنائي الخام للفاصل الزمني، كما هو مُرمَّز في ملف Parquet.
يدعم ClickHouse قراءة أعمدة الهندسة وكتابتها وفقًا لمواصفة GeoParquet. وتُخزَّن أعمدة الهندسة كحمولات
الأنواع الجغرافية (GeoParquet)
BYTE_ARRAY مُرمَّزة بتنسيق WKB (أو WKT عند القراءة)، مع مفتاح JSON باسم
geo ضمن بيانات Parquet الوصفية على مستوى الملف يوضّح ترميز كل عمود هندسي ونوعه الهندسي ونظام CRS الخاص به.
عند القراءة، تُحوَّل الأعمدة الهندسية إلى أنواع البيانات الجغرافية المناظرة لها في ClickHouse:
سلوك القراءة
- يُقرأ العمود المُعرَّف كـ
Pointأو
LineStringأو
Polygonأو
MultiLineStringأو
MultiPolygonإلى نوع ClickHouse الجغرافي المطابق.
- يُقرأ العمود الذي يحتوي على أنواع هندسية متعددة أو غير معروفة إلى النوع
Geometry، وهو
Variantيضم جميع أنواع البيانات الجغرافية المدعومة.
- إذا كان نوع العمود المطلوب هو
String، فتُتجاهَل البيانات الوصفية الخاصة بـ GeoParquet وتُعاد حمولة الشكل الهندسي الخام المرمَّزة كما هي — سواء كانت بايتات WKB أو WKT، بحسب الترميز الذي يعلنه عمود GeoParquet. وينطبق ذلك أيضًا إذا كان الإعداد
input_format_parquet_allow_geoparquet_parserمضبوطًا على
0.
عند الكتابة، تُرمَّز الأعمدة ذات المستوى الأعلى من النوع
سلوك الكتابة
Point أو
LineString أو
Polygon أو
MultiLineString أو
MultiPolygon على هيئة
BYTE_ARRAY (WKB)، وتُضاف بيانات
geo الوصفية المناسبة بتنسيق JSON إلى تذييل ملف Parquet. كما يُرمَّز
Geometry ذو المستوى الأعلى من النوع
Variant أيضًا كحمولة
BYTE_ARRAY بتنسيق WKB (إذ تُحوَّل قيمه الفرعية إلى WKB وتُخزَّن في عمود
Nullable(String))، ولكن لا تُصدَر له أي بيانات وصفية
geo، لذلك لا تُتعرَّف النتيجة كعمود هندسي من نوع GeoParquet عند القراءة. أما الأنواع الأخرى المرتبطة بالبيانات الجغرافية، مثل
Ring، فتُكتب باستخدام تمثيلها الأصلي الداخلي من دون أي بيانات وصفية لـ GeoParquet. ويمكن تعطيل هذا السلوك بالكامل عبر ضبط
output_format_parquet_geometadata على
0، وفي هذه الحالة حتى أنواع البيانات الجغرافية المدعومة تُكتب باستخدام تمثيلها الأصلي الداخلي (
Point كـ
Tuple(Float64, Float64)، و
LineString كـ
Array(Point)، و
Polygon كـ
Array(Array(Point))، وهكذا)، ولا تُصدَر أي بيانات وصفية لـ GeoParquet.
يجب أن تظهر أعمدة
Geometry في جذر المخطط أو تكون متداخلة داخل
Tuple (
struct)؛ أما تضمينها داخل
Array أو
Map فغير مدعوم. كذلك، لا يدعم النوع
Nullable الأعمدة الجغرافية.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف Parquet باسم
إدراج البيانات
football.parquet ويحتوي على البيانات التالية:
أدرِج البيانات:
┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐
1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │
2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │
3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │
4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │
5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │
6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │
7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │
8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │
9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │
10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │
11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │
12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │
13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │
14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │
15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │
16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │
17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet;
يمكنك قراءة البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
Parquet:
لتبادل البيانات مع Hadoop، يمكنك استخدام
SELECT *
FROM football
INTO OUTFILE 'football.parquet'
FORMAT Parquet
محرك الجدول HDFS.
إعدادات الصيغة
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching
|تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Parquet مع أعمدة CH.
0
input_format_parquet_preserve_order
|تجنّب إعادة ترتيب الصفوف عند القراءة من ملفات Parquet. وعادةً ما يؤدي ذلك إلى إبطاء العملية كثيرًا.
0
input_format_parquet_filter_push_down
|عند القراءة من ملفات Parquet، تخطَّ مجموعات الصفوف بالكامل استنادًا إلى تعبيرات WHERE/PREWHERE وإحصاءات الحد الأدنى/الحد الأقصى في البيانات الوصفية لـ Parquet.
1
input_format_parquet_bloom_filter_push_down
|عند قراءة ملفات Parquet، تُتخطّى مجموعات الصفوف كاملةً استنادًا إلى تعبيرات WHERE ومرشح bloom filter في بيانات Parquet الوصفية.
0
input_format_parquet_allow_missing_columns
|السماح بوجود أعمدة مفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Parquet
1
input_format_parquet_local_file_min_bytes_for_seek
|الحد الأدنى من البايتات المطلوب للقراءة المحلية (للملف) لتنفيذ seek بدلًا من القراءة مع التجاهل في تنسيق إدخال Parquet
8192
input_format_parquet_enable_row_group_prefetch
|تمكين الجلب المسبق لمجموعات الصفوف أثناء تحليل Parquet. حاليًا، لا يدعم الجلب المسبق إلا التحليل أحادي الخيط.
1
input_format_parquet_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|تخطي الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لصيغة Parquet
0
input_format_parquet_max_block_size
|الحد الأقصى لحجم الكتلة لقارئ Parquet.
65409
input_format_parquet_prefer_block_bytes
|متوسط عدد بايتات الكتلة التي يُخرجها قارئ Parquet
16744704
input_format_parquet_enable_json_parsing
|عند قراءة ملفات Parquet، تُحلَّل أعمدة JSON على أنها عمود JSON في ClickHouse.
1
input_format_parquet_allow_geoparquet_parser
|عند قراءة ملفات Parquet، يتم التعرّف على البيانات الوصفية
geo الخاصة بـ GeoParquet وفكّ ترميز الأعمدة الهندسية (WKB أو WKT، وفقًا للترميز المُعلَن للعمود) كأنواع بيانات Geo في ClickHouse. إذا كانت القيمة
0، فستُعرَض الأعمدة الهندسية بصيغتها الفيزيائية الخام (
String).
1
output_format_parquet_row_group_size
|الحجم المستهدف لمجموعة الصفوف، محسوبًا بالصفوف.
1000000
output_format_parquet_row_group_size_bytes
|حجم مجموعة الصفوف المستهدف بالبايت، قبل الضغط.
536870912
output_format_parquet_string_as_string
|استخدم نوع String في Parquet بدلًا من Binary لأعمدة String.
1
output_format_parquet_fixed_string_as_fixed_byte_array
|استخدم النوع FIXED_LEN_BYTE_ARRAY في Parquet بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.
1
output_format_parquet_compression_method
|طريقة الضغط لتنسيق إخراج Parquet. ترميزات الضغط المدعومة: snappy وlz4 وbrotli وzstd وgzip وnone (غير مضغوط)
zstd
output_format_parquet_parallel_encoding
|نفّذ ترميز Parquet باستخدام عدة سلاسل تنفيذ.
1
output_format_parquet_data_page_size
|حجم الصفحة المستهدف بالبايت قبل الضغط.
1048576
output_format_parquet_batch_size
|تحقّق من حجم الصفحة كل هذا العدد من الصفوف. يُنصح بتقليله إذا كان متوسط حجم القيم في الأعمدة يتجاوز بضعة كيلوبايتات.
1024
output_format_parquet_write_page_index
|إتاحة إمكانية كتابة فهرس الصفحة في ملفات Parquet.
1
output_format_parquet_geometadata
|اكتب بيانات GeoParquet الوصفية
geo في تذييل ملف Parquet، ورمّز أعمدة ClickHouse الجغرافية ذات المستوى الأعلى (
Point،
LineString،
Polygon،
MultiLineString،
MultiPolygon) بتنسيق WKB. إذا كانت القيمة
0، فستُكتب هذه الأعمدة باستخدام تمثيلها الأصلي الأساسي (مثل
Point على هيئة
Tuple(Float64, Float64)) ولن يتم إخراج أي بيانات GeoParquet وصفية.
1
input_format_parquet_import_nested
|إعداد مهمل، لا يفعل شيئًا.
0
input_format_parquet_local_time_as_utc
|true
|يحدّد نوع البيانات الذي يستخدمه استنتاج المخطط للطوابع الزمنية في Parquet عندما تكون isAdjustedToUTC=false. إذا كانت القيمة true: DateTime64(…, ‘UTC’)، وإذا كانت false: DateTime64(…). ولا يُعدّ أيّ من السلوكين صحيحًا تمامًا، لأن ClickHouse لا يوفّر نوع بيانات للوقت المحلي وفق ساعة النظام. وعلى نحوٍ غير بديهي، يُرجَّح أن تكون القيمة ‘true’ هي الخيار الأقل خطأً، لأن تنسيق الطابع الزمني ‘UTC’ على هيئة String سينتج تمثيلًا صحيحًا للوقت المحلي.