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الوصف

تنسيق XML مناسب للإخراج فقط، وليس للتحليل. إذا لم يكن اسم العمود بتنسيق مقبول، فسيُستخدم ببساطة ‘field’ اسمًا للعنصر. وبوجه عام، تتبع بنية XML بنية JSON. وكما في JSON، تُستبدل تسلسلات UTF-8 غير الصالحة بمحرف الاستبدال بحيث يتكوّن نص الإخراج من تسلسلات UTF-8 صالحة. في قيم السلاسل النصية، يُجرى إفلات المحرفين < و & على هيئة < و &. تُخرَج المصفوفات على هيئة <array><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</array>، وتُخرَج tuples على هيئة <tuple><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</tuple>.

مثال للاستخدام

مثال:

إعدادات التنسيق

XML

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦