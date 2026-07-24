|المدخل
|المخرج
|الاسم المستعار
|✔
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تنسيق
الوصف
ProtobufList مشابه لتنسيق
Protobuf، لكن تُمثَّل الصفوف كتسلسل من الرسائل الفرعية المضمَّنة داخل رسالة ذات اسم ثابت هو “Envelope”.
على سبيل المثال:
مثال للاستخدام
SELECT * FROM test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'
حيث يكون الملف
cat protobuflist_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType'"
schemafile.proto كما يلي:
يُحَلّ نوع الرسالة المحدَّد في
schemafile.proto
syntax = "proto3";
message Envelope {
message MessageType {
string name = 1;
string surname = 2;
uint32 birthDate = 3;
repeated string phoneNumbers = 4;
};
MessageType row = 1;
};
format_schema بالبحث عنه أولًا باعتباره نوعًا متداخلًا داخل رسالة
Envelope من المستوى الأعلى. وإذا لم يُعثَر هناك على تطابق — سواء لأن المخطط لا يحتوي على رسالة
Envelope، أو لأن
Envelope لا تتضمن رسالة بالاسم المطلوب — فتُستخدم مباشرةً الرسالة من المستوى الأعلى التي تحمل ذلك الاسم.