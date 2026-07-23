مكتبة Java client للتواصل مع خادم DB عبر بروتوكولاته. يدعم التطبيق الحالي واجهة HTTP interface فحسب. توفر المكتبة واجهة برمجة تطبيقات خاصة بها لإرسال الطلبات إلى الخادم، كما توفر أدوات للعمل مع تنسيقات البيانات الثنائية المختلفة (RowBinary* & Native*).

Maven Central (صفحة المشروع على الويب): https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2

الإصدارات الليلية (رابط المستودع): https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle < dependency > < groupId > com.clickhouse </ groupId > < artifactId > client-v2 </ artifactId > < version > 0.9.8 </ version > </ dependency > // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation ( "com.clickhouse:client-v2:0.9.8" ) // https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2 implementation 'com.clickhouse:client-v2:0.9.8'

يتم تهيئة كائن Client عبر com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build() . يمتلك كل client سياقه الخاص، ولا تُشارَك أي كائنات بين الـ clients. يوفر Builder طرق ضبط تُيسّر عملية الإعداد.

مثال:

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

Client هو AutoCloseable ويجب إغلاقه عند انتهاء الحاجة إليه.

تُهيَّأ المصادقة لكل عميل في مرحلة التهيئة. وتتوفر ثلاث طرق مصادقة مدعومة: بكلمة المرور، أو برمز الوصول، أو بشهادة SSL للعميل.

تتطلب المصادقة بكلمة مرور تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال استدعاء setUsername(String) و setPassword(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setUsername (user) . setPassword (password) . build ();

تتطلب المصادقة عبر رمز الوصول ضبط رمز الوصول من خلال استدعاء setAccessToken(String) :

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . addEndpoint ( "https://clickhouse-cloud-instance:8443/" ) . setAccessToken (userAccessToken) . build ();

تتطلب المصادقة عبر شهادة SSL للعميل تحديد اسم المستخدم، وتفعيل مصادقة SSL، وضبط شهادة العميل ومفتاحه من خلال استدعاء setUsername(String) و useSSLAuthentication(boolean) و setClientCertificate(String) و setClientKey(String) على التوالي:

showLineNumbers Client client = new Client. Builder () . useSSLAuthentication ( true ) . setUsername ( "some_user" ) . setClientCertificate ( "some_user.crt" ) . setClientKey ( "some_user.key" )

قد يصعب استكشاف أخطاء مصادقة SSL وإصلاحها في بيئة الإنتاج لأن كثيرًا من الأخطاء الصادرة عن مكتبات SSL لا توفّر معلومات كافية. على سبيل المثال، إذا لم تتطابق شهادة العميل مع المفتاح، فسينهي الخادم الاتصال فورًا (وفي حالة HTTP، تكون هذه مرحلة بدء الاتصال حيث لا تُرسل أي طلبات HTTP، وبالتالي لا يُرسل أي رد). استخدم أدوات مثل openssl للتحقق من الشهادات والمفاتيح: التحقق من سلامة المفتاح: openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout

التحقق من أن شهادة العميل تتضمن CN مطابقًا لمستخدم: استخراج CN من شهادة المستخدم - openssl x509 -noout -subject -in [user.cert] التحقق من ضبط القيمة نفسها في قاعدة البيانات select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate' (سيُظهر الاستعلام auth_params بشيء مثل {"common_names":["some_user"]} )



يتم تعريف جميع الإعدادات عبر طرق النسخة (المعروفة أيضاً بطرق الإعداد)، مما يجعل نطاق وسياق كل قيمة واضحاً. تُعرَّف معاملات الإعداد الرئيسية ضمن نطاق واحد (العميل أو العملية) ولا تتجاوز بعضها البعض.

يتم تحديد الإعداد أثناء إنشاء الـ client. راجع com.clickhouse.client.api.Client.Builder .

​ إعداد العميل

الاتصال ونقاط النهاية

المصادقة

مهلات الانتظار & إعادة المحاولة

خيارات Socket

الضغط

SSL/الأمان

الوسيط

HTTP والترويسات

إعدادات الخادم

المنطقة الزمنية

متقدم الطريقة الوسائط الوصف الافتراضي المفتاح addEndpoint(String endpoint) endpoint - عنوان الخادم بتنسيق URL يضيف نقطة نهاية خادم إلى قائمة الخوادم المتاحة. حاليًا، لا يتم دعم سوى نقطة نهاية واحدة. none none addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure) protocol - بروتوكول الاتصال

host - عنوان IP أو اسم المضيف

secure - استخدام HTTPS يضيف نقطة نهاية خادم إلى قائمة الخوادم المتاحة. حاليًا، لا يتم دعم سوى نقطة نهاية واحدة. none none enableConnectionPool(boolean enable) enable - راية للتفعيل/التعطيل يحدد ما إذا كان مجمّع الاتصالات مفعّلًا true connection_pool_enabled setMaxConnections(int maxConnections) maxConnections - عدد الاتصالات يحدد عدد الاتصالات التي يمكن للعميل فتحها لكل نقطة نهاية خادم. 10 max_open_connections setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - قيمة المهلة

unit - وحدة الزمن يحدد قيمة TTL للاتصال، وبعدها سيُعتبر الاتصال غير نشط -1 connection_ttl setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - قيمة المهلة

unit - وحدة الزمن يحدد مهلة Keep-Alive لاتصال HTTP. اضبطها على 0 لتعطيل Keep-Alive. - http_keep_alive_timeout setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy) strategy - LIFO أو FIFO يحدد الاستراتيجية التي يجب أن يستخدمها مجمّع الاتصالات FIFO connection_reuse_strategy setDefaultDatabase(String database) database - اسم قاعدة بيانات يحدد قاعدة البيانات الافتراضية. default database الطريقة الوسيطات الوصف القيمة الافتراضية المفتاح setUsername(String username) username - اسم المستخدم للمصادقة يضبط اسم المستخدم لطريقة مصادقة يتم تحديدها عبر إعدادات لاحقة default user setPassword(String password) password - قيمة سرية يضبط قيمة سرية لمصادقة كلمة المرور، ويجعلها فعليًا طريقة المصادقة المستخدمة - password setAccessToken(String accessToken) accessToken - سلسلة رمز وصول يضبط رمز وصول للمصادقة باستخدام طريقة المصادقة المقابلة - access_token useSSLAuthentication(boolean useSSLAuthentication) useSSLAuthentication - علامة لتمكين مصادقة SSL يضبط شهادة عميل SSL كطريقة مصادقة. - ssl_authentication useHTTPBasicAuth(boolean useBasicAuth) useBasicAuth - علامة للتمكين/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي استخدام مصادقة HTTP الأساسية لمصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور. ويعالج المشكلات المتعلقة بكلمات المرور التي تحتوي على أحرف خاصة. true http_use_basic_auth useBearerTokenAuth(String bearerToken) bearerToken - Bearer token مُرمَّز يحدد ما إذا كانت ستُستخدم مصادقة Bearer، وما الرمز الذي سيُستخدم. سيتم إرسال الرمز كما هو. - bearer_token الطريقة المعاملات الوصف الافتراضي المفتاح setConnectTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - قيمة المهلة

unit - وحدة زمنية يضبط مهلة بدء الاتصال لأي اتصال صادر. - connection_timeout setConnectionRequestTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - قيمة المهلة

unit - وحدة زمنية يضبط مهلة طلب الاتصال. يسري ذلك فقط عند الحصول على اتصال من مجمّع الاتصالات. 10000 connection_request_timeout setSocketTimeout(long timeout, ChronoUnit unit) timeout - قيمة المهلة

unit - وحدة زمنية يضبط مهلة المقبس التي تؤثر في عمليات القراءة والكتابة 0 socket_timeout setExecutionTimeout(long timeout, ChronoUnit timeUnit) timeout - قيمة المهلة

timeUnit - وحدة زمنية يضبط الحد الأقصى لمهلة تنفيذ الاستعلامات 0 max_execution_time retryOnFailures(ClientFaultCause ...causes) causes - ثابت تعداد من ClientFaultCause يضبط أنواع الأعطال القابلة للاسترداد أو لإعادة المحاولة. NoHttpResponse ConnectTimeout ConnectionRequestTimeout client_retry_on_failures setMaxRetries(int maxRetries) maxRetries - عدد مرات إعادة المحاولة يضبط الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة عند الإخفاقات المعرّفة بواسطة retryOnFailures 3 retry الطريقة الوسيطات الوصف الافتراضي المفتاح setSocketRcvbuf(long size) size - الحجم بالبايت يضبط المخزن المؤقت لاستقبال مقبس TCP. يكون هذا المخزن المؤقت خارج ذاكرة JVM. 8196 socket_rcvbuf setSocketSndbuf(long size) size - الحجم بالبايت يضبط المخزن المؤقت لإرسال مقبس TCP. يكون هذا المخزن المؤقت خارج ذاكرة JVM. 8196 socket_sndbuf setSocketKeepAlive(boolean value) value - قيمة للتفعيل/التعطيل يضبط الخيار SO_KEEPALIVE لكل مقبس TCP. يفعّل TCP Keep Alive آليةً تتحقق من استمرارية الاتصال. - socket_keepalive setSocketTcpNodelay(boolean value) value - قيمة للتفعيل/التعطيل يضبط الخيار SO_NODELAY لكل مقبس TCP. يجعل هذا الخيار المقبس يرسل البيانات بأسرع ما يمكن. - socket_tcp_nodelay setSocketLinger(int secondsToWait) secondsToWait - عدد الثواني يضبط مدة الانتظار قبل الإغلاق لكل مقبس TCP ينشئه العميل. - socket_linger الطريقة المعاملات الوصف الافتراضي المفتاح compressServerResponse(boolean enabled) enabled - خيار للتمكين/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي على الخادم ضغط استجاباته. true compress compressClientRequest(boolean enabled) enabled - خيار للتمكين/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي على العميل ضغط طلباته. false decompress useHttpCompression(boolean enabled) enabled - خيار للتمكين/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي استخدام ضغط HTTP للاتصالات بين العميل والخادم عند تمكين الخيارات المقابلة - - appCompressedData(boolean enabled) enabled - خيار للتمكين/التعطيل يُبلغ العميل بأن التطبيق سيتولى معالجة الضغط. false app_compressed_data setLZ4UncompressedBufferSize(int size) size - الحجم بالبايت يحدد حجم المخزن المؤقت الذي سيتلقى الجزء غير المضغوط من دفق البيانات. 65536 compression.lz4.uncompressed_buffer_size disableNativeCompression disable - خيار للتعطيل يعطّل الضغط الأصلي. وإذا ضُبطت القيمة على true ، فسيتم تعطيل الضغط الأصلي. false disable_native_compression الطريقة الوسيطات الوصف الافتراضي المفتاح setSSLTrustStore(String path) path - مسار ملف على النظام المحلي يضبط ما إذا كان العميل سيستخدم مخزن ثقة SSL للتحقق من مضيف الخادم. - trust_store setSSLTrustStorePassword(String password) password - قيمة سرية يضبط كلمة المرور المستخدمة لإلغاء قفل مخزن ثقة SSL المحدد بواسطة setSSLTrustStore - key_store_password setSSLTrustStoreType(String type) type - اسم نوع مخزن الثقة يضبط نوع مخزن الثقة المحدد بواسطة setSSLTrustStore . - key_store_type setRootCertificate(String path) path - مسار ملف على النظام المحلي يضبط ما إذا كان العميل سيستخدم شهادة الجذر (CA) المحددة للتحقق من مضيف الخادم. - sslrootcert setClientCertificate(String path) path - مسار ملف على النظام المحلي يضبط مسار شهادة العميل التي ستُستخدم عند إنشاء اتصال SSL ولأغراض المصادقة عبر SSL. - sslcert setClientKey(String path) path - مسار ملف على النظام المحلي يضبط المفتاح الخاص للعميل الذي سيُستخدم لتشفير اتصال SSL مع الخادم. - ssl_key sslSocketSNI(String sni) sni - سلسلة اسم الخادم يضبط اسم الخادم الذي سيُستخدم لـ SNI ‏(Server Name Indication) في اتصال SSL/TLS. - ssl_socket_sni الطريقة الوسيطات الوصف الافتراضي المفتاح addProxy(ProxyType type, String host, int port) type - نوع الوكيل

host - اسم مضيف الوكيل أو IP

port - منفذ الوكيل يحدد الوكيل المُستخدم للاتصال بالخادم. - proxy_type , proxy_host , proxy_port setProxyCredentials(String user, String pass) user - اسم مستخدم الوكيل

pass - كلمة المرور يحدد بيانات اعتماد المستخدم للمصادقة لدى الوكيل. - proxy_user , proxy_password الطريقة الوسيطات الوصف الافتراضي المفتاح setHttpCookiesEnabled(boolean enabled) enabled - علامة للتفعيل/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي تذكّر ملفات تعريف ارتباط HTTP ثم إرسالها مرة أخرى إلى الخادم. - - httpHeader(String key, String value) key - مفتاح ترويسة HTTP

value - قيمة نصية يضبط قيمة ترويسة HTTP واحدة. تُستبدل أي قيمة سابقة. none none httpHeader(String key, Collection values) key - مفتاح ترويسة HTTP

values - قائمة قيم نصية يضبط قيماً لترويسة HTTP واحدة. تُستبدل أي قيمة سابقة. none none httpHeaders(Map headers) headers - خريطة تحتوي على ترويسات HTTP يضبط قيم عدة ترويسات HTTP دفعة واحدة. none none useHttpFormDataForQuery(boolean enable) enable - علامة للتفعيل/التعطيل يضبط ما إذا كان يجب إرسال معلمات الاستعلام كبيانات نموذج HTTP في نص الطلب بدلاً من URL. لا يعمل إلا مع الضغط من جهة الخادم. إذا كان الضغط على مستوى العميل مفعّلاً، فسيتم تعطيله لطلبات الاستعلام التي تحتوي على معلمات، لأن كل معلمة تُرسَل كمحتوى متعدد الأجزاء. false client.http.use_form_request_for_query الطريقة الوسائط الوصف الافتراضي المفتاح serverSetting(String name, String value) name - اسم الإعداد

value - قيمة الإعداد يضبط الإعدادات التي تُمرَّر إلى الخادم مع كل استعلام. ويمكن لإعدادات العمليات الفردية تجاوز هذا الإعداد. قائمة الإعدادات none none serverSetting(String name, Collection values) name - اسم الإعداد

values - قيم الإعدادات يضبط الإعدادات التي تُمرَّر إلى الخادم باستخدام قيم متعددة، مثل الأدوار none none setOption("custom_settings_prefix", value) value - سلسلة نصية للبادئة يضبط بادئة الإعدادات المخصّصة التي تُمرَّر إلى الخادم. ويجب أن تتوافق مع تهيئة الخادم. راجع مستندات ClickHouse. custom_ custom_settings_prefix الطريقة المعاملات الوصف الافتراضي المفتاح useServerTimeZone(boolean useServerTimeZone) useServerTimeZone - علامة للتفعيل/التعطيل يحدد ما إذا كان ينبغي للعميل استخدام timezone الخاص بالخادم عند فك ترميز قيم العمودين DateTime وDate. true use_server_time_zone useTimeZone(String timeZone) timeZone - معرّف timezone صالح في Java يحدد ما إذا كان ينبغي استخدام timezone المحدد عند فك ترميز قيم العمودين DateTime وDate. وسيؤدي ذلك إلى تجاوز timezone الخاص بالخادم. - use_time_zone setServerTimeZone(String timeZone) timeZone - معرّف timezone صالح في Java يعيّن timezone على جهة الخادم. ويُستخدم timezone ‏UTC افتراضيًا. UTC server_time_zone الطريقة الوسيطات الوصف الافتراضي المفتاح setOption(String key, String value) key - مفتاح خيار الإعداد

value - قيمة الخيار يضبط القيمة الخام لخيارات العميل. يفيد ذلك عند قراءة الإعدادات من ملفات الخصائص. - - useAsyncRequests(boolean async) async - علامة للتمكين/التعطيل يحدد ما إذا كان العميل سينفّذ الطلب في خيط تنفيذ منفصل. يكون معطّلًا افتراضيًا لأن التطبيق أدرى بكيفية تنظيم المهام متعددة الخيوط. false async setSharedOperationExecutor(ExecutorService executorService) executorService - مثيل خدمة ExecutorService يضبط خدمة ExecutorService لمهام العمليات. none none setQueryIdGenerator(Supplier<String> supplier) supplier - كائن Supplier<String> يُنشئ معرّفات query يضبط مولّدًا مخصّصًا لمعرّفات query يُستخدم عندما لا يُحدَّد معرّف query في إعدادات العملية ( InsertSettings , QuerySettings ). - - setClientNetworkBufferSize(int size) size - الحجم بالبايت يضبط حجم buffer في مساحة ذاكرة التطبيق يُستخدم لنسخ البيانات بين socket والتطبيق. 300000 client_network_buffer_size allowBinaryReaderToReuseBuffers(boolean reuse) reuse - علامة للتمكين/التعطيل عند التمكين، سيستخدم القارئ مخازن مؤقتة مخصّصة مسبقًا لتحويل ترميز الأرقام. وهذا يقلّل الضغط على GC للبيانات الرقمية. - - columnToMethodMatchingStrategy(ColumnToMethodMatchingStrategy strategy) strategy - تنفيذ استراتيجية المطابقة يضبط استراتيجية مخصّصة تُستخدم لمطابقة حقول فئة DTO مع أعمدة DB عند تسجيل DTO. none none setClientName(String clientName) clientName - سلسلة اسم التطبيق يضبط معلومات إضافية عن التطبيق المستدعي. وسيتم تمريرها في ترويسة User-Agent . - client_name registerClientMetrics(Object registry, String name) registry - مثيل registry لـ Micrometer

name - اسم مجموعة metrics يسجّل المجسّات في مثيل registry الخاص بـ Micrometer ‏(https://micrometer.io/). - - setServerVersion(String version) version - سلسلة إصدار server يضبط إصدار server لتجنّب اكتشاف الإصدار تلقائيًا. - server_version typeHintMapping(Map typeHintMapping) typeHintMapping - map من type hints يضبط تعيين type hint لأنواع ClickHouse. على سبيل المثال، لجعل المصفوفات متعددة الأبعاد تظهر كحاويات Java. - type_hint_mapping

​ تعريف العميل

يوجد حقلان في سجل الاستعلام يُحدِّدان التطبيق الذي أنشأ الطلب: client_name و http_user_agent . يستخدم بروتوكول native TCP الحقلَ client_name لتعريف التطبيق، بينما يستخدم بروتوكول HTTP الحقلَ http_user_agent لهذا الغرض. يوفر الـ Client builder الأسلوبَ setClientName لضبط القيم الصحيحة لكلا البروتوكولين. يُضبط الحقل http_user_agent وفق التنسيق الشائع لترويسة User-Agent : application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)] . تتكرر هذه المجموعة من القيم لكل طبقة: التطبيق، ومكتبة الـ client، ومكتبة الـ HTTP client. ويأتي ما يُحدَّد عبر الأسلوب setClientName في مقدمة القائمة.

على سبيل المثال:

showLineNumbers client . setClientName ( "my-app-01/1.0" );

سيؤدي ذلك إلى القيمة التالية لـ http_user_agent :

my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4

يمكن للتطبيق تعيين رأس HTTP الخاص به User-Agent للتعريف عن نفسه. غير أن الجزء clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT سيُلحَق بنهاية الرأس.

​ تحديد العملية

يتضمن سجل الاستعلام حقلين إضافيين هما query_id و log_comment ، يمكن استخدامهما لتحديد عملية معينة وإضافة معلومات إضافية إلى سجل الاستعلام.

query_id هو معرّف فريد للعملية. يمكن تعيينه من قِبل التطبيق عن طريق استدعاء الدالة setQueryId في الفئة QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . setQueryId ( "some-query-id" );

log_comment هو تعليق يمكن إضافته إلى سجل الاستعلام. يمكن للتطبيق ضبطه عبر استدعاء الدالة logComment من الفئة QuerySettings .

showLineNumbers QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . logComment ( "some-comment" );

​ إعدادات الخادم

يمكن تعيين إعدادات جانب الخادم على مستوى العميل مرةً واحدة أثناء الإنشاء (راجع الدالة serverSetting في Builder )، وعلى مستوى العملية (راجع serverSetting في class إعدادات العملية).

showLineNumbers try ( Client client = new Client. Builder (). addEndpoint ( Protocol . HTTP , "localhost" , mockServer . port (), false ) . setUsername ( "default" ) . setPassword ( ClickHouseServerForTest . getPassword ()) . compressClientRequest ( true ) // Client level . serverSetting ( "max_threads" , "10" ) . serverSetting ( "async_insert" , "1" ) . serverSetting ( "roles" , Arrays . asList ( "role1" , "role2" )) . build ()) { // Operation level QuerySettings querySettings = new QuerySettings (); querySettings . serverSetting ( "session_timezone" , "Europe/Zurich" ); ... }

⚠️ عند تعيين الخيارات عبر طريقة setOption (سواء في Client.Builder أو في فئة إعدادات العملية)، يجب أن يُسبَق اسم إعداد الخادم بالبادئة clickhouse_setting_ . قد يكون com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() مفيدًا في هذه الحالة.

​ ترويسة HTTP مخصصة

يمكن تعيين HTTP headers مخصصة لجميع العمليات (على مستوى العميل) أو لعملية واحدة فقط (على مستوى العملية).

showLineNumbers QuerySettings settings = new QuerySettings () . httpHeader ( HttpHeaders . REFERER , clientReferer) . setQueryId (qId);

عند تعيين الخيارات عبر الـ method الخاصة بـ setOption (سواء في Client.Builder أو class إعدادات العملية)، يجب أن يبدأ اسم الـ header المخصص بالبادئة http_header_ . وقد تكون الـ method الخاصة بـ com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() مفيدةً في هذه الحالة.

​ التعريفات الشائعة

تعداد الصيغ المدعومة . يتضمن جميع الصيغ التي يدعمها ClickHouse.

raw - يجب على المستخدم تحويل ترميز البيانات الخام

- يجب على المستخدم تحويل ترميز البيانات الخام full - يمكن للعميل تحويل ترميز البيانات بنفسه ويقبل تدفق بيانات خام

- يمكن للعميل تحويل ترميز البيانات بنفسه ويقبل تدفق بيانات خام - - هذه العملية غير مدعومة في ClickHouse لهذا التنسيق

يدعم إصدار client هذا:

الصيغة الإدخال الإخراج TabSeparated raw raw TabSeparatedRaw raw raw TabSeparatedWithNames raw raw TabSeparatedWithNamesAndTypes raw raw TabSeparatedRawWithNames raw raw TabSeparatedRawWithNamesAndTypes raw raw Template raw raw TemplateIgnoreSpaces raw - CSV raw raw CSVWithNames raw raw CSVWithNamesAndTypes raw raw CustomSeparated raw raw CustomSeparatedWithNames raw raw CustomSeparatedWithNamesAndTypes raw raw SQLInsert - raw Values raw raw Vertical - raw JSON raw raw JSONAsString raw - JSONAsObject raw - JSONStrings raw raw JSONColumns raw raw JSONColumnsWithMetadata raw raw JSONCompact raw raw JSONCompactStrings - raw JSONCompactColumns raw raw JSONEachRow raw raw PrettyJSONEachRow - raw JSONEachRowWithProgress - raw JSONStringsEachRow raw raw JSONStringsEachRowWithProgress - raw JSONCompactEachRow raw raw JSONCompactEachRowWithNames raw raw JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONCompactStringsEachRow raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNames raw raw JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes raw raw JSONObjectEachRow raw raw BSONEachRow raw raw TSKV raw raw Pretty - raw PrettyNoEscapes - raw PrettyMonoBlock - raw PrettyNoEscapesMonoBlock - raw PrettyCompact - raw PrettyCompactNoEscapes - raw PrettyCompactMonoBlock - raw PrettyCompactNoEscapesMonoBlock - raw PrettySpace - raw PrettySpaceNoEscapes - raw PrettySpaceMonoBlock - raw PrettySpaceNoEscapesMonoBlock - raw Prometheus - raw Protobuf raw raw ProtobufSingle raw raw ProtobufList raw raw Avro raw raw AvroConfluent raw - Parquet raw raw ParquetMetadata raw - Arrow خام خام ArrowStream خام خام ORC خام خام One خام - Npy خام خام RowBinary كامل كامل RowBinaryWithNames كامل كامل RowBinaryWithNamesAndTypes كامل كامل RowBinaryWithDefaults كامل - Native كامل خام Null - خام XML - خام CapnProto خام خام LineAsString خام خام Regexp خام - RawBLOB خام خام MsgPack خام خام MySQLDump خام - DWARF خام - Markdown - خام Form خام -

​ واجهة برمجة تطبيقات الإدراج

​ insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

يقبل البيانات على شكل InputStream من البايتات بالتنسيق المحدد. ومن المتوقع أن تكون data مُرمَّزةً وفق format .

التوقيعات

CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings) CompletableFuture < InsertResponse > insert ( String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)

المعاملات

tableName - اسم الجدول الهدف.

data - تدفق إدخال لبيانات مُرمَّزة.

format - التنسيق الذي تُرمَّز به البيانات.

settings - إعدادات الطلب.

القيمة المُعادة

مستقبل من نوع InsertResponse - نتيجة العملية ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم.

أمثلة

showLineNumbers try ( InputStream dataStream = getDataStream ()) { try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat . JSONEachRow , insertSettings). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS )) { log . info ( "Insert finished: {} rows written" , response . getMetrics (). getMetric ( ServerMetrics . NUM_ROWS_WRITTEN ). getLong ()); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to write JSONEachRow data" , e); throw new RuntimeException (e); } }

يُرسل طلب كتابة إلى قاعدة البيانات. يتم تحويل قائمة الكائنات إلى تنسيق فعّال ثم إرسالها إلى الخادم. يجب تسجيل الفئة الخاصة بعناصر القائمة مسبقًا باستخدام الطريقة register(Class, TableSchema) .

التوقيعات

client . insert ( String tableName, List < ? > data, InsertSettings settings) client . insert ( String tableName, List < ? > data)

المعاملات

tableName - اسم الجدول الهدف.

data - كائنات DTO (Data Transfer Object) الخاصة بالمجموعة.

settings - إعدادات الطلب.

القيمة المُعادة

مستقبل من النوع InsertResponse - يمثّل نتيجة العملية ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم.

أمثلة

showLineNumbers // Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema. client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME)); List < ArticleViewEvent > events = loadBatch (); try ( InsertResponse response = client . insert (TABLE_NAME, events). get ()) { // handle response, then it will be closed and connection that served request will be released. }

خيارات الإعداد لعمليات الإدراج.

طرق الإعداد

الطريقة الوصف setQueryId(String queryId) يضبط معرّف الاستعلام الذي سيُعيَّن للعملية. القيمة الافتراضية: null . setDeduplicationToken(String token) يعيّن رمز إزالة التكرار. يُرسَل هذا الرمز إلى الخادم، ويمكن استخدامه لتحديد الاستعلام. القيمة الافتراضية: null . setInputStreamCopyBufferSize(int size) حجم مخزن النسخ المؤقت. يُستخدم هذا المخزن المؤقت أثناء عمليات الكتابة لنسخ البيانات من دفق إدخال يوفّره المستخدم إلى دفق إخراج. القيمة الافتراضية: 8196 . serverSetting(String name, String value) يضبط إعدادات خادم فردية لعملية معيّنة. serverSetting(String name, Collection values) يُعيّن إعدادات خادم معيّنة ذات قيم متعددة لعملية ما. يجب أن تكون عناصر المجموعة من النوع String . setDBRoles(Collection dbRoles) يعيّن أدوار قاعدة البيانات المراد تعيينها قبل تنفيذ العملية. يجب أن تكون عناصر المجموعة قيماً من نوع String . setOption(String option, Object value) يضبط خيار تهيئة بتنسيقه الخام. وهذا ليس إعداد خادم.

كائن Response يحتوي على نتيجة عملية الإدراج. لا يكون متاحاً إلا إذا تلقّى الـ Client استجابةً من الـ server.

يجب إغلاق هذا الكائن في أقرب وقت ممكن لتحرير الاتصال، إذ لا يمكن إعادة استخدامه حتى تُقرأ جميع بيانات الاستجابة السابقة بالكامل.

الطريقة الوصف OperationMetrics getMetrics() يعيد كائنًا يتضمن مقاييس العملية. String getQueryId() يعيد معرّف الاستعلام المخصَّص للعملية من قِبل التطبيق (عبر إعدادات العملية) أو من قِبل الخادم.

​ واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام

يُرسل sqlQuery كما هو. يُحدَّد تنسيق الاستجابة من خلال إعدادات الاستعلام. سيحتفظ QueryResponse بمرجع إلى تدفق الاستجابة الذي يجب أن يستهلكه قارئ يدعم التنسيق المحدد.

التوقيعات

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, QuerySettings settings) CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery)

المعاملات

sqlQuery - عبارة SQL واحدة. يُرسَل الاستعلام كما هو إلى الخادم.

settings - إعدادات الطلب.

القيمة المُعادة

مستقبل من النوع QueryResponse - مجموعة بيانات نتائج ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم. يجب إغلاق كائن الاستجابة بعد الانتهاء من استهلاك مجموعة البيانات.

أمثلة

final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10" ; // Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns try ( QueryResponse response = client . query (sql). get ( 3 , TimeUnit . SECONDS );) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // get values double id = reader . getDouble ( "id" ); String title = reader . getString ( "title" ); String url = reader . getString ( "url" ); // collecting data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); } // put business logic outside of the reading block to release http connection asap.

يُرسل sqlQuery كما هو. كما يُرسل معاملات الاستعلام لكي يتمكن الخادم من تجميع تعبير SQL.

التوقيعات

CompletableFuture < QueryResponse > query ( String sqlQuery, Map < String, Object > queryParams, QuerySettings settings)

المعاملات

sqlQuery - تعبير SQL مع العناصر النائبة {} .

queryParams - خريطة من المتغيرات لإكمال تعبير SQL على الخادم.

settings - إعدادات الطلب.

القيمة المُعادة

مستقبل من النوع QueryResponse - مجموعة بيانات نتائج ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم. يجب إغلاق كائن الاستجابة بعد الانتهاء من استهلاك مجموعة البيانات.

أمثلة

showLineNumbers // define parameters. They will be sent to the server along with the request. Map < String , Object > queryParams = new HashMap <>(); queryParams . put ( "param1" , 2 ); try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}" , queryParams, new QuerySettings ()). get ()) { // Create a reader to access the data in a convenient way ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . hasNext ()) { reader . next (); // Read the next record from stream and parse it // reading data } } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

يُرسل استعلامات للبيانات بتنسيق RowBinaryWithNamesAndTypes . يُعيد النتيجة على شكل مجموعة. أداء القراءة مماثل لأداء القارئ، إلا أنه يتطلب ذاكرة أكبر لاستيعاب مجموعة البيانات بالكامل.

التوقيعات

List < GenericRecord > queryAll ( String sqlQuery)

المعاملات

sqlQuery - تعبير SQL للاستعلام عن البيانات من الخادم.

القيمة المُعادة

مجموعة البيانات الكاملة ممثَّلةً بقائمة من كائنات GenericRecord التي توفر وصولاً على شكل صفوف إلى بيانات النتائج.

أمثلة

showLineNumbers try { log . info ( "Reading whole table and process record by record" ); final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''" ; // Read whole result set and process it record by record client . queryAll (sql). forEach (row -> { double id = row . getDouble ( "id" ); String title = row . getString ( "title" ); String url = row . getString ( "url" ); log . info ( "id: {}, title: {}, url: {}" , id, title, url); }); } catch ( Exception e ) { log . error ( "Failed to read data" , e); }

خيارات التهيئة لعمليات الاستعلام.

طرق الإعداد

الأسلوب الوصف setQueryId(String queryId) يعيّن معرّف الاستعلام الذي سيُسنَد إلى العملية. setFormat(ClickHouseFormat format) يضبط تنسيق الاستجابة. راجع RowBinaryWithNamesAndTypes للاطلاع على القائمة الكاملة. setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime) يعيّن وقت تنفيذ العملية على الخادم. لا يؤثر ذلك في مهلة القراءة. waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery) يطلب من الخادم انتظار اكتمال الاستعلام قبل إرسال الاستجابة. setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone) ستُستخدم المنطقة الزمنية للخادم (راجع إعدادات العميل) لتحليل أنواع التاريخ/الوقت في ناتج العملية. القيمة الافتراضية false . setUseTimeZone(String timeZone) يطلب من الخادم استخدام timeZone لتحويل الوقت. راجع session_timezone. serverSetting(String name, String value) يعيّن إعداد خادم محددًا للعملية. serverSetting(String name, Collection values) يُعيّن إعدادات خادم فردية بقيم متعددة لعملية ما. يجب أن تكون عناصر المجموعة من النوع String . setDBRoles(Collection dbRoles) يحدّد أدوار DB المطلوب تعيينها قبل تنفيذ العملية. يجب أن تكون عناصر المجموعة قيماً من نوع String . setOption(String option, Object value) يضبط خيار تهيئة بتنسيق خام. هذا ليس إعدادًا على مستوى الخادم.

كائن الاستجابة الذي يحتوي على نتيجة تنفيذ الاستعلام. لا يكون متاحاً إلا إذا تلقّى الـ client استجابةً من الـ server.

يجب إغلاق هذا الكائن في أقرب وقت ممكن لتحرير الاتصال، إذ لا يمكن إعادة استخدامه حتى تُقرأ جميع بيانات الاستجابة السابقة بالكامل.

الطريقة الوصف ClickHouseFormat getFormat() يعيد التنسيق الذي تُرمَّز به البيانات في الاستجابة. InputStream getInputStream() يعيد تدفق بايتات البيانات غير المضغوطة بالتنسيق المحدد. OperationMetrics getMetrics() يعيد كائنًا يحتوي على مقاييس العملية. String getQueryId() يعيد معرّف الاستعلام الذي عيّنه التطبيق للعملية (عبر إعدادات العملية أو بواسطة الخادم). TimeZone getTimeZone() يعيد المنطقة الزمنية التي يجب استخدامها لمعالجة النوعين Date وDateTime في الاستجابة.

شيفرة المثال متاحة في المستودع

التنفيذ المرجعي لخدمة Spring متاح في implementation

​ واجهة برمجة التطبيقات المشتركة

يجلب مخطط الجدول الخاص بـ table .

التوقيعات

TableSchema getTableSchema ( String table) TableSchema getTableSchema ( String table, String database)

المعاملات

table - اسم الجدول الذي سيتم جلب بيانات المخطط الخاصة به.

database - قاعدة البيانات التي يُعرَّف فيها الجدول الهدف.

القيمة المُعادة

يُعيد كائن TableSchema يحتوي على قائمة بأعمدة الجدول.

يسترجع المخطط من عبارة SQL.

التوقيعات

TableSchema getTableSchemaFromQuery ( String sql)

المعاملات

sql - عبارة SQL من نوع “SELECT” التي سيتم إرجاع مخططها.

القيمة المُعادة

يُعيد كائن TableSchema يحتوي على أعمدة تتطابق مع تعبير sql .

يُجمِّع طبقة التسلسل وإلغاء التسلسل لـ Java Class لاستخدامها في كتابة/قراءة البيانات باستخدام schema . ستُنشئ هذه الدالة مُسلسِلاً ومُفككَ تسلسل لزوج getter/setter والعمود المقابل. يُحدَّد تطابق العمود باستخراج اسمه من اسم الدالة. على سبيل المثال، سيرتبط getFirstName بالعمود first_name أو firstname .

التوقيعات

void register ( Class < ? > clazz, TableSchema schema)

المعاملات

clazz - فئة تمثّل POJO المستخدم لقراءة البيانات وكتابتها.

schema - مخطط البيانات المستخدم للمطابقة مع خصائص POJO.

أمثلة

showLineNumbers client . register ( ArticleViewEvent . class , client . getTableSchema (TABLE_NAME));

​ أمثلة الاستخدام

تجد شيفرة الأمثلة الكاملة في المستودع داخل مجلد ‘example`:

client-v2 - المجموعة الأساسية من الأمثلة.

demo-service - مثال على كيفية استخدام العميل في تطبيق Spring Boot.

demo-kotlin-service - مثال على كيفية استخدام العميل في تطبيق Ktor ‏(Kotlin).

​ قراءة البيانات

ثمة طريقتان شائعتان لقراءة البيانات:

الطريقة query() التي تُرجع الكائن منخفض المستوى QueryResponse ، والذي يحتوي على InputStream للبيانات. تُستخدم عادةً مع ClickHouseBinaryFormatReader لإجراء عمليات قراءة متدفقة، لكنها يمكن استخدامها أيضًا مع أي تنفيذ مخصص آخر للقارئ. كما يوفّر QueryResponse إمكانية الوصول إلى البيانات الوصفية لمجموعة النتائج والمقاييس.

التي تُرجع الكائن منخفض المستوى ، والذي يحتوي على للبيانات. تُستخدم عادةً مع لإجراء عمليات قراءة متدفقة، لكنها يمكن استخدامها أيضًا مع أي تنفيذ مخصص آخر للقارئ. كما يوفّر إمكانية الوصول إلى البيانات الوصفية لمجموعة النتائج والمقاييس. الطريقة queryAll() مع استخدام GenericRecord للوصول بسهولة إلى الصفوف. في هذه الحالة، تُحمَّل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة.

مع استخدام للوصول بسهولة إلى الصفوف. في هذه الحالة، تُحمَّل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة. الطريقة queryRecords() التي تُرجع com.clickhouse.client.api.query.Records - وهو مكرّر لكائنات GenericRecord . تستخدم هذه الطريقة نهجًا متدفقًا (من دون تحميل أي بيانات إلى الذاكرة) وتستفيد من GenericRecord للوصول إلى البيانات.

ملاحظة: يستلزم أسلوب البث قراءةً سريعة، وإلا قد يتسبب في انتهاء مهلة الكتابة على الخادم، إذ تُقرأ البيانات مباشرةً من تدفق الشبكة.

​ قراءة المصفوفات

طرق ClickHouseBinaryFormatReader

getList(...) - يقرأ أي Array(...) باعتباره List<T> . خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة.

- يقرأ أي باعتباره . خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية.

, , , , , , - الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية. getStringArray(...) - مخصّص لـ Array(String) (وكذلك لقيم enum الممثلة كأسماء).

- مخصّص لـ (وكذلك لقيم الممثلة كأسماء). getObjectArray(...) - خيار عام لأي نوع عنصر في Array(...) ، بما في ذلك المصفوفات المتداخلة. استخدمه لقراءة المصفوفات التي تحتوي على قيم يمكن أن تكون NULL والمصفوفات المتداخلة.

تتوفر التحميلات الزائدة المستندة إلى الفهرس والمستندة إلى الاسم لجميع الطرق. يبدأ الفهرس من 1. تتيح الطرق المستندة إلى الفهرس الوصول المباشر إلى العمود. تتطلب الطرق المستندة إلى الاسم البحث عن الفهرس في كل مرة.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { ClickHouseBinaryFormatReader reader = client . newBinaryFormatReader (response); while ( reader . next () != null ) { Object [] uint64 = reader . getObjectArray ( "uint64_arr" ); // Array(UInt64) -> BigInteger[] Object [] arr2d = reader . getObjectArray ( "arr2d" ); // Array(Array(Int64)) -> Object[] // nested arrays are returned as nested Object[]: Object [] firstInner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Long firstValue = (Long) firstInner[ 0 ]; } }

طرق GenericRecord

getList(...) - يقرأ أي Array(...) باعتباره List<T> . خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة.

- يقرأ أي باعتباره . خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة. getByteArray(...) , getShortArray(...) , getIntArray(...) , getLongArray(...) , getFloatArray(...) , getDoubleArray(...) , getBooleanArray(...) - الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية.

, , , , , , - الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية. getStringArray(...) - مخصّص لـ Array(String) (وكذلك لقيم enum الممثلة كأسماء).

- مخصّص لـ (وكذلك لقيم الممثلة كأسماء). getObjectArray(...) - خيار عام لأي نوع عنصر في Array(...) ، بما في ذلك المصفوفات المتداخلة. استخدمه لقراءة المصفوفات التي تحتوي على قيم يمكن أن تكون NULL والمصفوفات المتداخلة.

تتوفر التحميلات الزائدة المستندة إلى الفهرس والمستندة إلى الاسم لجميع الطرق. يبدأ الفهرس من 1. تتيح الطرق المستندة إلى الفهرس الوصول المباشر إلى العمود. تتطلب الطرق المستندة إلى الاسم البحث عن الفهرس في كل مرة.

try ( QueryResponse response = client . query ( "SELECT * FROM my_table" ). get ()) { List < GenericRecord > rows = client . queryAll ( "SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id" ); for ( GenericRecord row : rows) { Object [] intArr = row . getObjectArray ( "int_arr" ); // Array(Int32) -> Integer[] Object [] arr2d = row . getObjectArray ( "arr2d_nullable" ); // Array(Array(Nullable(Int32))) Object [] inner = ( Object []) arr2d[ 0 ]; Object maybeNull = inner[ 1 ]; // may be null } }

​ دليل الترحيل

كان العميل القديم (V1) يستخدم com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder كنقطة انطلاق. أما العميل الجديد (V2) فيعتمد نمطًا مشابهًا عبر com.clickhouse.client.api.Client.Builder . وأبرز الفروقات هي:

لا يُستخدم أي service loader لجلب التنفيذ الفعلي. وتمثّل com.clickhouse.client.api.Client فئة واجهة لمختلف أنواع التنفيذ مستقبلًا.

فئة واجهة لمختلف أنواع التنفيذ مستقبلًا. عدد مصادر التهيئة أقل: يُمرَّر أحدها إلى الـ builder، ويكون الآخر ضمن إعدادات العملية ( QuerySettings ، InsertSettings ). كان الإصدار السابق يتضمّن تهيئة لكل عقدة، وكان يقرأ متغيرات البيئة في بعض الحالات.

​ تطابق معاملات الإعداد

توجد 3 فئات enum مرتبطة بالتهيئة في V1:

com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults - معلمات التهيئة التي يُفترض تعيينها في معظم حالات الاستخدام، مثل USER و PASSWORD .

- معلمات التهيئة التي يُفترض تعيينها في معظم حالات الاستخدام، مثل و . com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption - معلمات تهيئة خاصة بالعميل، مثل HEALTH_CHECK_INTERVAL .

- معلمات تهيئة خاصة بالعميل، مثل . com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption - معلمات تهيئة خاصة بواجهة HTTP، مثل RECEIVE_QUERY_PROGRESS .

صُمِّمت لتجميع المعاملات وتوفير فصل واضح بينها. غير أن ذلك أفضى في بعض الحالات إلى التباس (هل ثمة فرق بين com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC و com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC ؟). يستخدم client الجديد V2 الفئة com.clickhouse.client.api.Client.Builder بوصفها مرجعًا موحدًا لجميع خيارات تهيئة الـ client الممكنة. كما تتوفر الفئة com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties التي تسرد جميع أسماء معاملات التهيئة.

يوضح الجدول أدناه الخيارات القديمة المدعومة في الـ client الجديد ومعانيها الجديدة.

المفتاح: ✔ = مدعوم، ✗ = مُسقَط

الاتصال والمصادقة

SSL & الأمان

خيارات Socket

الضغط

بروكسي

مهلات الانتظار & إعادة المحاولة

المنطقة الزمنية

المخازن المؤقتة & الأداء

الخيوط & عدم التزامن

HTTP والترويسات

الصيغة & الاستعلام

اكتشاف العُقد & موازنة الحمل

متفرقات إعدادات V1 أسلوب Builder في V2 ملاحظات ClickHouseDefaults#HOST Client.Builder#addEndpoint ClickHouseDefaults#PROTOCOL ✗ لا يدعم V2 سوى HTTP ClickHouseDefaults#DATABASE

ClickHouseClientOption#DATABASE Client.Builder#setDefaultDatabase ClickHouseDefaults#USER Client.Builder#setUsername ClickHouseDefaults#PASSWORD Client.Builder#setPassword ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT Client.Builder#setConnectTimeout ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL Client.Builder#setConnectionTTL ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS Client.Builder#setMaxConnections ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE

ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT Client.Builder#setKeepAliveTimeout ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY Client.Builder#setConnectionReuseStrategy ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION Client.Builder#useHTTPBasicAuth إعداد V1 طريقة Builder ملاحظات ClickHouseDefaults#SSL_CERTIFICATE_TYPE ✗ ClickHouseDefaults#SSL_KEY_ALGORITHM ✗ ClickHouseDefaults#SSL_PROTOCOL ✗ ClickHouseClientOption#SSL ✗ راجع Client.Builder#addEndpoint ClickHouseClientOption#SSL_MODE ✗ ClickHouseClientOption#SSL_ROOT_CERTIFICATE Client.Builder#setRootCertificate يجب تمكين مصادقة SSL باستخدام useSSLAuthentication ClickHouseClientOption#SSL_CERTIFICATE Client.Builder#setClientCertificate ClickHouseClientOption#SSL_KEY Client.Builder#setClientKey ClickHouseClientOption#KEY_STORE_TYPE Client.Builder#setSSLTrustStoreType ClickHouseClientOption#TRUST_STORE Client.Builder#setSSLTrustStore ClickHouseClientOption#KEY_STORE_PASSWORD Client.Builder#setSSLTrustStorePassword ClickHouseClientOption#SSL_SOCKET_SNI Client.Builder#sslSocketSNI ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SOCKET_FACTORY_OPTIONS ✗ راجع Client.Builder#sslSocketSNI لتعيين SNI تهيئة V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseClientOption#SOCKET_TIMEOUT Client.Builder#setSocketTimeout ClickHouseClientOption#SOCKET_REUSEADDR Client.Builder#setSocketReuseAddress ClickHouseClientOption#SOCKET_KEEPALIVE Client.Builder#setSocketKeepAlive ClickHouseClientOption#SOCKET_LINGER Client.Builder#setSocketLinger ClickHouseClientOption#SOCKET_IP_TOS ✗ ClickHouseClientOption#SOCKET_TCP_NODELAY Client.Builder#setSocketTcpNodelay ClickHouseClientOption#SOCKET_RCVBUF Client.Builder#setSocketRcvbuf ClickHouseClientOption#SOCKET_SNDBUF Client.Builder#setSocketSndbuf تهيئة V1 طريقة Builder ملاحظات ClickHouseClientOption#COMPRESS Client.Builder#compressServerResponse انظر أيضًا useHttpCompression ClickHouseClientOption#DECOMPRESS Client.Builder#compressClientRequest انظر أيضًا useHttpCompression ClickHouseClientOption#COMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 لغير HTTP. يستخدم HTTP ‏ Accept-Encoding ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_ALGORITHM ✗ LZ4 لغير HTTP. يستخدم HTTP ‏ Content-Encoding ClickHouseClientOption#COMPRESS_LEVEL ✗ ClickHouseClientOption#DECOMPRESS_LEVEL ✗ تهيئة V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseClientOption#PROXY_TYPE Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_HOST Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_PORT Client.Builder#addProxy ClickHouseClientOption#PROXY_USERNAME Client.Builder#setProxyCredentials ClickHouseClientOption#PROXY_PASSWORD Client.Builder#setProxyCredentials إعدادات V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseClientOption#MAX_EXECUTION_TIME Client.Builder#setExecutionTimeout ClickHouseClientOption#RETRY Client.Builder#setMaxRetries انظر أيضًا retryOnFailures ClickHouseHttpOption#AHC_RETRY_ON_FAILURE Client.Builder#retryOnFailures ClickHouseClientOption#FAILOVER ✗ ClickHouseClientOption#REPEAT_ON_SESSION_LOCK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_ID ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_CHECK ✗ ClickHouseClientOption#SESSION_TIMEOUT ✗ إعدادات V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseDefaults#SERVER_TIME_ZONE

ClickHouseClientOption#SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#setServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE Client.Builder#useServerTimeZone ClickHouseClientOption#USE_SERVER_TIME_ZONE_FOR_DATES ClickHouseClientOption#USE_TIME_ZONE Client.Builder#useTimeZone إعدادات V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseClientOption#BUFFER_SIZE Client.Builder#setClientNetworkBufferSize ClickHouseClientOption#BUFFER_QUEUE_VARIATION ✗ ClickHouseClientOption#READ_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#WRITE_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_CHUNK_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#REQUEST_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#RESPONSE_BUFFERING ✗ ClickHouseClientOption#MAX_BUFFER_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_BUFFERS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_QUEUED_REQUESTS ✗ ClickHouseClientOption#REUSE_VALUE_WRAPPER ✗ إعدادات V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseDefaults#ASYNC

ClickHouseClientOption#ASYNC Client.Builder#useAsyncRequests ClickHouseDefaults#MAX_SCHEDULER_THREADS ✗ راجع setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#MAX_THREADS ✗ راجع setSharedOperationExecutor ClickHouseDefaults#THREAD_KEEPALIVE_TIMEOUT راجع setSharedOperationExecutor ClickHouseClientOption#MAX_THREADS_PER_CLIENT ✗ ClickHouseClientOption#MAX_CORE_THREAD_TTL ✗ تهيئة V1 طريقة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseHttpOption#CUSTOM_HEADERS Client.Builder#httpHeaders ClickHouseHttpOption#CUSTOM_PARAMS ✗ راجع Client.Builder#serverSetting ClickHouseClientOption#CLIENT_NAME Client.Builder#setClientName ClickHouseHttpOption#CONNECTION_PROVIDER ✗ ClickHouseHttpOption#DEFAULT_RESPONSE ✗ ClickHouseHttpOption#SEND_HTTP_CLIENT_ID ✗ ClickHouseHttpOption#AHC_VALIDATE_AFTER_INACTIVITY ✗ يكون enabled دائمًا عند استخدام Apache Http Client تهيئة V1 طريقة الـBuilder في V2 ملاحظات ClickHouseDefaults#FORMAT

ClickHouseClientOption#FORMAT ✗ نُقلت إلى إعدادات العملية ( QuerySettings و InsertSettings ) ClickHouseClientOption#QUERY_ID ✗ راجع QuerySettings و InsertSettings ClickHouseClientOption#LOG_LEADING_COMMENT ✗ راجع QuerySettings#logComment و InsertSettings#logComment ClickHouseClientOption#MAX_RESULT_ROWS ✗ هذا إعداد على مستوى الخادم ClickHouseClientOption#RESULT_OVERFLOW_MODE ✗ هذا إعداد على مستوى الخادم ClickHouseHttpOption#RECEIVE_QUERY_PROGRESS ✗ إعداد على مستوى الخادم ClickHouseHttpOption#WAIT_END_OF_QUERY ✗ إعداد على مستوى الخادم ClickHouseHttpOption#REMEMBER_LAST_SET_ROLES Client#setDBRoles أصبح الآن إعداد وقت التشغيل. راجع أيضًا QuerySettings#setDBRoles و InsertSettings#setDBRoles إعداد V1 دالة Builder في V2 ملاحظات ClickHouseClientOption#AUTO_DISCOVERY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_POLICY ✗ ClickHouseClientOption#LOAD_BALANCING_TAGS ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#HEALTH_CHECK_METHOD ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_DISCOVERY_LIMIT ✗ ClickHouseClientOption#NODE_CHECK_INTERVAL ✗ ClickHouseClientOption#NODE_GROUP_SIZE ✗ ClickHouseClientOption#CHECK_ALL_NODES ✗ تهيئة V1 method الإنشاء في V2 التعليقات ClickHouseDefaults#AUTO_SESSION ✗ ستُراجع إمكانية دعم الجلسات ClickHouseDefaults#BUFFERING ✗ ClickHouseDefaults#MAX_REQUESTS ✗ ClickHouseDefaults#ROUNDING_MODE ClickHouseDefaults#SERVER_VERSION

ClickHouseClientOption#SERVER_VERSION Client.Builder#setServerVersion ClickHouseDefaults#SRV_RESOLVE ✗ ClickHouseClientOption#CUSTOM_SETTINGS ClickHouseClientOption#PRODUCT_NAME ✗ استخدم اسم client ClickHouseClientOption#RENAME_RESPONSE_COLUMN ✗ ClickHouseClientOption#SERVER_REVISION ✗ ClickHouseClientOption#TRANSACTION_TIMEOUT ✗ ClickHouseClientOption#WIDEN_UNSIGNED_TYPES ✗ ClickHouseClientOption#USE_BINARY_STRING ✗ ClickHouseClientOption#USE_BLOCKING_QUEUE ✗ ClickHouseClientOption#USE_COMPILATION ✗ ClickHouseClientOption#USE_OBJECTS_IN_ARRAYS ✗ ClickHouseClientOption#MAX_MAPPER_CACHE ✗ ClickHouseClientOption#MEASURE_REQUEST_TIME ✗

​ الفروق العامة

يستخدم Client V2 عددًا أقل من الفئات الخاصة لزيادة قابلية النقل. على سبيل المثال، يعمل V2 مع أي تنفيذ لـ java.io.InputStream من أجل كتابة البيانات إلى الخادم.

من أجل كتابة البيانات إلى الخادم. يكون إعداد async في Client V2 مضبوطًا على off افتراضيًا. وهذا يعني عدم وجود مؤشرات ترابط إضافية وتحكمًا أكبر من التطبيق في العميل. ينبغي أن يكون هذا الإعداد off في معظم حالات الاستخدام. سيؤدي تمكين async إلى إنشاء مؤشر ترابط منفصل لكل طلب. ولا يكون ذلك منطقيًا إلا عند استخدام منفّذ يتحكم فيه التطبيق (انظر com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor )

​ كتابة البيانات

استخدم أي تنفيذ لـ java.io.InputStream . الإصدار V1 com.clickhouse.data.ClickHouseInputStream مدعوم، لكنه غير مستحسن.

. الإصدار V1 مدعوم، لكنه غير مستحسن. بمجرد اكتشاف نهاية مجرى الإدخال، ستتم معالجتها وفقًا لذلك. في السابق، كان يجب إغلاق مجرى الإخراج الخاص بالطلب.

V1 إدراج بيانات بتنسيق TSV.

InputStream inData = getInData (); ClickHouseRequest . Mutation request = client . read (server) . write () . table (tableName) . format ( ClickHouseFormat . TSV ); ClickHouseConfig config = request . getConfig (); CompletableFuture < ClickHouseResponse > future ; try ( ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory . getInstance () . createPipedOutputStream (config)) { // start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse future = request . data ( requestBody . getInputStream ()). execute (); // Copy data from inData stream to requestBody stream // We need to close the stream before getting a response requestBody . close (); try ( ClickHouseResponse response = future . get ()) { ClickHouseResponseSummary summary = response . getSummary (); Assert . assertEquals ( summary . getWrittenRows (), numRows, "Num of written rows" ); } }

إدراج بيانات بتنسيق TSV - الإصدار V2.

InputStream inData = getInData (); InsertSettings settings = new InsertSettings (). setInputStreamCopyBufferSize ( 8198 * 2 ); // set copy buffer size try ( InsertResponse response = client . insert (tableName, inData, ClickHouseFormat . TSV , settings). get ( 30 , TimeUnit . SECONDS )) { // Insert is complete at this point } catch ( Exception e ) { // Handle exception }

توجد طريقة واحدة فقط لاستدعائها. لا حاجة إلى إنشاء كائن طلب إضافي.

يُغلَق تدفّق جسم الطلب تلقائيًا عند نسخ جميع البيانات.

تتوفر واجهة برمجة تطبيقات جديدة منخفضة المستوى com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings) . صُمِّم com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter لتطبيق منطق مخصص لكتابة البيانات. على سبيل المثال، لقراءة البيانات من قائمة انتظار.

​ قراءة البيانات

تُقرأ البيانات بتنسيق RowBinaryWithNamesAndTypes افتراضيًا. وحاليًا لا يُدعَم عند الحاجة إلى ربط البيانات سوى هذا التنسيق.

افتراضيًا. وحاليًا لا يُدعَم عند الحاجة إلى ربط البيانات سوى هذا التنسيق. يمكن قراءة البيانات كمجموعة من السجلات باستخدام الأسلوب List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String) . يقرأ هذا الأسلوب البيانات إلى الذاكرة ثم يحرّر الاتصال. ولا حاجة إلى أي معالجة إضافية. يتيح GenericRecord الوصول إلى البيانات، ويجري بعض التحويلات.