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الوصف

يختلف عن تنسيق JSONCompactEachRow بأنه يطبع أيضًا صف الترويسة الذي يتضمن أسماء الأعمدة، على غرار تنسيق TabSeparatedWithNames.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON يتضمن البيانات التالية باسم football.json:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق JSONCompactEachRowWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، وسيتم تجاهل الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦