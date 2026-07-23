مكتبة Java client للتواصل مع خادم DB عبر بروتوكولاته. يدعم التطبيق الحالي واجهة HTTP interface فحسب. توفر المكتبة واجهة برمجة تطبيقات خاصة بها لإرسال الطلبات إلى الخادم، كما توفر أدوات للعمل مع تنسيقات البيانات الثنائية المختلفة (RowBinary* & Native*).
الإعداد
- Maven Central (صفحة المشروع على الويب): https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/client-v2
- الإصدارات الليلية (رابط المستودع): https://central.sonatype.com/repository/maven-snapshots/
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>client-v2</artifactId>
<version>0.9.8</version>
</dependency>
التهيئةيتم تهيئة كائن Client عبر
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#build(). يمتلك كل client سياقه الخاص، ولا تُشارَك أي كائنات بين الـ clients.
يوفر Builder طرق ضبط تُيسّر عملية الإعداد.مثال:
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Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
Client هو
AutoCloseable ويجب إغلاقه عند انتهاء الحاجة إليه.
المصادقةتُهيَّأ المصادقة لكل عميل في مرحلة التهيئة. وتتوفر ثلاث طرق مصادقة مدعومة: بكلمة المرور، أو برمز الوصول، أو بشهادة SSL للعميل.تتطلب المصادقة بكلمة مرور تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال استدعاء
setUsername(String) و
setPassword(String):
تتطلب المصادقة عبر رمز الوصول ضبط رمز الوصول من خلال استدعاء
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Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setUsername(user)
.setPassword(password)
.build();
setAccessToken(String):
تتطلب المصادقة عبر شهادة SSL للعميل تحديد اسم المستخدم، وتفعيل مصادقة SSL، وضبط شهادة العميل ومفتاحه من خلال استدعاء
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Client client = new Client.Builder()
.addEndpoint("https://clickhouse-cloud-instance:8443/")
.setAccessToken(userAccessToken)
.build();
setUsername(String) و
useSSLAuthentication(boolean) و
setClientCertificate(String) و
setClientKey(String) على التوالي:
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Client client = new Client.Builder()
.useSSLAuthentication(true)
.setUsername("some_user")
.setClientCertificate("some_user.crt")
.setClientKey("some_user.key")
قد يصعب استكشاف أخطاء مصادقة SSL وإصلاحها في بيئة الإنتاج لأن كثيرًا من الأخطاء الصادرة عن مكتبات SSL لا توفّر معلومات كافية. على سبيل المثال، إذا لم تتطابق شهادة العميل مع المفتاح، فسينهي الخادم الاتصال فورًا (وفي حالة HTTP، تكون هذه مرحلة بدء الاتصال حيث لا تُرسل أي طلبات HTTP، وبالتالي لا يُرسل أي رد).استخدم أدوات مثل openssl للتحقق من الشهادات والمفاتيح:
- التحقق من سلامة المفتاح:
openssl rsa -in [key-file.key] -check -noout
- التحقق من أن شهادة العميل تتضمن CN مطابقًا لمستخدم:
- استخراج CN من شهادة المستخدم -
openssl x509 -noout -subject -in [user.cert]
- التحقق من ضبط القيمة نفسها في قاعدة البيانات
select name, auth_type, auth_params from system.users where auth_type = 'ssl_certificate'(سيُظهر الاستعلام
auth_paramsبشيء مثل
{"common_names":["some_user"]})
- استخراج CN من شهادة المستخدم -
التهيئةيتم تعريف جميع الإعدادات عبر طرق النسخة (المعروفة أيضاً بطرق الإعداد)، مما يجعل نطاق وسياق كل قيمة واضحاً. تُعرَّف معاملات الإعداد الرئيسية ضمن نطاق واحد (العميل أو العملية) ولا تتجاوز بعضها البعض.يتم تحديد الإعداد أثناء إنشاء الـ client. راجع
com.clickhouse.client.api.Client.Builder.
إعداد العميل
- الاتصال ونقاط النهاية
- المصادقة
- مهلات الانتظار & إعادة المحاولة
- خيارات Socket
- الضغط
- SSL/الأمان
- الوسيط
- HTTP والترويسات
- إعدادات الخادم
- المنطقة الزمنية
- متقدم
|الطريقة
|الوسائط
|الوصف
|الافتراضي
|المفتاح
addEndpoint(String endpoint)
endpoint - عنوان الخادم بتنسيق URL
|يضيف نقطة نهاية خادم إلى قائمة الخوادم المتاحة. حاليًا، لا يتم دعم سوى نقطة نهاية واحدة.
none
none
addEndpoint(Protocol protocol, String host, int port, boolean secure)
protocol - بروتوكول الاتصال
host - عنوان IP أو اسم المضيف
secure - استخدام HTTPS
|يضيف نقطة نهاية خادم إلى قائمة الخوادم المتاحة. حاليًا، لا يتم دعم سوى نقطة نهاية واحدة.
none
none
enableConnectionPool(boolean enable)
enable - راية للتفعيل/التعطيل
|يحدد ما إذا كان مجمّع الاتصالات مفعّلًا
true
connection_pool_enabled
setMaxConnections(int maxConnections)
maxConnections - عدد الاتصالات
|يحدد عدد الاتصالات التي يمكن للعميل فتحها لكل نقطة نهاية خادم.
10
max_open_connections
setConnectionTTL(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - قيمة المهلة
unit - وحدة الزمن
|يحدد قيمة TTL للاتصال، وبعدها سيُعتبر الاتصال غير نشط
-1
connection_ttl
setKeepAliveTimeout(long timeout, ChronoUnit unit)
timeout - قيمة المهلة
unit - وحدة الزمن
|يحدد مهلة Keep-Alive لاتصال HTTP. اضبطها على
0 لتعطيل Keep-Alive.
|-
http_keep_alive_timeout
setConnectionReuseStrategy(ConnectionReuseStrategy strategy)
strategy -
LIFO أو
FIFO
|يحدد الاستراتيجية التي يجب أن يستخدمها مجمّع الاتصالات
FIFO
connection_reuse_strategy
setDefaultDatabase(String database)
database - اسم قاعدة بيانات
|يحدد قاعدة البيانات الافتراضية.
default
database
تعريف العميليوجد حقلان في سجل الاستعلام يُحدِّدان التطبيق الذي أنشأ الطلب:
client_name و
http_user_agent. يستخدم بروتوكول native TCP الحقلَ
client_name لتعريف التطبيق، بينما يستخدم بروتوكول HTTP الحقلَ
http_user_agent لهذا الغرض. يوفر الـ Client builder الأسلوبَ
setClientName لضبط القيم الصحيحة لكلا البروتوكولين.
يُضبط الحقل
http_user_agent وفق التنسيق الشائع لترويسة
User-Agent:
application-name[/version] [(operating-system; architecture; ...)].
تتكرر هذه المجموعة من القيم لكل طبقة: التطبيق، ومكتبة الـ client، ومكتبة الـ HTTP client. ويأتي ما يُحدَّد عبر الأسلوب
setClientName في مقدمة القائمة.على سبيل المثال:
سيؤدي ذلك إلى القيمة التالية لـ
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client.setClientName("my-app-01/1.0");
http_user_agent:
يمكن للتطبيق تعيين رأس HTTP الخاص به
my-app-01/1.0 clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
User-Agent للتعريف عن نفسه. غير أن الجزء
clickhouse-java-v2/0.9.6-SNAPSHOT سيُلحَق بنهاية الرأس.
تحديد العمليةيتضمن سجل الاستعلام حقلين إضافيين هما
query_id و
log_comment، يمكن استخدامهما لتحديد عملية معينة وإضافة معلومات إضافية إلى سجل الاستعلام.
query_id هو معرّف فريد للعملية. يمكن تعيينه من قِبل التطبيق عن طريق استدعاء الدالة
setQueryId في الفئة
QuerySettings.
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QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.setQueryId("some-query-id");
log_comment هو تعليق يمكن إضافته إلى سجل الاستعلام. يمكن للتطبيق ضبطه عبر استدعاء الدالة
logComment من الفئة
QuerySettings.
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QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.logComment("some-comment");
إعدادات الخادميمكن تعيين إعدادات جانب الخادم على مستوى العميل مرةً واحدة أثناء الإنشاء (راجع الدالة
serverSetting في
Builder)، وعلى مستوى العملية (راجع
serverSetting في class إعدادات العملية).
⚠️ عند تعيين الخيارات عبر طريقة
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try (Client client = new Client.Builder().addEndpoint(Protocol.HTTP, "localhost", mockServer.port(), false)
.setUsername("default")
.setPassword(ClickHouseServerForTest.getPassword())
.compressClientRequest(true)
// Client level
.serverSetting("max_threads", "10")
.serverSetting("async_insert", "1")
.serverSetting("roles", Arrays.asList("role1", "role2"))
.build()) {
// Operation level
QuerySettings querySettings = new QuerySettings();
querySettings.serverSetting("session_timezone", "Europe/Zurich");
...
}
setOption (سواء في
Client.Builder أو في فئة إعدادات العملية)، يجب أن يُسبَق اسم إعداد الخادم بالبادئة
clickhouse_setting_. قد يكون
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#serverSetting() مفيدًا في هذه الحالة.
ترويسة HTTP مخصصةيمكن تعيين HTTP headers مخصصة لجميع العمليات (على مستوى العميل) أو لعملية واحدة فقط (على مستوى العملية).
عند تعيين الخيارات عبر الـ method الخاصة بـ
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QuerySettings settings = new QuerySettings()
.httpHeader(HttpHeaders.REFERER, clientReferer)
.setQueryId(qId);
setOption (سواء في
Client.Builder أو class إعدادات العملية)، يجب أن يبدأ اسم الـ header المخصص بالبادئة
http_header_. وقد تكون الـ method الخاصة بـ
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#httpHeader() مفيدةً في هذه الحالة.
التعريفات الشائعة
ClickHouseFormatتعداد الصيغ المدعومة. يتضمن جميع الصيغ التي يدعمها ClickHouse.
raw- يجب على المستخدم تحويل ترميز البيانات الخام
full- يمكن للعميل تحويل ترميز البيانات بنفسه ويقبل تدفق بيانات خام
-- هذه العملية غير مدعومة في ClickHouse لهذا التنسيق
واجهة برمجة تطبيقات الإدراج
insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)يقبل البيانات على شكل
InputStream من البايتات بالتنسيق المحدد. ومن المتوقع أن تكون
data مُرمَّزةً وفق
format.التوقيعات
المعاملات
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format, InsertSettings settings)
CompletableFuture<InsertResponse> insert(String tableName, InputStream data, ClickHouseFormat format)
tableName - اسم الجدول الهدف.
data - تدفق إدخال لبيانات مُرمَّزة.
format - التنسيق الذي تُرمَّز به البيانات.
settings - إعدادات الطلب.القيمة المُعادةمستقبل من نوع
InsertResponse - نتيجة العملية ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم.أمثلة
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try (InputStream dataStream = getDataStream()) {
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, dataStream, ClickHouseFormat.JSONEachRow,
insertSettings).get(3, TimeUnit.SECONDS)) {
log.info("Insert finished: {} rows written", response.getMetrics().getMetric(ServerMetrics.NUM_ROWS_WRITTEN).getLong());
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to write JSONEachRow data", e);
throw new RuntimeException(e);
}
}
insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)يُرسل طلب كتابة إلى قاعدة البيانات. يتم تحويل قائمة الكائنات إلى تنسيق فعّال ثم إرسالها إلى الخادم. يجب تسجيل الفئة الخاصة بعناصر القائمة مسبقًا باستخدام الطريقة
register(Class, TableSchema).التوقيعات
المعاملات
client.insert(String tableName, List<?> data, InsertSettings settings)
client.insert(String tableName, List<?> data)
tableName - اسم الجدول الهدف.
data - كائنات DTO (Data Transfer Object) الخاصة بالمجموعة.
settings - إعدادات الطلب.القيمة المُعادةمستقبل من النوع
InsertResponse - يمثّل نتيجة العملية ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم.أمثلة
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// Important step (done once) - register class to pre-compile object serializer according to the table schema.
client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
List<ArticleViewEvent> events = loadBatch();
try (InsertResponse response = client.insert(TABLE_NAME, events).get()) {
// handle response, then it will be closed and connection that served request will be released.
}
InsertSettingsخيارات الإعداد لعمليات الإدراج.طرق الإعداد
|الطريقة
|الوصف
setQueryId(String queryId)
|يضبط معرّف الاستعلام الذي سيُعيَّن للعملية. القيمة الافتراضية:
null.
setDeduplicationToken(String token)
|يعيّن رمز إزالة التكرار. يُرسَل هذا الرمز إلى الخادم، ويمكن استخدامه لتحديد الاستعلام. القيمة الافتراضية:
null.
setInputStreamCopyBufferSize(int size)
|حجم مخزن النسخ المؤقت. يُستخدم هذا المخزن المؤقت أثناء عمليات الكتابة لنسخ البيانات من دفق إدخال يوفّره المستخدم إلى دفق إخراج. القيمة الافتراضية:
8196.
serverSetting(String name, String value)
|يضبط إعدادات خادم فردية لعملية معيّنة.
serverSetting(String name, Collection values)
|يُعيّن إعدادات خادم معيّنة ذات قيم متعددة لعملية ما. يجب أن تكون عناصر المجموعة من النوع
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|يعيّن أدوار قاعدة البيانات المراد تعيينها قبل تنفيذ العملية. يجب أن تكون عناصر المجموعة قيماً من نوع
String.
setOption(String option, Object value)
|يضبط خيار تهيئة بتنسيقه الخام. وهذا ليس إعداد خادم.
InsertResponseكائن Response يحتوي على نتيجة عملية الإدراج. لا يكون متاحاً إلا إذا تلقّى الـ Client استجابةً من الـ server.
يجب إغلاق هذا الكائن في أقرب وقت ممكن لتحرير الاتصال، إذ لا يمكن إعادة استخدامه حتى تُقرأ جميع بيانات الاستجابة السابقة بالكامل.
|الطريقة
|الوصف
OperationMetrics getMetrics()
|يعيد كائنًا يتضمن مقاييس العملية.
String getQueryId()
|يعيد معرّف الاستعلام المخصَّص للعملية من قِبل التطبيق (عبر إعدادات العملية) أو من قِبل الخادم.
واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام
query(String sqlQuery)يُرسل
sqlQuery كما هو. يُحدَّد تنسيق الاستجابة من خلال إعدادات الاستعلام. سيحتفظ
QueryResponse بمرجع إلى تدفق الاستجابة الذي يجب أن يستهلكه قارئ يدعم التنسيق المحدد.التوقيعات
المعاملات
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, QuerySettings settings)
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery)
sqlQuery - عبارة SQL واحدة. يُرسَل الاستعلام كما هو إلى الخادم.
settings - إعدادات الطلب.القيمة المُعادةمستقبل من النوع
QueryResponse - مجموعة بيانات نتائج ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم. يجب إغلاق كائن الاستجابة بعد الانتهاء من استهلاك مجموعة البيانات.أمثلة
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> '' limit 10";
// Default format is RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader so reader have all information about columns
try (QueryResponse response = client.query(sql).get(3, TimeUnit.SECONDS);) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// get values
double id = reader.getDouble("id");
String title = reader.getString("title");
String url = reader.getString("url");
// collecting data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
// put business logic outside of the reading block to release http connection asap.
query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)يُرسل
sqlQuery كما هو. كما يُرسل معاملات الاستعلام لكي يتمكن الخادم من تجميع تعبير SQL.التوقيعات
المعاملات
CompletableFuture<QueryResponse> query(String sqlQuery, Map<String, Object> queryParams, QuerySettings settings)
sqlQuery - تعبير SQL مع العناصر النائبة
{}.
queryParams - خريطة من المتغيرات لإكمال تعبير SQL على الخادم.
settings - إعدادات الطلب.القيمة المُعادةمستقبل من النوع
QueryResponse - مجموعة بيانات نتائج ومعلومات إضافية كمقاييس جانب الخادم. يجب إغلاق كائن الاستجابة بعد الانتهاء من استهلاك مجموعة البيانات.أمثلة
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// define parameters. They will be sent to the server along with the request.
Map<String, Object> queryParams = new HashMap<>();
queryParams.put("param1", 2);
try (QueryResponse response =
client.query("SELECT * FROM " + table + " WHERE col1 >= {param1:UInt32}", queryParams, new QuerySettings()).get()) {
// Create a reader to access the data in a convenient way
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.hasNext()) {
reader.next(); // Read the next record from stream and parse it
// reading data
}
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
queryAll(String sqlQuery)يُرسل استعلامات للبيانات بتنسيق
RowBinaryWithNamesAndTypes. يُعيد النتيجة على شكل مجموعة. أداء القراءة مماثل لأداء القارئ، إلا أنه يتطلب ذاكرة أكبر لاستيعاب مجموعة البيانات بالكامل.التوقيعات
المعاملات
List<GenericRecord> queryAll(String sqlQuery)
sqlQuery - تعبير SQL للاستعلام عن البيانات من الخادم.القيمة المُعادةمجموعة البيانات الكاملة ممثَّلةً بقائمة من كائنات
GenericRecord التي توفر وصولاً على شكل صفوف إلى بيانات النتائج.أمثلة
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try {
log.info("Reading whole table and process record by record");
final String sql = "select * from " + TABLE_NAME + " where title <> ''";
// Read whole result set and process it record by record
client.queryAll(sql).forEach(row -> {
double id = row.getDouble("id");
String title = row.getString("title");
String url = row.getString("url");
log.info("id: {}, title: {}, url: {}", id, title, url);
});
} catch (Exception e) {
log.error("Failed to read data", e);
}
QuerySettingsخيارات التهيئة لعمليات الاستعلام.طرق الإعداد
|الأسلوب
|الوصف
setQueryId(String queryId)
|يعيّن معرّف الاستعلام الذي سيُسنَد إلى العملية.
setFormat(ClickHouseFormat format)
|يضبط تنسيق الاستجابة. راجع
RowBinaryWithNamesAndTypes للاطلاع على القائمة الكاملة.
setMaxExecutionTime(Integer maxExecutionTime)
|يعيّن وقت تنفيذ العملية على الخادم. لا يؤثر ذلك في مهلة القراءة.
waitEndOfQuery(Boolean waitEndOfQuery)
|يطلب من الخادم انتظار اكتمال الاستعلام قبل إرسال الاستجابة.
setUseServerTimeZone(Boolean useServerTimeZone)
|ستُستخدم المنطقة الزمنية للخادم (راجع إعدادات العميل) لتحليل أنواع التاريخ/الوقت في ناتج العملية. القيمة الافتراضية
false.
setUseTimeZone(String timeZone)
|يطلب من الخادم استخدام
timeZone لتحويل الوقت. راجع session_timezone.
serverSetting(String name, String value)
|يعيّن إعداد خادم محددًا للعملية.
serverSetting(String name, Collection values)
|يُعيّن إعدادات خادم فردية بقيم متعددة لعملية ما. يجب أن تكون عناصر المجموعة من النوع
String.
setDBRoles(Collection dbRoles)
|يحدّد أدوار DB المطلوب تعيينها قبل تنفيذ العملية. يجب أن تكون عناصر المجموعة قيماً من نوع
String.
setOption(String option, Object value)
|يضبط خيار تهيئة بتنسيق خام. هذا ليس إعدادًا على مستوى الخادم.
QueryResponseكائن الاستجابة الذي يحتوي على نتيجة تنفيذ الاستعلام. لا يكون متاحاً إلا إذا تلقّى الـ client استجابةً من الـ server.
يجب إغلاق هذا الكائن في أقرب وقت ممكن لتحرير الاتصال، إذ لا يمكن إعادة استخدامه حتى تُقرأ جميع بيانات الاستجابة السابقة بالكامل.
|الطريقة
|الوصف
ClickHouseFormat getFormat()
|يعيد التنسيق الذي تُرمَّز به البيانات في الاستجابة.
InputStream getInputStream()
|يعيد تدفق بايتات البيانات غير المضغوطة بالتنسيق المحدد.
OperationMetrics getMetrics()
|يعيد كائنًا يحتوي على مقاييس العملية.
String getQueryId()
|يعيد معرّف الاستعلام الذي عيّنه التطبيق للعملية (عبر إعدادات العملية أو بواسطة الخادم).
TimeZone getTimeZone()
|يعيد المنطقة الزمنية التي يجب استخدامها لمعالجة النوعين Date وDateTime في الاستجابة.
أمثلة
- شيفرة المثال متاحة في المستودع
- التنفيذ المرجعي لخدمة Spring متاح في implementation
واجهة برمجة التطبيقات المشتركة
getTableSchema(String table)يجلب مخطط الجدول الخاص بـ
table.التوقيعات
المعاملات
TableSchema getTableSchema(String table)
TableSchema getTableSchema(String table, String database)
table - اسم الجدول الذي سيتم جلب بيانات المخطط الخاصة به.
database - قاعدة البيانات التي يُعرَّف فيها الجدول الهدف.القيمة المُعادةيُعيد كائن
TableSchema يحتوي على قائمة بأعمدة الجدول.
getTableSchemaFromQuery(String sql)يسترجع المخطط من عبارة SQL.التوقيعات
المعاملات
TableSchema getTableSchemaFromQuery(String sql)
sql - عبارة SQL من نوع “SELECT” التي سيتم إرجاع مخططها.القيمة المُعادةيُعيد كائن
TableSchema يحتوي على أعمدة تتطابق مع تعبير
sql.
TableSchema
register(Class<?> clazz, TableSchema schema)يُجمِّع طبقة التسلسل وإلغاء التسلسل لـ Java Class لاستخدامها في كتابة/قراءة البيانات باستخدام
schema. ستُنشئ هذه الدالة مُسلسِلاً ومُفككَ تسلسل لزوج getter/setter والعمود المقابل.
يُحدَّد تطابق العمود باستخراج اسمه من اسم الدالة. على سبيل المثال، سيرتبط
getFirstName بالعمود
first_name أو
firstname.التوقيعات
المعاملات
void register(Class<?> clazz, TableSchema schema)
clazz - فئة تمثّل POJO المستخدم لقراءة البيانات وكتابتها.
schema - مخطط البيانات المستخدم للمطابقة مع خصائص POJO.أمثلة
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client.register(ArticleViewEvent.class, client.getTableSchema(TABLE_NAME));
أمثلة الاستخدامتجد شيفرة الأمثلة الكاملة في المستودع داخل مجلد ‘example`:
- client-v2 - المجموعة الأساسية من الأمثلة.
- demo-service - مثال على كيفية استخدام العميل في تطبيق Spring Boot.
- demo-kotlin-service - مثال على كيفية استخدام العميل في تطبيق Ktor (Kotlin).
قراءة البياناتثمة طريقتان شائعتان لقراءة البيانات:
- الطريقة
query()التي تُرجع الكائن منخفض المستوى
QueryResponse، والذي يحتوي على
InputStreamللبيانات. تُستخدم عادةً مع
ClickHouseBinaryFormatReaderلإجراء عمليات قراءة متدفقة، لكنها يمكن استخدامها أيضًا مع أي تنفيذ مخصص آخر للقارئ. كما يوفّر
QueryResponseإمكانية الوصول إلى البيانات الوصفية لمجموعة النتائج والمقاييس.
- الطريقة
queryAll()مع استخدام
GenericRecordللوصول بسهولة إلى الصفوف. في هذه الحالة، تُحمَّل مجموعة النتائج بالكامل إلى الذاكرة.
- الطريقة
queryRecords()التي تُرجع
com.clickhouse.client.api.query.Records- وهو مكرّر لكائنات
GenericRecord. تستخدم هذه الطريقة نهجًا متدفقًا (من دون تحميل أي بيانات إلى الذاكرة) وتستفيد من
GenericRecordللوصول إلى البيانات.
قراءة المصفوفاتطرق
ClickHouseBinaryFormatReader
getList(...)- يقرأ أي
Array(...)باعتباره
List<T>. خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية.
getStringArray(...)- مخصّص لـ
Array(String)(وكذلك لقيم
enumالممثلة كأسماء).
getObjectArray(...)- خيار عام لأي نوع عنصر في
Array(...)، بما في ذلك المصفوفات المتداخلة. استخدمه لقراءة المصفوفات التي تحتوي على قيم يمكن أن تكون
NULLوالمصفوفات المتداخلة.
طرق
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
ClickHouseBinaryFormatReader reader = client.newBinaryFormatReader(response);
while (reader.next() != null) {
Object[] uint64 = reader.getObjectArray("uint64_arr"); // Array(UInt64) -> BigInteger[]
Object[] arr2d = reader.getObjectArray("arr2d"); // Array(Array(Int64)) -> Object[]
// nested arrays are returned as nested Object[]:
Object[] firstInner = (Object[]) arr2d[0];
Long firstValue = (Long) firstInner[0];
}
}
GenericRecord
getList(...)- يقرأ أي
Array(...)باعتباره
List<T>. خيار افتراضي جيد لعمليات القراءة المرنة المقيّدة بالنوع. يدعم المصفوفات المتداخلة.
getByteArray(...),
getShortArray(...),
getIntArray(...),
getLongArray(...),
getFloatArray(...),
getDoubleArray(...),
getBooleanArray(...)- الأفضل للمصفوفات أحادية البعد ذات القيم المتوافقة مع الأنواع الأولية.
getStringArray(...)- مخصّص لـ
Array(String)(وكذلك لقيم
enumالممثلة كأسماء).
getObjectArray(...)- خيار عام لأي نوع عنصر في
Array(...)، بما في ذلك المصفوفات المتداخلة. استخدمه لقراءة المصفوفات التي تحتوي على قيم يمكن أن تكون
NULLوالمصفوفات المتداخلة.
try (QueryResponse response = client.query("SELECT * FROM my_table").get()) {
List<GenericRecord> rows = client.queryAll(
"SELECT int_arr, arr2d_nullable FROM test_arrays ORDER BY id");
for (GenericRecord row : rows) {
Object[] intArr = row.getObjectArray("int_arr"); // Array(Int32) -> Integer[]
Object[] arr2d = row.getObjectArray("arr2d_nullable"); // Array(Array(Nullable(Int32)))
Object[] inner = (Object[]) arr2d[0];
Object maybeNull = inner[1]; // may be null
}
}
دليل الترحيلكان العميل القديم (V1) يستخدم
com.clickhouse.client.ClickHouseClient#builder كنقطة انطلاق. أما العميل الجديد (V2) فيعتمد نمطًا مشابهًا عبر
com.clickhouse.client.api.Client.Builder. وأبرز
الفروقات هي:
- لا يُستخدم أي service loader لجلب التنفيذ الفعلي. وتمثّل
com.clickhouse.client.api.Clientفئة واجهة لمختلف أنواع التنفيذ مستقبلًا.
- عدد مصادر التهيئة أقل: يُمرَّر أحدها إلى الـ builder، ويكون الآخر ضمن إعدادات العملية (
QuerySettings،
InsertSettings). كان الإصدار السابق يتضمّن تهيئة لكل عقدة، وكان يقرأ متغيرات البيئة في بعض الحالات.
تطابق معاملات الإعدادتوجد 3 فئات enum مرتبطة بالتهيئة في V1:
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults- معلمات التهيئة التي يُفترض تعيينها في معظم حالات الاستخدام، مثل
USERو
PASSWORD.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption- معلمات تهيئة خاصة بالعميل، مثل
HEALTH_CHECK_INTERVAL.
com.clickhouse.client.http.config.ClickHouseHttpOption- معلمات تهيئة خاصة بواجهة HTTP، مثل
RECEIVE_QUERY_PROGRESS.
com.clickhouse.client.config.ClickHouseDefaults#ASYNC و
com.clickhouse.client.config.ClickHouseClientOption#ASYNC؟). يستخدم client الجديد V2 الفئة
com.clickhouse.client.api.Client.Builder بوصفها مرجعًا موحدًا لجميع خيارات تهيئة الـ client الممكنة. كما تتوفر الفئة
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties التي تسرد جميع أسماء معاملات التهيئة.يوضح الجدول أدناه الخيارات القديمة المدعومة في الـ client الجديد ومعانيها الجديدة.المفتاح: ✔ = مدعوم، ✗ = مُسقَط
- الاتصال والمصادقة
- SSL & الأمان
- خيارات Socket
- الضغط
- بروكسي
- مهلات الانتظار & إعادة المحاولة
- المنطقة الزمنية
- المخازن المؤقتة & الأداء
- الخيوط & عدم التزامن
- HTTP والترويسات
- الصيغة & الاستعلام
- اكتشاف العُقد & موازنة الحمل
- متفرقات
|إعدادات V1
|أسلوب Builder في V2
|ملاحظات
ClickHouseDefaults#HOST
Client.Builder#addEndpoint
ClickHouseDefaults#PROTOCOL
|✗
|لا يدعم V2 سوى HTTP
ClickHouseDefaults#DATABASE
ClickHouseClientOption#DATABASE
Client.Builder#setDefaultDatabase
ClickHouseDefaults#USER
Client.Builder#setUsername
ClickHouseDefaults#PASSWORD
Client.Builder#setPassword
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TIMEOUT
Client.Builder#setConnectTimeout
ClickHouseClientOption#CONNECTION_TTL
Client.Builder#setConnectionTTL
ClickHouseHttpOption#MAX_OPEN_CONNECTIONS
Client.Builder#setMaxConnections
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE
ClickHouseHttpOption#KEEP_ALIVE_TIMEOUT
Client.Builder#setKeepAliveTimeout
ClickHouseHttpOption#CONNECTION_REUSE_STRATEGY
Client.Builder#setConnectionReuseStrategy
ClickHouseHttpOption#USE_BASIC_AUTHENTICATION
Client.Builder#useHTTPBasicAuth
الفروق العامة
- يستخدم Client V2 عددًا أقل من الفئات الخاصة لزيادة قابلية النقل. على سبيل المثال، يعمل V2 مع أي تنفيذ لـ
java.io.InputStreamمن أجل كتابة البيانات إلى الخادم.
- يكون إعداد
asyncفي Client V2 مضبوطًا على
offافتراضيًا. وهذا يعني عدم وجود مؤشرات ترابط إضافية وتحكمًا أكبر من التطبيق في العميل. ينبغي أن يكون هذا الإعداد
offفي معظم حالات الاستخدام. سيؤدي تمكين
asyncإلى إنشاء مؤشر ترابط منفصل لكل طلب. ولا يكون ذلك منطقيًا إلا عند استخدام منفّذ يتحكم فيه التطبيق (انظر
com.clickhouse.client.api.Client.Builder#setSharedOperationExecutor)
كتابة البيانات
- استخدم أي تنفيذ لـ
java.io.InputStream. الإصدار V1
com.clickhouse.data.ClickHouseInputStreamمدعوم، لكنه غير مستحسن.
- بمجرد اكتشاف نهاية مجرى الإدخال، ستتم معالجتها وفقًا لذلك. في السابق، كان يجب إغلاق مجرى الإخراج الخاص بالطلب.
إدراج بيانات بتنسيق TSV - الإصدار V2.
InputStream inData = getInData();
ClickHouseRequest.Mutation request = client.read(server)
.write()
.table(tableName)
.format(ClickHouseFormat.TSV);
ClickHouseConfig config = request.getConfig();
CompletableFuture<ClickHouseResponse> future;
try (ClickHousePipedOutputStream requestBody = ClickHouseDataStreamFactory.getInstance()
.createPipedOutputStream(config)) {
// start the worker thread which transfer data from the input into ClickHouse
future = request.data(requestBody.getInputStream()).execute();
// Copy data from inData stream to requestBody stream
// We need to close the stream before getting a response
requestBody.close();
try (ClickHouseResponse response = future.get()) {
ClickHouseResponseSummary summary = response.getSummary();
Assert.assertEquals(summary.getWrittenRows(), numRows, "Num of written rows");
}
}
InputStream inData = getInData();
InsertSettings settings = new InsertSettings().setInputStreamCopyBufferSize(8198 * 2); // set copy buffer size
try (InsertResponse response = client.insert(tableName, inData, ClickHouseFormat.TSV, settings).get(30, TimeUnit.SECONDS)) {
// Insert is complete at this point
} catch (Exception e) {
// Handle exception
}
- توجد طريقة واحدة فقط لاستدعائها. لا حاجة إلى إنشاء كائن طلب إضافي.
- يُغلَق تدفّق جسم الطلب تلقائيًا عند نسخ جميع البيانات.
- تتوفر واجهة برمجة تطبيقات جديدة منخفضة المستوى
com.clickhouse.client.api.Client#insert(java.lang.String, java.util.List<java.lang.String>, com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter, com.clickhouse.data.ClickHouseFormat, com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings). صُمِّم
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriterلتطبيق منطق مخصص لكتابة البيانات. على سبيل المثال، لقراءة البيانات من قائمة انتظار.
قراءة البيانات
- تُقرأ البيانات بتنسيق
RowBinaryWithNamesAndTypesافتراضيًا. وحاليًا لا يُدعَم عند الحاجة إلى ربط البيانات سوى هذا التنسيق.
- يمكن قراءة البيانات كمجموعة من السجلات باستخدام الأسلوب
List<GenericRecord> com.clickhouse.client.api.Client#queryAll(java.lang.String). يقرأ هذا الأسلوب البيانات إلى الذاكرة ثم يحرّر الاتصال. ولا حاجة إلى أي معالجة إضافية. يتيح
GenericRecordالوصول إلى البيانات، ويجري بعض التحويلات.
Collection<GenericRecord> records = client.queryAll("SELECT * FROM table");
for (GenericRecord record : records) {
int rowId = record.getInteger("rowID");
String name = record.getString("name");
LocalDateTime ts = record.getLocalDateTime("ts");
}