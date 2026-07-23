يوفّر ClickHouse Connect عددًا من الخيارات الإضافية لحالات الاستخدام المتقدمة.

​ الإعدادات العامة

يوجد عدد محدود من الإعدادات التي تتحكم في سلوك ClickHouse Connect بشكل عام. ويمكن الوصول إليها من الحزمة common ذات المستوى الأعلى:

from clickhouse_connect import common common.set_setting( 'autogenerate_session_id' , False ) common.get_setting( 'invalid_setting_action' ) 'drop'

يجب دائمًا تعديل هذه الإعدادات الشائعة autogenerate_session_id و product_name و readonly قبل إنشاء عميل باستخدام الدالة clickhouse_connect.get_client . إن تغيير هذه الإعدادات بعد إنشاء العميل لا يؤثر في سلوك العملاء الحاليين.

الإعدادات العامة التالية معرّفة حاليًا:

اسم الإعداد الافتراضي الخيارات الوصف autogenerate_session_id True True, False يُنشئ تلقائيًا معرّف جلسة UUID(1) جديدًا (إذا لم يتم توفيره) لكل session للعميل. وإذا لم يتم توفير معرّف جلسة (إما على مستوى العميل أو query)، فسيُنشئ ClickHouse معرّفًا داخليًا عشوائيًا لكل query. dict_parameter_format ’json' 'json’, ‘map’ يحدد هذا ما إذا كانت queries المعلَّمة تحوّل قاموس بايثون إلى JSON أو إلى صياغة ClickHouse Map. يجب استخدام json لعمليات insert في JSON columns، و map لأعمدة ClickHouse Map. invalid_setting_action ’error' 'drop’, ‘send’, ‘error’ الإجراء الذي يجب اتخاذه عند تقديم إعداد غير صالح أو readonly (سواء كان ذلك لجلسة العميل أو query). إذا كانت القيمة drop فسيتم تجاهل الإعداد، وإذا كانت send فسيُرسَل الإعداد إلى ClickHouse، وإذا كانت error فسيتم رفع ProgrammingError من جهة العميل. max_connection_age 600 الحد الأقصى بالثواني الذي سيظل خلاله اتصال HTTP Keep Alive مفتوحًا أو قابلًا لإعادة الاستخدام. يمنع ذلك تكدس connections على عقدة ClickHouse واحدة خلف load balancer/وكيل. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. product_name سلسلة نصية تُمرَّر مع query إلى ClickHouse لتتبّع التطبيق الذي يستخدم ClickHouse Connect. يجب أن تكون بالشكل <اسم المنتج;&gl/<إصدار المنتج>. readonly 0 0, 1 إعدادات ClickHouse “read_only” الضمنية للإصدارات الأقدم من 19.17. يمكن ضبطها لتطابق قيمة ClickHouse “read_only” الخاصة بالإعدادات، بما يسمح بالتشغيل مع إصدارات ClickHouse القديمة جدًا. send_os_user True True, False تضمين مستخدم نظام التشغيل المكتشف ضمن معلومات العميل المُرسلة إلى ClickHouse (سلسلة HTTP User-Agent). send_integration_tags True True, False تضمين مكتبات التكامل المستخدمة وإصداراتها (مثل Pandas/SQLAlchemy/etc.) ضمن معلومات العميل المُرسلة إلى ClickHouse (سلسلة HTTP User-Agent). use_protocol_version True True, False استخدام protocol version الخاص بالعميل. هذا مطلوب لأعمدة المنطقة الزمنية DateTime ، لكنه لا يعمل مع الإصدار الحالي من chproxy. max_error_size 1024 الحد الأقصى لعدد الأحرف التي ستُعاد في رسائل error الخاصة بالعميل. استخدم القيمة 0 لهذا الإعداد للحصول على رسالة الخطأ الكاملة من ClickHouse. القيمة الافتراضية هي 1024 حرفًا. http_buffer_size 10MB الحجم (بالبايت) للـ buffer “داخل الذاكرة” المستخدم في Streaming Queries عبر HTTP. preserve_pandas_datetime_resolution False True, False عند ضبطها على True ومع استخدام pandas 2.x، فإنها تحافظ على دقة نوع البيانات datetime64/timedelta64 (مثل ‘s’ و’ms’ و’us’ و’ns’). أما إذا كانت False (أو عند استخدام pandas <2.x)، فسيتم تحويلها إلى دقة النانوثانية (‘ns’) لأغراض التوافق.

يدعم ClickHouse Connect ضغط lz4 وzstd وbrotli وgzip لكلٍّ من نتائج الاستعلام وعمليات الإدراج. ضع في اعتبارك دائمًا أن استخدام الضغط ينطوي عادةً على موازنة بين عرض النطاق الترددي للشبكة/سرعة النقل وبين استخدام CPU (على كلٍّ من العميل والخادم).

لاستقبال بيانات مضغوطة، يجب ضبط enable_http_compression على خادم ClickHouse إلى 1، أو يجب أن يمتلك المستخدم إذنًا بتغيير هذا الإعداد على أساس “لكل استعلام”.

يُتحكَّم في الضغط عبر المَعلمة compress عند استدعاء دالة المصنع clickhouse_connect.get_client . افتراضيًا، تكون compress مضبوطة على True ، مما يؤدي إلى تفعيل إعدادات الضغط الافتراضية. بالنسبة إلى الاستعلامات المنفَّذة باستخدام طرق العميل query و query_np و query_df ، يضيف ClickHouse Connect ترويسة Accept-Encoding مع ترميزات lz4 و zstd و br (أي brotli، إذا كانت مكتبة brotli مثبّتة) و gzip و deflate إلى الاستعلامات المنفَّذة باستخدام طريقة العميل query (وبشكل غير مباشر، query_np و query_df ). (في معظم الطلبات، سيُرجع خادم ClickHouse حمولة مضغوطة باستخدام zstd .) أما بالنسبة إلى عمليات الإدراج، فيضغط ClickHouse Connect افتراضيًا كتل الإدراج باستخدام ضغط lz4 ، ويرسل ترويسة HTTP ‏ Content-Encoding: lz4 .

يمكن أيضًا ضبط المَعلمة compress في get_client على طريقة ضغط محددة، وهي إحدى lz4 أو zstd أو br أو gzip . وعندئذٍ ستُستخدم هذه الطريقة لكلٍّ من عمليات الإدراج ونتائج الاستعلام (إذا كان خادم ClickHouse يدعمها). تُثبَّت الآن مكتبتا الضغط المطلوبتان zstd و lz4 افتراضيًا مع ClickHouse Connect. وإذا جرى تحديد br /brotli، فيجب تثبيت مكتبة brotli بشكل منفصل.

لاحظ أن طرق العميل raw* لا تستخدم الضغط المحدد في إعدادات العميل.

كما نوصي بعدم استخدام ضغط gzip ، لأنه أبطأ بكثير من البدائل، سواء في ضغط البيانات أو فك ضغطها.

​ دعم وكيل HTTP

urllib3 . وهي تتعرّف على متغيرَي البيئة القياسيين HTTP_PROXY و HTTPS_PROXY . لاحظ أن استخدام متغيرات البيئة هذه سيُطبَّق على أي عميل يتم إنشاؤه باستخدام الطريقة clickhouse_connect.get_client . وبدلًا من ذلك، لتهيئة كل عميل على حدة، يمكنك استخدام الوسيطتين http_proxy أو https_proxy في الطريقة get_client . وللاطلاع على تفاصيل تنفيذ دعم وكيل HTTP، راجع توثيق تضيف ClickHouse Connect دعمًا أساسيًا لوكيل HTTP باستخدام مكتبة. وهي تتعرّف على متغيرَي البيئة القياسيين. لاحظ أن استخدام متغيرات البيئة هذه سيُطبَّق على أي عميل يتم إنشاؤه باستخدام الطريقة. وبدلًا من ذلك، لتهيئة كل عميل على حدة، يمكنك استخدام الوسيطتينأوفي الطريقة. وللاطلاع على تفاصيل تنفيذ دعم وكيل HTTP، راجع توثيق urllib3

لاستخدام وكيل SOCKS، يمكنك تمرير urllib3 SOCKSProxyManager باعتباره الوسيطة pool_mgr إلى get_client . لاحظ أن هذا يتطلب تثبيت مكتبة PySocks، إما مباشرةً أو باستخدام الخيار [socks] لتبعية urllib3 .

​ نوع بيانات JSON “القديم”

نوع البيانات التجريبي Object (أو Object('json') ) مُهمَل ويجب تجنّب استخدامه في بيئة الإنتاج. يواصل ClickHouse Connect توفير دعم محدود لهذا النوع من البيانات حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة. لاحظ أن هذا الدعم لا يشمل الاستعلامات التي يُتوقع أن تُرجع قيم JSON على “المستوى الأعلى” أو على مستوى “العنصر الأب” على هيئة قواميس أو ما يعادلها، وستؤدي مثل هذه الاستعلامات إلى استثناء.

​ أنواع البيانات “الجديدة” Variant/Dynamic/JSON (ميزة تجريبية)

بدءًا من الإصدار 0.8.0، يوفّر clickhouse-connect دعمًا تجريبيًا لأنواع ClickHouse الجديدة — وهي أيضًا تجريبية — وهي Variant وDynamic وJSON.

​ ملاحظات الاستخدام

يمكن insert بيانات JSON إما على هيئة قاموس بايثون أو كسلسلة JSON تحتوي على JSON object {} . ولا تُدعَم الأشكال الأخرى لبيانات JSON.

. ولا تُدعَم الأشكال الأخرى لبيانات JSON. ستُرجع queries التي تستخدم subcolumns/paths لهذه الأنواع نوع العمود الفرعي.

راجع الوثائق الرئيسية لـ ClickHouse للاطلاع على ملاحظات استخدام أخرى.

​ القيود المعروفة