|المدخلات
|المخرجات
|اسم بديل
|✗
|✔
يختلف عن تنسيق JSON فقط في أن حقول البيانات تُخرَج على شكل سلاسل نصية، وليس كقيم JSON ذات أنواع محددة. هذا التنسيق مخصّص للإخراج فقط.
الوصف
مثال للاستخدام
اقرأ البيانات باستخدام صيغة
قراءة البيانات
JSONStrings:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONStrings
{
"meta":
[
{
"name": "date",
"type": "Date"
},
{
"name": "season",
"type": "Int16"
},
{
"name": "home_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "away_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "home_team_goals",
"type": "Int8"
},
{
"name": "away_team_goals",
"type": "Int8"
}
],
"data":
[
{
"date": "2022-04-30",
"season": "2021",
"home_team": "Sutton United",
"away_team": "Bradford City",
"home_team_goals": "1",
"away_team_goals": "4"
},
{
"date": "2022-04-30",
"season": "2021",
"home_team": "Swindon Town",
"away_team": "Barrow",
"home_team_goals": "2",
"away_team_goals": "1"
},
{
"date": "2022-04-30",
"season": "2021",
"home_team": "Tranmere Rovers",
"away_team": "Oldham Athletic",
"home_team_goals": "2",
"away_team_goals": "0"
},
{
"date": "2022-05-02",
"season": "2021",
"home_team": "Port Vale",
"away_team": "Newport County",
"home_team_goals": "1",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-02",
"season": "2021",
"home_team": "Salford City",
"away_team": "Mansfield Town",
"home_team_goals": "2",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Barrow",
"away_team": "Northampton Town",
"home_team_goals": "1",
"away_team_goals": "3"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Bradford City",
"away_team": "Carlisle United",
"home_team_goals": "2",
"away_team_goals": "0"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Bristol Rovers",
"away_team": "Scunthorpe United",
"home_team_goals": "7",
"away_team_goals": "0"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Exeter City",
"away_team": "Port Vale",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "1"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Harrogate Town A.F.C.",
"away_team": "Sutton United",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Hartlepool United",
"away_team": "Colchester United",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Leyton Orient",
"away_team": "Tranmere Rovers",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "1"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Mansfield Town",
"away_team": "Forest Green Rovers",
"home_team_goals": "2",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Newport County",
"away_team": "Rochdale",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Oldham Athletic",
"away_team": "Crawley Town",
"home_team_goals": "3",
"away_team_goals": "3"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Stevenage Borough",
"away_team": "Salford City",
"home_team_goals": "4",
"away_team_goals": "2"
},
{
"date": "2022-05-07",
"season": "2021",
"home_team": "Walsall",
"away_team": "Swindon Town",
"home_team_goals": "0",
"away_team_goals": "3"
}
],
"rows": 17,
"statistics":
{
"elapsed": 0.173464376,
"rows_read": 0,
"bytes_read": 0
}
}