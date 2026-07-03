R2DBC driver

connection

. createStatement ( "select domain, path, toDate(cdate) as d, count(1) as count from clickdb.clicks where domain = :domain group by domain, path, d" )

. bind ( "domain" , domain)

. execute ()

. flatMap (result -> result

. map ((row, rowMetadata) -> String . format ( "%s%s[%s]:%d" , row . get ( "domain" , String . class ),

row . get ( "path" , String . class ),

row . get ( "d" , LocalDate . class ),

row . get ( "count" , Long . class )))

)

. doOnNext ( System . out :: println)