clickhousedb) مبنية على المشغّل الأساسي. وهي مخصّصة لواجهات SQLAlchemy Core وتدعم SQLAlchemy 1.4.40+ و2.0.x.
أنشئ محركًا باستخدام عناوين URL من النوع
الاتصال باستخدام SQLAlchemy
clickhousedb:// أو
clickhousedb+connect://. وترتبط معلمات الاستعلام بإعدادات ClickHouse وخيارات العميل وخيارات النقل عبر HTTP/TLS.
ملاحظات حول URL/معلمات الاستعلام:
from sqlalchemy import create_engine, text
engine = create_engine(
"clickhousedb://user:password@host:8123/mydb?compression=zstd"
)
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(text("SELECT version()"))
print(rows.scalar())
- إعدادات ClickHouse: مرّرها كمعلمات استعلام (على سبيل المثال،
use_skip_indexes=0).
- خيارات العميل:
compression(اسمًا بديلًا لـ
compress) و
query_limitوالمهلات الزمنية وغير ذلك.
- خيارات HTTP/TLS: خيارات خاصة بمجمّع HTTP وTLS (على سبيل المثال،
ch_http_max_field_name_size=99999و
ca_cert=certifi).
تدعم هذه اللهجة استعلامات
استعلامات Core
SELECT في SQLAlchemy Core مع عمليات الربط، وعوامل التصفية، والترتيب، والحدود/الإزاحات، و
DISTINCT.
يُدعَم عبارة
from sqlalchemy import MetaData, Table, select
metadata = MetaData(schema="mydb")
users = Table("users", metadata, autoload_with=engine)
orders = Table("orders", metadata, autoload_with=engine)
# Basic SELECT
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(select(users.c.id, users.c.name).order_by(users.c.id).limit(10)).fetchall()
# JOINs (INNER/LEFT OUTER/FULL OUTER/CROSS)
with engine.begin() as conn:
stmt = (
select(users.c.name, orders.c.product)
.select_from(users.join(orders, users.c.id == orders.c.user_id))
)
rows = conn.execute(stmt).fetchall()
DELETE خفيفة مع عبارة
WHERE إلزامية:
from sqlalchemy import delete
with engine.begin() as conn:
conn.execute(delete(users).where(users.c.name.like("%temp%")))
يمكنك إنشاء قواعد البيانات والجداول باستخدام مساعدات DDL المتوفرة وبُنى النوع/المحرك. كما تتوفر إمكانية استكشاف بنية الجداول (بما في ذلك أنواع الأعمدة والمحرك).
DDL واستكشاف البنية
تتضمن الأعمدة المكتشفة سمات خاصة باللهجة، مثل
import sqlalchemy as db
from sqlalchemy import MetaData
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.custom import CreateDatabase, DropDatabase
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.tableengine import MergeTree
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.datatypes.sqltypes import UInt32, String, DateTime64
with engine.begin() as conn:
# Databases
conn.execute(CreateDatabase("example_db", exists_ok=True))
# Tables
metadata = MetaData(schema="example_db")
table = db.Table(
"events",
metadata,
db.Column("id", UInt32, primary_key=True),
db.Column("user", String),
db.Column("created_at", DateTime64(3)),
MergeTree(order_by="id"),
)
table.create(conn)
# Reflection
reflected = db.Table("events", metadata, autoload_with=engine)
assert reflected.engine is not None
clickhousedb_default_type و
clickhousedb_codec_expression و
clickhousedb_ttl_expression، عند وجودها على الخادم.
يمكن إجراء عمليات الإدراج باستخدام SQLAlchemy Core، وكذلك عبر نماذج ORM البسيطة لسهولة الاستخدام.
عمليات الإدراج (Core وORM البسيط)
# Core insert
with engine.begin() as conn:
conn.execute(table.insert().values(id=1, user="joe"))
# Basic ORM insert
from sqlalchemy.orm import declarative_base, Session
Base = declarative_base(metadata=MetaData(schema="example_db"))
class User(Base):
__tablename__ = "users"
__table_args__ = (MergeTree(order_by=["id"]),)
id = db.Column(UInt32, primary_key=True)
name = db.Column(String)
Base.metadata.create_all(engine)
with Session(engine) as session:
session.add(User(id=1, name="Alice"))
session.bulk_save_objects([User(id=2, name="Bob")])
session.commit()
النطاق والقيود
- التركيز الأساسي: تمكين ميزات SQLAlchemy Core مثل
SELECTمع
JOIN(
INNER,
LEFT OUTER,
FULL OUTER,
CROSS)، و
WHERE، و
ORDER BY، و
LIMIT/
OFFSET، و
DISTINCT.
DELETEمع
WHEREفقط: تدعم اللهجة عبارة
DELETEخفيفة، لكنها تتطلب عبارة
WHEREصريحة لتجنب حذف الجدول بالكامل عن طريق الخطأ. ولإفراغ جدول، استخدم
TRUNCATE TABLE.
- لا يوجد
UPDATE: ClickHouse مُحسّنة لعمليات الإلحاق. لا تطبّق اللهجة
UPDATE. إذا كنت بحاجة إلى تغيير البيانات، فطبّق التحويلات في المصدر ثم أعد الإدراج، أو استخدم SQL نصيًا صريحًا (على سبيل المثال،
ALTER TABLE ... UPDATE) على مسؤوليتك الخاصة.
- DDL واستكشاف البنية: إنشاء قواعد البيانات والجداول مدعوم، وتُرجع عملية استكشاف البنية أنواع الأعمدة والبيانات الوصفية لمحرك الجدول. ولا تتوفر البيانات الوصفية التقليدية للمفتاح الأساسي/المفتاح الخارجي/الفهرس لأن ClickHouse لا يفرض هذه القيود.
- نطاق ORM: تعمل النماذج التصريحية وعمليات الإدراج عبر
Session.add(...)/
bulk_save_objects(...)للتيسير. أما ميزات ORM المتقدمة (إدارة العلاقات، وتحديثات unit-of-work، والتسلسل، ودلالات التحميل eager/lazy) فغير مدعومة.
- دلالات المفتاح الأساسي: يُستخدم
Column(..., primary_key=True)في SQLAlchemy لهوية الكائن فقط. وهو لا ينشئ قيدًا على مستوى الخادم في ClickHouse. حدِّد
ORDER BY(و
PRIMARY KEYاختياريًا) عبر محركات الجداول (على سبيل المثال،
MergeTree(order_by=...)).
- المعاملات وميزات الخادم: المعاملات ثنائية الطور، وsequences، و
RETURNING، ومستويات العزل المتقدمة غير مدعومة. يوفّر
engine.begin()مدير سياق في بايثون لتجميع العبارات، لكنه لا ينفّذ أي تحكم فعلي في المعاملات (
commit/
rollbackعمليتا no-op).