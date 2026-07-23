الإدخال الإخراج الاسم البديل ✔ ✔

صُمِّم تنسيق Npy لتحميل مصفوفة NumPy من ملف .npy إلى ClickHouse. صيغة ملف NumPy هي صيغة ثنائية تُستخدم لتخزين مصفوفات البيانات العددية بكفاءة. أثناء الاستيراد، يتعامل ClickHouse مع البُعد الخارجي على أنه مصفوفة من الصفوف ذات عمود واحد.

يوضح الجدول أدناه أنواع بيانات Npy المدعومة والنوع المقابل لها في ClickHouse:

​ مطابقة أنواع البيانات

نوع بيانات Npy ( INSERT ) نوع بيانات ClickHouse نوع بيانات Npy ( SELECT ) i1 Int8 i1 i2 Int16 i2 i4 Int32 i4 i8 Int64 i8 u1 , b1 UInt8 u1 u2 UInt16 u2 u4 UInt32 u4 u8 UInt64 u8 f2 , f4 Float32 f4 f8 Float64 f8 S , U String S FixedString S

​ مثال للاستخدام

​ حفظ مصفوفة بتنسيق Npy باستخدام بايثون

import numpy as np arr = np.array([[[ 1 ],[ 2 ],[ 3 ]],[[ 4 ],[ 5 ],[ 6 ]]]) np.save( 'example_array.npy' , arr)

​ قراءة ملف NumPy في ClickHouse

Query SELECT * FROM file ( 'example_array.npy' , Npy)

Response ┌─array─────────┐ │ [[1],[2],[3]] │ │ [[4],[5],[6]] │ └───────────────┘

​ استخراج البيانات

يمكنك استخراج البيانات من جدول في ClickHouse وحفظها في ملف بتنسيق Npy باستخدام الأمر التالي مع clickhouse-client:

$ clickhouse-client --query= "SELECT {column} FROM {some_table} FORMAT Npy" > {filename.npy}