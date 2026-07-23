{ "meta" : [ { "name" : "date" , "type" : "Date" }, { "name" : "season" , "type" : "Int16" }, { "name" : "home_team" , "type" : "LowCardinality(String)" }, { "name" : "away_team" , "type" : "LowCardinality(String)" }, { "name" : "home_team_goals" , "type" : "Int8" }, { "name" : "away_team_goals" , "type" : "Int8" } ], "data" : [ { "date" : "2022-04-30" , "season" : "2021" , "home_team" : "Sutton United" , "away_team" : "Bradford City" , "home_team_goals" : "1" , "away_team_goals" : "4" }, { "date" : "2022-04-30" , "season" : "2021" , "home_team" : "Swindon Town" , "away_team" : "Barrow" , "home_team_goals" : "2" , "away_team_goals" : "1" }, { "date" : "2022-04-30" , "season" : "2021" , "home_team" : "Tranmere Rovers" , "away_team" : "Oldham Athletic" , "home_team_goals" : "2" , "away_team_goals" : "0" }, { "date" : "2022-05-02" , "season" : "2021" , "home_team" : "Port Vale" , "away_team" : "Newport County" , "home_team_goals" : "1" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-02" , "season" : "2021" , "home_team" : "Salford City" , "away_team" : "Mansfield Town" , "home_team_goals" : "2" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Barrow" , "away_team" : "Northampton Town" , "home_team_goals" : "1" , "away_team_goals" : "3" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Bradford City" , "away_team" : "Carlisle United" , "home_team_goals" : "2" , "away_team_goals" : "0" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Bristol Rovers" , "away_team" : "Scunthorpe United" , "home_team_goals" : "7" , "away_team_goals" : "0" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Exeter City" , "away_team" : "Port Vale" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "1" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Harrogate Town A.F.C." , "away_team" : "Sutton United" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Hartlepool United" , "away_team" : "Colchester United" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Leyton Orient" , "away_team" : "Tranmere Rovers" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "1" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Mansfield Town" , "away_team" : "Forest Green Rovers" , "home_team_goals" : "2" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Newport County" , "away_team" : "Rochdale" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Oldham Athletic" , "away_team" : "Crawley Town" , "home_team_goals" : "3" , "away_team_goals" : "3" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Stevenage Borough" , "away_team" : "Salford City" , "home_team_goals" : "4" , "away_team_goals" : "2" }, { "date" : "2022-05-07" , "season" : "2021" , "home_team" : "Walsall" , "away_team" : "Swindon Town" , "home_team_goals" : "0" , "away_team_goals" : "3" } ], "rows" : 17 , "statistics" : { "elapsed" : 0.173464376 , "rows_read" : 0 , "bytes_read" : 0 } }