يُوصى بتمرير الوسيطات المُسمّاة لمعظم طرق واجهة برمجة التطبيقات نظرًا لكثرة الوسيطات الممكنة، ومعظمها اختياري. الطرق غير الموثقة هنا لا تُعد جزءًا من واجهة برمجة التطبيقات، وقد تُزال أو تتغير.

​ تهيئة العميل

توفّر الفئة clickhouse_connect.driver.client الواجهة الرئيسية بين تطبيق بايثون وخادم قاعدة بيانات ClickHouse. استخدم الدالة clickhouse_connect.get_client للحصول على مثيل من Client، والذي يقبل الوسيطات التالية:

​ وسائط الاتصال

Parameter Type Default Description interface str http يجب أن تكون القيمة http أو https. host str localhost اسم المضيف أو عنوان IP لخادم ClickHouse. إذا لم يتم تعيينه، فسيُستخدم localhost . port int 8123 or 8443 منفذ HTTP أو HTTPS الخاص بـ ClickHouse. إذا لم يتم تعيينه، فستكون القيمة الافتراضية 8123، أو 8443 إذا كانت secure=True أو interface=https. username str default اسم مستخدم ClickHouse. إذا لم يتم تعيينه، فسيُستخدم مستخدم ClickHouse default . password str <empty string> كلمة المرور الخاصة بـ username. database str None قاعدة البيانات الافتراضية للاتصال. إذا لم يتم تعيينها، فسيستخدم ClickHouse Connect قاعدة البيانات الافتراضية الخاصة بـ username. secure bool False استخدم HTTPS/TLS. يتجاوز هذا القيم المستنتجة من وسيطات الواجهة أو المنفذ. dsn str None سلسلة بالتنسيق القياسي DSN ‏(Data Source Name). ستُستخرج قيم الاتصال الأخرى (مثل المضيف أو المستخدم) من هذه السلسلة إذا لم تكن معيّنة بطريقة أخرى. compress bool or str True فعّل الضغط لعمليات insert عبر ClickHouse HTTP ونتائج الاستعلام. راجع الخيارات الإضافية (الضغط) query_limit int 0 (unlimited) الحد الأقصى لعدد الصفوف التي يمكن إرجاعها لأي استجابة query . اضبط هذه القيمة على صفر لإرجاع عدد غير محدود من الصفوف. لاحظ أن حدود الاستعلام الكبيرة قد تؤدي إلى استثناءات نفاد الذاكرة إذا لم يتم بث النتائج، لأن جميع النتائج تُحمَّل إلى الذاكرة دفعةً واحدة. query_retries int 2 الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة لطلب query . لن تُعاد المحاولة إلا مع استجابات HTTP “القابلة لإعادة المحاولة”. ولا تُعاد طلبات command أو insert تلقائيًا بواسطة برنامج التشغيل لتجنّب الطلبات المكررة غير المقصودة. connect_timeout int 10 مهلة اتصال HTTP بالثواني. send_receive_timeout int 300 مهلة الإرسال/الاستقبال لاتصال HTTP بالثواني. client_name str None تُضاف قيمة client_name في بداية ترويسة HTTP User Agent. عيّن هذا لتتبّع استعلامات العميل في ClickHouse system.query_log. pool_mgr obj <default PoolManager> كائن PoolManager من مكتبة urllib3 المراد استخدامه. يفيد في حالات الاستخدام المتقدمة التي تتطلب connection pools متعددة لمضيفين مختلفين. http_proxy str None عنوان وكيل HTTP (يعادل تعيين متغير البيئة HTTP_PROXY). https_proxy str None عنوان وكيل HTTPS (يعادل تعيين متغير البيئة HTTPS_PROXY). apply_server_timezone bool True استخدم timezone الخادم لنتائج الاستعلام المراعية للمنطقة الزمنية. راجع أولوية المنطقة الزمنية show_clickhouse_errors bool True تضمين رسائل الخطأ التفصيلية من خادم ClickHouse ورموز الاستثناءات في استثناءات العميل. autogenerate_session_id bool None تجاوز الإعداد العام autogenerate_session_id . إذا كانت القيمة True، فسيتم تلقائيًا إنشاء معرّف جلسة UUID4 عند عدم توفير أي معرّف. proxy_path str <empty string> بادئة path اختيارية تُضاف إلى URL خادم ClickHouse في تكوينات الوكيل. form_encode_query_params bool False أرسل query parameters كبيانات مرمّزة بالنموذج داخل request body بدلًا من URL parameters. يفيد ذلك في الاستعلامات التي تحتوي على مجموعات كبيرة من المعلمات وقد تتجاوز حدود طول URL. rename_response_column str None دالة callback اختيارية أو mapping لأسماء الأعمدة لإعادة تسمية columns الاستجابة في نتائج الاستعلام.

المعلمة النوع الافتراضي الوصف verify bool True تحقّق من شهادة TLS/SSL لخادوم ClickHouse (اسم المضيف، وتاريخ الانتهاء، وما إلى ذلك) عند استخدام HTTPS/TLS. ca_cert str None إذا كانت verify=True، فهذا هو مسار الملف إلى الجذر الخاص بـ Certificate Authority للتحقق من شهادة خادوم ClickHouse، بصيغة .pem. يتم تجاهله إذا كانت verify تساوي False. ولا يكون هذا ضروريًا إذا كانت شهادة خادوم ClickHouse صادرة عن جذر موثوق عالميًا ويتحقق منه نظام التشغيل. client_cert str None مسار الملف إلى شهادة عميل TLS بصيغة .pem (للمصادقة باستخدام mutual TLS). يجب أن يحتوي الملف على سلسلة الشهادات الكاملة، بما في ذلك أي شهادات وسيطة. client_cert_key str None مسار الملف إلى المفتاح الخاص لشهادة العميل. يكون مطلوبًا إذا لم يكن المفتاح الخاص مضمنًا في ملف مفتاح شهادة العميل. server_host_name str None اسم مضيف خادوم ClickHouse كما هو محدد بواسطة CN أو SNI في شهادة TLS الخاصة به. اضبط هذا لتجنب أخطاء SSL عند الاتصال عبر وكيل أو نفق باستخدام اسم مضيف مختلف. tls_mode str None يتحكم في سلوك TLS المتقدم. لا يستخدم proxy و strict اتصال mutual TLS الخاص بـ ClickHouse، لكنهما يرسلان شهادة العميل والمفتاح. ويفترض mutual مصادقة mutual TLS في ClickHouse باستخدام شهادة عميل. السلوك None/الافتراضي هو mutual

​ وسيطة Settings

أخيرًا، تُستخدم وسيطة settings في get_client لتمرير إعدادات ClickHouse إضافية إلى الخادم مع كل طلب من العميل. لاحظ أنه في معظم الحالات، لا يمكن للمستخدمين الذين لديهم صلاحية وصول readonly=1 تعديل الإعدادات المرسلة مع الاستعلام، لذلك سيُسقط ClickHouse Connect هذه الإعدادات من الطلب النهائي ويسجل تحذيرًا. تنطبق الإعدادات التالية فقط على استعلامات/جلسات HTTP التي يستخدمها ClickHouse Connect، وليست موثقة باعتبارها إعدادات ClickHouse عامة.

Setting Description buffer_size حجم المخزن المؤقت (بالبايت) الذي يستخدمه خادم ClickHouse قبل الكتابة إلى قناة HTTP. session_id معرّف جلسة فريد لربط الاستعلامات ذات الصلة على الخادم. وهو مطلوب للجداول المؤقتة. compress ما إذا كان ينبغي لخادم ClickHouse ضغط بيانات استجابة POST. يجب استخدام هذا الإعداد فقط مع الاستعلامات “الخام”. decompress ما إذا كان يجب فك ضغط البيانات المرسلة إلى خادم ClickHouse. يجب استخدام هذا الإعداد فقط مع عمليات insert “الخام”. quota_key مفتاح الحصة المرتبط بهذا الطلب. راجع وثائق خادم ClickHouse حول الحصص. session_check يُستخدم للتحقق من حالة الجلسة. session_timeout عدد ثواني عدم النشاط قبل انتهاء مهلة الجلسة المحددة بواسطة معرّف الجلسة وعدم اعتبارها صالحة بعد ذلك. القيمة الافتراضية هي 60 ثانية. wait_end_of_query يخزّن الاستجابة بالكامل مؤقتًا على خادم ClickHouse. هذا الإعداد مطلوب لإرجاع معلومات الملخص، ويُضبط تلقائيًا في الاستعلامات غير المتدفقة. role دور ClickHouse المطلوب استخدامه للجلسة. وهو إعداد نقل صالح يمكن تضمينه في سياق الاستعلام.

للاطلاع على إعدادات ClickHouse الأخرى التي يمكن إرسالها مع كل استعلام، راجع وثائق ClickHouse

​ أمثلة على إنشاء العميل

من دون أي معلمات، سيتصل عميل ClickHouse Connect بمنفذ HTTP الافتراضي على localhost باستخدام المستخدم default ومن دون كلمة مرور:

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() print (client.server_version) # Output: '22.10.1.98'

الاتصال بخادم ClickHouse خارجي آمن عبر HTTPS

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , secure = True , port = 443 , user = 'play' , password = 'clickhouse' ) print (client.command( 'SELECT timezone()' )) # Output: 'Etc/UTC'

الاتصال باستخدام معرّف جلسة ومعلمات اتصال مخصّصة أخرى وإعدادات ClickHouse.

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , user = 'play' , password = 'clickhouse' , port = 443 , session_id = 'example_session_1' , connect_timeout = 15 , database = 'github' , settings = { 'distributed_ddl_task_timeout' : 300 }, ) print (client.database) # Output: 'github'

​ دورة حياة العميل وأفضل الممارسات

يُعَدّ إنشاء عميل ClickHouse Connect عملية مكلفة، إذ يتضمن إنشاء اتصال، واسترجاع البيانات الوصفية الخاصة بالخادم، وتهيئة الإعدادات. اتبع أفضل الممارسات التالية لتحقيق أفضل أداء:

​ المبادئ الأساسية

أعِد استخدام العملاء : أنشئ العملاء مرة واحدة عند بدء تشغيل التطبيق، وأعِد استخدامهم طوال دورة حياة التطبيق

: أنشئ العملاء مرة واحدة عند بدء تشغيل التطبيق، وأعِد استخدامهم طوال دورة حياة التطبيق تجنّب الإنشاء المتكرر : لا تُنشئ عميلاً جديدًا لكل query أو طلب (فهذا يهدر مئات المللي ثانية لكل عملية)

: لا تُنشئ عميلاً جديدًا لكل query أو طلب (فهذا يهدر مئات المللي ثانية لكل عملية) نظّف الموارد بشكل صحيح : احرص دائمًا على إغلاق العملاء عند إيقاف التشغيل لتحرير موارد مجمع الاتصالات

: احرص دائمًا على إغلاق العملاء عند إيقاف التشغيل لتحرير موارد مجمع الاتصالات استخدم عميلاً واحدًا عند الإمكان: يمكن لعميل واحد معالجة العديد من الاستعلامات المتزامنة عبر مجمع الاتصالات الخاص به (راجع ملاحظات مؤشرات الترابط أدناه)

​ أنماط أساسية

✅ جيد: أعِد استخدام عميل واحد

import clickhouse_connect # Create once at startup client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) # Reuse for all queries for i in range ( 1000 ): result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) # Close on shutdown client.close()

❌ غير مستحسن: إنشاء clients بصورة متكررة

# BAD: Creates 1000 clients with expensive initialization overhead for i in range ( 1000 ): client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) client.close()

​ التطبيقات متعددة الخيوط

مثيلات العميل غير آمنة للاستخدام عبر خيوط متعددة عند استخدام معرّفات الجلسات. افتراضيًا، يكون لكل عميل معرّف جلسة مُنشأ تلقائيًا، وستؤدي الاستعلامات المتزامنة ضمن الجلسة نفسها إلى ظهور ProgrammingError .

لمشاركة عميل بين خيوط متعددة بأمان:

import clickhouse_connect import threading # Option 1: Disable sessions (recommended for shared clients) client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' , autogenerate_session_id = False # Required for thread safety ) def worker ( thread_id ): # All threads can now safely use the same client result = client.query( f "SELECT { thread_id } " ) print ( f "Thread { thread_id } : { result.result_rows[ 0 ][ 0 ] } " ) threads = [threading.Thread( target = worker, args = (i,)) for i in range ( 10 )] for t in threads: t.start() for t in threads: t.join() client.close() # Output: # Thread 0: 0 # Thread 7: 7 # Thread 1: 1 # Thread 9: 9 # Thread 4: 4 # Thread 2: 2 # Thread 8: 8 # Thread 5: 5 # Thread 6: 6 # Thread 3: 3

بديل عند الحاجة إلى الجلسات: إذا كنت بحاجة إلى جلسات (مثلًا، لاستخدام الجداول المؤقتة)، فأنشئ عميلًا منفصلًا لكل خيط تنفيذ:

def worker ( thread_id ): # Each thread gets its own client with isolated session client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) client.command( 'CREATE TEMPORARY TABLE temp (id UInt32) ENGINE = Memory' ) # ... use temp table ... client.close()

​ التنظيف الصحيح

أغلق كائنات العميل دائمًا عند إيقاف التشغيل. لاحظ أن client.close() يحرّر العميل ويغلق اتصالات HTTP المجمّعة فقط عندما يكون العميل هو مالك مدير الـ pool الخاص به (على سبيل المثال، عند إنشائه باستخدام خيارات TLS/proxy مخصّصة). أمّا بالنسبة إلى الـ pool المشتركة الافتراضية، فاستخدم client.close_connections() لإغلاق الـ sockets بشكل استباقي؛ وإلا فستُسترد الاتصالات تلقائيًا عند انتهاء مهلة الخمول وعند خروج العملية.

client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) try : result = client.query( 'SELECT 1' ) finally : client.close()

أو استخدم مدير السياق:

with clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) as client: result = client.query( 'SELECT 1' )

​ متى تستخدم عدة عملاء

يكون استخدام عدة عملاء مناسبًا في الحالات التالية:

خوادم مختلفة : عميل واحد لكل ClickHouse server أو عنقود

: عميل واحد لكل ClickHouse server أو عنقود بيانات اعتماد مختلفة : عملاء منفصلون لمستخدمين مختلفين أو لمستويات وصول مختلفة

: عملاء منفصلون لمستخدمين مختلفين أو لمستويات وصول مختلفة قواعد بيانات مختلفة : عندما تحتاج إلى العمل مع عدة قواعد بيانات

: عندما تحتاج إلى العمل مع عدة قواعد بيانات جلسات معزولة : عندما تحتاج إلى جلسات منفصلة للجداول المؤقتة أو للإعدادات الخاصة بالجلسة

: عندما تحتاج إلى جلسات منفصلة للجداول المؤقتة أو للإعدادات الخاصة بالجلسة عزل لكل خيط تنفيذ: عندما تحتاج خيوط التنفيذ إلى جلسات مستقلة (كما هو موضح أعلاه)

​ وسائط الطرق الشائعة

تستخدم عدة طرق في العميل إحدى وسيطتي parameters و settings الشائعتين أو كلتيهما. وتُشرح وسائط الكلمات المفتاحية هذه أدناه.

​ وسيطة Parameters

تقبل طرائق query* و command في ClickHouse Connect Client وسيطة keyword اختيارية باسم parameters ، تُستخدم لربط تعبيرات بايثون بتعبير قيمة في ClickHouse. ويتوفر نوعان من هذا الربط.

​ الربط من جهة الخادم

{<name>:<datatype>} . عند استخدام الربط من جهة الخادم، يجب أن تكون الوسيطة parameters قاموسًا في بايثون. يدعم ClickHouse الربط من جهة الخادم لمعظم قيم الاستعلام، حيث تُرسل القيمة المربوطة بشكل منفصل عن الاستعلام على هيئة معلمة استعلام في HTTP. وسيضيف ClickHouse Connect معلمات الاستعلام المناسبة إذا اكتشف تعبير ربط بالصيغة. عند استخدام الربط من جهة الخادم، يجب أن تكون الوسيطةقاموسًا في بايثون.

الربط من جهة الخادم باستخدام قاموس بايثون، وقيمة DateTime، وقيمة نصية

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'table' : 'my_table' , 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM {table:Identifier} WHERE date >= {v1:DateTime} AND string ILIKE {v2:String} ' , parameters = parameters)

يولِّد هذا الاستعلام التالي على الخادم:

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

SELECT . ولا يعمل مع ALTER أو DELETE أو INSERT أو غيرها من أنواع الاستعلامات. وقد يتغير هذا في المستقبل؛ راجع لا يُدعَم الربط من جهة الخادم (من خلال خادم ClickHouse) إلا في استعلامات. ولا يعمل معأوأوأو غيرها من أنواع الاستعلامات. وقد يتغير هذا في المستقبل؛ راجع https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/42092

​ الربط من جهة العميل

parameters قاموسًا أو تسلسلًا. ويستخدم الربط من جهة العميل تنسيق السلاسل بأسلوب يدعم ClickHouse Connect أيضًا ربط المعلمات من جهة العميل، ما يتيح مرونة أكبر عند إنشاء استعلامات SQL المعتمدة على القوالب. بالنسبة إلى الربط من جهة العميل، يجب أن تكون وسيطةقاموسًا أو تسلسلًا. ويستخدم الربط من جهة العميل تنسيق السلاسل بأسلوب “printf” في بايثون لإجراء استبدال المعلمات.

لاحظ أنه، بخلاف الربط من جهة الخادم، لا يعمل الربط من جهة العميل مع معرّفات قاعدة البيانات مثل أسماء قواعد البيانات أو الجداول أو الأعمدة، لأن التنسيق بأسلوب بايثون لا يستطيع التمييز بين الأنواع المختلفة من السلاسل، كما أنها تحتاج إلى تنسيق مختلف (backticks أو علامتا الاقتباس المزدوجتان لمعرّفات قاعدة البيانات، وعلامتا الاقتباس المفردتان لقيم البيانات).

مثال باستخدام قاموس في بايثون، وقيمة DateTime، وإفلات السلاسل

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM my_table WHERE date >= %(v1)s AND string ILIKE %(v2)s ' , parameters = parameters)

يؤدي ذلك إلى إنشاء الاستعلام التالي على الخادم:

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

مثال على تسلسل في بايثون (Tuple) وFloat64 وIPv4Address

import ipaddress parameters = ( 35200.44 , ipaddress.IPv4Address( 0x 443d04fe )) client.query( 'SELECT * FROM some_table WHERE metric >= %s AND ip_address = %s ' , parameters = parameters)

ينتج عن ذلك الاستعلام التالي على الخادم:

SELECT * FROM some_table WHERE metric >= 35200 . 44 AND ip_address = '68.61.4.254''

يتطلب ربط وسيطات DateTime64 (أنواع ClickHouse ذات دقة أجزاء الثانية) إحدى طريقتين مخصصتين: غلّف قيمة بايثون datetime.datetime داخل الفئة الجديدة DT64Param، على سبيل المثال: query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} ' # ربط من جهة الخادم باستخدام قاموس parameters = { 'p1' : DT64Param(dt_value)} query = 'SELECT %s as string, toDateTime64( %s ,6) as dateTime' # ربط من جهة العميل باستخدام قائمة parameters = [ 'a string' , DT64Param(datetime.now())] إذا كنت تستخدم قاموسًا لقيم المعلمات، فألحِق السلسلة _64 باسم المعلمة query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} , {a1:Array(DateTime(3))} ' # ربط من جهة الخادم باستخدام قاموس parameters = { 'p1_64' : dt_value, 'a1_64' : [dt_value1, dt_value2]}

داخل الفئة الجديدة DT64Param، على سبيل المثال:

​ وسيطة Settings

insert و select الأساسية في ClickHouse Connect Client وسيطةً اختيارية باسم settings لتمرير settings قاموسًا. ويجب أن يتكوّن كل عنصر من اسم إعداد في ClickHouse والقيمة المرتبطة به. لاحظ أن القيم ستُحوَّل إلى سلاسل نصية عند إرسالها إلى الخادم كمعلمات استعلام. تقبل جميع طُرقالأساسية في ClickHouse Connect Client وسيطةً اختيارية باسملتمرير إعدادات المستخدم الخاصة بخادم ClickHouse لعبارة SQL المضمَّنة. يجب أن تكون وسيطةقاموسًا. ويجب أن يتكوّن كل عنصر من اسم إعداد في ClickHouse والقيمة المرتبطة به. لاحظ أن القيم ستُحوَّل إلى سلاسل نصية عند إرسالها إلى الخادم كمعلمات استعلام.

get_client واجهة برمجة تطبيقات. وكما هو الحال مع الإعدادات على مستوى العميل، سيتجاهل ClickHouse Connect أي إعدادات يضع الخادم عليها العلامة readonly=1، مع تسجيل رسالة في السجل بذلك. أما الإعدادات التي تنطبق فقط على الاستعلامات عبر ClickHouse HTTP interface فتكون صالحة دائمًا. وتجد وصف هذه الإعدادات ضمن واجهة برمجة تطبيقات

مثال على استخدام إعدادات ClickHouse:

settings = { 'merge_tree_min_rows_for_concurrent_read' : 65535 , 'session_id' : 'session_1234' , 'use_skip_indexes' : False } client.query( "SELECT event_type, sum(timeout) FROM event_errors WHERE event_time > '2022-08-01'" , settings = settings)

​ طريقة command في Client

استخدم الطريقة Client.command لإرسال استعلامات SQL إلى خادم ClickHouse التي لا تُرجِع عادةً بيانات، أو التي تُرجِع قيمة بدائية واحدة أو قيمة مصفوفة واحدة بدلًا من مجموعة بيانات كاملة. تأخذ هذه الطريقة المعلمات التالية:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف cmd str Required تعليمة ClickHouse SQL تُرجِع قيمة واحدة أو صفًا واحدًا من القيم. parameters dict or iterable None راجع وصف المعلمات. data str or bytes None بيانات اختيارية لتضمينها مع الأمر كجسم طلب POST. settings dict None راجع وصف الإعدادات. use_database bool True استخدم قاعدة بيانات العميل (المحددة عند إنشاء العميل). وتعني False أن الأمر سيستخدم قاعدة البيانات الافتراضية في خادم ClickHouse للمستخدم المتصل. external_data ExternalData None كائن ExternalData يحتوي على بيانات ملف أو بيانات ثنائية لاستخدامها مع الاستعلام. راجع الاستعلامات المتقدمة (البيانات الخارجية) transport_settings dict None قاموس اختياري من ترويسات HTTP لتضمينها مع هذا الطلب. يُضاف كل زوج مفتاح-قيمة كترويسة HTTP (مثل {'X-Custom-Header': 'value'} ). وهو مفيد لمصادقة الوكيل، أو تتبّع الطلبات، أو تمرير الترويسات التي تتطلبها البنية التحتية الوسيطة.

​ أمثلة الأوامر

​ عبارات DDL

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Create a table result = client.command( "CREATE TABLE test_command (col_1 String, col_2 DateTime) ENGINE MergeTree ORDER BY tuple()" ) print (result) # Returns QuerySummary with query_id # Show table definition result = client.command( "SHOW CREATE TABLE test_command" ) print (result) # Output: # CREATE TABLE default.test_command # ( # `col_1` String, # `col_2` DateTime # ) # ENGINE = MergeTree # ORDER BY tuple() # Drop table client.command( "DROP TABLE test_command" )

​ استعلامات بسيطة تُعيد قيماً مفردة

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Single value result count = client.command( "SELECT count() FROM system.tables" ) print (count) # Output: 151 # Server version version = client.command( "SELECT version()" ) print (version) # Output: "25.8.2.29"

​ الأوامر ذات المعلمات

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Using client-side parameters table_name = "system" result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = %(db)s " , parameters = { "db" : table_name} ) # Using server-side parameters result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = {db:String} " , parameters = { "db" : "system" } )

​ الأوامر ذات الإعدادات

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Execute command with specific settings result = client.command( "OPTIMIZE TABLE large_table FINAL" , settings = { "optimize_throw_if_noop" : 1 } )

​ طريقة query في Client

تُعد طريقة Client.query الوسيلة الأساسية لاسترجاع dataset واحدة على شكل “دفعة” من خادم ClickHouse. وهي تستخدم تنسيق ClickHouse الأصلي عبر HTTP لنقل مجموعات البيانات الكبيرة (حتى نحو مليون صف) بكفاءة. تقبل هذه الطريقة المعلمات التالية:

المعلمة النوع الافتراضي الوصف query str مطلوب استعلام ClickHouse SQL من نوع SELECT أو DESCRIBE. parameters dict or iterable None راجع وصف parameters. settings dict None راجع وصف settings. query_formats dict None مواصفة تنسيق نوع البيانات لقيم النتائج. راجع الاستخدام المتقدم (تنسيقات القراءة) column_formats dict None تنسيق نوع البيانات لكل عمود. راجع الاستخدام المتقدم (تنسيقات القراءة) encoding str None الترميز المستخدَم لتحويل أعمدة ClickHouse String إلى سلاسل نصية في بايثون. تستخدم بايثون UTF-8 افتراضيًا إذا لم يتم تعيينه. use_none bool True استخدم النوع None في بايثون لقيم ClickHouse null. إذا كانت القيمة False، فستُستخدم القيمة الافتراضية لنوع البيانات (مثل 0) لقيم ClickHouse null. ملاحظة: تكون القيمة الافتراضية False في NumPy/Pandas لأسباب تتعلق بالأداء. column_oriented bool False أعد النتائج كتسلسل من الأعمدة بدلًا من تسلسل من الصفوف. يفيد ذلك عند تحويل بيانات بايثون إلى تنسيقات بيانات أخرى موجّهة للأعمدة. query_tz str None اسم منطقة زمنية من قاعدة بيانات zoneinfo . ستُطبَّق هذه المنطقة الزمنية على جميع كائنات datetime أو Pandas Timestamp التي يعيدها الاستعلام. column_tzs dict None قاموس يربط اسم العمود باسم المنطقة الزمنية. يشبه query_tz ، لكنه يتيح تحديد مناطق زمنية مختلفة لأعمدة مختلفة. use_extended_dtypes bool True استخدم أنواع البيانات الممتدة في Pandas (مثل StringArray)، و pandas.NA و pandas.NaT لقيم ClickHouse NULL. ينطبق ذلك فقط على طريقتي query_df و query_df_stream . external_data ExternalData None كائن ExternalData يحتوي على بيانات ملف أو binary لاستخدامها مع الاستعلام. راجع الاستعلامات المتقدمة (البيانات الخارجية) context QueryContext None يمكن استخدام كائن QueryContext قابل لإعادة الاستخدام لتجميع معلمات الطريقة المذكورة أعلاه. راجع الاستعلامات المتقدمة (QueryContexts) transport_settings dict None قاموس اختياري من ترويسات HTTP لتضمينه مع هذا الطلب. يُضاف كل زوج key-value كـ HTTP header (مثل {'X-Custom-Header': 'value'} ). ويفيد ذلك في مصادقة proxy، وتتبع الطلبات، أو تمرير headers التي تتطلبها البنية التحتية الوسيطة.

​ أمثلة على الاستعلامات

​ استعلام بسيط

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Simple SELECT query result = client.query( "SELECT name, database FROM system.tables LIMIT 3" ) # Access results as rows for row in result.result_rows: print (row) # Output: # ('CHARACTER_SETS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLLATIONS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLUMNS', 'INFORMATION_SCHEMA') # Access column names and types print (result.column_names) # Output: ("name", "database") print ([col_type.name for col_type in result.column_types]) # Output: ['String', 'String']

​ الوصول إلى نتائج الاستعلام

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() result = client.query( "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" ) # Row-oriented access (default) print (result.result_rows) # Output: [[0, "0"], [1, "1"], [2, "2"]] # Column-oriented access print (result.result_columns) # Output: [[0, 1, 2], ["0", "1", "2"]] # Named results (list of dictionaries) for row_dict in result.named_results(): print (row_dict) # Output: # {"number": 0, "str": "0"} # {"number": 1, "str": "1"} # {"number": 2, "str": "2"} # First row as dictionary print (result.first_item) # Output: {"number": 0, "str": "0"} # First row as tuple print (result.first_row) # Output: (0, "0")

​ استعلام باستخدام معلمات جهة العميل

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Using dictionary parameters (printf-style) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %(db)s AND name LIKE %(pattern)s " parameters = { "db" : "system" , "pattern" : "%query%" } result = client.query(query, parameters = parameters) # Using tuple parameters query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %s LIMIT %s " parameters = ( "system" , 5 ) result = client.query(query, parameters = parameters)

​ استعلام باستخدام معلمات على جانب الخادم

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Server-side binding (more secure, better performance for SELECT queries) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = {db:String} AND name = {tbl:String} " parameters = { "db" : "system" , "tbl" : "query_log" } result = client.query(query, parameters = parameters)

​ الاستعلام مع الإعدادات

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Pass ClickHouse settings with the query result = client.query( "SELECT sum(number) FROM numbers(1000000)" , settings = { "max_block_size" : 100000 , "max_execution_time" : 30 } )

​ كائن QueryResult

تعيد طريقة query الأساسية كائن QueryResult بالخصائص العامة التالية:

result_rows — مصفوفة من البيانات المُعادة على هيئة Sequence من الصفوف، حيث يكون كل عنصر صف تسلسلاً من قيم الأعمدة.

— مصفوفة من البيانات المُعادة على هيئة Sequence من الصفوف، حيث يكون كل عنصر صف تسلسلاً من قيم الأعمدة. result_columns — مصفوفة من البيانات المُعادة على هيئة Sequence من الأعمدة، حيث يكون كل عنصر عمود تسلسلاً من قيم الصفوف لذلك العمود

— مصفوفة من البيانات المُعادة على هيئة Sequence من الأعمدة، حيث يكون كل عنصر عمود تسلسلاً من قيم الصفوف لذلك العمود column_names — tuple من السلاسل النصية يمثّل أسماء الأعمدة في result_set

— من السلاسل النصية يمثّل أسماء الأعمدة في column_types — tuple من مثيلات ClickHouseType يمثّل نوع بيانات ClickHouse لكل عمود في result_columns

— من مثيلات ClickHouseType يمثّل نوع بيانات ClickHouse لكل عمود في query_id — قيمة query_id الخاصة بـ ClickHouse (وهي مفيدة لفحص الاستعلام في جدول system.query_log )

— قيمة query_id الخاصة بـ ClickHouse (وهي مفيدة لفحص الاستعلام في جدول ) summary — أي بيانات تُعيدها ترويسة استجابة HTTP ‏ X-ClickHouse-Summary

— أي بيانات تُعيدها ترويسة استجابة HTTP ‏ first_item — خاصية تيسيرية لاسترجاع الصف الأول من الاستجابة على شكل قاموس (تكون المفاتيح فيه أسماء الأعمدة)

— خاصية تيسيرية لاسترجاع الصف الأول من الاستجابة على شكل قاموس (تكون المفاتيح فيه أسماء الأعمدة) first_row — خاصية تيسيرية لإرجاع الصف الأول من النتيجة

— خاصية تيسيرية لإرجاع الصف الأول من النتيجة column_block_stream — مولّد لنتائج الاستعلام بتنسيق موجّه بالأعمدة. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه).

— مولّد لنتائج الاستعلام بتنسيق موجّه بالأعمدة. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه). row_block_stream — مولّد لنتائج الاستعلام بتنسيق موجّه بالصفوف. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه).

— مولّد لنتائج الاستعلام بتنسيق موجّه بالصفوف. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه). rows_stream — مولّد لنتائج الاستعلام يُرجع صفًا واحدًا في كل استدعاء. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه).

— مولّد لنتائج الاستعلام يُرجع صفًا واحدًا في كل استدعاء. لا ينبغي استخدام هذه الخاصية مباشرةً (انظر أدناه). summary — كما هو موضّح ضمن طريقة command ، قاموس يحتوي على معلومات موجزة تُعيدها ClickHouse

تعيد الخصائص *_stream كائن Context في بايثون يمكن استخدامه كمكرّر للبيانات المُعادة. ويجب الوصول إليها فقط بشكل غير مباشر باستخدام طرق *_stream الخاصة بـ Client.

ترد التفاصيل الكاملة لبثّ نتائج الاستعلام (باستخدام كائنات StreamContext) في الاستعلامات المتقدمة (الاستعلامات المتدفقة)

​ استهلاك نتائج الاستعلام باستخدام NumPy أو Pandas أو Arrow

يوفّر ClickHouse Connect طرق استعلام متخصصة لتنسيقات بيانات NumPy وPandas وArrow. للحصول على معلومات مفصلة حول استخدام هذه الطرق، بما في ذلك الأمثلة وإمكانات البث والتعامل المتقدم مع الأنواع، راجع الاستعلام المتقدم (استعلامات NumPy وPandas وArrow)

​ أساليب Client للاستعلامات المتدفقة

لبث مجموعات نتائج كبيرة، يوفّر ClickHouse Connect عدة أساليب للبث المتدفق. راجع الاستعلامات المتقدمة (الاستعلامات المتدفقة) للاطلاع على التفاصيل والأمثلة.

​ طريقة insert في Client

في حالة الاستخدام الشائعة المتمثلة في إدراج عدة سجلات في ClickHouse، تتوفر الطريقة Client.insert . وتقبل المعلمات التالية:

Parameter Type Default Description table str Required جدول ClickHouse المراد الإدراج فيه. ويُسمح باستخدام الاسم الكامل للجدول (بما في ذلك قاعدة البيانات). data Sequence of Sequences Required مصفوفة البيانات المراد إدراجها: إما Sequence من الصفوف، يكون كل صف فيها تسلسلاً من قيم الأعمدة، أو Sequence من الأعمدة، يكون كل عمود فيها تسلسلاً من قيم الصفوف. column_names Sequence of str, or str ’*‘ قائمة column_names الخاصة بمصفوفة البيانات. وإذا استُخدم ’*’ بدلاً من ذلك، فسينفّذ ClickHouse Connect «استعلامًا تمهيديًا» لاسترجاع جميع أسماء الأعمدة في الجدول. database str ” قاعدة البيانات المستهدفة لعملية الإدراج. وإذا لم تُحدَّد، فستُستخدم قاعدة البيانات الخاصة بالعميل. column_types Sequence of ClickHouseType None قائمة بمثيلات ClickHouseType. وإذا لم يتم تحديد column_types أو column_type_names ، فسينفّذ ClickHouse Connect «استعلامًا تمهيديًا» لاسترجاع جميع أنواع الأعمدة في الجدول. column_type_names Sequence of ClickHouse type names None قائمة بأسماء أنواع بيانات ClickHouse. وإذا لم يتم تحديد column_types أو column_type_names ، فسينفّذ ClickHouse Connect «استعلامًا تمهيديًا» لاسترجاع جميع أنواع الأعمدة في الجدول. column_oriented bool False إذا كانت القيمة True، فسيُفترض أن الوسيط data هو Sequence من الأعمدة (ولن تكون هناك حاجة إلى “pivot” لإدراج البيانات). بخلاف ذلك، سيُفسَّر data على أنه Sequence من الصفوف. settings dict None راجع وصف settings. context InsertContext None يمكن استخدام كائن InsertContext قابل لإعادة الاستخدام لتجميع معلمات الطريقة المذكورة أعلاه. راجع الإدراج المتقدم (InsertContexts) transport_settings dict None قاموس اختياري من HTTP headers لتضمينها مع هذا الطلب. ويُضاف كل زوج مفتاح-قيمة كـ HTTP header (مثل {'X-Custom-Header': 'value'} ). وهذا مفيد لمصادقة proxy، وتتبع الطلبات، أو تمرير headers التي تتطلبها البنية التحتية الوسيطة.

تعيد هذه الطريقة قاموسًا يتضمن “ملخص query” كما هو موضح ضمن طريقة “command”. وسيُرفَع استثناء إذا فشل الإدراج لأي سبب.

للاطلاع على طرق الإدراج المتخصصة التي تعمل مع Pandas DataFrames وPyArrow Tables وDataFrames المعتمدة على Arrow، راجع الإدراج المتقدم (طرق الإدراج المتخصصة)

تُعد مصفوفة NumPy أيضًا Sequence of Sequences صالحة، ويمكن استخدامها كوسيط data مع طريقة insert الأساسية، لذلك لا حاجة إلى طريقة متخصصة.

تفترض الأمثلة الواردة أدناه وجود جدول users مسبقًا، بمخطط (id UInt32, name String, age UInt8) .

​ إدراج أساسي موجّه بالصفوف

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Row-oriented data: each inner list is a row data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ])

​ إدراج موجّه بالأعمدة

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Column-oriented data: each inner list is a column data = [ [ 1 , 2 , 3 ], # id column [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], # name column [ 25 , 30 , 28 ], # age column ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_oriented = True )

​ إدراج باستخدام أنواع أعمدة صريحة

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Useful when you want to avoid a DESCRIBE query to the server data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_type_names = [ "UInt32" , "String" , "UInt8" ], )

​ الإدراج في قاعدة بيانات محددة

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], ] # Insert into a table in a specific database client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], database = "production" , )

​ الإدراج من الملفات

​ واجهة برمجة التطبيقات الخام

للاطلاع على حالات الاستخدام المتقدمة التي تتطلب وصولًا مباشرًا إلى واجهات HTTP الخاصة بـ ClickHouse من دون تحويلات للأنواع، راجع الاستخدام المتقدم (واجهة برمجة التطبيقات الخام)

​ فئات ودوال الأدوات المساعدة

تُعد الفئات والدوال التالية أيضًا جزءًا من واجهة برمجة تطبيقات clickhouse-connect “العامة”، وهي، شأنها شأن الفئات والأساليب الموثقة أعلاه، مستقرة عبر الإصدارات الثانوية. ولن تطرأ تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة على هذه الفئات والدوال إلا في إصدار ثانوي (وليس في إصدار تصحيح)، وستظل متاحة بحالة Deprecated لمدة إصدار ثانوي واحد على الأقل.

جميع الاستثناءات المخصّصة (بما في ذلك تلك المعرّفة في مواصفة DB API 2.0) معرّفة في الوحدة clickhouse_connect.driver.exceptions . وستكون الاستثناءات التي يكتشفها برنامج التشغيل فعليًا من أحد هذه الأنواع.

​ أدوات ClickHouse SQL

يمكن استخدام الدوال والفئة DT64Param في الوحدة clickhouse_connect.driver.binding لبناء استعلامات ClickHouse SQL وإفلاتها بشكل صحيح. وبالمثل، يمكن استخدام الدوال في الوحدة clickhouse_connect.driver.parser لتحليل أسماء أنواع بيانات ClickHouse.

​ حالات الاستخدام متعددة الخيوط، ومتعددة العمليات، وغير المتزامنة أو القائمة على الأحداث

للاطلاع على معلومات حول استخدام مغلّف AsyncClient في بيئات asyncio، راجع الاستخدام المتقدم (مغلّف AsyncClient)

​ إدارة معرّفات الجلسات في ClickHouse

للاطلاع على معلومات حول إدارة معرّفات جلسات ClickHouse في التطبيقات متعددة الخيوط أو المتزامنة، راجع الاستخدام المتقدم (إدارة معرّفات الجلسات في ClickHouse)

​ تخصيص مجمّع اتصالات HTTP