إدراج البيانات باستخدام ClickHouse Connect: الاستخدام المتقدم
ينفّذ ClickHouse Connect جميع عمليات الإدراج ضمن
سياقات الإدراج
InsertContext. يتضمّن
InsertContext جميع القيم المُرسلة كوسيطات إلى الطريقة
insert الخاصة بالعميل. بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء
InsertContext لأول مرة، يسترجع ClickHouse Connect أنواع البيانات لأعمدة الإدراج المطلوبة لتنفيذ عمليات الإدراج بكفاءة باستخدام تنسيق Native. ومن خلال إعادة استخدام
InsertContext في عمليات إدراج متعددة، يمكن تجنّب هذا “الاستعلام التمهيدي”، وتُنَفَّذ عمليات الإدراج بسرعة وكفاءة أكبر.
يمكن الحصول على
InsertContext باستخدام الطريقة
create_insert_context الخاصة بالعميل. تأخذ هذه الطريقة الوسيطات نفسها التي تأخذها الدالة
insert. لاحظ أنه يجب تعديل الخاصية
data فقط في
InsertContext عند إعادة الاستخدام. وهذا يتوافق مع الغرض المقصود منه، وهو توفير كائن قابل لإعادة الاستخدام لعمليات الإدراج المتكررة لبيانات جديدة في الجدول نفسه.
تتضمن
test_data = [[1, 'v1', 'v2'], [2, 'v3', 'v4']]
ic = test_client.create_insert_context(table='test_table', data='test_data')
client.insert(context=ic)
assert client.command('SELECT count() FROM test_table') == 2
new_data = [[3, 'v5', 'v6'], [4, 'v7', 'v8']]
ic.data = new_data
client.insert(context=ic)
qr = test_client.query('SELECT * FROM test_table ORDER BY key DESC')
assert qr.row_count == 4
assert qr[0][0] == 4
InsertContexts حالة قابلة للتغيير تُحدَّث أثناء عملية الإدراج، لذا فهي غير آمنة للاستخدام من عدة خيوط.
تتوفر تنسيقات الكتابة حاليًا لعدد محدود من الأنواع. في معظم الحالات، سيحاول ClickHouse Connect تحديد تنسيق الكتابة الصحيح تلقائيًا لعمود ما من خلال التحقق من نوع أول قيمة بيانات (غير NULL). على سبيل المثال، عند الإدراج في عمود
تنسيقات الكتابة
DateTime، إذا كانت أول قيمة مُدرجة في العمود عددًا صحيحًا في بايثون، فسيُدرج ClickHouse Connect قيمة العدد الصحيح مباشرةً على افتراض أنها تمثل ثانية
epoch بالفعل.
في معظم الحالات، لا تكون هناك حاجة إلى override لتنفيذ تنسيق الكتابة لنوع بيانات معيّن، ولكن يمكن استخدام الطرق المرتبطة في الحزمة
clickhouse_connect.datatypes.format للقيام بذلك على مستوى عام.
خيارات تنسيق الكتابة
|ClickHouse Type
|Native Python Type
|Write Formats
|Comments
|Int[8-64], UInt[8-32]
|int
|-
|UInt64
|int
|[U]Int[128,256]
|int
|BFloat16
|float
|Float32
|float
|Float64
|float
|Decimal
|decimal.Decimal
|String
|string
|FixedString
|bytes
|string
|إذا أُدرجت كسلسلة نصية، فستُضبط البايتات الإضافية على أصفار
|Enum[8,16]
|string
|Date
|datetime.date
|int
|يخزّن ClickHouse قيم Date على شكل عدد الأيام منذ 01/01/1970. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “تاريخ epoch” هذه
|Date32
|datetime.date
|int
|مثل Date، ولكن لنطاق أوسع من التواريخ
|DateTime
|datetime.datetime
|int
|يخزّن ClickHouse قيم DateTime بثواني epoch. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “ثانية epoch” هذه
|DateTime64
|datetime.datetime
|int
|تقتصر
datetime.datetime في بايثون على دقة الميكروثانية. وقيمة int الخام ذات 64 بت متاحة
|Time
|datetime.timedelta
|int, string, time
|يخزّن ClickHouse قيم DateTime بثواني epoch. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “ثانية epoch” هذه
|Time64
|datetime.timedelta
|int, string, time
|تقتصر
datetime.timedelta في بايثون على دقة الميكروثانية. وقيمة int الخام ذات 64 بت متاحة
|IPv4
ipaddress.IPv4Address
|string
|يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كعناوين IPv4
|IPv6
ipaddress.IPv6Address
|string
|يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كعناوين IPv6
|Tuple
|dict or tuple
|Map
|dict
|Nested
|Sequence[dict]
|UUID
|uuid.UUID
|string
|يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كمعرّفات UUID في ClickHouse
|JSON/Object(‘json’)
|dict
|string
|يمكن إدراج القواميس أو سلاسل JSON النصية في أعمدة JSON (لاحظ أن
Object('json') مهمل)
|Variant
|object
|في الوقت الحالي، تُدرَج جميع قيم Variant على أنها Strings ويحللها خادم ClickHouse
|Dynamic
|object
|تحذير — في الوقت الحالي، تُحفَظ أي عمليات insert في عمود Dynamic على هيئة ClickHouse String
يوفّر ClickHouse Connect طرق
طرق
طرق
insert المتخصصة
insert متخصصة لتنسيقات البيانات الشائعة:
insert_df— إدراج Pandas DataFrame. بدلًا من وسيط
dataمن نوع Sequence of Sequences في بايثون، تتطلب المعلمة الثانية في هذه الطريقة وسيطًا باسم
dfيجب أن يكون مثيلًا من Pandas DataFrame. يعالج ClickHouse Connect الـ DataFrame تلقائيًا باعتباره مصدر بيانات موجّهًا حسب الأعمدة، لذلك لا تكون المعلمة
column_orientedمطلوبة أو متاحة.
insert_arrow— إدراج PyArrow Table. يمرّر ClickHouse Connect جدول Arrow إلى خادم ClickHouse كما هو للمعالجة، لذلك لا تتوفر سوى وسيطَي
databaseو
settingsبالإضافة إلى
tableو
arrow_table.
insert_df_arrow— إدراج Pandas DataFrame مدعوم بـ Arrow أو Polars DataFrame. سيحدّد ClickHouse Connect تلقائيًا ما إذا كان الـ DataFrame من نوع Pandas أو Polars. وإذا كان من نوع Pandas، فسيتم التحقق للتأكد من أن الواجهة الخلفية لنوع البيانات لكل عمود تعتمد على Arrow، وسيتم رفع خطأ إذا لم يكن أيٌّ منها كذلك.
تُعد مصفوفة NumPy من نوع Sequence of Sequences صالحة، ويمكن استخدامها باعتبارها الوسيط
data في طريقة
insert الرئيسية، لذلك لا حاجة إلى طريقة متخصصة.
إدراج DataFrame من Pandas
import clickhouse_connect
import pandas as pd
client = clickhouse_connect.get_client()
df = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
})
client.insert_df("users", df)
إدراج جدول PyArrow
import clickhouse_connect
import pyarrow as pa
client = clickhouse_connect.get_client()
arrow_table = pa.table({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
})
client.insert_arrow("users", arrow_table)
إدراج DataFrame المدعوم (pandas 2.x)
import clickhouse_connect
import pandas as pd
client = clickhouse_connect.get_client()
# Convert to Arrow-backed dtypes for better performance
df = pd.DataFrame({
"id": [1, 2, 3],
"name": ["Alice", "Bob", "Joe"],
"age": [25, 30, 28],
}).convert_dtypes(dtype_backend="pyarrow")
client.insert_df_arrow("users", df)
عند إدراج كائنات
المناطق الزمنية
datetime.datetime من بايثون في أعمدة
DateTime أو
DateTime64 في ClickHouse، يتولى ClickHouse Connect معالجة معلومات المنطقة الزمنية تلقائيًا. ونظرًا إلى أن ClickHouse يخزّن جميع قيم DateTime داخليًا على شكل طوابع زمنية Unix غير مرتبطة بمنطقة زمنية (بالثواني أو بأجزاء من الثانية منذ حقبة يونكس)، فإن تحويل المنطقة الزمنية يتم تلقائيًا من جهة العميل أثناء الإدراج.
إذا أدخلت كائن
كائنات
كائنات
datetime.datetime المصحوبة بمعلومات المنطقة الزمنية
datetime.datetime من بايثون مصحوبًا بمعلومات المنطقة الزمنية، فسيستدعي ClickHouse Connect تلقائيًا
.timestamp() لتحويله إلى طابع زمني بنظام Unix، مع احتساب إزاحة المنطقة الزمنية بشكل صحيح. وهذا يعني أنه يمكنك إدخال كائنات
datetime من أي منطقة زمنية، وسيتم تخزينها بشكل صحيح باعتبارها الطابع الزمني المكافئ لها بتوقيت UTC.
في هذا المثال، تمثل كائنات datetime الثلاثة نقاطًا زمنية مختلفة، لأن لكلٍ منها منطقة زمنية مختلفة. وسيُحوَّل كلٌّ منها بشكل صحيح إلى الطابع الزمني طابع زمني بنظام Unix المقابل له، ثم يُخزَّن في ClickHouse.
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
client.command("CREATE TABLE events (event_time DateTime) ENGINE Memory")
# Insert timezone-aware datetime objects
denver_tz = pytz.timezone('America/Denver')
tokyo_tz = pytz.timezone('Asia/Tokyo')
data = [
[datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0, tzinfo=pytz.UTC)],
[denver_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))],
[tokyo_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))]
]
client.insert('events', data, column_names=['event_time'])
results = client.query("SELECT * from events")
print(*results.result_rows, sep="\n")
# Output:
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 10, 30),)
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 16, 30),)
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 1, 30),)
عند استخدام pytz، يجب استخدام الدالة
localize() لإلحاق معلومات المنطقة الزمنية بكائن datetime لا يحتوي على منطقة زمنية. أما تمرير
tzinfo= مباشرةً إلى مُنشئ datetime فسيؤدي إلى استخدام إزاحات تاريخية غير صحيحة. وبالنسبة إلى UTC، فإن
tzinfo=pytz.UTC يعمل بشكل صحيح. راجع وثائق pytz لمزيد من المعلومات.
إذا أدرجت كائن
كائنات
كائنات
datetime غير المزوّدة بمعلومات المنطقة الزمنية
datetime.datetime في بايثون غير مزوّد بمعلومات المنطقة الزمنية (أي بدون
tzinfo)، فستتعامل الدالة
.timestamp() معه على أنه ضمن المنطقة الزمنية المحلية للنظام. ولتجنّب أي التباس، يُنصح بما يلي:
- استخدم دائمًا كائنات datetime المزوّدة بمعلومات المنطقة الزمنية عند الإدراج، أو
- تأكد من ضبط المنطقة الزمنية للنظام على UTC، أو
- حوّلها يدويًا إلى طوابع زمنية من نوع epoch قبل الإدراج
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
# Recommended: Always use timezone-aware datetimes
utc_time = datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0, tzinfo=pytz.UTC)
client.insert('events', [[utc_time]], column_names=['event_time'])
# Alternative: Convert to epoch timestamp manually
naive_time = datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0)
epoch_timestamp = int(naive_time.replace(tzinfo=pytz.UTC).timestamp())
client.insert('events', [[epoch_timestamp]], column_names=['event_time'])
يمكن تعريف أعمدة ClickHouse ببيانات وصفية للمنطقة الزمنية (مثل
أعمدة DateTime ذات بيانات وصفية للمنطقة الزمنية
DateTime('America/Denver') أو
DateTime64(3, 'Asia/Tokyo')). لا تؤثر هذه البيانات الوصفية في كيفية تخزين البيانات (إذ تظل طوابع زمنية بتوقيت UTC)، لكنها تحدد المنطقة الزمنية المستخدمة عند الاستعلام عن البيانات واسترجاعها من ClickHouse.
عند الإدراج في مثل هذه الأعمدة، يحوّل ClickHouse Connect قيمة datetime من بايثون إلى طابع زمني بنظام Unix (مع مراعاة منطقتها الزمنية إذا كانت محددة). وعند الاستعلام عن البيانات لاحقًا، يعيد ClickHouse Connect قيمة datetime بعد تحويلها إلى المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود، بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي استخدمتها عند الإدراج.
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
import pytz
client = clickhouse_connect.get_client()
# Create table with Los Angeles timezone metadata
client.command("CREATE TABLE events (event_time DateTime('America/Los_Angeles')) ENGINE Memory")
# Insert a New York time (10:30 AM EDT, which is 14:30 UTC)
ny_tz = pytz.timezone("America/New_York")
data = ny_tz.localize(datetime(2023, 6, 15, 10, 30, 0))
client.insert("events", [[data]], column_names=["event_time"])
# When queried back, the time is automatically converted to Los Angeles timezone
# 10:30 AM New York (UTC-4) = 14:30 UTC = 7:30 AM Los Angeles (UTC-7)
results = client.query("select * from events")
print(*results.result_rows, sep="\n")
# Output:
# (datetime.datetime(2023, 6, 15, 7, 30, tzinfo=<DstTzInfo 'America/Los_Angeles' PDT-1 day, 17:00:00 DST>),)
تتضمن حزمة
الإدراج من الملفات
clickhouse_connect.driver.tools الطريقة
insert_file التي تتيح إدراج البيانات مباشرةً من نظام الملفات إلى جدول ClickHouse موجود. يتولى ClickHouse server عملية parsing. تقبل
insert_file المعلمات التالية:
بالنسبة إلى الملفات التي تحتوي على بيانات غير متسقة أو قيم تاريخ/وقت بتنسيق غير معتاد، يمكن استخدام الإعدادات المطبقة على استيراد البيانات (مثل
|المعلمة
|النوع
|الافتراضي
|الوصف
|client
|Client
|مطلوب
driver.Client المستخدم لتنفيذ عملية الإدراج
|table
|str
|مطلوب
|جدول ClickHouse المراد الإدراج فيه. يُسمح باستخدام الاسم الكامل للجدول (بما في ذلك قاعدة البيانات).
|file_path
|str
|مطلوب
|المسار الأصلي في نظام الملفات إلى ملف البيانات
|fmt
|str
|CSV, CSVWithNames
|تنسيق الإدخال في ClickHouse للملف. يُفترض استخدام CSVWithNames إذا لم يتم توفير
column_names
|column_names
|Sequence of str
|None
|قائمة بأسماء الأعمدة في ملف البيانات. ولا يلزم ذلك للتنسيقات التي تتضمن أسماء الأعمدة
|database
|str
|None
|قاعدة بيانات الجدول. يتم تجاهلها إذا كان اسم الجدول مؤهلاً بالكامل. وإذا لم يتم تحديدها، فستستخدم عملية الإدراج قاعدة بيانات client
|settings
|dict
|None
|راجع وصف الإعدادات.
|compression
|str
|None
|نوع Compression معروف في ClickHouse (zstd و lz4 و gzip) يُستخدم لترويسة HTTP Content-Encoding
input_format_allow_errors_num و
input_format_allow_errors_num) مع هذه الطريقة.
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver.tools import insert_file
client = clickhouse_connect.get_client()
insert_file(client, 'example_table', 'my_data.csv',
settings={'input_format_allow_errors_ratio': .2,
'input_format_allow_errors_num': 5})