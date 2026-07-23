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الوصف

يطبع أيضًا صفَّي ترويسة يضمان أسماء الأعمدة وأنواعها، على غرار TabSeparatedWithNamesAndTypes.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف txt التالي المسمى football.txt:
اضبط إعدادات الفاصل المخصّص:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اضبط إعدادات الفواصل المخصصة:
اقرأ البيانات بصيغة CustomSeparatedWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بالتنسيق المخصص الذي تم تكوينه:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا فسيتم تخطي الصف الأول.
إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع أعمدة الجدول المقابلة. وإلا فسيتم تخطي الصف الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦