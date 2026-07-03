​ عميل ClickHouse

Java عميل هي مكتبة توفّر واجهة برمجة تطبيقات خاصة بها، وتعزل تفاصيل اتصالات الشبكة مع خادم ClickHouse. وفي الوقت الحالي، لا تدعم سوى واجهة HTTP. كما توفّر المكتبة أدوات مساعدة للعمل مع تنسيقات ClickHouse المختلفة ووظائف أخرى ذات صلة.

طُوِّر Java عميل في وقت مبكر يعود إلى عام 2015. ومع مرور الوقت، أصبحت شيفرته المصدرية صعبة الصيانة جدًا، وأصبحت واجهة برمجة التطبيقات فيه مُربِكة، كما صار من الصعب تحسينه أكثر. لذلك أعدنا تصميمه في عام 2024 في صورة مكوّن جديد client-v2 . وهو يوفّر واجهة برمجة تطبيقات أوضح، وشيفرة مصدرية أخف، وتحسينات أكبر في الأداء، ودعمًا أفضل لتنسيقات ClickHouse (وخاصة RowBinary وNative). وسيستخدم JDBC هذا العميل في المستقبل القريب.

​ أنواع البيانات المدعومة

نوع البيانات دعم عميل V2 دعم عميل V1 Int8 ✔ ✔ Int16 ✔ ✔ Int32 ✔ ✔ Int64 ✔ ✔ Int128 ✔ ✔ Int256 ✔ ✔ UInt8 ✔ ✔ UInt16 ✔ ✔ UInt32 ✔ ✔ UInt64 ✔ ✔ UInt128 ✔ ✔ UInt256 ✔ ✔ Float32 ✔ ✔ Float64 ✔ ✔ Decimal ✔ ✔ Decimal32 ✔ ✔ Decimal64 ✔ ✔ Decimal128 ✔ ✔ Decimal256 ✔ ✔ Bool ✔ ✔ String ✔ ✔ FixedString ✔ ✔ Nullable ✔ ✔ Date ✔ ✔ Date32 ✔ ✔ DateTime ✔ ✔ DateTime32 ✔ ✔ DateTime64 ✔ ✔ Interval ✗ ✗ Enum ✔ ✔ Enum8 ✔ ✔ Enum16 ✔ ✔ Array ✔ ✔ Map ✔ ✔ Nested ✔ ✔ Tuple ✔ ✔ UUID ✔ ✔ IPv4 ✔ ✔ IPv6 ✔ ✔ Object ✗ ✔ Point ✔ ✔ Nothing ✔ ✔ MultiPolygon ✔ ✔ Ring ✔ ✔ Polygon ✔ ✔ SimpleAggregateFunction ✔ ✔ AggregateFunction* ✔ ✔ Variant ✔ ✗ Dynamic ✔ ✗ JSON ✔ ✗

دعم جزئي AggregateFunction — لا يُدعم سوى groupBitmap لعمليات القراءة الثنائية المباشرة. بالنسبة إلى دوال التجميع الأخرى ( min و max و avg وغيرها)، استخدم combinators من نوع -Merge في الاستعلام (مثل minMerge() و avgMerge() ) لاستخراج الحالة النهائية على جانب الخادم. لا يدعم SELECT * FROM table ... الأعمدة من النوع AggregateFunction .

ملاحظات حول أنواع البيانات Decimal — استخدم SET output_format_decimal_trailing_zeros=1 في 21.9+ للحفاظ على الاتساق.

— استخدم في 21.9+ للحفاظ على الاتساق. Enum — يمكن التعامل معه كسلسلة نصية أو كعدد صحيح.

— يمكن التعامل معه كسلسلة نصية أو كعدد صحيح. UInt64 — يُعيَّن إلى long في عميل-v1.

جدول ميزات العملاء:

Name Client V2 Client V1 Comments اتصال HTTP ✔ ✔ ضغط HTTP (LZ4) ✔ ✔ ضغط يتحكم فيه التطبيق ✔ ✗ ضغط استجابة الخادم - LZ4 ✔ ✔ ضغط طلب العميل - LZ4 ✔ ✔ HTTPS ✔ ✔ شهادة SSL للعميل (mTLS) ✔ ✔ وكيل HTTP ✔ ✔ POJO SerDe ✔ ✗ مجمّع الاتصالات ✔ ✔ عند استخدام Apache HTTP Client المعلمات المسماة ✔ ✔ إعادة المحاولة عند الفشل ✔ ✔ التبديل الاحتياطي ✗ ✔ موازنة التحميل ✗ ✔ الاكتشاف التلقائي للخادم ✗ ✔ تعليق السجل ✔ ✔ أدوار الجلسة ✔ ✔ مصادقة العميل باستخدام SSL ✔ ✔ إعداد SNI ✔ ✗ المنطقة الزمنية للجلسة ✔ ✔

يرث مشغّل JDBC الميزات نفسها من تنفيذ العميل الأساسي. وتُدرج ميزات JDBC الأخرى في صفحته

تُختبَر جميع المشاريع في هذا المستودع مع جميع إصدارات LTS النشطة من ClickHouse.

سياسة الدعم

نوصي بترقية العميل بانتظام حتى لا تفوتك الإصلاحات الأمنية والتحسينات الجديدة.

إذا واجهت مشكلة في الترحيل إلى واجهة برمجة التطبيقات v2، فأنشئ issue وسنرد عليك!

Logback أو Log4j . على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Maven، يمكنك إضافة التبعية التالية إلى ملف pom.xml : تستخدم مكتبة عملاء Java لدينا SLF4J للتسجيل. يمكنك استخدام أي إطار عمل للتسجيل متوافق مع SLF4J، مثلأو. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Maven، يمكنك إضافة التبعية التالية إلى ملف

pom.xml < dependencies > <!-- SLF4J API --> < dependency > < groupId > org.slf4j </ groupId > < artifactId > slf4j-api </ artifactId > < version > 2.0.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > <!-- Logback Core --> < dependency > < groupId > ch.qos.logback </ groupId > < artifactId > logback-core </ artifactId > < version > 1.5.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > <!-- Logback Classic (bridges SLF4J to Logback) --> < dependency > < groupId > ch.qos.logback </ groupId > < artifactId > logback-classic </ artifactId > < version > 1.5.16 </ version > <!-- Use the latest version --> </ dependency > </ dependencies >

​ تهيئة التسجيل

يعتمد ذلك على إطار عمل التسجيل الذي تستخدمه. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Logback ، فيمكنك تهيئة التسجيل في ملف يُسمى logback.xml :