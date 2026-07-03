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يوفّر ClickHouse Connect لهجة SQLAlchemy (clickhousedb) مبنية على المشغّل الأساسي. وهي مخصّصة لواجهات SQLAlchemy Core وتدعم SQLAlchemy 1.4.40+ و2.0.x.

الاتصال باستخدام SQLAlchemy

أنشئ محركًا باستخدام عناوين URL من النوع clickhousedb:// أو clickhousedb+connect://. وترتبط معلمات الاستعلام بإعدادات ClickHouse وخيارات العميل وخيارات النقل عبر HTTP/TLS.
ملاحظات حول URL/معلمات الاستعلام:
  • إعدادات ClickHouse: مرّرها كمعلمات استعلام (على سبيل المثال، use_skip_indexes=0).
  • خيارات العميل: compression (اسمًا بديلًا لـ compress) وquery_limit والمهلات الزمنية وغير ذلك.
  • خيارات HTTP/TLS: خيارات خاصة بمجمّع HTTP وTLS (على سبيل المثال، ch_http_max_field_name_size=99999 وca_cert=certifi).
راجع وسائط الاتصال والإعدادات في الأقسام أدناه للاطلاع على القائمة الكاملة للخيارات المدعومة. ويمكن أيضًا تمرير هذه الخيارات عبر SQLAlchemy DSN.

استعلامات Core

تدعم هذه اللهجة استعلامات SELECT في SQLAlchemy Core مع عمليات الربط، وعوامل التصفية، والترتيب، والحدود/الإزاحات، وDISTINCT.
يُدعَم عبارة DELETE خفيفة مع عبارة WHERE إلزامية:

DDL واستكشاف البنية

يمكنك إنشاء قواعد البيانات والجداول باستخدام مساعدات DDL المتوفرة وبُنى النوع/المحرك. كما تتوفر إمكانية استكشاف بنية الجداول (بما في ذلك أنواع الأعمدة والمحرك).
تتضمن الأعمدة المكتشفة سمات خاصة باللهجة، مثل clickhousedb_default_type وclickhousedb_codec_expression وclickhousedb_ttl_expression، عند وجودها على الخادم.

عمليات الإدراج (Core وORM البسيط)

يمكن إجراء عمليات الإدراج باستخدام SQLAlchemy Core، وكذلك عبر نماذج ORM البسيطة لسهولة الاستخدام.

النطاق والقيود

  • التركيز الأساسي: تمكين ميزات SQLAlchemy Core مثل SELECT مع JOIN (INNER, LEFT OUTER, FULL OUTER, CROSS)، وWHERE، وORDER BY، وLIMIT/OFFSET، وDISTINCT.
  • DELETE مع WHERE فقط: تدعم اللهجة عبارة DELETE خفيفة، لكنها تتطلب عبارة WHERE صريحة لتجنب حذف الجدول بالكامل عن طريق الخطأ. ولإفراغ جدول، استخدم TRUNCATE TABLE.
  • لا يوجد UPDATE: ClickHouse مُحسّنة لعمليات الإلحاق. لا تطبّق اللهجة UPDATE. إذا كنت بحاجة إلى تغيير البيانات، فطبّق التحويلات في المصدر ثم أعد الإدراج، أو استخدم SQL نصيًا صريحًا (على سبيل المثال، ALTER TABLE ... UPDATE) على مسؤوليتك الخاصة.
  • DDL واستكشاف البنية: إنشاء قواعد البيانات والجداول مدعوم، وتُرجع عملية استكشاف البنية أنواع الأعمدة والبيانات الوصفية لمحرك الجدول. ولا تتوفر البيانات الوصفية التقليدية للمفتاح الأساسي/المفتاح الخارجي/الفهرس لأن ClickHouse لا يفرض هذه القيود.
  • نطاق ORM: تعمل النماذج التصريحية وعمليات الإدراج عبر Session.add(...)/bulk_save_objects(...) للتيسير. أما ميزات ORM المتقدمة (إدارة العلاقات، وتحديثات unit-of-work، والتسلسل، ودلالات التحميل eager/lazy) فغير مدعومة.
  • دلالات المفتاح الأساسي: يُستخدم Column(..., primary_key=True) في SQLAlchemy لهوية الكائن فقط. وهو لا ينشئ قيدًا على مستوى الخادم في ClickHouse. حدِّد ORDER BYPRIMARY KEY اختياريًا) عبر محركات الجداول (على سبيل المثال، MergeTree(order_by=...)).
  • المعاملات وميزات الخادم: المعاملات ثنائية الطور، وsequences، وRETURNING، ومستويات العزل المتقدمة غير مدعومة. يوفّر engine.begin() مدير سياق في بايثون لتجميع العبارات، لكنه لا ينفّذ أي تحكم فعلي في المعاملات (commit/rollback عمليتا no-op).
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦