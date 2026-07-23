في حالات الاستخدام التي لا تتطلب إجراء تحويل بين بيانات ClickHouse وأنواع البيانات وبُناها الأصلية أو التابعة لجهات خارجية، يوفّر عميل ClickHouse Connect طرائق تتيح الاستخدام المباشر لاتصال ClickHouse.
واجهة برمجة التطبيقات الخام
تتيح طريقة
طريقة
طريقة
raw_query الخاصة بـ
Client
Client.raw_query استخدام واجهة الاستعلام عبر HTTP في ClickHouse مباشرةً من خلال اتصال العميل. وتكون القيمة المعادة كائن
bytes غير معالَج. كما توفّر غلافًا عمليًا يتضمن ربط المعلمات، ومعالجة الأخطاء، وإعادة المحاولة، وإدارة الإعدادات عبر واجهة مبسطة:
تقع على عاتق المستدعي مسؤولية التعامل مع كائن
|Parameter
|Type
|Default
|Description
|query
|str
|Required
|أي استعلام ClickHouse صالح
|parameters
|dict or iterable
|None
|راجع وصف parameters.
|settings
|dict
|None
|راجع وصف settings.
|fmt
|str
|None
|تنسيق الإخراج في ClickHouse للبايتات الناتجة. (يستخدم ClickHouse تنسيق TSV إذا لم يتم تحديده)
|use_database
|bool
|True
|استخدام قاعدة البيانات المعيّنة لعميل ClickHouse Connect ضمن سياق الاستعلام
|external_data
|ExternalData
|None
|كائن ExternalData يحتوي على بيانات ملف أو بيانات ثنائية لاستخدامها مع الاستعلام. راجع الاستعلامات المتقدمة (البيانات الخارجية)
bytes الناتج. لاحظ أن
Client.query_arrow ليس سوى غلاف بسيط لهذه الطريقة يستخدم تنسيق الإخراج
Arrow الخاص بـ ClickHouse.
توفّر الطريقة
طريقة
طريقة
raw_stream في Client
Client.raw_stream واجهة برمجة تطبيقات مماثلة للطريقة
raw_query، لكنها تُرجع كائن
io.IOBase يمكن استخدامه كمُولِّد/مصدر تدفق لكائنات
bytes. ويجري استخدامها حاليًا في الطريقة
query_arrow_stream.
تتيح الطريقة
الطريقة
الطريقة
raw_insert في
Client
Client.raw_insert تنفيذ عمليات إدراج مباشرة لكائنات
bytes أو لمولدات كائنات
bytes باستخدام اتصال العميل. ونظرًا إلى أنها لا تُجري أي معالجة لحمولة الإدراج، فهي تتمتع بأداء عالٍ جدًا. وتوفّر الطريقة خيارات لتحديد
settings وتنسيق الإدراج:
تقع على عاتق المستدعي مسؤولية التأكد من أن
|Parameter
|Type
|Default
|Description
|table
|str
|Required
|اسم الجدول البسيط أو اسم الجدول المؤهل باسم قاعدة البيانات
|column_names
|Sequence[str]
|None
|أسماء الأعمدة الخاصة بـ insert block. وهي مطلوبة إذا كانت المعلمة
fmt لا تتضمن الأسماء
|insert_block
|str, bytes, Generator[bytes], BinaryIO
|Required
|البيانات المراد إدراجها. سيتم ترميز السلاسل النصية باستخدام ترميز العميل.
|settings
|dict
|None
|راجع وصف settings.
|fmt
|str
|None
|تنسيق الإدخال في ClickHouse لبايتات
insert_block. (يستخدم ClickHouse تنسيق TSV إذا لم يتم تحديده)
insert_block بالتنسيق المحدد ويستخدم طريقة الضغط المحددة. ويستخدم ClickHouse Connect عمليات الإدراج الخام هذه لرفع الملفات وPyArrow Tables، مع تفويض عملية التحليل إلى خادم ClickHouse.
يمكنك تمرير الملفات مباشرةً من ClickHouse إلى نظام الملفات المحلي باستخدام الطريقة
حفظ نتائج الاستعلامات كملفات
raw_stream. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في حفظ نتيجة استعلام في ملف CSV، فيمكنك استخدام مقتطف الشيفرة التالي:
تنتج الشيفرة أعلاه ملف
import clickhouse_connect
if __name__ == '__main__':
client = clickhouse_connect.get_client()
query = 'SELECT number, toString(number) AS number_as_str FROM system.numbers LIMIT 5'
fmt = 'CSVWithNames' # or CSV, or CSVWithNamesAndTypes, or TabSeparated, etc.
stream = client.raw_stream(query=query, fmt=fmt)
with open("output.csv", "wb") as f:
for chunk in stream:
f.write(chunk)
output.csv بالمحتوى التالي:
وبالمثل، يمكنك حفظ البيانات بتنسيق TabSeparated أو بتنسيقات أخرى. راجع تنسيقات بيانات الإدخال والإخراج للحصول على نظرة عامة على جميع خيارات التنسيق المتاحة.
"number","number_as_str"
0,"0"
1,"1"
2,"2"
3,"3"
4,"4"
يعمل ClickHouse Connect بكفاءة في التطبيقات متعددة الخيوط ومتعددة العمليات والتطبيقات غير المتزامنة/المعتمدة على حلقات الأحداث. تجري جميع عمليات معالجة الاستعلامات والإدراج داخل خيط واحد، لذا تكون العمليات عمومًا آمنة على مستوى الخيوط. (وقد تُضاف مستقبلًا إمكانية المعالجة المتوازية لبعض العمليات على مستوى منخفض لتجاوز تراجع الأداء الناتج عن الاعتماد على خيط واحد، ولكن حتى في هذه الحالة ستظل السلامة على مستوى الخيوط محفوظة.) ولأن كل استعلام أو عملية إدراج تُنفَّذ تحتفظ بالحالة في كائن
حالات الاستخدام متعددة الخيوط ومتعددة العمليات وغير المتزامنة/المعتمدة على الأحداث
QueryContext أو
InsertContext الخاص بها، على الترتيب، فإن هذه الكائنات المساعدة ليست آمنة على مستوى الخيوط، ولا ينبغي مشاركتها بين مسارات معالجة متعددة. راجع أيضًا المناقشة الإضافية حول كائنات السياق في قسمي سياقات الاستعلام وسياقات الإدراج.
بالإضافة إلى ذلك، في التطبيقات التي يكون فيها استعلامان و/أو عمليتا إدراج أو أكثر “قيد التنفيذ” في الوقت نفسه، هناك اعتباران إضافيان ينبغي أخذهما في الحسبان. الأول هو “الجلسة” في ClickHouse المرتبطة بالاستعلام/الإدراج، والثاني هو مجمع اتصالات HTTP الذي تستخدمه نُسخ ClickHouse Connect Client.
يوفّر ClickHouse Connect طبقة تغليف غير متزامنة للعميل العادي
طبقة تغليف AsyncClient
Client، ما يتيح استخدام العميل في بيئة
asyncio.
للحصول على مثيل من
AsyncClient، يمكنك استخدام دالة الإنشاء
get_async_client، التي تقبل المعلمات نفسها التي تقبلها الدالة القياسية
get_client:
يحتوي
import asyncio
import clickhouse_connect
async def main():
client = await clickhouse_connect.get_async_client()
result = await client.query("SELECT name FROM system.databases LIMIT 1")
print(result.result_rows)
# Output:
# [('INFORMATION_SCHEMA',)]
asyncio.run(main())
AsyncClient على نفس الطرائق وبنفس المَعلمات الموجودة في
Client القياسي، لكنها تكون coroutines عند الاقتضاء. داخليًا، تُغلَّف طرائق
Client التي تُجري عمليات I/O داخل استدعاء run_in_executor.
سيتحسن الأداء متعدد الخيوط عند استخدام الغلاف
AsyncClient، لأن خيوط التنفيذ وGIL يُحرَّران أثناء انتظار اكتمال عمليات I/O.
ملاحظة: بخلاف
Client العادي، يفرض
AsyncClient أن تكون القيمة الافتراضية لـ
autogenerate_session_id هي
False.
راجع أيضًا: مثال run_async.
يُنفَّذ كل استعلام في ClickHouse ضمن سياق “جلسة” في ClickHouse. وتُستخدم الجلسات حاليًا لغرضين:
إدارة معرّفات جلسات ClickHouse
- لربط إعدادات ClickHouse محددة بعدة استعلامات (راجع إعدادات المستخدم). ويُستخدم أمر ClickHouse
SETلتغيير الإعدادات ضمن نطاق جلسة المستخدم.
- لتتبّع الجداول المؤقتة.
Client معرّف الجلسة الخاص بذلك العميل. وتعمل عبارات
SET والجداول المؤقتة كما هو متوقع عند استخدام عميل واحد. ومع ذلك، لا يسمح خادم ClickHouse بتنفيذ استعلامات متزامنة داخل الجلسة نفسها (وسيرفع العميل
ProgrammingError إذا تمت محاولة ذلك). بالنسبة إلى التطبيقات التي تنفّذ استعلامات متزامنة، استخدم أحد الأنماط التالية:
- أنشئ مثيل
Clientمنفصلًا لكل thread/process/event handler يحتاج إلى عزل الجلسة. يحافظ ذلك على حالة الجلسة لكل عميل (الجداول المؤقتة وقيم
SET).
- استخدم
session_idفريدًا لكل استعلام عبر الوسيطة
settingsعند استدعاء
queryأو
commandأو
insert، إذا لم تكن بحاجة إلى حالة جلسة مشتركة.
- عطّل الجلسات على عميل مشترك من خلال تعيين
autogenerate_session_id=Falseقبل إنشاء العميل (أو مرّره مباشرةً إلى
get_client).
بدلاً من ذلك، مرّر
from clickhouse_connect import common
import clickhouse_connect
common.set_setting('autogenerate_session_id', False) # This should always be set before creating a client
client = clickhouse_connect.get_client(host='somehost.com', user='dbuser', password=1234)
autogenerate_session_id=False مباشرةً إلى
get_client(...).
في هذه الحالة، لا يرسل ClickHouse Connect قيمة
session_id؛ ولا يتعامل الخادم مع الطلبات المنفصلة على أنها تنتمي إلى الجلسة نفسها. ولن تستمر الجداول المؤقتة وإعدادات مستوى الجلسة عبر الطلبات.
يستخدم ClickHouse Connect مجمعات اتصالات
تخصيص مجمع اتصالات HTTP
urllib3 لإدارة اتصال HTTP الأساسي بالخادم. وبشكل افتراضي، تشترك جميع مثيلات العميل في مجمع اتصالات HTTP نفسه، وهو ما يكفي لمعظم حالات الاستخدام. ويحافظ هذا المجمع الافتراضي على ما يصل إلى 8 اتصالات HTTP Keep Alive مع كل ClickHouse server يستخدمه التطبيق.
بالنسبة إلى التطبيقات الكبيرة متعددة الخيوط، قد يكون من المناسب استخدام مجمعات اتصالات HTTP منفصلة. ويمكن توفير مجمعات اتصالات HTTP مخصّصة كوسيطة keyword
pool_mgr للدالة الرئيسية
clickhouse_connect.get_client:
كما يوضّح المثال أعلاه، يمكن للبرامج العميلة مشاركة مدير مجمّع واحد، أو يمكن إنشاء مدير مجمّع منفصل لكل برنامج عميل. لمزيد من التفاصيل حول الخيارات المتاحة عند إنشاء
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver import httputil
big_pool_mgr = httputil.get_pool_manager(maxsize=16, num_pools=12)
client1 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
client2 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
PoolManager، راجع وثائق
urllib3.