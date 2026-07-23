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الوصف

Buffers هو تنسيق ثنائي بسيط جدًا لتبادل البيانات العابرة، حيث يكون كلٌّ من المستهلك والمنتِج على معرفة مسبقة بالمخطط وترتيب الأعمدة. وعلى خلاف Native، فهو لا يخزّن أسماء الأعمدة أو أنواعها أو أي بيانات وصفية إضافية. في هذا التنسيق، تُكتب البيانات وتُقرأ على هيئة كتل بتنسيق ثنائي. ويستخدم Buffers التمثيل الثنائي نفسه لكل عمود كما في تنسيق Native، كما يلتزم بإعدادات تنسيق Native نفسها. لكل كتلة، يُكتب التسلسل التالي:
  1. عدد الأعمدة (UInt64، little-endian).
  2. عدد الصفوف (UInt64، little-endian).
  3. لكل عمود:
  • الحجم الإجمالي بالبايت لبيانات العمود المُسلسلة (UInt64، little-endian).
  • بايتات بيانات العمود المُسلسلة، تمامًا كما في تنسيق Native.

مثال للاستخدام

اكتب في ملف:
اقرأه مجددًا مع تحديد أنواع الأعمدة صراحةً:
إذا كان لديك جدول له أنواع الأعمدة نفسها، فيمكنك ملؤه مباشرةً:
عاين الجدول:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦