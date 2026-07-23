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بايثون
PHP
- smi2/phpclickhouse
- 8bitov/clickhouse-php-client
- bozerkins/clickhouse-client
- simpod/clickhouse-client
- seva-code/php-click-house-client
- عميل SeasClick بلغة C++
- one-ck
- glushkovds/phpclickhouse-laravel
- glushkovds/php-clickhouse-schema-builder
- امتداد ClickHouse لـ PHP من kolya7k
- hyvor/clickhouse-php
- beeterty/clickhouse-php-client
- laravel-clickhouse/laravel-clickhouse
Go
Swift
NodeJs
- Moose OLAP
- clickhouse (NodeJs)
- node-clickhouse
- nestjs-clickhouse
- clickhouse-client
- node-clickhouse-orm
- clickhouse-ts
- clickcache
- ck-orm
- chwire