[ "date" , "season" , "home_team" , "away_team" , "home_team_goals" , "away_team_goals" ]

[ "2022-04-30" , 2021 , "Sutton United" , "Bradford City" , 1 , 4 ]

[ "2022-04-30" , 2021 , "Swindon Town" , "Barrow" , 2 , 1 ]

[ "2022-04-30" , 2021 , "Tranmere Rovers" , "Oldham Athletic" , 2 , 0 ]

[ "2022-05-02" , 2021 , "Port Vale" , "Newport County" , 1 , 2 ]

[ "2022-05-02" , 2021 , "Salford City" , "Mansfield Town" , 2 , 2 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Barrow" , "Northampton Town" , 1 , 3 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Bradford City" , "Carlisle United" , 2 , 0 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Bristol Rovers" , "Scunthorpe United" , 7 , 0 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Exeter City" , "Port Vale" , 0 , 1 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Harrogate Town A.F.C." , "Sutton United" , 0 , 2 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Hartlepool United" , "Colchester United" , 0 , 2 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Leyton Orient" , "Tranmere Rovers" , 0 , 1 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Mansfield Town" , "Forest Green Rovers" , 2 , 2 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Newport County" , "Rochdale" , 0 , 2 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Oldham Athletic" , "Crawley Town" , 3 , 3 ]

[ "2022-05-07" , 2021 , "Stevenage Borough" , "Salford City" , 4 , 2 ]