الميزات الرئيسية لـ Moose OLAP
- المخططات كشيفرة: عرّف جداول ClickHouse الخاصة بك في TypeScript أو بايثون مع أمان الأنواع وإكمال تلقائي في بيئة التطوير المتكاملة
- استعلامات آمنة نوعيًا: اكتب استعلامات SQL مع التحقق من الأنواع ودعم الإكمال التلقائي
- التطوير المحلي: طوّر واختبر على مثيلات ClickHouse المحلية من دون التأثير على بيئة الإنتاج
- إدارة الترحيلات: تتبّع تغييرات المخطط عبر التحكم في الإصدارات وأدِر الترحيلات من خلال الشيفرة
- البث في الوقت الفعلي: دعم مدمج لربط ClickHouse مع Kafka أو Redpanda من أجل الاستيعاب المتدفق
- واجهات برمجة تطبيقات REST: أنشئ بسهولة واجهات برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل فوق جداول ClickHouse والعروض الخاصة بك
للاطلاع على أحدث وأفضل أدلة التثبيت والبدء، راجع وثائق Moose Stack. أو اتبع هذا الدليل لبدء استخدام Moose OLAP على نشر حالي لـ ClickHouse أو ClickHouse Cloud خلال أقل من 5 دقائق.
البدء خلال أقل من 5 دقائق
المتطلبات المسبقة
- Node.js 20+ أو بايثون 3.12+ - مطلوب لتطوير TypeScript أو بايثون
- Docker Desktop - لبيئة التطوير المحلية
- macOS/Linux - يعمل Windows عبر WSL2
1
تثبيت Moose
ثبّت Moose CLI على مستوى النظام:
bash -i <(curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose
2
إعداد مشروعك
الخيار A: استخدم عملية نشر ClickHouse الحالية لديكمهم: سيظل ClickHouse الإنتاجي لديك دون أي تغيير. سيؤدي هذا فقط إلى تهيئة مشروع Moose OLAP جديد مع نماذج بيانات مشتقة من جداول ClickHouse لديك.
يجب أن تكون سلسلة اتصال ClickHouse بهذا التنسيق:
# TypeScript
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language typescript
# Python
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language python
https://username:password@host:port/?database=database_name
الخيار B: استخدم ClickHouse Playgroundأليس لديك ClickHouse قيد التشغيل بعد؟ استخدم ClickHouse Playground لتجربة Moose OLAP!
# TypeScript
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript
# Python
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python
3
تثبيت التبعيات
يجب أن ترى:
# TypeScript
cd my-project
npm install
# Python
cd my-project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
Successfully generated X models from ClickHouse tables
4
استعرض النماذج التي تم إنشاؤها
يُنشئ Moose CLI تلقائيًا واجهات TypeScript أو نماذج Python Pydantic من جداول ClickHouse الحالية لديك.ألقِ نظرة على نماذج البيانات الجديدة في الملف
app/index.ts.
5
ابدأ التطوير
شغّل خادم التطوير لتشغيل مثيل ClickHouse محلي، مع إعادة إنشاء جميع جداول الإنتاج تلقائيًا من تعريفات الشيفرة لديك:
مهم: سيظل ClickHouse الإنتاجي لديك دون أي تغيير. يؤدي هذا إلى إنشاء بيئة تطوير محلية.
moose dev
6
املأ قاعدة بياناتك المحلية ببيانات أولية
7
البناء باستخدام Moose OLAP
الآن بعد أن أصبحت جداولك معرّفة في الشيفرة، ستحصل على المزايا نفسها التي توفرها نماذج بيانات ORM في تطبيقات الويب — أمان الأنواع والإكمال التلقائي عند بناء واجهات برمجة التطبيقات والعروض المادية فوق بياناتك التحليلية. وكخطوة تالية، يمكنك تجربة:
- بناء واجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام Moose API
- استيعاب البيانات أو تحويلها باستخدام Moose Workflows أو Moose Streaming
- استكشاف الانتقال إلى بيئة الإنتاج باستخدام Moose Build وMoose Migrate
احصل على المساعدة وابقَ على تواصل
- التطبيق المرجعي: اطّلع على التطبيق المرجعي مفتوح المصدر Area Code: وهو مستودع انطلاق يضم جميع اللبنات الأساسية اللازمة لبناء تطبيق غني بالميزات وجاهز لبيئات المؤسسات ويتطلب بنية تحتية متخصصة. يوجد تطبيقان نموذجيان: تحليلات موجهة للمستخدمين ومستودع بيانات تشغيلي.
- مجتمع Slack: تواصل مع المشرفين على Moose Stack على Slack للحصول على الدعم وتقديم الملاحظات
- شاهد الشروحات: شروحات فيديو وعروض توضيحية ومحتوى متعمق حول ميزات Moose Stack على Youtube
- ساهم: اطّلع على الشيفرة، وساهم في Moose Stack، وأبلغ عن المشكلات على GitHub