|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يختلف عن تنسيق
الوصف
JSONCompactEachRow بأنه يطبع أيضًا صف الترويسة الذي يتضمن أسماء الأعمدة، على غرار تنسيق
TabSeparatedWithNames.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON يتضمن البيانات التالية باسم
إدراج البيانات
football.json:
أدرج البيانات:
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactEachRowWithNames;
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
JSONCompactEachRowWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactEachRowWithNames
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]
إعدادات التنسيق
إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1،
فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، وسيتم تجاهل الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.
وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول.