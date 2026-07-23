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الوصف

يدعم ClickHouse قراءة ملفات تفريغ الخاصة بـ MySQL. يقرأ جميع البيانات من استعلامات INSERT التابعة لجدول واحد ضمن ملف التفريغ. إذا كان هناك أكثر من جدول، فسيقرأ البيانات من الجدول الأول افتراضيًا.
تدعم هذه الصيغة استنتاج المخطط تلقائيًا: إذا كان ملف التفريغ يحتوي على استعلام CREATE للجدول المحدد، فسيتم استنتاج البنية منه، وإلا فسيتم استنتاج المخطط من بيانات استعلامات INSERT.

مثال للاستخدام

لنفترض وجود ملف تفريغ SQL التالي:
dump.sql
يمكننا تنفيذ الاستعلامات التالية:
Query
Response
Query
Response

إعدادات التنسيق

يمكنك تحديد اسم الجدول الذي ستُقرأ منه البيانات باستخدام الإعداد input_format_mysql_dump_table_name. إذا كان الإعداد input_format_mysql_dump_map_columns مضبوطًا على 1 وكان ملف التفريغ يتضمن استعلام CREATE للجدول المحدد أو أسماء أعمدة في استعلام INSERT، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب الاسم. سيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦