Descripción general de los formatos de datos admitidos para la entrada y salida en ClickHouse

ClickHouse admite la mayoría de los formatos de datos de texto y binarios conocidos. Esto permite una integración sencilla en casi cualquier pipeline de datos para aprovechar las ventajas de ClickHouse.

​ Formatos de entrada

Los formatos de entrada se usan para:

Analizar los datos proporcionados en las sentencias INSERT

Ejecutar consultas SELECT sobre tablas basadas en archivos, como File , URL o HDFS

sobre tablas basadas en archivos, como , o Leer diccionarios

Elegir el formato de entrada adecuado es crucial para una ingestión de datos eficiente en ClickHouse. Con más de 70 formatos compatibles, seleccionar la opción de mayor rendimiento puede afectar significativamente a la velocidad de inserción, el uso de CPU y memoria, y la eficiencia general del sistema. Para ayudarte a orientarte entre estas opciones, realizamos un benchmark del rendimiento de la ingestión en distintos formatos, lo que reveló estos puntos clave:

El formato Native es el formato de entrada más eficiente , ya que ofrece la mejor compresión, el menor uso de recursos y una sobrecarga mínima de procesamiento del lado del servidor.

, ya que ofrece la mejor compresión, el menor uso de recursos y una sobrecarga mínima de procesamiento del lado del servidor. La compresión es esencial : LZ4 reduce el tamaño de los datos con un coste mínimo de CPU, mientras que ZSTD ofrece una compresión mayor a costa de un mayor uso de CPU.

: LZ4 reduce el tamaño de los datos con un coste mínimo de CPU, mientras que ZSTD ofrece una compresión mayor a costa de un mayor uso de CPU. La preordenación tiene un impacto moderado , ya que ClickHouse ya ordena de forma eficiente.

, ya que ClickHouse ya ordena de forma eficiente. La agrupación en lotes mejora significativamente la eficiencia: los lotes más grandes reducen la sobrecarga de inserción y mejoran el rendimiento.

Para profundizar en los resultados y las buenas prácticas, lee el análisis completo del benchmark . Para ver los resultados completos de las pruebas, explora el dashboard en línea FastFormats

​ Formatos de salida

Los formatos de salida compatibles se usan para:

Organizar los resultados de una consulta SELECT

Realizar operaciones INSERT en tablas basadas en archivos

​ Resumen de formatos

Los formatos compatibles son:

Formato Entrada Salida TabSeparated ✔ ✔ TabSeparatedRaw ✔ ✔ TabSeparatedWithNames ✔ ✔ TabSeparatedWithNamesAndTypes ✔ ✔ TabSeparatedRawWithNames ✔ ✔ TabSeparatedRawWithNamesAndTypes ✔ ✔ Template ✔ ✔ TemplateIgnoreSpaces ✔ ✗ CSV ✔ ✔ CSVWithNames ✔ ✔ CSVWithNamesAndTypes ✔ ✔ CustomSeparated ✔ ✔ CustomSeparatedIgnoreSpaces ✔ ✗ CustomSeparatedIgnoreSpacesWithNames ✔ ✗ CustomSeparatedIgnoreSpacesWithNamesAndTypes ✔ ✗ CustomSeparatedWithNames ✔ ✔ CustomSeparatedWithNamesAndTypes ✔ ✔ HiveText ✔ ✗ SQLInsert ✗ ✔ Values ✔ ✔ Vertical ✗ ✔ JSON ✔ ✔ JSONAsString ✔ ✗ JSONAsObject ✔ ✗ JSONStrings ✗ ✔ JSONColumns ✔ ✔ JSONColumnsWithMetadata ✔ ✔ JSONCompact ✔ ✔ JSONCompactStrings ✗ ✔ JSONCompactColumns ✔ ✔ JSONEachRow ✔ ✔ JSONLines ✔ ✔ PrettyJSONEachRow ✗ ✔ JSONEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONStringsEachRow ✔ ✔ JSONStringsEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONCompactEachRow ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithNames ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes ✔ ✔ JSONCompactEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONCompactStringsEachRow ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithNames ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes ✔ ✔ JSONCompactStringsEachRowWithProgress ✗ ✔ JSONObjectEachRow ✔ ✔ BSONEachRow ✔ ✔ TSKV ✔ ✔ Pretty ✗ ✔ PrettyNoEscapes ✗ ✔ PrettyMonoBlock ✗ ✔ PrettyNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ PrettyCompact ✗ ✔ PrettyCompactNoEscapes ✗ ✔ PrettyCompactMonoBlock ✗ ✔ PrettyCompactNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ PrettySpace ✗ ✔ PrettySpaceNoEscapes ✗ ✔ PrettySpaceMonoBlock ✗ ✔ PrettySpaceNoEscapesMonoBlock ✗ ✔ Prometheus ✗ ✔ Protobuf ✔ ✔ ProtobufSingle ✔ ✔ ProtobufList ✔ ✔ Avro ✔ ✔ AvroConfluent ✔ ✔ Parquet ✔ ✔ ParquetMetadata ✔ ✗ Arrow ✔ ✔ ArrowStream ✔ ✔ ORC ✔ ✔ One ✔ ✗ Npy ✔ ✔ RowBinary ✔ ✔ RowBinaryWithNames ✔ ✔ RowBinaryWithNamesAndTypes ✔ ✔ RowBinaryWithDefaults ✔ ✗ RowBinaryWithNamesAndTypesAndDefaults ✔ ✗ Native ✔ ✔ Buffers ✔ ✔ Null ✗ ✔ Hash ✗ ✔ XML ✗ ✔ CapnProto ✔ ✔ LineAsString ✔ ✔ LineAsStringWithNames ✗ ✔ LineAsStringWithNamesAndTypes ✗ ✔ Regexp ✔ ✗ RawBLOB ✔ ✔ MsgPack ✔ ✔ MySQLDump ✔ ✗ MySQLWire ✗ ✔ PostgreSQLWire ✗ ✔ ODBCDriver2 ✗ ✔ GeoJSON ✔ ✔ DWARF ✔ ✗ Markdown ✗ ✔ Form ✔ ✗

Puede controlar algunos parámetros de procesamiento de formatos mediante la configuración de ClickHouse. Para obtener más información, consulte la sección Configuración

Los ajustes adicionales específicos de JSON se documentan en la página ajustes del formato JSON

​ Esquema de formato

El nombre del archivo que contiene el esquema de formato se establece mediante la opción format_schema . Es necesario establecer esta opción cuando se utiliza uno de los formatos Cap'n Proto o Protobuf . El esquema de formato es una combinación de un nombre de archivo y el nombre de un tipo de mensaje dentro de ese archivo, separados por dos puntos, por ejemplo, schemafile.proto:MessageType . Si el archivo tiene la extensión estándar del formato (por ejemplo, .proto para Protobuf ), puede omitirse y, en ese caso, el esquema de formato tendrá el aspecto schemafile:MessageType .

Si introduce o exporta datos mediante el cliente en modo interactivo, el nombre de archivo especificado en el esquema de formato puede contener una ruta absoluta o una ruta relativa al directorio actual del cliente. Si utiliza el cliente en modo por lotes , la ruta al esquema debe ser relativa por motivos de seguridad.

Si introduce o exporta datos mediante la interfaz HTTP , el nombre de archivo especificado en el esquema de formato debe estar ubicado en el directorio especificado en format_schema_path de la configuración del servidor.

​ Ignorar errores

CSV , TabSeparated , TSKV , JSONEachRow , Template , CustomSeparated y Protobuf , pueden omitir una fila incorrecta si se produce un error de análisis y continuar analizando desde el comienzo de la siguiente fila. Consulte los ajustes Algunos formatos, como, pueden omitir una fila incorrecta si se produce un error de análisis y continuar analizando desde el comienzo de la siguiente fila. Consulte los ajustes input_format_allow_errors_num input_format_allow_errors_ratio . Limitaciones: