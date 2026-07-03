​ إدراج البيانات باستخدام ClickHouse Connect: الاستخدام المتقدم

​ سياقات الإدراج

ينفّذ ClickHouse Connect جميع عمليات الإدراج ضمن InsertContext . يتضمّن InsertContext جميع القيم المُرسلة كوسيطات إلى الطريقة insert الخاصة بالعميل. بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء InsertContext لأول مرة، يسترجع ClickHouse Connect أنواع البيانات لأعمدة الإدراج المطلوبة لتنفيذ عمليات الإدراج بكفاءة باستخدام تنسيق Native. ومن خلال إعادة استخدام InsertContext في عمليات إدراج متعددة، يمكن تجنّب هذا “الاستعلام التمهيدي”، وتُنَفَّذ عمليات الإدراج بسرعة وكفاءة أكبر.

يمكن الحصول على InsertContext باستخدام الطريقة create_insert_context الخاصة بالعميل. تأخذ هذه الطريقة الوسيطات نفسها التي تأخذها الدالة insert . لاحظ أنه يجب تعديل الخاصية data فقط في InsertContext عند إعادة الاستخدام. وهذا يتوافق مع الغرض المقصود منه، وهو توفير كائن قابل لإعادة الاستخدام لعمليات الإدراج المتكررة لبيانات جديدة في الجدول نفسه.

test_data = [[ 1 , 'v1' , 'v2' ], [ 2 , 'v3' , 'v4' ]] ic = test_client.create_insert_context( table = 'test_table' , data = 'test_data' ) client.insert( context = ic) assert client.command( 'SELECT count() FROM test_table' ) == 2 new_data = [[ 3 , 'v5' , 'v6' ], [ 4 , 'v7' , 'v8' ]] ic.data = new_data client.insert( context = ic) qr = test_client.query( 'SELECT * FROM test_table ORDER BY key DESC' ) assert qr.row_count == 4 assert qr[ 0 ][ 0 ] == 4

تتضمن InsertContext s حالة قابلة للتغيير تُحدَّث أثناء عملية الإدراج، لذا فهي غير آمنة للاستخدام من عدة خيوط.

​ تنسيقات الكتابة

تتوفر تنسيقات الكتابة حاليًا لعدد محدود من الأنواع. في معظم الحالات، سيحاول ClickHouse Connect تحديد تنسيق الكتابة الصحيح تلقائيًا لعمود ما من خلال التحقق من نوع أول قيمة بيانات (غير NULL). على سبيل المثال، عند الإدراج في عمود DateTime ، إذا كانت أول قيمة مُدرجة في العمود عددًا صحيحًا في بايثون، فسيُدرج ClickHouse Connect قيمة العدد الصحيح مباشرةً على افتراض أنها تمثل ثانية epoch بالفعل.

في معظم الحالات، لا تكون هناك حاجة إلى override لتنفيذ تنسيق الكتابة لنوع بيانات معيّن، ولكن يمكن استخدام الطرق المرتبطة في الحزمة clickhouse_connect.datatypes.format للقيام بذلك على مستوى عام.

​ خيارات تنسيق الكتابة

ClickHouse Type Native Python Type Write Formats Comments Int[8-64], UInt[8-32] int - UInt64 int [U]Int[128,256] int BFloat16 float Float32 float Float64 float Decimal decimal.Decimal String string FixedString bytes string إذا أُدرجت كسلسلة نصية، فستُضبط البايتات الإضافية على أصفار Enum[8,16] string Date datetime.date int يخزّن ClickHouse قيم Date على شكل عدد الأيام منذ 01/01/1970. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “تاريخ epoch” هذه Date32 datetime.date int مثل Date، ولكن لنطاق أوسع من التواريخ DateTime datetime.datetime int يخزّن ClickHouse قيم DateTime بثواني epoch. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “ثانية epoch” هذه DateTime64 datetime.datetime int تقتصر datetime.datetime في بايثون على دقة الميكروثانية. وقيمة int الخام ذات 64 بت متاحة Time datetime.timedelta int, string, time يخزّن ClickHouse قيم DateTime بثواني epoch. وسيُفترض أن أنواع int تمثل قيمة “ثانية epoch” هذه Time64 datetime.timedelta int, string, time تقتصر datetime.timedelta في بايثون على دقة الميكروثانية. وقيمة int الخام ذات 64 بت متاحة IPv4 ipaddress.IPv4Address string يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كعناوين IPv4 IPv6 ipaddress.IPv6Address string يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كعناوين IPv6 Tuple dict or tuple Map dict Nested Sequence[dict] UUID uuid.UUID string يمكن إدراج السلاسل النصية المنسقة بشكل صحيح كمعرّفات UUID في ClickHouse JSON/Object(‘json’) dict string يمكن إدراج القواميس أو سلاسل JSON النصية في أعمدة JSON (لاحظ أن Object('json') مهمل) Variant object في الوقت الحالي، تُدرَج جميع قيم Variant على أنها Strings ويحللها خادم ClickHouse Dynamic object تحذير — في الوقت الحالي، تُحفَظ أي عمليات insert في عمود Dynamic على هيئة ClickHouse String

​ طرق insert المتخصصة

يوفّر ClickHouse Connect طرق insert متخصصة لتنسيقات البيانات الشائعة:

insert_df — إدراج Pandas DataFrame. بدلًا من وسيط data من نوع Sequence of Sequences في بايثون، تتطلب المعلمة الثانية في هذه الطريقة وسيطًا باسم df يجب أن يكون مثيلًا من Pandas DataFrame. يعالج ClickHouse Connect الـ DataFrame تلقائيًا باعتباره مصدر بيانات موجّهًا حسب الأعمدة، لذلك لا تكون المعلمة column_oriented مطلوبة أو متاحة.

— إدراج Pandas DataFrame. بدلًا من وسيط من نوع Sequence of Sequences في بايثون، تتطلب المعلمة الثانية في هذه الطريقة وسيطًا باسم يجب أن يكون مثيلًا من Pandas DataFrame. يعالج ClickHouse Connect الـ DataFrame تلقائيًا باعتباره مصدر بيانات موجّهًا حسب الأعمدة، لذلك لا تكون المعلمة مطلوبة أو متاحة. insert_arrow — إدراج PyArrow Table. يمرّر ClickHouse Connect جدول Arrow إلى خادم ClickHouse كما هو للمعالجة، لذلك لا تتوفر سوى وسيطَي database و settings بالإضافة إلى table و arrow_table .

— إدراج PyArrow Table. يمرّر ClickHouse Connect جدول Arrow إلى خادم ClickHouse كما هو للمعالجة، لذلك لا تتوفر سوى وسيطَي و بالإضافة إلى و . insert_df_arrow — إدراج Pandas DataFrame مدعوم بـ Arrow أو Polars DataFrame. سيحدّد ClickHouse Connect تلقائيًا ما إذا كان الـ DataFrame من نوع Pandas أو Polars. وإذا كان من نوع Pandas، فسيتم التحقق للتأكد من أن الواجهة الخلفية لنوع البيانات لكل عمود تعتمد على Arrow، وسيتم رفع خطأ إذا لم يكن أيٌّ منها كذلك.

تُعد مصفوفة NumPy من نوع Sequence of Sequences صالحة، ويمكن استخدامها باعتبارها الوسيط data في طريقة insert الرئيسية، لذلك لا حاجة إلى طريقة متخصصة.

​ إدراج DataFrame من Pandas

import clickhouse_connect import pandas as pd client = clickhouse_connect.get_client() df = pd.DataFrame({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }) client.insert_df( "users" , df)

​ إدراج جدول PyArrow

import clickhouse_connect import pyarrow as pa client = clickhouse_connect.get_client() arrow_table = pa.table({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }) client.insert_arrow( "users" , arrow_table)

​ إدراج DataFrame المدعوم ‏(pandas 2.x)

import clickhouse_connect import pandas as pd client = clickhouse_connect.get_client() # Convert to Arrow-backed dtypes for better performance df = pd.DataFrame({ "id" : [ 1 , 2 , 3 ], "name" : [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], "age" : [ 25 , 30 , 28 ], }).convert_dtypes( dtype_backend = "pyarrow" ) client.insert_df_arrow( "users" , df)

​ المناطق الزمنية

عند إدراج كائنات datetime.datetime من بايثون في أعمدة DateTime أو DateTime64 في ClickHouse، يتولى ClickHouse Connect معالجة معلومات المنطقة الزمنية تلقائيًا. ونظرًا إلى أن ClickHouse يخزّن جميع قيم DateTime داخليًا على شكل طوابع زمنية Unix غير مرتبطة بمنطقة زمنية (بالثواني أو بأجزاء من الثانية منذ حقبة يونكس)، فإن تحويل المنطقة الزمنية يتم تلقائيًا من جهة العميل أثناء الإدراج.

إذا أدخلت كائن datetime.datetime من بايثون مصحوبًا بمعلومات المنطقة الزمنية، فسيستدعي ClickHouse Connect تلقائيًا .timestamp() لتحويله إلى طابع زمني بنظام Unix، مع احتساب إزاحة المنطقة الزمنية بشكل صحيح. وهذا يعني أنه يمكنك إدخال كائنات datetime من أي منطقة زمنية، وسيتم تخزينها بشكل صحيح باعتبارها الطابع الزمني المكافئ لها بتوقيت UTC.

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() client.command( "CREATE TABLE events (event_time DateTime) ENGINE Memory" ) # Insert timezone-aware datetime objects denver_tz = pytz.timezone( 'America/Denver' ) tokyo_tz = pytz.timezone( 'Asia/Tokyo' ) data = [ [datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 , tzinfo = pytz. UTC )], [denver_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ))], [tokyo_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ))] ] client.insert( 'events' , data, column_names = [ 'event_time' ]) results = client.query( "SELECT * from events" ) print ( * results.result_rows, sep = "

" ) # Output: # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 10, 30),) # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 16, 30),) # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 1, 30),)

في هذا المثال، تمثل كائنات datetime الثلاثة نقاطًا زمنية مختلفة، لأن لكلٍ منها منطقة زمنية مختلفة. وسيُحوَّل كلٌّ منها بشكل صحيح إلى الطابع الزمني طابع زمني بنظام Unix المقابل له، ثم يُخزَّن في ClickHouse.

localize() لإلحاق معلومات المنطقة الزمنية بكائن datetime لا يحتوي على منطقة زمنية. أما تمرير tzinfo= مباشرةً إلى مُنشئ datetime فسيؤدي إلى استخدام إزاحات تاريخية غير صحيحة. وبالنسبة إلى UTC، فإن tzinfo=pytz.UTC يعمل بشكل صحيح. راجع عند استخدام pytz، يجب استخدام الدالةلإلحاق معلومات المنطقة الزمنية بكائن datetime لا يحتوي على منطقة زمنية. أما تمريرمباشرةً إلى مُنشئ datetime فسيؤدي إلى استخدام إزاحات تاريخية غير صحيحة. وبالنسبة إلى UTC، فإنيعمل بشكل صحيح. راجع وثائق pytz لمزيد من المعلومات.

إذا أدرجت كائن datetime.datetime في بايثون غير مزوّد بمعلومات المنطقة الزمنية (أي بدون tzinfo )، فستتعامل الدالة .timestamp() معه على أنه ضمن المنطقة الزمنية المحلية للنظام. ولتجنّب أي التباس، يُنصح بما يلي:

استخدم دائمًا كائنات datetime المزوّدة بمعلومات المنطقة الزمنية عند الإدراج، أو تأكد من ضبط المنطقة الزمنية للنظام على UTC، أو حوّلها يدويًا إلى طوابع زمنية من نوع epoch قبل الإدراج

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() # Recommended: Always use timezone-aware datetimes utc_time = datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 , tzinfo = pytz. UTC ) client.insert( 'events' , [[utc_time]], column_names = [ 'event_time' ]) # Alternative: Convert to epoch timestamp manually naive_time = datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 ) epoch_timestamp = int (naive_time.replace( tzinfo = pytz. UTC ).timestamp()) client.insert( 'events' , [[epoch_timestamp]], column_names = [ 'event_time' ])

يمكن تعريف أعمدة ClickHouse ببيانات وصفية للمنطقة الزمنية (مثل DateTime('America/Denver') أو DateTime64(3, 'Asia/Tokyo') ). لا تؤثر هذه البيانات الوصفية في كيفية تخزين البيانات (إذ تظل طوابع زمنية بتوقيت UTC)، لكنها تحدد المنطقة الزمنية المستخدمة عند الاستعلام عن البيانات واسترجاعها من ClickHouse.

عند الإدراج في مثل هذه الأعمدة، يحوّل ClickHouse Connect قيمة datetime من بايثون إلى طابع زمني بنظام Unix (مع مراعاة منطقتها الزمنية إذا كانت محددة). وعند الاستعلام عن البيانات لاحقًا، يعيد ClickHouse Connect قيمة datetime بعد تحويلها إلى المنطقة الزمنية الخاصة بالعمود، بغض النظر عن المنطقة الزمنية التي استخدمتها عند الإدراج.

import clickhouse_connect from datetime import datetime import pytz client = clickhouse_connect.get_client() # Create table with Los Angeles timezone metadata client.command( "CREATE TABLE events (event_time DateTime('America/Los_Angeles')) ENGINE Memory" ) # Insert a New York time (10:30 AM EDT, which is 14:30 UTC) ny_tz = pytz.timezone( "America/New_York" ) data = ny_tz.localize(datetime( 2023 , 6 , 15 , 10 , 30 , 0 )) client.insert( "events" , [[data]], column_names = [ "event_time" ]) # When queried back, the time is automatically converted to Los Angeles timezone # 10:30 AM New York (UTC-4) = 14:30 UTC = 7:30 AM Los Angeles (UTC-7) results = client.query( "select * from events" ) print ( * results.result_rows, sep = "

" ) # Output: # (datetime.datetime(2023, 6, 15, 7, 30, tzinfo=<DstTzInfo 'America/Los_Angeles' PDT-1 day, 17:00:00 DST>),)

​ الإدراج من الملفات

تتضمن حزمة clickhouse_connect.driver.tools الطريقة insert_file التي تتيح إدراج البيانات مباشرةً من نظام الملفات إلى جدول ClickHouse موجود. يتولى ClickHouse server عملية parsing. تقبل insert_file المعلمات التالية:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف client Client مطلوب driver.Client المستخدم لتنفيذ عملية الإدراج table str مطلوب جدول ClickHouse المراد الإدراج فيه. يُسمح باستخدام الاسم الكامل للجدول (بما في ذلك قاعدة البيانات). file_path str مطلوب المسار الأصلي في نظام الملفات إلى ملف البيانات fmt str CSV, CSVWithNames تنسيق الإدخال في ClickHouse للملف. يُفترض استخدام CSVWithNames إذا لم يتم توفير column_names column_names Sequence of str None قائمة بأسماء الأعمدة في ملف البيانات. ولا يلزم ذلك للتنسيقات التي تتضمن أسماء الأعمدة database str None قاعدة بيانات الجدول. يتم تجاهلها إذا كان اسم الجدول مؤهلاً بالكامل. وإذا لم يتم تحديدها، فستستخدم عملية الإدراج قاعدة بيانات client settings dict None راجع وصف الإعدادات. compression str None نوع Compression معروف في ClickHouse ‏(zstd و lz4 و gzip) يُستخدم لترويسة HTTP ‏Content-Encoding

بالنسبة إلى الملفات التي تحتوي على بيانات غير متسقة أو قيم تاريخ/وقت بتنسيق غير معتاد، يمكن استخدام الإعدادات المطبقة على استيراد البيانات (مثل input_format_allow_errors_num و input_format_allow_errors_num ) مع هذه الطريقة.