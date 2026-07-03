توجد عدة طرق لتشغيل تعليمات SQL بإعدادات محددة. تُضبط الإعدادات على شكل طبقات، وتتجاوز كل طبقة لاحقة القيم السابقة لكل إعداد.
نظرة عامة
ترتيب الأولوية لتحديد الإعداد هو:
ترتيب الأولوية
-
تطبيق إعداد على مستخدم مباشرةً، أو ضمن ملف تعريف الإعدادات
- SQL (مُوصى به)
- إضافة ملف XML أو YAML واحد أو أكثر إلى
/etc/clickhouse-server/users.d
-
إعدادات الجلسة
- أرسل
SET setting=valueمن وحدة تحكم SQL في ClickHouse Cloud أو من
clickhouse clientفي الوضع التفاعلي. وبالمثل، يمكنك استخدام جلسات ClickHouse عبر بروتوكول HTTP. للقيام بذلك، عليك تحديد معلمة HTTP
session_id.
- أرسل
-
إعدادات الاستعلام
- عند تشغيل
clickhouse clientفي الوضع غير التفاعلي، عيّن معلمة بدء التشغيل
--setting=value.
- عند استخدام واجهة برمجة تطبيقات HTTP، مرِّر معلمات CGI (
URL?setting_1=value&setting_2=value...).
- عرّف الإعدادات في عبارة SETTINGS في استعلام SELECT. لا تُطبَّق قيمة الإعداد إلا على ذلك الاستعلام وتُعاد إلى القيمة الافتراضية أو السابقة بعد تنفيذ الاستعلام.
- عند تشغيل
إذا غيّرت إعدادًا وأردت إعادته إلى قيمته الافتراضية، فاضبط القيمة على
إعادة إعداد إلى قيمته الافتراضية
DEFAULT. وتكون الصياغة كما يلي:
على سبيل المثال، القيمة الافتراضية لـ
SET setting_name = DEFAULT
async_insert هي
0. لنفترض أنك غيّرت قيمتها إلى
1:
الناتج هو:
SET async_insert = 1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
يضبط الأمر التالي قيمته مجددًا إلى 0:
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
عاد الإعداد الآن إلى قيمته الافتراضية:
SET async_insert = DEFAULT;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value───┐
│ 0 │
└─────────┘
بالإضافة إلى الإعدادات الشائعة، يمكن للمستخدمين تعريف إعدادات مخصصة. تتيح لك الإعدادات المخصصة تمرير معلمات خاصة بالجلسة يمكن الإشارة إليها داخل الاستعلامات أو السياسات أو الدوال. ويكون ذلك مفيدًا عندما تحتاج إلى:
الإعدادات المخصصة
- تصفية البيانات استنادًا إلى هوية المستخدم أو المؤسسة
- تطبيق منطق أعمال مختلف بحسب السياق
- الاحتفاظ بمعلومات ذات حالة عبر الاستعلامات داخل الجلسة
custom_settings_prefixes، والمُعرَّف في ملف تكوين الخادم لديك.
في المثال أدناه، تم اختيار
SQL_ كبادئة مخصصة:
<custom_settings_prefixes>SQL_</custom_settings_prefixes>
لتعريف إعداد مخصّص، استخدم الأمر
في ClickHouse Cloud، لا يمكن تحديد بادئة مخصّصة. تبدأ جميع إعدادات المستخدم المخصّصة بالبادئة
SQL_.
SET:
للحصول على القيمة الحالية لإعداد مخصّص، استخدم الدالة
SET SQL_a = 123;
getSetting():
SELECT getSetting('SQL_a');
تضبط هذه الأمثلة جميعها قيمة الإعداد
أمثلة
async_insert على
1،
وتوضح كيفية الاطلاع على الإعدادات في نظام يعمل.
ينشئ هذا المستخدم
استخدام SQL لتعيين إعداد لمستخدم مباشرةً
ingester مع الإعداد
async_inset = 1:
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS async_insert = 1
افحص ملف تعريف الإعدادات وإسناده
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ... │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS async_insert = true │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
يؤدي هذا إلى إنشاء ملف التعريف
استخدام SQL لإنشاء ملف تعريف الإعدادات وتعيينه لمستخدم
log_ingest مع الإعداد
async_inset = 1:
يؤدي هذا إلى إنشاء المستخدم
CREATE
SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = 1
ingester وإسناد ملف تعريف الإعدادات
log_ingest إليه:
CREATE USER ingester
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3'
SETTINGS PROFILE log_ingest
استخدام XML لإنشاء ملف تعريف الإعدادات ومستخدم
/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
<clickhouse>
<profiles>
<log_ingest>
<async_insert>1</async_insert>
</log_ingest>
</profiles>
<users>
<ingester>
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<profile>log_ingest</profile>
</ingester>
<default replace="true">
<password_sha256_hex>7e099f39b84ea79559b3e85ea046804e63725fd1f46b37f281276aae20f86dc3</password_sha256_hex>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
افحص ملف تعريف الإعدادات والتعيين
SHOW ACCESS
┌─ACCESS─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE USER default IDENTIFIED WITH sha256_password │
│ CREATE USER ingester IDENTIFIED WITH sha256_password SETTINGS PROFILE log_ingest │
│ CREATE SETTINGS PROFILE default │
│ CREATE SETTINGS PROFILE log_ingest SETTINGS async_insert = true │
│ CREATE SETTINGS PROFILE readonly SETTINGS readonly = 1 │
│ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تعيين إعداد لجلسة
SET async_insert =1;
SELECT value FROM system.settings where name='async_insert';
┌─value──┐
│ 1 │
└────────┘
تعيين إعداد أثناء تنفيذ استعلام
INSERT INTO YourTable
SETTINGS async_insert=1
VALUES (...)
انظر أيضًا
- راجع صفحة الإعدادات للاطّلاع على وصف لإعدادات ClickHouse.
- إعدادات الخادم العامة