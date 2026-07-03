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إدراج البيانات باستخدام ClickHouse Connect: الاستخدام المتقدم

سياقات الإدراج

ينفّذ ClickHouse Connect جميع عمليات الإدراج ضمن InsertContext. يتضمّن InsertContext جميع القيم المُرسلة كوسيطات إلى الطريقة insert الخاصة بالعميل. بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء InsertContext لأول مرة، يسترجع ClickHouse Connect أنواع البيانات لأعمدة الإدراج المطلوبة لتنفيذ عمليات الإدراج بكفاءة باستخدام تنسيق Native. ومن خلال إعادة استخدام InsertContext في عمليات إدراج متعددة، يمكن تجنّب هذا “الاستعلام التمهيدي”، وتُنَفَّذ عمليات الإدراج بسرعة وكفاءة أكبر. يمكن الحصول على InsertContext باستخدام الطريقة create_insert_context الخاصة بالعميل. تأخذ هذه الطريقة الوسيطات نفسها التي تأخذها الدالة insert. لاحظ أنه يجب تعديل الخاصية data فقط في InsertContext عند إعادة الاستخدام. وهذا يتوافق مع الغرض المقصود منه، وهو توفير كائن قابل لإعادة الاستخدام لعمليات الإدراج المتكررة لبيانات جديدة في الجدول نفسه.
تتضمن InsertContexts حالة قابلة للتغيير تُحدَّث أثناء عملية الإدراج، لذا فهي غير آمنة للاستخدام من عدة خيوط.

تنسيقات الكتابة

تتوفر تنسيقات الكتابة حاليًا لعدد محدود من الأنواع. في معظم الحالات، سيحاول ClickHouse Connect تحديد تنسيق الكتابة الصحيح تلقائيًا لعمود ما من خلال التحقق من نوع أول قيمة بيانات (غير NULL). على سبيل المثال، عند الإدراج في عمود DateTime، إذا كانت أول قيمة مُدرجة في العمود عددًا صحيحًا في بايثون، فسيُدرج ClickHouse Connect قيمة العدد الصحيح مباشرةً على افتراض أنها تمثل ثانية epoch بالفعل. في معظم الحالات، لا تكون هناك حاجة إلى override لتنفيذ تنسيق الكتابة لنوع بيانات معيّن، ولكن يمكن استخدام الطرق المرتبطة في الحزمة clickhouse_connect.datatypes.format للقيام بذلك على مستوى عام.

خيارات تنسيق الكتابة

طرق insert المتخصصة

يوفّر ClickHouse Connect طرق insert متخصصة لتنسيقات البيانات الشائعة:
  • insert_df — إدراج Pandas DataFrame. بدلًا من وسيط data من نوع Sequence of Sequences في بايثون، تتطلب المعلمة الثانية في هذه الطريقة وسيطًا باسم df يجب أن يكون مثيلًا من Pandas DataFrame. يعالج ClickHouse Connect الـ DataFrame تلقائيًا باعتباره مصدر بيانات موجّهًا حسب الأعمدة، لذلك لا تكون المعلمة column_oriented مطلوبة أو متاحة.
  • insert_arrow — إدراج PyArrow Table. يمرّر ClickHouse Connect جدول Arrow إلى خادم ClickHouse كما هو للمعالجة، لذلك لا تتوفر سوى وسيطَي database وsettings بالإضافة إلى table وarrow_table.
  • insert_df_arrow — إدراج Pandas DataFrame مدعوم بـ Arrow أو Polars DataFrame. سيحدّد ClickHouse Connect تلقائيًا ما إذا كان الـ DataFrame من نوع Pandas أو Polars. وإذا كان من نوع Pandas، فسيتم التحقق للتأكد من أن الواجهة الخلفية لنوع البيانات لكل عمود تعتمد على Arrow، وسيتم رفع خطأ إذا لم يكن أيٌّ منها كذلك.
تُعد مصفوفة NumPy من نوع Sequence of Sequences صالحة، ويمكن استخدامها باعتبارها الوسيط data في طريقة insert الرئيسية، لذلك لا حاجة إلى طريقة متخصصة.

إدراج DataFrame من Pandas

إدراج جدول PyArrow

إدراج DataFrame المدعوم ‏(pandas 2.x)

المناطق الزمنية

عند إدراج كائنات datetime.datetime من بايثون في أعمدة DateTime أو DateTime64 في ClickHouse، يتولى ClickHouse Connect معالجة معلومات المنطقة الزمنية تلقائيًا. ونظرًا إلى أن ClickHouse يخزّن جميع قيم DateTime داخليًا على شكل طوابع زمنية Unix غير مرتبطة بمنطقة زمنية (بالثواني أو بأجزاء من الثانية منذ حقبة يونكس)، فإن تحويل المنطقة الزمنية يتم تلقائيًا من جهة العميل أثناء الإدراج.

كائنات datetime.datetime المصحوبة بمعلومات المنطقة الزمنية

إذا أدخلت كائن datetime.datetime من بايثون مصحوبًا بمعلومات المنطقة الزمنية، فسيستدعي ClickHouse Connect تلقائيًا .timestamp() لتحويله إلى طابع زمني بنظام Unix، مع احتساب إزاحة المنطقة الزمنية بشكل صحيح. وهذا يعني أنه يمكنك إدخال كائنات datetime من أي منطقة زمنية، وسيتم تخزينها بشكل صحيح باعتبارها الطابع الزمني المكافئ لها بتوقيت UTC.
في هذا المثال، تمثل كائنات datetime الثلاثة نقاطًا زمنية مختلفة، لأن لكلٍ منها منطقة زمنية مختلفة. وسيُحوَّل كلٌّ منها بشكل صحيح إلى الطابع الزمني طابع زمني بنظام Unix المقابل له، ثم يُخزَّن في ClickHouse.
عند استخدام pytz، يجب استخدام الدالة localize() لإلحاق معلومات المنطقة الزمنية بكائن datetime لا يحتوي على منطقة زمنية. أما تمرير tzinfo= مباشرةً إلى مُنشئ datetime فسيؤدي إلى استخدام إزاحات تاريخية غير صحيحة. وبالنسبة إلى UTC، فإن tzinfo=pytz.UTC يعمل بشكل صحيح. راجع وثائق pytz لمزيد من المعلومات.

كائنات datetime غير المزوّدة بمعلومات المنطقة الزمنية

إذا أدرجت كائن datetime.datetime في بايثون غير مزوّد بمعلومات المنطقة الزمنية (أي بدون tzinfo)، فستتعامل الدالة .timestamp() معه على أنه ضمن المنطقة الزمنية المحلية للنظام. ولتجنّب أي التباس، يُنصح بما يلي:
  1. استخدم دائمًا كائنات datetime المزوّدة بمعلومات المنطقة الزمنية عند الإدراج، أو
  2. تأكد من ضبط المنطقة الزمنية للنظام على UTC، أو
  3. حوّلها يدويًا إلى طوابع زمنية من نوع epoch قبل الإدراج

أعمدة DateTime ذات بيانات وصفية للمنطقة الزمنية

يمكن تعريف أعمدة ClickHouse ببيانات وصفية للمنطقة الزمنية (مثل DateTime('America/Denver') أو DateTime64(3, 'Asia/Tokyo')). لا تؤثر هذه البيانات الوصفية في كيفية تخزين البيانات (إذ تظل طوابع زمنية بتوقيت UTC)، لكنها تحدد المنطقة الزمنية المستخدمة عند الاستعلام عن البيانات واسترجاعها من ClickHouse. عند الإدراج في مثل هذه الأعمدة، يحوّل ClickHouse Connect قيمة datetime من بايثون إلى طابع زمني بنظام Unix (مع مراعاة منطقتها الزمنية إذا كانت محددة). وعند الاستعلام عن البيانات لاحقًا، يعيد ClickHouse Connect قيمة datetime بعد تحويلها إلى المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود، بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي استخدمتها عند الإدراج.

الإدراج من الملفات

تتضمن حزمة clickhouse_connect.driver.tools الطريقة insert_file التي تتيح إدراج البيانات مباشرةً من نظام الملفات إلى جدول ClickHouse موجود. يتولى ClickHouse server عملية parsing. تقبل insert_file المعلمات التالية: بالنسبة إلى الملفات التي تحتوي على بيانات غير متسقة أو قيم تاريخ/وقت بتنسيق غير معتاد، يمكن استخدام الإعدادات المطبقة على استيراد البيانات (مثل input_format_allow_errors_num و input_format_allow_errors_num) مع هذه الطريقة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦