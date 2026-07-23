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الوصف

يطبع أيضًا صف العنوان الذي يتضمن أسماء الأعمدة، على غرار TabSeparatedWithNames.

مثال على الاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف txt التالي المسمى football.txt:
اضبط إعدادات الفاصل المخصّص:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اضبط إعدادات الفاصل المخصّصة:
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق CustomSeparatedWithNames:
سيكون الناتج بالتنسيق المخصص الذي تم تكوينه:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بناءً على أسمائها، وسيُتخطى أي عمود يحمل اسمًا غير معروف إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. أما إذا لم يكن كذلك، فسيُتخطى الصف الأول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦