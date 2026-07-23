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يدعم ClickHouse قراءة ملفات تفريغ الخاصة بـ MySQL.

يقرأ جميع البيانات من استعلامات INSERT التابعة لجدول واحد ضمن ملف التفريغ. إذا كان هناك أكثر من جدول، فسيقرأ البيانات من الجدول الأول افتراضيًا.

تدعم هذه الصيغة استنتاج المخطط تلقائيًا: إذا كان ملف التفريغ يحتوي على استعلام CREATE للجدول المحدد، فسيتم استنتاج البنية منه، وإلا فسيتم استنتاج المخطط من بيانات استعلامات INSERT .

​ مثال للاستخدام

لنفترض وجود ملف تفريغ SQL التالي:

dump.sql /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */ ; /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */ ; CREATE TABLE ` test ` ( `x` int DEFAULT NULL , `y` int DEFAULT NULL ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */ ; INSERT INTO `test` VALUES ( 1 , NULL ),( 2 , NULL ),( 3 , NULL ),( 3 , NULL ),( 4 , NULL ),( 5 , NULL ),( 6 , 7 ); /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */ ; /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */ ; CREATE TABLE `test 3` ( `y` int DEFAULT NULL ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */ ; INSERT INTO `test 3` VALUES ( 1 ); /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */ ; /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */ ; CREATE TABLE ` test2 ` ( `x` int DEFAULT NULL ) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci; /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */ ; INSERT INTO `test2` VALUES ( 1 ),( 2 ),( 3 );

يمكننا تنفيذ الاستعلامات التالية:

Query DESCRIBE TABLE file ( dump . sql , MySQLDump) SETTINGS input_format_mysql_dump_table_name = 'test2'

Response ┌─name─┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ x │ Nullable(Int32) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Query SELECT * FROM file ( dump . sql , MySQLDump) SETTINGS input_format_mysql_dump_table_name = 'test2'

Response ┌─x─┐ │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ └───┘

​ إعدادات التنسيق