تنسيق إدخال وإخراج لمستندات GeoJSON FeatureCollection: عند الإدخال، صف واحد لكل معلم مع أعمدة id وgeometry وproperties؛ وعند الإخراج، معلم واحد لكل صف.

إدخال إخراج اسم مستعار ✔ ✔

id و geometry و properties — بحيث تمثل كل مجموعة عنصر Feature واحدًا. تؤدي Feature ؛ بينما تؤدي Feature واحد لكل صف. تُتبادَل بيانات GeoJSON في صورة مستند FeatureCollection واحد، ويحوّله ClickHouse إلى ثلاثة أعمدة —— بحيث تمثل كل مجموعة عنصرواحدًا. تؤدي قراءة المستند إلى إنتاج صف واحد لكل؛ بينما تؤدي الكتابة إلى إنتاجواحد لكل صف.

​ قراءة البيانات

تنتج قراءة FeatureCollection صفًا واحدًا لكل معلم وفق المخطط الثابت التالي:

Column Type Description id Nullable(String) عنصر id الخاص بالمعلم (سلسلة JSON أو رقم)، ويُخزَّن كنص؛ وتكون القيمة NULL إذا كان id غير موجود أو كانت قيمته null ، بينما يُحتفَظ بمعرّف السلسلة الفارغة الصريح على هيئة '' . geometry Geometry هندسة المعلم، وتُخزَّن كنوع Variant من Geometry . properties Nullable(JSON) كائن properties الخاص بالمعلم، ويُخزَّن في عمود JSON شبه منظَّم. وتُحفَظ القيمة الصريحة "properties": null على هيئة NULL .

Geometry الخاص بـ ClickHouse (وهو Variant ). أنواع هندسة GeoJSON المدعومة هي Point و LineString و MultiLineString و Polygon و MultiPolygon . أما نوعا هندسة GeoJSON الآخران، GeometryCollection و MultiPoint ، فلا يمكن تمثيلهما بالنوع Geometry ؛ وقراءة أحدهما في العمود geometry تؤدي افتراضيًا إلى ظهور استثناء، ويمكن تغيير هذا السلوك لإدراج NULL بدلًا من ذلك — انظر geometry هي NULL فقط عندما تكون هندسة المعلم قيمة null صريحة في JSON ؛ ومع input_format_geojson_unsupported_geometry_handling = 'null' تكون أيضًا NULL عند استخدام نوع هندسة غير مدعوم. تُخزَّن كل هندسة في النوعالخاص بـ ClickHouse (وهو). أنواع هندسة GeoJSON المدعومة هي. أما نوعا هندسة GeoJSON الآخران،، فلا يمكن تمثيلهما بالنوع؛ وقراءة أحدهما في العمودتؤدي افتراضيًا إلى ظهور استثناء، ويمكن تغيير هذا السلوك لإدراجبدلًا من ذلك — انظر التعامل مع أنواع الهندسة غير المدعومة أدناه. افتراضيًا، تكون قيمة العمودهيفقط عندما تكون هندسة المعلم قيمةصريحة في؛ ومعتكون أيضًاعند استخدام نوع هندسة غير مدعوم.

type في المستوى الأعلى هي FeatureCollection ، ويجب أن يكون لكل عنصر في features قيمة type تساوي Feature . افتراضيًا، يجب أن تستوفي الإحداثيات شروط صحة شكل GeoJSON — إذ يجب أن يحتوي LineString (وكل خط في MultiLineString ) على نقطتين على الأقل، ويجب أن تكون حلقة Polygon (وكل حلقة في MultiPolygon ) مغلقة وأن تحتوي على أربع نقاط على الأقل (انظر يُتحقَّق من بنية المستند: يجب أن تكون قيمةفي المستوى الأعلى هي، ويجب أن يكون لكل عنصر فيقيمةتساوي. افتراضيًا، يجب أن تستوفي الإحداثيات شروط صحة شكل GeoJSON — إذ يجب أن يحتوي(وكل خط في) على نقطتين على الأقل، ويجب أن تكون حلقة(وكل حلقة في) مغلقة وأن تحتوي على أربع نقاط على الأقل (انظر التحقق من صحة الهندسة ). تُرفَض المستندات غير السليمة بدلًا من تحميلها بصمت.

ترتيب المفاتيح مرن: يمكن أن تظهر type في المستوى الأعلى قبل مصفوفة features أو بعدها، وداخل كائن هندسي يمكن أن تظهر coordinates قبل type أو بعدها.

يعيد استنتاج المخطط المخطط الثابت أعلاه، لذا يعمل DESCRIBE و SELECT ... FROM format(...) دون الحاجة إلى تعريف جدول.

بالنظر إلى ملف GeoJSON التالي london.geojson ، الذي يحتوي على مزيج من أنواع الهندسة:

{ "type" : "FeatureCollection" , "features" : [ { "type" : "Feature" , "id" : "1" , "geometry" : { "type" : "Point" , "coordinates" : [ -0.0761 , 51.5081 ]}, "properties" : { "name" : "Tower of London" , "feature_type" : "landmark" , "year_built" : 1078 } }, { "type" : "Feature" , "id" : "2" , "geometry" : { "type" : "LineString" , "coordinates" : [[ -0.2500 , 51.4700 ], [ -0.1800 , 51.4900 ], [ -0.1200 , 51.5060 ], [ -0.0700 , 51.5050 ], [ 0.0000 , 51.5100 ]] }, "properties" : { "name" : "River Thames" , "feature_type" : "river" , "length_km" : 346 } }, { "type" : "Feature" , "id" : "3" , "geometry" : { "type" : "Polygon" , "coordinates" : [[[ -0.1880 , 51.5074 ], [ -0.1533 , 51.5074 ], [ -0.1533 , 51.5153 ], [ -0.1880 , 51.5153 ], [ -0.1880 , 51.5074 ]]] }, "properties" : { "name" : "Hyde Park" , "feature_type" : "park" , "area_km2" : 1.42 } } ] }

يمكننا الاستعلام عن الملف وفحص الأنواع الهندسية:

Query SELECT id, properties . name AS name , variantType( geometry ) AS geo_type FROM file ( 'london.geojson' , GeoJSON);

Response ┌─id─┬─name────────────┬─geo_type───┐ │ 1 │ Tower of London │ Point │ │ 2 │ River Thames │ LineString │ │ 3 │ Hyde Park │ Polygon │ └────┴─────────────────┴────────────┘

يُكتشَف امتداد الملف .geojson تلقائيًا، لذا يمكن حذف وسيطة format :

Query SELECT id, properties . name AS name , variantType( geometry ) AS geo_type FROM file ( 'london.geojson' );

يمكننا استخدام variantType للتحقق من النوع الفعلي لكل كائن Geometry :

Query SELECT properties . name AS name , geometry , variantType( geometry ) FROM file ( 'london.geojson' , GeoJSON);

Response Row 1: ────── name: Tower of London geometry: (-0.0761,51.5081) variantType(geometry): Point Row 2: ────── name: River Thames geometry: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)] variantType(geometry): LineString Row 3: ────── name: Hyde Park geometry: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]] variantType(geometry): Polygon

ويمكننا استخراج البيانات الأساسية كما يلي:

Query SELECT properties . name AS name , variantType( geometry ), geometry . Point , geometry . LineString , geometry . Polygon FROM file ( 'london.geojson' , GeoJSON);

Response Row 1: ────── name: Tower of London variantType(geometry): Point geometry.Point: (-0.0761,51.5081) geometry.LineString: [] geometry.Polygon: [] Row 2: ────── name: River Thames variantType(geometry): LineString geometry.Point: (0,0) geometry.LineString: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)] geometry.Polygon: [] Row 3: ────── name: Hyde Park variantType(geometry): Polygon geometry.Point: (0,0) geometry.LineString: [] geometry.Polygon: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]]

يؤدي الوصول إلى عمود فرعي من نوع Geometry إلى إرجاع القيمة عندما يحتوي الصف على ذلك النوع، وإلا فتُرجَع القيمة الافتراضية لذلك النوع — (0,0) لـ Point و [] للأنواع المستندة إلى المصفوفات — لذا استخدم variantType(geometry) لمعرفة النوع المعيَّن.

يمكننا أيضًا إدخال بيانات GeoJSON إلى جدول:

Query CREATE TABLE london ( id String, geometry Geometry , properties Nullable( JSON ), name String MATERIALIZED properties . name , feature_type String MATERIALIZED properties . feature_type ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO london SELECT id, geometry , properties FROM file ( 'london.geojson' , GeoJSON);

ثم نفّذ استعلامًا حسب نوع المعلم:

Query SELECT name , feature_type, variantType( geometry ) AS geo_type FROM london ORDER BY id;

Response ┌─name────────────┬─feature_type─┬─geo_type───┐ │ Tower of London │ landmark │ Point │ │ River Thames │ river │ LineString │ │ Hyde Park │ park │ Polygon │ └─────────────────┴──────────────┴────────────┘

يمكننا أيضًا استنتاج مخطط بيانات GeoJSON من دون تعريف جدول:

Query DESCRIBE format (GeoJSON, '{"type":"FeatureCollection","features":[]}' );

Response ┌─name───────┬─type─────────────┐ │ id │ Nullable(String) │ │ geometry │ Geometry │ │ properties │ Nullable(JSON) │ └────────────┴──────────────────┘

​ التعامل مع أنواع هندسة غير المدعومة

بعض أنواع الهندسة الصالحة في GeoJSON — مثل GeometryCollection و MultiPoint — لا يمكن تمثيلها بالنوع Geometry في ClickHouse. يمكنك التحكم في ما يحدث عندما يلزم تخزين هندسة من هذا النوع في العمود geometry باستخدام الإعداد input_format_geojson_unsupported_geometry_handling . القيم الممكنة هي:

'throw' — طرح استثناء (الافتراضي)

— طرح استثناء (الافتراضي) 'null' — إدراج قيمة NULL في العمود geometry ومتابعة التحليل

ينطبق هذا السلوك فقط عند قراءة العمود geometry . وعندما لا يكون geometry عمود إخراج مطلوبًا (على سبيل المثال SELECT id FROM ... )، تظل الهندسة غير المدعومة خاضعة للتحقق من صحة البنية، لكنها لا تؤدي إلى تطبيق هذا السلوك — فلا يُطرح استثناء ولا تُدرج قيمة NULL ، لأنه لا تتم مادية أي قيمة هندسة.

تعكس عملية القراءة فقط ما يلائم المخطط الثابت، لذلك لا تُحفَظ بعض معلومات GeoJSON:

لا يُنتَج سوى id و geometry و properties ؛ ولا تظهر بنية المستند الأخرى على شكل أعمدة.

و و ؛ ولا تظهر بنية المستند الأخرى على شكل أعمدة. يُسقَط الإحداثي الثالث (الارتفاع) للموضع، وكذلك أي إحداثيات تليه — فتصبح المواضع [longitude, latitude] .

. يتم تجاهل bbox والأعضاء الخارجية (مثل name أو crs على المستوى الأعلى، أو الأعضاء الإضافيين داخل Feature ).

والأعضاء الخارجية (مثل أو على المستوى الأعلى، أو الأعضاء الإضافيين داخل ). يُخزَّن id الرقمي كنص، لذلك يضيع الفرق بين string و number ؛ أما id غير الموجود أو الذي قيمته null فيصبح NULL .

الرقمي كنص، لذلك يضيع الفرق بين و ؛ أما غير الموجود أو الذي قيمته فيصبح . لا يمكن تمثيل GeometryCollection و MultiPoint — راجع التعامل مع أنواع هندسة غير المدعومة.

​ كتابة البيانات

FeatureCollection واحدة بتنسيق GeoJSON وفقًا للمواصفة Feature واحد. يؤدي كتابة مجموعة النتائج إلى إنتاجواحدة بتنسيق GeoJSON وفقًا للمواصفة FeatureCollection ، بحيث يقابل كل صف عنصرواحد.

تُربَط أعمدة النتيجة بكل Feature كما يلي:

عضو Feature يُنشأ من ملاحظات type — تكون دائمًا "Feature" . geometry العمود الهندسي الوحيد يجب أن يوجد عمود هندسي واحد فقط، وإلا فسيُرفَض الاستعلام. وتُكتَب قيمة NULL الهندسية على هيئة null . id عمود باسم id يُحذَف إذا كانت القيمة NULL . ويُكتَب عمود String كسلسلة JSON، بينما يُكتَب العمود الرقمي كرقم JSON. properties جميع الأعمدة المتبقية إذا وُجد عمود واحد باسم properties وكان نوعه شبيهًا بالكائن ( JSON أو Map أو Tuple مسمّى)، فتُكتَب قيمته مباشرةً بوصفها كائن properties بدلًا من تضمينها تحت المفتاح properties . وبخلاف ذلك، يصبح كل عمود متبقٍ خاصيةً يكون مفتاحها اسمه (ويكون الناتج كائنًا فارغًا إذا لم توجد أعمدة متبقية).

يمكن أن يكون العمود الهندسي من النوع Geometry أو من نوع جغرافي محدد؛ ويُطابَق كلٌّ منها مع نوع هندسي في GeoJSON كما يلي:

نوع ClickHouse قيمة "type" في GeoJSON Point Point LineString LineString MultiLineString MultiLineString Polygon Polygon MultiPolygon MultiPolygon Ring Polygon (حلقة واحدة) Geometry نوع المتغير النشط (أو null )

Ring نوعًا هندسيًا في GeoJSON — إذ إن Polygon — لذلك تُكتَب قيمة Ring على هيئة Polygon ذي حلقة واحدة. لا يُعَدنوعًا هندسيًا في GeoJSON — إذ إن الحلقة الخطية هي أحد مكونات— لذلك تُكتَب قيمةعلى هيئةذي حلقة واحدة.

london id و geometry ، إلى خاصية: بمتابعة استخدام جدول الذي أُنشئ أعلاه ، فإن تصدير أعمدة السمات العادية يحوّل كل عمود، باستثناء، إلى خاصية:

Query SELECT id, geometry , name , feature_type FROM london ORDER BY id FORMAT GeoJSON;

Response {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"name":"Tower of London","feature_type":"landmark"}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"name":"River Thames","feature_type":"river"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"name":"Hyde Park","feature_type":"park"}}]}

نظرًا لأن عمودًا واحدًا فقط من النوع object باسم properties يُكتب مباشرةً، فإن قراءة ملف GeoJSON ثم كتابته مرةً أخرى كما هو تعيد إنتاج الوثيقة نفسها (إذ إن الأعمدة id و geometry و properties هي الأعمدة التي جرى استنتاجها للملف):

Query SELECT * FROM file ( 'london.geojson' , GeoJSON) FORMAT GeoJSON;

Response {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"feature_type":"landmark","name":"Tower of London","year_built":1078}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"feature_type":"river","length_km":346,"name":"River Thames"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"area_km2":1.42,"feature_type":"park","name":"Hyde Park"}}]}

يُكتَب العمود الرقمي id كرقم JSON (ويُحذَف id من النوع Nullable بالكامل إذا كانت قيمته NULL ):

Query SELECT 42 AS id, ( - 0 . 1276 , 51 . 5072 ):: Point AS geometry FORMAT GeoJSON;

Response {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":42,"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.1276,51.5072]},"properties":{}}]}

تُكتب Ring على شكل Polygon أحادي الحلقة:

Query SELECT [(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 0.)]::Ring AS geometry FORMAT GeoJSON;

Response {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[0,0],[10,0],[10,10],[0,0]]]},"properties":{}}]}

​ الكتابة إلى ملف

استخدم INTO OUTFILE لكتابة ملف GeoJSON من جهة العميل:

Query SELECT id, geometry , properties FROM london ORDER BY id INTO OUTFILE 'london_export.geojson' FORMAT GeoJSON;

يمكن للخادم نفسه كتابة الملف باستخدام دالة الجدول file (يختار الامتداد .geojson التنسيق تلقائيًا):

Query INSERT INTO FUNCTION file ( 'london_export.geojson' , GeoJSON) SELECT id, geometry , properties FROM london;

[longitude, latitude] ، كما يقتضي (latitude, longitude) — تنتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة. لا تتضمن الأنواع الجغرافية في ClickHouse أي نظام إسناد للإحداثيات، لذا يفترض الإخراج أن الإحداثيات هي أصلًا إحداثيات WGS84 بخط الطول/خط العرض وبالترتيب، كما يقتضي RFC 7946 . ولا تُجرى أي إعادة إسقاط أو تبديل للمحاور، لذلك فإن الإحداثيات المسقطة — أو البيانات المخزنة بالصيغة— تنتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة.

يعكس الإخراج فقط ما يخزّنه ClickHouse:

لا يمكن إعادة إنتاج المعلومات التي تُفقَد عند القراءة — مثل ارتفاع الموضع، و bbox ، والأعضاء الخارجية، والتمييز في id بين كونه سلسلة نصية أو رقمًا — راجع قيود القراءة.

، والأعضاء الخارجية، والتمييز في بين كونه سلسلة نصية أو رقمًا — راجع قيود القراءة. تُكتَب الإحداثيات من قيم Float64 باستخدام أقصر تمثيل يضمن استعادتها كما هي.

باستخدام أقصر تمثيل يضمن استعادتها كما هي. يُخرَج كائن properties المأخوذ مباشرةً من عمود JSON وفق ترتيب المفاتيح القياسي لنوع JSON ، وقد يختلف ذلك عن الإدخال.

LineString يحتوي على نقطة واحدة أو حلقة Polygon غير مغلقة، بحيث يمكن قراءة المستند المكتوب مجددًا. عيّن format_geojson_validate_geometry = 0 لإخراج هذه الأشكال الهندسية كما هي بدلًا من ذلك، مما ينتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة. ولا يُفرَض أيضًا قيد قاعدة اليد اليمنى (اتجاه الالتفاف) في أي من الحالتين، كما يُحفَظ التمييز بين null وكائن properties الفارغ. تُكتَب الأشكال الهندسية تمامًا كما هي مخزنة، مع الحفاظ على ترتيب الإحداثيات واتجاه الالتفاف. افتراضيًا، يُفرَض التحقق من صحة شكل GeoJSON عند الكتابة (راجع Geometry validation ): فيُرفَض أي شكل هندسي غير صالح كهيئة GeoJSON، مثليحتوي على نقطة واحدة أو حلقةغير مغلقة، بحيث يمكن قراءة المستند المكتوب مجددًا. عيّنلإخراج هذه الأشكال الهندسية كما هي بدلًا من ذلك، مما ينتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة. ولا يُفرَض أيضًا قيد قاعدة اليد اليمنى (اتجاه الالتفاف) في أي من الحالتين، كما يُحفَظ التمييز بينوكائنالفارغ.

​ التحقق من صحة الهندسة

format_geojson_validate_geometry في ما إذا كانت الصيغة تفرض قواعد شكل Geometry وفقًا لـ يتحكم الإعدادفي ما إذا كانت الصيغة تفرض قواعد شكل Geometry وفقًا لـ RFC 7946 ، في كلا الاتجاهين. ويكون مُمكّنًا افتراضيًا.

عند تمكينه، تُرفَض أي Geometry تخالف قواعد شكل GeoJSON: مثل LineString (أو line ضمن MultiLineString ) يحتوي على أقل من نقطتين؛ أو حلقة في Polygon أو MultiPolygon يحتوي على أقل من أربع نقاط، أو تكون نقطتاه الأولى والأخيرة مختلفتين (حلقة غير مغلق)؛ أو MultiLineString أو Polygon أو MultiPolygon فارغ. وتنطبق القواعد نفسها عند قراءة مثل هذا المستند وعند كتابة قيمة ClickHouse من هذا النوع، لذا فإن أي مستند يُكتَب يمكن دائمًا قراءته مرة أخرى.

عند تعطيله، لا تُفرَض قواعد الشكل هذه في أي من الاتجاهين: تُقرأ الأشكال الهندسية المتدهورة كما هي وتُكتب كما هي. ويتيح ذلك لقيم Geometry في ClickHouse التي لا تُعد أشكال GeoJSON هندسية صالحة أن تمر عبر الصيغة ذهابًا وإيابًا، لكن على حساب إنتاج مستندات ليست GeoJSON صالحًا.

يقتصر التحقق على البنية فقط: فهو يفحص عدد النقاط وإغلاق حلقة. ولا يفحص السلامة الهندسية للشكل، لذا تُقبَل أي Geometry صحيحة بنيويًا لكنها متدهورة هندسيًا في أي من الاتجاهين — مثل polygon مساحته صفر، أو حلقة ذاتي التقاطع، أو polygon تقع holes (الحلقات الداخلية) فيه خارج حلقة الخارجي. وبالمثل، لا يُفرَض مطلقًا اتجاه قاعدة اليد اليمنى (الالتفاف) لحلقات polygon.