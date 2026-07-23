Skip to main content

الوصف

صُمِّم تنسيق Npy لتحميل مصفوفة NumPy من ملف .npy إلى ClickHouse. صيغة ملف NumPy هي صيغة ثنائية تُستخدم لتخزين مصفوفات البيانات العددية بكفاءة. أثناء الاستيراد، يتعامل ClickHouse مع البُعد الخارجي على أنه مصفوفة من الصفوف ذات عمود واحد. يوضح الجدول أدناه أنواع بيانات Npy المدعومة والنوع المقابل لها في ClickHouse:

مطابقة أنواع البيانات

مثال للاستخدام

حفظ مصفوفة بتنسيق Npy باستخدام بايثون

قراءة ملف NumPy في ClickHouse

Query
Response

استخراج البيانات

يمكنك استخراج البيانات من جدول في ClickHouse وحفظها في ملف بتنسيق Npy باستخدام الأمر التالي مع clickhouse-client:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦