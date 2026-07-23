|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يطبع أيضًا صفَّي ترويسة يضمان أسماء الأعمدة وأنواعها، على غرار TabSeparatedWithNamesAndTypes.
الوصف
مثال للاستخدام
باستخدام ملف txt التالي المسمى
إدراج البيانات
football.txt:
اضبط إعدادات الفاصل المخصّص:
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('Date';'Int16';'LowCardinality(String)';'LowCardinality(String)';'Int8';'Int8'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
أدرِج البيانات:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.txt' FORMAT CustomSeparatedWithNamesAndTypes;
اضبط إعدادات الفواصل المخصصة:
قراءة البيانات
اقرأ البيانات بصيغة
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
CustomSeparatedWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بالتنسيق المخصص الذي تم تكوينه:
SELECT *
FROM football
FORMAT CustomSeparatedWithNamesAndTypes
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('Date';'Int16';'LowCardinality(String)';'LowCardinality(String)';'Int8';'Int8'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
إعدادات التنسيق
إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_header مضبوطًا على
1،
فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على
1.
وإلا فسيتم تخطي الصف الأول.
إذا كان الإعداد
input_format_with_types_use_header مضبوطًا على
1،
فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع أعمدة الجدول المقابلة. وإلا فسيتم تخطي الصف الثاني.