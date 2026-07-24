البناء باستخدام Moose OLAP

الآن بعد أن أصبحت جداولك معرّفة في الشيفرة، ستحصل على المزايا نفسها التي توفرها نماذج بيانات ORM في تطبيقات الويب — أمان الأنواع والإكمال التلقائي عند بناء واجهات برمجة التطبيقات والعروض المادية فوق بياناتك التحليلية. وكخطوة تالية، يمكنك تجربة: