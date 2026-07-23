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الوصف

يختلف عن تنسيق TabSeparated في أن الصفوف تُكتب من دون أحرف هروب.
عند التحليل باستخدام هذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات تبويب أو فواصل أسطر داخل أي حقل.
للمقارنة بين تنسيق TabSeparatedRaw وتنسيق RawBlob، راجع: مقارنة التنسيقات الخام

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف TSV التالي المسمّى football.tsv:
أدخِل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق TabSeparatedRaw:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:

إعدادات الصيغة

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦