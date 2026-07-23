|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✔
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صُمِّم تنسيق
الوصف
Npy لتحميل مصفوفة NumPy من ملف
.npy إلى ClickHouse.
صيغة ملف NumPy هي صيغة ثنائية تُستخدم لتخزين مصفوفات البيانات العددية بكفاءة.
أثناء الاستيراد، يتعامل ClickHouse مع البُعد الخارجي على أنه مصفوفة من الصفوف ذات عمود واحد.
يوضح الجدول أدناه أنواع بيانات Npy المدعومة والنوع المقابل لها في ClickHouse:
مطابقة أنواع البيانات
مثال للاستخدام
حفظ مصفوفة بتنسيق Npy باستخدام بايثون
import numpy as np
arr = np.array([[[1],[2],[3]],[[4],[5],[6]]])
np.save('example_array.npy', arr)
قراءة ملف NumPy في ClickHouse
Query
SELECT *
FROM file('example_array.npy', Npy)
Response
┌─array─────────┐
│ [[1],[2],[3]] │
│ [[4],[5],[6]] │
└───────────────┘
يمكنك استخراج البيانات من جدول في ClickHouse وحفظها في ملف بتنسيق Npy باستخدام الأمر التالي مع clickhouse-client:
استخراج البيانات
$ clickhouse-client --query="SELECT {column} FROM {some_table} FORMAT Npy" > {filename.npy}