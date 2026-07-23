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يوفّر ClickHouse Connect عددًا من الخيارات الإضافية لحالات الاستخدام المتقدمة.

الإعدادات العامة

يوجد عدد محدود من الإعدادات التي تتحكم في سلوك ClickHouse Connect بشكل عام. ويمكن الوصول إليها من الحزمة common ذات المستوى الأعلى:
يجب دائمًا تعديل هذه الإعدادات الشائعة autogenerate_session_id وproduct_name وreadonly قبل إنشاء عميل باستخدام الدالة clickhouse_connect.get_client. إن تغيير هذه الإعدادات بعد إنشاء العميل لا يؤثر في سلوك العملاء الحاليين.
الإعدادات العامة التالية معرّفة حاليًا:

الضغط

يدعم ClickHouse Connect ضغط lz4 وzstd وbrotli وgzip لكلٍّ من نتائج الاستعلام وعمليات الإدراج. ضع في اعتبارك دائمًا أن استخدام الضغط ينطوي عادةً على موازنة بين عرض النطاق الترددي للشبكة/سرعة النقل وبين استخدام CPU (على كلٍّ من العميل والخادم). لاستقبال بيانات مضغوطة، يجب ضبط enable_http_compression على خادم ClickHouse إلى 1، أو يجب أن يمتلك المستخدم إذنًا بتغيير هذا الإعداد على أساس “لكل استعلام”. يُتحكَّم في الضغط عبر المَعلمة compress عند استدعاء دالة المصنع clickhouse_connect.get_client. افتراضيًا، تكون compress مضبوطة على True، مما يؤدي إلى تفعيل إعدادات الضغط الافتراضية. بالنسبة إلى الاستعلامات المنفَّذة باستخدام طرق العميل query وquery_np وquery_df، يضيف ClickHouse Connect ترويسة Accept-Encoding مع ترميزات lz4 وzstd وbr (أي brotli، إذا كانت مكتبة brotli مثبّتة) وgzip وdeflate إلى الاستعلامات المنفَّذة باستخدام طريقة العميل query (وبشكل غير مباشر، query_np وquery_df). (في معظم الطلبات، سيُرجع خادم ClickHouse حمولة مضغوطة باستخدام zstd.) أما بالنسبة إلى عمليات الإدراج، فيضغط ClickHouse Connect افتراضيًا كتل الإدراج باستخدام ضغط lz4، ويرسل ترويسة HTTP ‏Content-Encoding: lz4. يمكن أيضًا ضبط المَعلمة compress في get_client على طريقة ضغط محددة، وهي إحدى lz4 أو zstd أو br أو gzip. وعندئذٍ ستُستخدم هذه الطريقة لكلٍّ من عمليات الإدراج ونتائج الاستعلام (إذا كان خادم ClickHouse يدعمها). تُثبَّت الآن مكتبتا الضغط المطلوبتان zstd وlz4 افتراضيًا مع ClickHouse Connect. وإذا جرى تحديد br/brotli، فيجب تثبيت مكتبة brotli بشكل منفصل. لاحظ أن طرق العميل raw* لا تستخدم الضغط المحدد في إعدادات العميل. كما نوصي بعدم استخدام ضغط gzip، لأنه أبطأ بكثير من البدائل، سواء في ضغط البيانات أو فك ضغطها.

دعم وكيل HTTP

تضيف ClickHouse Connect دعمًا أساسيًا لوكيل HTTP باستخدام مكتبة urllib3. وهي تتعرّف على متغيرَي البيئة القياسيين HTTP_PROXY وHTTPS_PROXY. لاحظ أن استخدام متغيرات البيئة هذه سيُطبَّق على أي عميل يتم إنشاؤه باستخدام الطريقة clickhouse_connect.get_client. وبدلًا من ذلك، لتهيئة كل عميل على حدة، يمكنك استخدام الوسيطتين http_proxy أو https_proxy في الطريقة get_client. وللاطلاع على تفاصيل تنفيذ دعم وكيل HTTP، راجع توثيق urllib3. لاستخدام وكيل SOCKS، يمكنك تمرير urllib3 SOCKSProxyManager باعتباره الوسيطة pool_mgr إلى get_client. لاحظ أن هذا يتطلب تثبيت مكتبة PySocks، إما مباشرةً أو باستخدام الخيار [socks] لتبعية urllib3.

نوع بيانات JSON “القديم”

نوع البيانات التجريبي Object (أو Object('json')) مُهمَل ويجب تجنّب استخدامه في بيئة الإنتاج. يواصل ClickHouse Connect توفير دعم محدود لهذا النوع من البيانات حفاظًا على التوافق مع الإصدارات السابقة. لاحظ أن هذا الدعم لا يشمل الاستعلامات التي يُتوقع أن تُرجع قيم JSON على “المستوى الأعلى” أو على مستوى “العنصر الأب” على هيئة قواميس أو ما يعادلها، وستؤدي مثل هذه الاستعلامات إلى استثناء.

أنواع البيانات “الجديدة” Variant/Dynamic/JSON (ميزة تجريبية)

بدءًا من الإصدار 0.8.0، يوفّر clickhouse-connect دعمًا تجريبيًا لأنواع ClickHouse الجديدة — وهي أيضًا تجريبية — وهي Variant وDynamic وJSON.

ملاحظات الاستخدام

  • يمكن insert بيانات JSON إما على هيئة قاموس بايثون أو كسلسلة JSON تحتوي على JSON object {}. ولا تُدعَم الأشكال الأخرى لبيانات JSON.
  • ستُرجع queries التي تستخدم subcolumns/paths لهذه الأنواع نوع العمود الفرعي.
  • راجع الوثائق الرئيسية لـ ClickHouse للاطلاع على ملاحظات استخدام أخرى.

القيود المعروفة

  • يجب تمكين كل نوع من هذه الأنواع في إعدادات ClickHouse قبل استخدامه.
  • يتوفر نوع JSON “الجديد” بدءًا من إصدار ClickHouse 24.8
  • بسبب تغييرات التنسيق الداخلية، لا يتوافق clickhouse-connect إلا مع أنواع Variant بدءًا من إصدار ClickHouse 24.7
  • لن تُرجِع كائنات JSON المُعادة سوى عدد العناصر المحدد في max_dynamic_paths (والذي تكون قيمته الافتراضية 1024). سيُصلَح هذا في إصدار مستقبلي.
  • ستكون عمليات الإدراج في أعمدة Dynamic دائمًا بالتمثيل النصي لقيمة بايثون. سيُصلَح هذا في إصدار مستقبلي، بمجرد إصلاح https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/70395.
  • لم يُحسَّن تنفيذ الأنواع الجديدة في شيفرة C، لذلك قد يكون الأداء أبطأ إلى حد ما مقارنةً بأنواع البيانات الأبسط والأكثر استقرارًا.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦