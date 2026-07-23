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الوصف

يختلف عن تنسيق JSON فقط في أن حقول البيانات تُخرَج على شكل سلاسل نصية، وليس كقيم JSON ذات أنواع محددة. هذا التنسيق مخصّص للإخراج فقط.

مثال للاستخدام

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام صيغة JSONStrings:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦