|إدخال
|إخراج
|اسم مستعار
|✔
|✔
تُتبادَل بيانات GeoJSON في صورة مستند
الوصف
FeatureCollection واحد، ويحوّله ClickHouse إلى ثلاثة أعمدة —
id و
geometry و
properties — بحيث تمثل كل مجموعة عنصر
Feature واحدًا. تؤدي قراءة المستند إلى إنتاج صف واحد لكل
Feature؛ بينما تؤدي الكتابة إلى إنتاج
Feature واحد لكل صف.
تنتج قراءة
قراءة البيانات
FeatureCollection صفًا واحدًا لكل معلم وفق المخطط الثابت التالي:
تُخزَّن كل هندسة في النوع
|Column
|Type
|Description
id
Nullable(String)
|عنصر
id الخاص بالمعلم (سلسلة
JSON أو رقم)، ويُخزَّن كنص؛ وتكون القيمة
NULL إذا كان
id غير موجود أو كانت قيمته
null، بينما يُحتفَظ بمعرّف السلسلة الفارغة الصريح على هيئة
''.
geometry
Geometry
|هندسة المعلم، وتُخزَّن كنوع
Variant من
Geometry.
properties
Nullable(JSON)
|كائن
properties الخاص بالمعلم، ويُخزَّن في عمود
JSON شبه منظَّم. وتُحفَظ القيمة الصريحة
"properties": null على هيئة
NULL.
Geometry الخاص بـ ClickHouse (وهو
Variant). أنواع هندسة GeoJSON المدعومة هي
Point و
LineString و
MultiLineString و
Polygon و
MultiPolygon. أما نوعا هندسة GeoJSON الآخران،
GeometryCollection و
MultiPoint، فلا يمكن تمثيلهما بالنوع
Geometry؛ وقراءة أحدهما في العمود
geometry تؤدي افتراضيًا إلى ظهور استثناء، ويمكن تغيير هذا السلوك لإدراج
NULL بدلًا من ذلك — انظر التعامل مع أنواع الهندسة غير المدعومة أدناه. افتراضيًا، تكون قيمة العمود
geometry هي
NULL فقط عندما تكون هندسة المعلم قيمة
null صريحة في
JSON؛ ومع
input_format_geojson_unsupported_geometry_handling = 'null' تكون أيضًا
NULL عند استخدام نوع هندسة غير مدعوم.
يُتحقَّق من بنية المستند: يجب أن تكون قيمة
type في المستوى الأعلى هي
FeatureCollection، ويجب أن يكون لكل عنصر في
features قيمة
type تساوي
Feature. افتراضيًا، يجب أن تستوفي الإحداثيات شروط صحة شكل GeoJSON — إذ يجب أن يحتوي
LineString (وكل خط في
MultiLineString) على نقطتين على الأقل، ويجب أن تكون حلقة
Polygon (وكل حلقة في
MultiPolygon) مغلقة وأن تحتوي على أربع نقاط على الأقل (انظر التحقق من صحة الهندسة). تُرفَض المستندات غير السليمة بدلًا من تحميلها بصمت.
ترتيب المفاتيح مرن: يمكن أن تظهر
type في المستوى الأعلى قبل مصفوفة
features أو بعدها، وداخل كائن هندسي يمكن أن تظهر
coordinates قبل
type أو بعدها.
يعيد استنتاج المخطط المخطط الثابت أعلاه، لذا يعمل
DESCRIBE و
SELECT ... FROM format(...) دون الحاجة إلى تعريف جدول.
بالنظر إلى ملف GeoJSON التالي
london.geojson، الذي يحتوي على مزيج من أنواع الهندسة:
يمكننا الاستعلام عن الملف وفحص الأنواع الهندسية:
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"id": "1",
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-0.0761, 51.5081]},
"properties": {"name": "Tower of London", "feature_type": "landmark", "year_built": 1078}
},
{
"type": "Feature",
"id": "2",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [[-0.2500, 51.4700], [-0.1800, 51.4900], [-0.1200, 51.5060], [-0.0700, 51.5050], [0.0000, 51.5100]]
},
"properties": {"name": "River Thames", "feature_type": "river", "length_km": 346}
},
{
"type": "Feature",
"id": "3",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [[[-0.1880, 51.5074], [-0.1533, 51.5074], [-0.1533, 51.5153], [-0.1880, 51.5153], [-0.1880, 51.5074]]]
},
"properties": {"name": "Hyde Park", "feature_type": "park", "area_km2": 1.42}
}
]
}
Query
SELECT id, properties.name AS name, variantType(geometry) AS geo_type
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
يُكتشَف امتداد الملف
Response
┌─id─┬─name────────────┬─geo_type───┐
│ 1 │ Tower of London │ Point │
│ 2 │ River Thames │ LineString │
│ 3 │ Hyde Park │ Polygon │
└────┴─────────────────┴────────────┘
.geojson تلقائيًا، لذا يمكن حذف وسيطة
format:
يمكننا استخدام
Query
SELECT id, properties.name AS name, variantType(geometry) AS geo_type
FROM file('london.geojson');
variantType للتحقق من النوع الفعلي لكل كائن
Geometry:
Query
SELECT properties.name AS name, geometry, variantType(geometry)
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
ويمكننا استخراج البيانات الأساسية كما يلي:
Response
Row 1:
──────
name: Tower of London
geometry: (-0.0761,51.5081)
variantType(geometry): Point
Row 2:
──────
name: River Thames
geometry: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)]
variantType(geometry): LineString
Row 3:
──────
name: Hyde Park
geometry: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]]
variantType(geometry): Polygon
Query
SELECT properties.name AS name, variantType(geometry), geometry.Point, geometry.LineString, geometry.Polygon
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
يؤدي الوصول إلى عمود فرعي من نوع
Response
Row 1:
──────
name: Tower of London
variantType(geometry): Point
geometry.Point: (-0.0761,51.5081)
geometry.LineString: []
geometry.Polygon: []
Row 2:
──────
name: River Thames
variantType(geometry): LineString
geometry.Point: (0,0)
geometry.LineString: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)]
geometry.Polygon: []
Row 3:
──────
name: Hyde Park
variantType(geometry): Polygon
geometry.Point: (0,0)
geometry.LineString: []
geometry.Polygon: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]]
Geometry إلى إرجاع القيمة عندما يحتوي الصف على ذلك النوع، وإلا فتُرجَع القيمة الافتراضية لذلك النوع —
(0,0) لـ
Point و
[] للأنواع المستندة إلى المصفوفات — لذا استخدم
variantType(geometry) لمعرفة النوع المعيَّن.
يمكننا أيضًا إدخال بيانات GeoJSON إلى جدول:
ثم نفّذ استعلامًا حسب نوع المعلم:
Query
CREATE TABLE london
(
id String,
geometry Geometry,
properties Nullable(JSON),
name String MATERIALIZED properties.name,
feature_type String MATERIALIZED properties.feature_type
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO london
SELECT id, geometry, properties
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
Query
SELECT name, feature_type, variantType(geometry) AS geo_type
FROM london
ORDER BY id;
يمكننا أيضًا استنتاج مخطط بيانات GeoJSON من دون تعريف جدول:
Response
┌─name────────────┬─feature_type─┬─geo_type───┐
│ Tower of London │ landmark │ Point │
│ River Thames │ river │ LineString │
│ Hyde Park │ park │ Polygon │
└─────────────────┴──────────────┴────────────┘
Query
DESCRIBE format(GeoJSON, '{"type":"FeatureCollection","features":[]}');
Response
┌─name───────┬─type─────────────┐
│ id │ Nullable(String) │
│ geometry │ Geometry │
│ properties │ Nullable(JSON) │
└────────────┴──────────────────┘
بعض أنواع الهندسة الصالحة في GeoJSON — مثل
التعامل مع أنواع هندسة غير المدعومة
GeometryCollection و
MultiPoint — لا يمكن تمثيلها بالنوع
Geometry في ClickHouse. يمكنك التحكم في ما يحدث عندما يلزم تخزين هندسة من هذا النوع في العمود
geometry باستخدام الإعداد
input_format_geojson_unsupported_geometry_handling. القيم الممكنة هي:
'throw'— طرح استثناء (الافتراضي)
'null'— إدراج قيمة
NULLفي العمود
geometryومتابعة التحليل
geometry. وعندما لا يكون
geometry عمود إخراج مطلوبًا (على سبيل المثال
SELECT id FROM ...)، تظل الهندسة غير المدعومة خاضعة للتحقق من صحة البنية، لكنها لا تؤدي إلى تطبيق هذا السلوك — فلا يُطرح استثناء ولا تُدرج قيمة
NULL، لأنه لا تتم مادية أي قيمة هندسة.
تعكس عملية القراءة فقط ما يلائم المخطط الثابت، لذلك لا تُحفَظ بعض معلومات GeoJSON:
القيود
- لا يُنتَج سوى
idو
geometryو
properties؛ ولا تظهر بنية المستند الأخرى على شكل أعمدة.
- يُسقَط الإحداثي الثالث (الارتفاع) للموضع، وكذلك أي إحداثيات تليه — فتصبح المواضع
[longitude, latitude].
- يتم تجاهل
bboxوالأعضاء الخارجية (مثل
nameأو
crsعلى المستوى الأعلى، أو الأعضاء الإضافيين داخل
Feature).
- يُخزَّن
idالرقمي كنص، لذلك يضيع الفرق بين
stringو
number؛ أما
idغير الموجود أو الذي قيمته
nullفيصبح
NULL.
- لا يمكن تمثيل
GeometryCollectionو
MultiPoint— راجع التعامل مع أنواع هندسة غير المدعومة.
يؤدي كتابة مجموعة النتائج إلى إنتاج
كتابة البيانات
FeatureCollection واحدة بتنسيق GeoJSON وفقًا للمواصفة
FeatureCollection، بحيث يقابل كل صف عنصر
Feature واحد.
تُربَط أعمدة النتيجة بكل
Feature كما يلي:
يمكن أن يكون العمود الهندسي من النوع
|عضو
Feature
|يُنشأ من
|ملاحظات
type
|—
|تكون دائمًا
"Feature".
geometry
|العمود الهندسي الوحيد
|يجب أن يوجد عمود هندسي واحد فقط، وإلا فسيُرفَض الاستعلام. وتُكتَب قيمة
NULL الهندسية على هيئة
null.
id
|عمود باسم
id
|يُحذَف إذا كانت القيمة
NULL. ويُكتَب عمود
String كسلسلة JSON، بينما يُكتَب العمود الرقمي كرقم JSON.
properties
|جميع الأعمدة المتبقية
|إذا وُجد عمود واحد باسم
properties وكان نوعه شبيهًا بالكائن (
JSON أو
Map أو
Tuple مسمّى)، فتُكتَب قيمته مباشرةً بوصفها كائن
properties بدلًا من تضمينها تحت المفتاح
properties. وبخلاف ذلك، يصبح كل عمود متبقٍ خاصيةً يكون مفتاحها اسمه (ويكون الناتج كائنًا فارغًا إذا لم توجد أعمدة متبقية).
Geometry أو من نوع جغرافي محدد؛ ويُطابَق كلٌّ منها مع نوع هندسي في GeoJSON كما يلي:
لا يُعَد
|نوع ClickHouse
|قيمة
"type" في GeoJSON
Point
Point
LineString
LineString
MultiLineString
MultiLineString
Polygon
Polygon
MultiPolygon
MultiPolygon
Ring
Polygon (حلقة واحدة)
Geometry
|نوع المتغير النشط (أو
null)
Ring نوعًا هندسيًا في GeoJSON — إذ إن الحلقة الخطية هي أحد مكونات
Polygon — لذلك تُكتَب قيمة
Ring على هيئة
Polygon ذي حلقة واحدة.
بمتابعة استخدام جدول
أمثلة
london الذي أُنشئ أعلاه، فإن تصدير أعمدة السمات العادية يحوّل كل عمود، باستثناء
id و
geometry، إلى خاصية:
Query
SELECT id, geometry, name, feature_type
FROM london
ORDER BY id
FORMAT GeoJSON;
نظرًا لأن عمودًا واحدًا فقط من النوع
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"name":"Tower of London","feature_type":"landmark"}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"name":"River Thames","feature_type":"river"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"name":"Hyde Park","feature_type":"park"}}]}
object باسم
properties يُكتب مباشرةً، فإن قراءة ملف GeoJSON ثم كتابته مرةً أخرى كما هو تعيد إنتاج الوثيقة نفسها (إذ إن الأعمدة
id و
geometry و
properties هي الأعمدة التي جرى استنتاجها للملف):
Query
SELECT * FROM file('london.geojson', GeoJSON) FORMAT GeoJSON;
يُكتَب العمود الرقمي
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"feature_type":"landmark","name":"Tower of London","year_built":1078}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"feature_type":"river","length_km":346,"name":"River Thames"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"area_km2":1.42,"feature_type":"park","name":"Hyde Park"}}]}
id كرقم JSON (ويُحذَف
id من النوع
Nullable بالكامل إذا كانت قيمته
NULL):
Query
SELECT 42 AS id, (-0.1276, 51.5072)::Point AS geometry FORMAT GeoJSON;
تُكتب
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":42,"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.1276,51.5072]},"properties":{}}]}
Ring على شكل
Polygon أحادي الحلقة:
Query
SELECT [(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 0.)]::Ring AS geometry FORMAT GeoJSON;
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[0,0],[10,0],[10,10],[0,0]]]},"properties":{}}]}
استخدم
الكتابة إلى ملف
INTO OUTFILE لكتابة ملف GeoJSON من جهة العميل:
يمكن للخادم نفسه كتابة الملف باستخدام دالة الجدول
Query
SELECT id, geometry, properties
FROM london
ORDER BY id
INTO OUTFILE 'london_export.geojson'
FORMAT GeoJSON;
file (يختار الامتداد
.geojson التنسيق تلقائيًا):
Query
INSERT INTO FUNCTION file('london_export.geojson', GeoJSON)
SELECT id, geometry, properties FROM london;
القيود
يعكس الإخراج فقط ما يخزّنه ClickHouse:
لا تتضمن الأنواع الجغرافية في ClickHouse أي نظام إسناد للإحداثيات، لذا يفترض الإخراج أن الإحداثيات هي أصلًا إحداثيات WGS84 بخط الطول/خط العرض وبالترتيب
[longitude, latitude]، كما يقتضي RFC 7946. ولا تُجرى أي إعادة إسقاط أو تبديل للمحاور، لذلك فإن الإحداثيات المسقطة — أو البيانات المخزنة بالصيغة
(latitude, longitude) — تنتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة.
- لا يمكن إعادة إنتاج المعلومات التي تُفقَد عند القراءة — مثل ارتفاع الموضع، و
bbox، والأعضاء الخارجية، والتمييز في
idبين كونه سلسلة نصية أو رقمًا — راجع قيود القراءة.
- تُكتَب الإحداثيات من قيم
Float64باستخدام أقصر تمثيل يضمن استعادتها كما هي.
- يُخرَج كائن
propertiesالمأخوذ مباشرةً من عمود
JSONوفق ترتيب المفاتيح القياسي لنوع
JSON، وقد يختلف ذلك عن الإدخال.
LineString يحتوي على نقطة واحدة أو حلقة
Polygon غير مغلقة، بحيث يمكن قراءة المستند المكتوب مجددًا. عيّن
format_geojson_validate_geometry = 0 لإخراج هذه الأشكال الهندسية كما هي بدلًا من ذلك، مما ينتج GeoJSON صحيحًا من حيث البنية لكنه غير مطابق للمواصفة. ولا يُفرَض أيضًا قيد قاعدة اليد اليمنى (اتجاه الالتفاف) في أي من الحالتين، كما يُحفَظ التمييز بين
null وكائن
properties الفارغ.
يتحكم الإعداد
التحقق من صحة الهندسة
format_geojson_validate_geometry في ما إذا كانت الصيغة تفرض قواعد شكل Geometry وفقًا لـ RFC 7946، في كلا الاتجاهين. ويكون مُمكّنًا افتراضيًا.
عند تمكينه، تُرفَض أي Geometry تخالف قواعد شكل GeoJSON: مثل
LineString (أو line ضمن
MultiLineString) يحتوي على أقل من نقطتين؛ أو حلقة في
Polygon أو
MultiPolygon يحتوي على أقل من أربع نقاط، أو تكون نقطتاه الأولى والأخيرة مختلفتين (حلقة غير مغلق)؛ أو
MultiLineString أو
Polygon أو
MultiPolygon فارغ. وتنطبق القواعد نفسها عند قراءة مثل هذا المستند وعند كتابة قيمة ClickHouse من هذا النوع، لذا فإن أي مستند يُكتَب يمكن دائمًا قراءته مرة أخرى.
عند تعطيله، لا تُفرَض قواعد الشكل هذه في أي من الاتجاهين: تُقرأ الأشكال الهندسية المتدهورة كما هي وتُكتب كما هي. ويتيح ذلك لقيم Geometry في ClickHouse التي لا تُعد أشكال GeoJSON هندسية صالحة أن تمر عبر الصيغة ذهابًا وإيابًا، لكن على حساب إنتاج مستندات ليست GeoJSON صالحًا.
يقتصر التحقق على البنية فقط: فهو يفحص عدد النقاط وإغلاق حلقة. ولا يفحص السلامة الهندسية للشكل، لذا تُقبَل أي Geometry صحيحة بنيويًا لكنها متدهورة هندسيًا في أي من الاتجاهين — مثل polygon مساحته صفر، أو حلقة ذاتي التقاطع، أو polygon تقع holes (الحلقات الداخلية) فيه خارج حلقة الخارجي. وبالمثل، لا يُفرَض مطلقًا اتجاه قاعدة اليد اليمنى (الالتفاف) لحلقات polygon.
يوجد فحص واحد مستقل عن هذا الإعداد: الإحداثيات غير المنتهية (
NaN,
Inf) تُرفَض دائمًا، لأنه لا يمكن تمثيلها كأعداد JSON.