|إدخال
|مخرجات
|اسم مستعار
|✗
|✔
تنسيق
الوصف
XML مناسب للإخراج فقط، وليس للتحليل.
إذا لم يكن اسم العمود بتنسيق مقبول، فسيُستخدم ببساطة ‘field’ اسمًا للعنصر. وبوجه عام، تتبع بنية XML بنية JSON.
وكما في JSON، تُستبدل تسلسلات UTF-8 غير الصالحة بمحرف الاستبدال
� بحيث يتكوّن نص الإخراج من تسلسلات UTF-8 صالحة.
في قيم السلاسل النصية، يُجرى إفلات المحرفين
< و
& على هيئة
< و
&.
تُخرَج المصفوفات على هيئة
<array><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</array>، وتُخرَج tuples على هيئة
<tuple><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</tuple>.
مثال:
مثال للاستخدام
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>SearchPhrase</name>
<type>String</type>
</column>
<column>
<name>count()</name>
<type>UInt64</type>
</column>
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<SearchPhrase></SearchPhrase>
<field>8267016</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>bathroom interior design</SearchPhrase>
<field>2166</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>clickhouse</SearchPhrase>
<field>1655</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>2014 spring fashion</SearchPhrase>
<field>1549</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>freeform photos</SearchPhrase>
<field>1480</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>angelina jolie</SearchPhrase>
<field>1245</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>omsk</SearchPhrase>
<field>1112</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>photos of dog breeds</SearchPhrase>
<field>1091</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>curtain designs</SearchPhrase>
<field>1064</field>
</row>
<row>
<SearchPhrase>baku</SearchPhrase>
<field>1000</field>
</row>
</data>
<rows>10</rows>
<rows_before_limit_at_least>141137</rows_before_limit_at_least>
</result>