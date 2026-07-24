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الوصف

تنسيق ProtobufList مشابه لتنسيق Protobuf، لكن تُمثَّل الصفوف كتسلسل من الرسائل الفرعية المضمَّنة داخل رسالة ذات اسم ثابت هو “Envelope”.

مثال للاستخدام

على سبيل المثال:
حيث يكون الملف schemafile.proto كما يلي:
schemafile.proto
يُحَلّ نوع الرسالة المحدَّد في format_schema بالبحث عنه أولًا باعتباره نوعًا متداخلًا داخل رسالة Envelope من المستوى الأعلى. وإذا لم يُعثَر هناك على تطابق — سواء لأن المخطط لا يحتوي على رسالة Envelope، أو لأن Envelope لا تتضمن رسالة بالاسم المطلوب — فتُستخدم مباشرةً الرسالة من المستوى الأعلى التي تحمل ذلك الاسم.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦