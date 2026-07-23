Skip to main content

الوصف

يختلف عن تنسيق PrettyNoEscapes في أنه يُخزِّن مؤقتًا ما يصل إلى 10,000 صف، ثم يُخرجها في جدول واحد، وليس على شكل كتل.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦