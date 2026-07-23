ينفّذ
clickhouse-jdbc واجهة JDBC القياسية باستخدام أحدث عميل Java.
نوصي باستخدام أحدث عميل Java مباشرةً إذا كانت الأولوية القصوى للأداء أو للوصول المباشر.
متطلبات البيئة
- OpenJDK الإصدار >= 8
الإعداد
إذا كنت تستخدم JDBC driver ضمن تطبيق يستلزم إضافة ملف jar إلى classpath، فستحتاج إلى تنزيل ملف jar من:
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
{/* https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc */}
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<version>0.9.8</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
- Maven Central ثم أضِفه إلى
classpath
- بدءًا من الإصدار
0.9.4، تتوفر الحزمة https://mvnrepository.com/artifact/com.clickhouse/clickhouse-jdbc-all
- استخدم اللاحقة
allللحصول على ملف jar يتضمن جميع التبعيات المدمجة.
- بدءًا من الإصدار
- أو من repository الرسمي هنا
الإعدادفئة برنامج التشغيل:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
صياغة URL:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver هي فئة واجهة للإصدارين الجديد والقديم من JDBC. وتستخدم تنفيذ JDBC الجديد افتراضيًا.
يمكنك استخدام تنفيذ JDBC القديم من خلال تعيين خاصية system
clickhouse.jdbc.v1 إلى
true. ويجب تعيين هذه الخاصية قبل استدعاء
فئة Driver.والطريقة البديلة للتبديل بين الإصدارين هي استخدام فئات Driver الخاصة بكل إصدار مباشرةً:
com.clickhouse.jdbc.Driverهو تنفيذ JDBC الجديد (V2).
com.clickhouse.jdbc.DriverV1هو تنفيذ JDBC القديم (V1).
jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint[:port][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...]، على سبيل المثال:
jdbc:clickhouse:http://localhost:8123
jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true
- يُسمح بوجود نقطة نهاية واحدة فقط في URL
- يجب تحديد البروتوكول إذا لم يكن البروتوكول الافتراضي، وهو ‘HTTP’
- يجب تحديد المنفذ إذا لم يكن المنفذ الافتراضي ‘8123’
- لا يستنتج المُشغِّل البروتوكول من المنفذ، لذا يجب تحديده صراحةً
- لا تكون المعلَمة
sslمطلوبة عند تحديد البروتوكول.
خصائص الاتصالتُعرَّف معاملات الإعداد الرئيسية في Java client، وينبغي تمريرها كما هي إلى driver. يمتلك driver بعض الخصائص الخاصة به التي لا تندرج ضمن إعداد client، وهي مُدرجة أدناه.خصائص برنامج التشغيل:
|الخاصية
|القيمة الافتراضية
|الوصف
disable_frameworks_detection
true
|تعطيل اكتشاف أطر العمل لـ User-Agent
jdbc_ignore_unsupported_values
false
|يتجاهل
SQLFeatureNotSupportedException عندما لا يؤثر ذلك في عمل برنامج التشغيل
clickhouse.jdbc.v1
false
|استخدام تطبيق JDBC الأقدم بدلًا من JDBC الجديد
default_query_settings
null
|يسمح بتمرير إعدادات الاستعلام الافتراضية مع عمليات الاستعلام
jdbc_resultset_auto_close
true
|يُغلق
ResultSet تلقائيًا عند إغلاق
Statement
beta.row_binary_for_simple_insert
false
|استخدم تنفيذ
PreparedStatement المعتمد على كاتب
RowBinary. يعمل فقط مع استعلامات
INSERT INTO ... VALUES.
jdbc_resultset_auto_close
true
|يُغلَق
ResultSet تلقائيًا عند إغلاق
Statement
jdbc_use_max_result_rows
false
|يتيح استخدام خاصية الخادم
max_result_rows لتقييد عدد الصفوف التي يعيدها الاستعلام. عند تفعيله، يتجاوز وضع overflow الذي عيّنه المستخدم. راجع JavaDoc لمزيد من التفاصيل.
jdbc_sql_parser
JAVACC
|يحدّد محلل SQL الذي سيُستخدم. الخيارات:
ANTLR4،
ANTLR4_PARAMS_PARSER،
JAVACC.
remember_last_set_roles
true
|تذكّر آخر الأدوار المعيّنة للاتصال.
مثال على الإعداد:
إعدادات الخادميجب أن تبدأ جميع إعدادات الخادم بالبادئة
clickhouse_setting_ (كما في تهيئة العميل).
Properties config = new Properties();
config.setProperty("user", "default");
config.setProperty("password", getPassword());
// set server setting
config.put(ClientConfigProperties.serverSetting("allow_experimental_time_time64_type"), "1");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", config);
وهو ما يعادل URL الخاص بـ JDBC التالي:
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("user", "default");
properties.setProperty("password", getPassword());
properties.setProperty("client_name", "my-app-01"); // when http protocol is used it will be `http_user_agent` in the query log but not `client_name`.
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
ملاحظة: لا حاجة إلى ترميز URL لـ JDBC URL أو الخصائص، إذ سيُجرى ترميزها تلقائيًا.ملفات تعريف للقراءة فقطنتجنب عمدًا إضافة الإعدادات الافتراضية إلى خصائص الاتصال تفاديًا للمشكلات المرتبطة بملفات التعريف للقراءة فقط. غير أن بعض المستخدمين يحتاجون إلى تمرير إعدادات التنسيق (على سبيل المثال لقراءة JSON بوصفه String)، ونوصي في هذه الحالة باستخدام ملف التعريف
jdbc:ch:http://localhost:8123/?user=default&password=password&client_name=my-app-01
// credentials shoud be passed in `Properties`. Here it is just for example.
readonly=2.
اطّلع على مزيد من المعلومات حول ملفات التعريف للقراءة فقط هنا.
تعريف العميلثمة طريقتان لتحديد التطبيق الذي أنشأ الطلب: ضبط
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties#CLIENT_NAME عبر
خصائص الاتصال، أو استخدام الأسلوب
java.sql.Connection#setClientInfo(String name, String value).
showLineNumbers
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(ClientConfigProperties.CLIENT_NAME.getKey(), "my-app-01");
Connection conn = Driver.connect("jdbc:ch:http://localhost:8123/", properties);
كلتا الطريقتين ستُفضيان إلى القيمة التالية لـ
showLineNumbers
conn.setClientInfo(com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties.APPLICATION_NAME.getKey(), "my-app-01");
http_user_agent في سجل الاستعلام:
ملاحظة: نوصي باستخدام تنسيق
my-app-01/1.0 jdbc-v2/0.9.7 clickhouse-java-v2/0.9.6 (Linux; jvm:17.0.17) Apache-HttpClient/5.4.4
app_name/version للخاصية
client_name لأنه يُساعد في التعرف على التطبيق في سجل الاستعلامات.
تحديد العمليةيُنشئ JDBC driver معرّف
query_id لكل عملية (يُضمَّن حاليًا في استثناءات الخادم).لتعيين
log_comment لعملية ما، استخدم الـ method
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl#getLocalSettings. يستلزم ذلك تحويل
Statement أو
PreparedStatement إلى النوع
com.clickhouse.jdbc.StatementImpl أولاً.
ملاحظة: يعمل هذا الأسلوب مع حالات الاستخدام أحادية الخيط للعبارة، لأن
showLineNumbers
StatementImpl stmt = (StatementImpl) conn.createStatement();
stmt.getLocalSettings().logComment("some-comment");
localSettings مشترك بين الخيوط.
أنواع البيانات المدعومةيدعم JDBC driver نفس تنسيقات البيانات التي يدعمها Java client الأساسي.
تعيين أنواع JDBCينطبق التعيين التالي على:
ResultSet#getObject(columnIndex)- تُعيد الطريقة كائنًا من فئة Java المقابلة. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, إلخ.)
ResultSetMetaData#getColumnType(columnIndex)- تُعيد الطريقة نوع JDBC المقابل. (
Int8->
java.lang.Byte,
Int16->
java.lang.Short, إلخ.)
ResultSet#getObject(columnIndex, class)- ستحاول هذه الطريقة تحويل القيمة إلى النوع
class. توجد بعض القيود على هذا التحويل. راجع كل قسم للاطلاع على التفاصيل.
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|Int8
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|SMALLINT
|java.lang.Short
|UInt16
|INTEGER
|java.lang.Integer
|UInt32
|BIGINT
|java.lang.Long
|UInt64
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt128
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- الأنواع الرقمية قابلة للتحويل فيما بينها. لذا يمكن الحصول على
Int8بصيغة
Float64والعكس صحيح.:
- سيُرجع
rs.getObject(1, Float64.class)قيمة
Float64من
Int8column.
- سيُرجع
rs.getLong(1)قيمة
Longمن
Int8column.
- يمكن أن يُرجع
rs.getByte(1)قيمة
Byteمن
Int16column إذا كانت ضمن نطاق
Byte.
- سيُرجع
- لا يُنصح بالتحويل من نوع أوسع إلى نوع أضيق بسبب خطر تلف البيانات.
- يتعامل النوع
Boolأيضًا على أنه عدد.
- يمكن قراءة جميع الأنواع العددية على أنها
java.lang.String.
- توجد مشكلة عند تخزين
Float.MAX_VALUEفي Java بوصفه
Float(https://github.com/ClickHouse/clickhouse-java/issues/809). ويؤدي حفظ القيمة نفسها بوصفها
Doubleإلى حل هذه المشكلة.
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|VARCHAR
|java.lang.String
- لا يمكن قراءة
Stringإلا باعتباره
java.lang.Stringأو
byte[].
- تُقرأ
FixedStringكما هي، وتُحشى بأصفار حتى يصل طولها إلى طول العمود. (على سبيل المثال، ستُقرأ
FixedString(10)للقيمة
'John'على أنها
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.)
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|Enum8
|VARCHAR
|java.lang.String
|Enum16
|VARCHAR
|java.lang.String
- يُعيَّن
Enum8و
Enum16إلى
java.lang.Stringافتراضيًا.
- يمكن قراءة قيم Enum كقيم رقمية باستخدام دالة getter المخصّصة أو الدالة
getObject(columnIndex, Integer.class).
- يُعيَّن
Enum16داخليًا إلى short، ويُعيَّن
Enum8إلى byte. ويجب تجنّب قراءة
Enum16على أنه byte بسبب خطر تلف البيانات.
- يمكن تعيين قيم Enum كسلسلة نصية أو كقيمة رقمية في
PreparedStatement.
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|Date
|DATE
|java.sql.Date
|Date32
|DATE
|java.sql.Date
|DateTime
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|DateTime64
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|Time
|TIME
|java.sql.Time
|Time64
|TIME
|java.sql.Time
- تُطابَق أنواع
Date / Timeمع أنواع
java.sqlلتحسين التوافق مع JDBC. ومع ذلك، يمكن أيضًا الحصول على
java.time.LocalDateو
java.time.LocalDateTimeو
java.time.LocalTimeباستخدام
ResultSet#getObject(columnIndex, Class<T>)مع تمرير الفئة المقابلة بوصفها الوسيط الثاني.
- ستُعيد
rs.getObject(1, java.time.LocalDate.class)القيمة
java.time.LocalDateمن العمود
Date.
- ستُعيد
rs.getObject(1, java.time.LocalDateTime.class)القيمة
java.time.LocalDateTimeمن العمود
DateTime.
- ستُعيد
rs.getObject(1, java.time.LocalTime.class)القيمة
java.time.LocalTimeمن العمود
Time.
- ستُعيد
- لا تتأثر
Dateو
Date32و
Timeو
Time64بالمنطقة الزمنية للخادم.
- يتأثر
DateTimeو
DateTime64بالمنطقة الزمنية للخادم أو بالمنطقة الزمنية للجلسة.
- يمكن استرجاع
DateTimeو
DateTime64كـ
ZonedDateTimeباستخدام
getObject(colIndex, ZonedDateTime.class).
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|Array
|ARRAY
|java.sql.Array
|Tuple
|OTHER
|com.clickhouse.data.Tuple
|Map
|OTHER
|java.util.Map
|Nested
|ARRAY
|java.sql.Array
- يُعيَّن
Arrayإلى
java.sql.Arrayافتراضيًا لضمان التوافق مع JDBC. ويُجرى ذلك أيضًا لتوفير مزيد من المعلومات عن قيمة المصفوفة المُعادة. وهذا مفيد في استدلال النوع.
- يوفّر
Arrayالتابع
getResultSet()لإرجاع
java.sql.ResultSetبالمحتوى نفسه الموجود في المصفوفة الأصلية.
- لا ينبغي قراءة أنواع المجموعات باعتبارها
java.lang.Stringلأن هذه ليست طريقة صالحة لتمثيل البيانات (على سبيل المثال: لا تُوضَع قيم السلاسل النصية بين علامتَي اقتباس في المصفوفة).
Mapيُعيَّن إلى
OTHERلأن القيمة لا يمكن قراءتها إلا باستخدام الطريقة
getObject(columnIndex, Class<T>).
- لا يُعَدّ
Mapمن نوع
java.sql.Structلأنه لا يحتوي على أعمدة مُسمّاة.
- لا يُعَدّ
- يتم تمثيل
Tupleعلى شكل
Object[]لأنه قد يحتوي على أنواع مختلفة، كما أن استخدام
Listغير صالح.
- يمكن قراءة
Tupleباعتباره
Arrayباستخدام الطريقة
getObject(columnIndex, Array.class). في هذه الحالة، ستُعيد
Array#baseTypeNameتعريف العمود
Tuple.
Array.getBaseTypeName() اسم نوع العنصر في ClickHouse؛ وتُعيد
Array.getBaseType() رمز نوع JDBC.
يحتفظ JDBC V2 بتوقيعات النوع الكاملة (أنواع المُغلِّف، ومعاملات النوع) التي يحذفها V1.قواعد التعيين العامة للمصفوفات هي:
ملاحظات حول القواعد أعلاه:
|نوع ClickHouse
getBaseTypeName()
getBaseType()
Array(<نوع بدائي>)
<نوع بدائي>
<نوع JDBC البدائي>
Array(<Parameterized Type>(<N>))
<نوع ذو معلمات>(<N>)
<نوع JDBC للنوع الأساسي>
Array(Nullable(<Type>))
Nullable(<Type>)
<نوع JDBC الخاص بـ Type الداخلي>
Array(LowCardinality(<Type>))
LowCardinality(<Type>)
<نوع JDBC لـ Type الداخلي>
Array(Array(...(<Type>)))
<Type> (العنصر الداخلي الأعمق)
<نوع JDBC للعنصر الداخلي الأعمق>
Array(Tuple(...))
Tuple(...) (التعريف الكامل)
OTHER
Array(Enum8(...)) /
Array(Enum16(...))
Enum8(...) /
Enum16(...) (التعريف كاملاً)
VARCHAR
- يتم الاحتفاظ بالأنواع المغلِّفة (
Nullable,
LowCardinality) في
getBaseTypeName()، لكن
getBaseType()يُرجِع رمز JDBC للنوع الداخلي.
- تُسطَّح المصفوفات المتداخلة في البيانات الوصفية: يُرجِع
getBaseTypeName()نوع العنصر الأعمق غير المصفوفي، وليس العنصر الفرعي المباشر.
- تحتفظ الأنواع ذات المعلمات (
FixedString(N)، والتعريفات الكاملة لـ
Enum/
Tuple) بمعلماتها في
getBaseTypeName().
|نوع ClickHouse (مثال)
getBaseTypeName()
getBaseType()
|Array(Int8)
|Int8
|TINYINT
|Array(Int16)
|Int16
|SMALLINT
|Array(Int32)
|Int32
|INTEGER
|Array(Int64)
|Int64
|BIGINT
|Array(UInt8)
|UInt8
|SMALLINT
|Array(UInt16)
|UInt16
|INTEGER
|Array(UInt32)
|UInt32
|BIGINT
|Array(UInt64)
|UInt64
|NUMERIC
|Array(Float32)
|Float32
|FLOAT
|Array(Float64)
|Float64
|DOUBLE
|Array(String)
|String
|VARCHAR
|Array(FixedString(8))
|FixedString(8)
|VARCHAR
|Array(Bool)
|Bool
|BOOLEAN
|Array(Date)
|Date
|DATE
|Array(DateTime)
|DateTime
|TIMESTAMP
|Array(UUID)
|UUID
|OTHER
|Array(Nullable(Int32))
|Nullable(Int32)
|INTEGER
|Array(Nullable(String))
|Nullable(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(String))
|LowCardinality(String)
|VARCHAR
|Array(LowCardinality(Nullable(String)))
|LowCardinality(Nullable(String))
|VARCHAR
|Array(Array(Int32))
|Int32
|INTEGER
|Array(Array(Array(String)))
|String
|VARCHAR
|Array(Tuple(name String, val Int32))
|Tuple(name String, val Int32)
|أخرى
|Array(Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3))
|Enum8(‘alpha’ = 1, ‘beta’ = 2, ‘gamma’ = 3)
|VARCHAR
- في V2، تحتفظ
getBaseTypeName()بتوقيع النوع الكامل، بما في ذلك أنواع التغليف (
Nullableو
LowCardinality) ومعلّمات النوع (
FixedString(8)وتعريفات
Enumو
Tupleالكاملة). أما V1 فيُزيل هذه ويُرجع اسم النوع الأساسي فقط.
- تستخدم مصفوفات
Tupleالقيمة
OTHER (1111)في V2 بدلًا من
STRUCT (2002)لأن Tuple في ClickHouse تتضمن حقولًا مسمّاة، وهو ما لا يدعمه
java.sql.Struct.
- تستخدم مصفوفات
UUIDالقيمة
OTHER (1111)في V2، بما يتوافق مع تعيين
UUIDالقياسي.
- تُعيَّن قيم
Enumإلى
VARCHAR— إذ تُحدَّد عناصر enum باسمها النصي بغضّ النظر عن ترميزها الرقمي الأساسي.
java.sql.Connection#createArrayOf لإنشاء كائن
java.sql.Array. صُمِّم هذا الكائن لتوحيد التعامل مع المصفوفات عبر قواعد البيانات المختلفة.
يُعدّ الاتصال ضروريًا لتمرير الإعدادات إلى أسلوب المصنع الخاص بـ Array.تقبل الطريقة وسيطَين:
typeName- اسم نوع عناصر المصفوفة. على سبيل المثال
Array(Int32)->
"Int32".
elements- عناصر المصفوفة نفسها. على سبيل المثال
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]->
new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}.
Object[] أو
java.sql.Struct (راجع كيفية كتابة Tuples أدناه).مثال
قراءة المصفوفاتاستخدم
try (Connection conn = ...) {
Array array = conn.createArrayOf("Int32", new Integer[][] {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (arr) VALUES (?)")) {
ps.setArray(1, array);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getArray(columnIndex) لقراءة كائن
Array. يمكن استخدام هذا الكائن للوصول إلى مصفوفة بأي عمق تداخل.
يمكن استخدام الأسلوب
Array#getResultSet() لقراءة عناصر المصفوفة بطريقة أكثر توحيدًا من خلال
java.sql.ResultSet، وهو مفيد
عندما يكون النوع الدقيق لعناصر المصفوفة غير معروف.مثال
كتابة Tuplesيتم تعيين Tuples إلى كائن
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Array(Int32)")) {
ps.setArray(1, array);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Array array = rs.getArray(1);
Object[] arr = (Object[]) array;
Arrays.stream(arr).forEach(this::handleArrayElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = array.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
com.clickhouse.data.Tuple وينبغي كتابتها بوصفها هذا الكائن عبر استدعاء الأسلوب
setObject(columnIndex, tuple).
يمكن استخدام كائن
java.sql.Struct لكتابة tuples لتحقيق قدر أكبر من قابلية النقل.مثال
قراءة Tuplesستُعيد الدالة
try (Connection conn = ...) {
Tuple tuple = new Tuple(1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02"));
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, tuple);
ps.executeUpdate();
}
}
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Tuple(Int32, String, Date)", new Object[] {1, "test", LocalDate.parse("2026-03-02")});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (tuple) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
getObject(columnIndex) القيمة
Object[]. يمكن قراءة Tuples بوصفها
java.sql.Array باستخدام الدالة
getObject(columnIndex, Array.class).مثال
كتابة الخرائطلا يمكن كتابة Map إلا على شكل كائن
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT ?::Tuple(String, Int32, Date)")) {
Array tuple = conn.createArrayOf("Tuple(String, Int32, Date)", new Object[]{"test", 123, LocalDate.parse("2026-03-02")});
stmt.setObject(1, tuple);
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
rs.next();
Array dbTuple = rs.getArray(1);
Assert.assertEquals(dbTuple, tuple);
Object arr = rs.getObject(1);
Assert.assertEquals(arr, tuple.getArray());
}
}
}
java.collections.Map، إذ يستلزم هذا النوع أزواج مفتاح-قيمة (لا يدعم
java.sql.Struct أزواج مفتاح-قيمة).مثال
قراءة الخرائطيمكن قراءة Map كـ
try (Connection conn = ...) {
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
map.put("key1", 1);
map.put("key2", 2);
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (map) VALUES (?)")) {
ps.setObject(1, map);
ps.executeUpdate();
}
}
java.collections.Map object باستخدام method
getObject(columnIndex, Map.class).مثال
كتابة Nestedاستخدم
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Map(String, Int32)")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Map<String, Integer> map = rs.getObject(1, Map.class);
// ...
}
}
}
}
java.sql.Connection#createStruct لإنشاء كائن
java.sql.Struct. صُمِّم هذا الكائن لتوحيد التعامل مع البنى المتداخلة عبر قواعد البيانات المختلفة.
يلزم توفر الاتصال لتمرير الإعدادات إلى دالة المصنع الخاصة بـ Struct.تقبل الطريقة وسيطَين:
typeName- اسم نوع العناصر المتداخلة. على سبيل المثال
Nested(Tuple(Int32, String))->
"Nested(Tuple(Int32, String))".
elements- العناصر المتداخلة نفسها. على سبيل المثال
[1, 'test']->
new Object[] {1, 'test'}.
قراءة Nestedاستخدم
try (Connection conn = ...) {
Struct struct = conn.createStruct("Nested(Tuple(Int32, String))", new Object[] {1, 'test'});
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable (nested) VALUES (?)")) {
ps.setStruct(1, struct);
ps.executeUpdate();
}
}
ResultSet#getStruct(columnIndex, StructDescriptor) لقراءة كائن
Nested. يمكن استخدام الكائن للوصول إلى العناصر المتداخلة بأي مستوى من مستويات التداخل.
يمكن استخدام الدالة
Struct#getResultSet() لقراءة العناصر المتداخلة بأسلوب أكثر توحيدًا عبر
java.sql.ResultSet، وهو مفيد
عندما يكون النوع الدقيق للعناصر المتداخلة غير معروف.مثال
أنواع Geo
try (Connection conn = ...) {
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("SELECT ?::Nested(Tuple(Int32, String))")) {
ps.setStruct(1, struct);
try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
while (rs.next()) {
Struct struct = rs.getStruct(1);
Object[] tuple = (Object[]) struct;
Arrays.stream(tuple).forEach(this::handleTupleElement);
// or by using `ResultSet`
ResultSet resultSet = struct.getResultSet();
while (resultSet.next()) {
// ...
}
}
}
}
}
أنواع Nullable وLowCardinality
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|Point
|OTHER
|double[]
|Ring
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|OTHER
|double[][][][]
Nullableو
LowCardinalityنوعان خاصّان يغلّفان أنواعًا أخرى.
- يؤثّر
Nullableعلى كيفية إرجاع أسماء الأنواع في
ResultSetMetaData
|نوع ClickHouse
|نوع JDBC
|فئة Java
|UUID
|OTHER
|java.util.UUID
|IPv4
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|JSON
|OTHER
|java.lang.String
|AggregateFunction
|OTHER
|(التمثيل الثنائي)
|SimpleAggregateFunction
|(النوع المُغلَّف)
|(الفئة المُغلَّفة)
- لا يُعد
UUIDنوعًا قياسيًا في JDBC. لكنه جزء من JDK. بشكل افتراضي، يُعاد
java.util.UUIDمن الطريقة
getObject().
- يمكن قراءة
UUIDوكتابته على هيئة
Stringباستخدام الطريقة
getObject(columnIndex, String.class).
- لا يُعد
IPv4و
IPv6نوعين قياسيين في JDBC. لكنهما جزء من JDK. بشكل افتراضي، يُعاد
java.net.Inet4Addressو
java.net.Inet6Addressمن الطريقة
getObject().
- يمكن قراءة
IPv4و
IPv6وكتابتهما على هيئة
Stringباستخدام الطريقة
getObject(columnIndex, String.class).
Map<String, Object> افتراضيًا، حيث تكون مفاتيح JSON object هي keys وقيم JSON object هي values.
على سبيل المثال:
سيتم تعيينه إلى:
{
"key1": "value1",
"key2": ["value2", "value3"]
"key3": {
"key4": "value4",
"key5": "value5"
}
}
ثمة خيار أكثر ملاءمةً لقراءة JSON بوصفه String عبر تمرير إعداد الخادم
Map<String, Object> map = new HashMap<>();
map.put("key1", "value1");
map.put("key2", Arrays.asList("value2", "value3"));
map.put("key3", new HashMap<String, Object>() {{
put("key4", "value4");
put("key5", "value5");
}});
jdbc_read_json_as_string=true إلى خصائص الاتصال.
يجعل هذا الـ driver يُعيد قيم JSON بوصفها String، ويمكن استخدامها لتحليل البيانات باستخدام أي مكتبة JSON.
بدءًا من الإصدار 25.8 من ClickHouse، لم تعد الأرقام مُقتبسةً بشكل افتراضي. بالنسبة للإصدارات الأقدم، يمكنك تعطيل الاقتباس عبر تمرير إعدادات الخادم إلى خصائص الاتصال:
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(
ClientConfigProperties.serverSetting(ServerSettings.OUTPUT_FORMAT_BINARY_WRITE_JSON_AS_STRING),
"1");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM test_json ORDER BY order")) {
while (rs.next()) {
String json = rs.getString("json");
// ...
}
}
}
Properties properties = new Properties();
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_integers"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_64bit_floats"), "0");
properties.put(ClientConfigProperties.serverSetting("output_format_json_quote_decimals"), "0");
التعامل مع التواريخ والأوقات والمناطق الزمنيةيُرجى الاطلاع على دليل التاريخ والوقت الذي يشرح الأخطاء الشائعة ومنطق عمل الـ driver عند التعامل مع قيم التاريخ والوقت والـ timestamps.
إنشاء اتصال
String url = "jdbc:ch://my-server:8123/system";
Properties properties = new Properties();
DataSource dataSource = new DataSource(url, properties);//DataSource or DriverManager are the main entry points
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
توفير بيانات الاعتماد والإعدادات
showLineNumbers
String url = "jdbc:ch://localhost:8123?jdbc_ignore_unsupported_values=true&socket_timeout=10";
Properties info = new Properties();
info.put("user", "default");
info.put("password", "password");
info.put("database", "some_db");
//Creating a connection with DataSource
DataSource dataSource = new DataSource(url, info);
try (Connection conn = dataSource.getConnection()) {
... // do something with the connection
}
//Alternate approach using the DriverManager
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, info)) {
... // do something with the connection
}
عبارة بسيطة
showLineNumbers
try (Connection conn = dataSource.getConnection(...);
Statement stmt = conn.createStatement()) {
ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from numbers(50000)");
while(rs.next()) {
// ...
}
}
إدراج
showLineNumbers
try (PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("INSERT INTO mytable VALUES (?, ?)")) {
ps.setString(1, "test"); // id
ps.setObject(2, LocalDateTime.now()); // timestamp
ps.addBatch();
...
ps.executeBatch(); // stream everything on-hand into ClickHouse
}
HikariCP
showLineNumbers
// connection pooling won't help much in terms of performance,
// because the underlying implementation has its own pool.
// for example: HttpURLConnection has a pool for sockets
HikariConfig poolConfig = new HikariConfig();
poolConfig.setConnectionTimeout(5000L);
poolConfig.setMaximumPoolSize(20);
poolConfig.setMaxLifetime(300_000L);
poolConfig.setDataSource(new ClickHouseDataSource(url, properties));
try (HikariDataSource ds = new HikariDataSource(poolConfig);
Connection conn = ds.getConnection();
Statement s = conn.createStatement();
ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM system.numbers LIMIT 3")) {
while (rs.next()) {
// handle row
log.info("Integer: {}, String: {}", rs.getInt(1), rs.getString(1));//Same column but different types
}
}
مزيد من المعلوماتلمزيد من المعلومات، راجع مستودع GitHub الخاص بنا ووثائق Java Client.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
التسجيليستخدم برنامج التشغيل slf4j للتسجيل، وسيستخدم أول تطبيق متاح على
classpath.
حل مشكلة انتهاء مهلة JDBC عند عمليات الإدراج الكبيرةعند تنفيذ عمليات إدراج كبيرة في ClickHouse ذات أوقات تنفيذ طويلة، قد تواجه أخطاء انتهاء مهلة JDBC مثل:
قد تُعطّل هذه الأخطاء عملية إدراج البيانات وتؤثر على استقرار النظام. لمعالجة هذه المشكلة، قد تحتاج إلى ضبط بعض إعدادات المهلة الزمنية في نظام تشغيل العميل.
Caused by: java.sql.SQLException: Read timed out, server myHostname [uri=https://hostname.aws.clickhouse.cloud:8443]
Mac OSعلى نظام Mac OS، يمكن تعديل الإعدادات التالية لحل المشكلة:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
Linuxعلى Linux، قد لا تكفي الإعدادات المكافئة وحدها لحل المشكلة. ويعود ذلك إلى الاختلافات في طريقة تعامل Linux مع إعدادات keep-alive للمقبس، مما يستوجب اتخاذ خطوات إضافية. اتبع الخطوات التالية:
- عدّل معلمات نواة Linux التالية في
/etc/sysctl.confأو في ملف تهيئة ذي صلة:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl: 75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes: 9
net.ipv4.tcp_keepalive_time: 60 (قد ترغب في خفض هذه القيمة من القيمة الافتراضية البالغة 300 ثانية)
- بعد تعديل معلمات النواة، طبِّق التغييرات عن طريق تشغيل الأمر التالي:
بعد ضبط هذه الإعدادات، تحتاج إلى التأكد من أن الـ client لديك يُفعّل خيار Keep Alive على الـ socket:
sudo sysctl -p
properties.setProperty("socket_keepalive", "true");
دليل الترحيل
التغييرات الرئيسية
|الميزة
|V1 (الإصدار القديم)
|V2 (الإصدار الجديد)
|دعم المعاملات
|مدعوم جزئيًا
|غير مدعوم
|إعادة تسمية أعمدة الاستجابة
|مدعوم جزئيًا
|غير مدعوم
|تعليمات SQL متعددة
|غير مدعوم
|غير مسموح به
|المعاملات المُسمّاة
|مدعوم
|غير مدعوم (ليس ضمن مواصفات JDBC)
|البيانات المتدفقة مع
PreparedStatement
|مدعوم
|غير مدعوم
- صُمم JDBC V2 ليكون أخف، وأزيلت منه بعض الميزات.
- البيانات المتدفقة غير مدعومة في JDBC V2 لأنها ليست جزءًا من مواصفة JDBC ولا من Java.
- يتطلب JDBC V2 إعدادًا صريحًا. لا توجد إعدادات افتراضية للتجاوز التلقائي.
- يجب تحديد البروتوكول في عنوان URL. لا يتم اكتشاف البروتوكول ضمنيًا بالاعتماد على أرقام المنافذ.
تغييرات الإعداديوجد نوعان فقط من أنواع enum:
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties- خصائص التهيئة الخاصة ببرنامج التشغيل.
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties- خصائص تهيئة العميل. التغييرات على تهيئة العميل موضحة في وثائق Java Client.
- يُحلَّل URL أولًا لاستخراج الخصائص. وتتجاوز هذه الخصائص جميع الخصائص الأخرى.
- لا تُمرَّر خصائص برنامج التشغيل إلى العميل.
- تُستخرَج نقاط النهاية (
hostو
portو
protocol) من URL.
String url = "jdbc:ch://my-server:8443/default?" +
"jdbc_ignore_unsupported_values=true&" +
"socket_rcvbuf=800000";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("socket_rcvbuf", "900000");
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties)) {
// Connection will use socket_rcvbuf=800000 and jdbc_ignore_unsupported_values=true
// Endpoints: my-server:8443 protocol: http (not secure)
// Database: default
}
تغييرات أنواع البياناتالأنواع الرقمية
|نوع ClickHouse
|متوافق مع V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|Int8
|✅
|TINYINT
|java.lang.Byte
|TINYINT
|java.lang.Byte
|Int16
|✅
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|java.lang.Short
|Int32
|✅
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|java.lang.Integer
|Int64
|✅
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|java.lang.Long
|Int128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Int256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt8
|❌
|SMALLINT
|java.lang.Short
|SMALLINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedByte
|UInt16
|❌
|INTEGER
|java.lang.Integer
|INTEGER
|com.clickhouse.data.value.UnsignedShort
|UInt32
|❌
|BIGINT
|java.lang.Long
|BIGINT
|com.clickhouse.data.value.UnsignedInteger
|UInt64
|❌
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|com.clickhouse.data.value.UnsignedLong
|UInt128
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|UInt256
|✅
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|NUMERIC
|java.math.BigInteger
|Float32
|✅
|FLOAT
|java.lang.Float
|FLOAT
|java.lang.Float
|Float64
|✅
|DOUBLE
|java.lang.Double
|DOUBLE
|java.lang.Double
|Decimal32
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal64
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal128
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Decimal256
|✅
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|DECIMAL
|java.math.BigDecimal
|Bool
|✅
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
|BOOLEAN
|java.lang.Boolean
- أكبر اختلاف هو أن الأنواع غير الموقَّعة تُحوَّل إلى أنواع Java لتحسين قابلية النقل.
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|String
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
|FixedString
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|VARCHAR
|java.lang.String
- تتم قراءة
FixedStringكما هي في كلا الإصدارين. على سبيل المثال، ستُقرأ
FixedString(10)للقيمة
'John'على أنها
'John\0\0\0\0\0\0\0\0\0'.
- عند استخدام
PreparedStatement#setBytes، سيتم تحويله إلى
unhex('<hex_string>')ثم تُقرأ القيمة كنوع
String.
- تُخزَّن السلاسل النصية بترميز UTF-8.
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|Date
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|Date32
|❌
|DATE
|java.sql.Date
|DATE
|java.time.LocalDate
|DateTime
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|DateTime64
|❌
|TIMESTAMP
|java.sql.Timestamp
|TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE
|java.time.OffsetDateTime
|Time
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|نوع جديد/غير مدعوم
|نوع جديد/غير مدعوم
|Time64
|✅
|TIME
|java.sql.Time
|نوع جديد/غير مدعوم
|نوع جديد/غير مدعوم
- يقتصر دعم
Timeو
Time64في V2 على كونهما نوعين جديدين.
- يُحوَّل
DateTimeو
DateTime64إلى
java.sql.Timestampلتحقيق توافق أفضل مع JDBC.
الأنواع المتداخلة
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|Enum
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum8
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|Enum16
|✅
|VARCHAR
|java.lang.String
|OTHER
|java.lang.String
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|مصفوفة
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|ARRAY
|Object[] أو مصفوفة من أنواع بدائية
|Tuple
|❌
|OTHER
|Object[]
|STRUCT
|java.sql.Struct
|Map
|❌
|JAVA_OBJECT
|java.util.Map
|STRUCT
|java.util.Map
|Nested
|❌
|ARRAY
|java.sql.Array
|STRUCT
|java.sql.Struct
- في V2، يُعيَّن
Arrayإلى
java.sql.Arrayافتراضيًا لضمان التوافق مع JDBC. ويُجرى ذلك أيضًا لتوفير معلومات إضافية عن قيمة المصفوفة المُعادة. وهذا مفيد في type inference.
- في V2، يطبّق
Arrayالطريقة
getResultSet()لإرجاع
java.sql.ResultSetبالمحتوى نفسه الموجود في المصفوفة الأصلية.
- يستخدم V1
STRUCTمع
Map، لكنه يعيد دائمًا الكائن
java.util.Map. ويعالج V2 ذلك من خلال تعيين
Mapإلى
JAVA_OBJECT.
- يستخدم V1
STRUCTمع
Tuple، لكنه يعيد دائمًا الكائن
List<Object>. ويُعيّن V2
Tupleإلى
OTHERويعيد
Object[]افتراضيًا.
- يقدّم V2
com.clickhouse.data.Tuple#Tupleلكتابة قيم tuple. وهذا يسهّل تحديد ما إذا كانت القيمة tuple أم مصفوفة.
- لا يمكن استخدام
PreparedStatement#setBytesو
ResultSet#getBytesمع أنواع المجموعات. فقد صُمّمت هاتان الطريقتان للعمل مع السلاسل الثنائية.
- عادةً ما يُستخدم
java.sql.Arrayلكتابة أنواع
Arrayوقراءتها. ويوفّر JDBC driver دعمًا كاملًا لذلك.
- في V2، يُعيَّن
Nestedإلى
Arrayويعرضه كمصفوفة من tuples.
- يوفّر V2 دعمًا جزئيًا لـ
java.sql.Structلأنه يشبه جدًا النوع
Arrayولا يدعم key-value pairs. ويمكن استخدام
Structلكتابة قيم
Tuple.
أنواع Nullable وLowCardinality
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|Point
|✅
|OTHER
|double[]
|OTHER
|double[]
|Ring
|✅
|OTHER
|double[][]
|OTHER
|double[][]
|Polygon
|✅
|OTHER
|double[][][]
|OTHER
|double[][][]
|MultiPolygon
|✅
|OTHER
|double[][][][]
|OTHER
|double[][][][]
Nullableو
LowCardinalityنوعان خاصّان يغلّفان أنواعًا أخرى.
- لا تطرأ أي تغييرات على هذين النوعين في V2.
|نوع ClickHouse
|متوافق مع الإصدار V1
|نوع JDBC (V2)
|فئة Java (V2)
|نوع JDBC (V1)
|فئة Java (V1)
|JSON
|❌
|OTHER
|java.lang.String
|غير مدعوم
|غير مدعوم
|AggregateFunction
|✅
|OTHER
|(التمثيل الثنائي)
|OTHER
|(التمثيل الثنائي)
|SimpleAggregateFunction
|✅
|(النوع المُغلَّف)
|(الفئة المُغلَّفة)
|(النوع المُغلَّف)
|(الفئة المُغلَّفة)
|UUID
|✅
|OTHER
|java.util.UUID
|VARCHAR
|java.util.UUID
|IPv4
|✅
|OTHER
|java.net.Inet4Address
|VARCHAR
|java.net.Inet4Address
|IPv6
|✅
|OTHER
|java.net.Inet6Address
|VARCHAR
|java.net.Inet6Address
|Dynamic
|❌
|OTHER
|java.Object
|غير مدعوم
|غير مدعوم
|Variant
|❌
|OTHER
|java.Object
|غير مدعوم
|غير مدعوم
- يستخدم V1 النوع
VARCHARمع
UUID، لكنه يعيد دائمًا الكائن
java.util.UUID. ويعالج V2 هذا الأمر من خلال تعيين
UUIDإلى
OTHER، ثم يعيد الكائن
java.util.UUID.
- يستخدم V1 النوع
VARCHARمع
IPv4و
IPv6، لكنه يعيد دائمًا الكائنين
java.net.Inet4Addressو
java.net.Inet6Address. ويعالج V2 هذا الأمر من خلال تعيين
IPv4و
IPv6إلى
OTHER، ثم يعيد الكائنين
java.net.Inet4Addressو
java.net.Inet6Address.
Dynamicو
Variantنوعان جديدان في V2. ولا يدعمهما V1.
- يعتمد
JSONعلى النوع
Dynamic. لذلك فهو مدعوم فقط في V2.
- يمكن قراءة قيم
IPv4و
IPv6على هيئة
byte[]باستخدام الدالة
getBytes(columnIndex). ومع ذلك، يُوصى باستخدام الفئات المخصّصة لهذه الأنواع.
- لا يدعم V2 قراءة عنوان IP على أنه من القيم العددية، لأن التحويل مُنفَّذ بصورة أفضل في فئات
InetAddress.
تغييرات البيانات الوصفية لقاعدة البيانات
- يستخدم V2 المصطلح
Schemaفقط لتسمية قواعد البيانات. أما المصطلح
Catalogفمحجوز للاستخدام المستقبلي.
- يعيد V2 القيمة
falseلكل من
DatabaseMetaData.supportsTransactions()و
DatabaseMetaData.supportsSavepoints(). سيتغير ذلك في الإصدارات القادمة.
- في
DatabaseMetaData.getTypeInfo()، يُرجِع العمودان
LITERAL_PREFIXو
LITERAL_SUFFIXالآن القيمة
nullلأنواع البيانات التي لا يُتوقع أن تحتوي على بادئات أو لاحقات (مثل الأنواع الرقمية). في V1، كانت هذه الأعمدة تُرجِع قيماً غير
nullلهذه الأنواع. ينبغي استخدام هذه الأعمدة عند إنشاء استعلامات SQL لوضع القيم الحرفية بين علامتي اقتباس بشكل صحيح وفقاً لنوع بياناتها.