|إدخال
|إخراج
|الاسم البديل
|✔
|✔
TSVRaw,
Raw
يختلف عن تنسيق
الوصف
TabSeparated في أن الصفوف تُكتب من دون أحرف هروب.
للمقارنة بين تنسيق
عند التحليل باستخدام هذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات تبويب أو فواصل أسطر داخل أي حقل.
TabSeparatedRaw وتنسيق
RawBlob، راجع: مقارنة التنسيقات الخام
مثال للاستخدام
باستخدام ملف TSV التالي المسمّى
إدراج البيانات
football.tsv:
أدخِل البيانات:
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedRaw;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
TabSeparatedRaw:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:
SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedRaw
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3