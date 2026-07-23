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الوصف

يدعم ClickHouse قراءة ملفات البيانات بتنسيق MessagePack وكتابتها.

مطابقة أنواع البيانات

مثال للاستخدام

الكتابة إلى ملف “.msgpk”:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦