المدخل المخرج الاسم المستعار ✔ ✔

ProtobufList مشابه لتنسيق تنسيقمشابه لتنسيق Protobuf ، لكن تُمثَّل الصفوف كتسلسل من الرسائل الفرعية المضمَّنة داخل رسالة ذات اسم ثابت هو “Envelope”.

​ مثال للاستخدام

على سبيل المثال:

SELECT * FROM test . table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'

cat protobuflist_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType'"

حيث يكون الملف schemafile.proto كما يلي:

schemafile.proto syntax = "proto3"; message Envelope { message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4; }; MessageType row = 1; };

يُحَلّ نوع الرسالة المحدَّد في format_schema بالبحث عنه أولًا باعتباره نوعًا متداخلًا داخل رسالة Envelope من المستوى الأعلى. وإذا لم يُعثَر هناك على تطابق — سواء لأن المخطط لا يحتوي على رسالة Envelope ، أو لأن Envelope لا تتضمن رسالة بالاسم المطلوب — فتُستخدم مباشرةً الرسالة من المستوى الأعلى التي تحمل ذلك الاسم.