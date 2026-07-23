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|Salida
|Alias
|✔
|✔
Los datos GeoJSON se intercambian en un único documento
Descripción
FeatureCollection, que ClickHouse asigna a tres columnas —
id,
geometry y
properties —, un conjunto por cada
Feature. Al leer un documento, se produce una fila por
Feature; al escribir, se produce una
Feature por fila.
Leer una
Lectura de datos
FeatureCollection produce una fila por entidad con el siguiente esquema fijo:
Cada geometría se almacena en el tipo
|Columna
|Tipo
|Descripción
id
Nullable(String)
|El miembro
id de la entidad (una cadena JSON o un número), almacenado como texto;
NULL si
id no está presente o es
null, mientras que un id explícito de cadena vacía se conserva como
''.
geometry
Geometry
|La geometría de la entidad, almacenada como un tipo variante
Geometry.
properties
Nullable(JSON)
|El objeto
properties de la entidad, almacenado como una columna
JSON semiestructurada. Un valor explícito de
"properties": null`` se conserva como NULL`.
Geometry de ClickHouse (un
Variant). Los tipos de geometría GeoJSON admitidos son
Point,
LineString,
MultiLineString,
Polygon y
MultiPolygon. Los otros dos tipos de geometría GeoJSON,
GeometryCollection y
MultiPoint, no pueden representarse con el tipo
Geometry; leer uno en la columna
geometry genera una excepción de forma predeterminada, aunque esto puede cambiarse para insertar
NULL en su lugar; consulta Manejo de tipos de geometría no admitidos más abajo. De forma predeterminada, la columna
geometry es
NULL solo cuando la geometría de una entidad es un
null JSON explícito; con
input_format_geojson_unsupported_geometry_handling = 'null' también es
NULL para un tipo de geometría no admitido.
Se valida la estructura del documento: el
type de nivel superior debe ser
FeatureCollection y cada elemento de
features debe tener
type
Feature. De forma predeterminada, las coordenadas deben cumplir las invariantes de forma de GeoJSON: un
LineString (y cada línea de un
MultiLineString) debe tener al menos dos puntos, y un anillo de
Polygon (y cada anillo de un
MultiPolygon) debe estar cerrado y tener al menos cuatro puntos (consulta Validación de geometrías). Los documentos malformados se rechazan en lugar de cargarse silenciosamente.
El orden de las claves es flexible: el
type de nivel superior puede aparecer antes o después del array
features, y dentro de un objeto de geometría
coordinates puede aparecer antes o después de
type.
La inferencia de esquemas devuelve el esquema fijo anterior, por lo que
DESCRIBE y
SELECT ... FROM format(...) funcionan sin una definición de tabla.
Dado el siguiente archivo GeoJSON
london.geojson, que contiene una combinación de tipos de geometría:
Podemos consultar el archivo y examinar los tipos de geometría:
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"id": "1",
"geometry": {"type": "Point", "coordinates": [-0.0761, 51.5081]},
"properties": {"name": "Tower of London", "feature_type": "landmark", "year_built": 1078}
},
{
"type": "Feature",
"id": "2",
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [[-0.2500, 51.4700], [-0.1800, 51.4900], [-0.1200, 51.5060], [-0.0700, 51.5050], [0.0000, 51.5100]]
},
"properties": {"name": "River Thames", "feature_type": "river", "length_km": 346}
},
{
"type": "Feature",
"id": "3",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [[[-0.1880, 51.5074], [-0.1533, 51.5074], [-0.1533, 51.5153], [-0.1880, 51.5153], [-0.1880, 51.5074]]]
},
"properties": {"name": "Hyde Park", "feature_type": "park", "area_km2": 1.42}
}
]
}
Query
SELECT id, properties.name AS name, variantType(geometry) AS geo_type
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
La extensión de archivo
Response
┌─id─┬─name────────────┬─geo_type───┐
│ 1 │ Tower of London │ Point │
│ 2 │ River Thames │ LineString │
│ 3 │ Hyde Park │ Polygon │
└────┴─────────────────┴────────────┘
.geojson se detecta automáticamente, por lo que puede omitirse el argumento de formato:
Podemos usar
Query
SELECT id, properties.name AS name, variantType(geometry) AS geo_type
FROM file('london.geojson');
variantType para saber el tipo subyacente de cada objeto de tipo Geometry:
Query
SELECT properties.name AS name, geometry, variantType(geometry)
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
Y podemos extraer los datos subyacentes así:
Response
Row 1:
──────
name: Tower of London
geometry: (-0.0761,51.5081)
variantType(geometry): Point
Row 2:
──────
name: River Thames
geometry: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)]
variantType(geometry): LineString
Row 3:
──────
name: Hyde Park
geometry: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]]
variantType(geometry): Polygon
Query
SELECT properties.name AS name, variantType(geometry), geometry.Point, geometry.LineString, geometry.Polygon
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
Al acceder a una subcolumna
Response
Row 1:
──────
name: Tower of London
variantType(geometry): Point
geometry.Point: (-0.0761,51.5081)
geometry.LineString: []
geometry.Polygon: []
Row 2:
──────
name: River Thames
variantType(geometry): LineString
geometry.Point: (0,0)
geometry.LineString: [(-0.25,51.47),(-0.18,51.49),(-0.12,51.506),(-0.07,51.505),(0,51.51)]
geometry.Polygon: []
Row 3:
──────
name: Hyde Park
variantType(geometry): Polygon
geometry.Point: (0,0)
geometry.LineString: []
geometry.Polygon: [[(-0.188,51.5074),(-0.1533,51.5074),(-0.1533,51.5153),(-0.188,51.5153),(-0.188,51.5074)]]
Geometry, se devuelve el valor cuando la fila contiene ese tipo y, en caso contrario, el valor predeterminado del tipo —
(0,0) para
Point y
[] para los tipos basados en arrays —, así que usa
variantType(geometry) para saber cuál está definido.
También podemos ingestar datos GeoJSON en una tabla:
Luego, consulta por tipo de entidad:
Query
CREATE TABLE london
(
id String,
geometry Geometry,
properties Nullable(JSON),
name String MATERIALIZED properties.name,
feature_type String MATERIALIZED properties.feature_type
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO london
SELECT id, geometry, properties
FROM file('london.geojson', GeoJSON);
Query
SELECT name, feature_type, variantType(geometry) AS geo_type
FROM london
ORDER BY id;
También podemos inferir el esquema de los datos en GeoJSON sin una definición de tabla:
Response
┌─name────────────┬─feature_type─┬─geo_type───┐
│ Tower of London │ landmark │ Point │
│ River Thames │ river │ LineString │
│ Hyde Park │ park │ Polygon │
└─────────────────┴──────────────┴────────────┘
Query
DESCRIBE format(GeoJSON, '{"type":"FeatureCollection","features":[]}');
Response
┌─name───────┬─type─────────────┐
│ id │ Nullable(String) │
│ geometry │ Geometry │
│ properties │ Nullable(JSON) │
└────────────┴──────────────────┘
Algunos tipos de geometría GeoJSON válidos — como
Manejo de tipos de geometría no admitidos
GeometryCollection y
MultiPoint — no pueden representarse con el tipo
Geometry de ClickHouse. Puede controlar qué ocurre cuando debe almacenarse una geometría de este tipo en la columna
geometry mediante la configuración
input_format_geojson_unsupported_geometry_handling. Los valores posibles son:
'throw'— lanzar una excepción (predeterminado)
'null'— insertar un valor
NULLen la columna
geometryy continuar el análisis
geometry. Cuando
geometry no es una columna de salida solicitada (por ejemplo,
SELECT id FROM ...), una geometría no admitida sigue validándose para comprobar que esté bien formada, pero no activa este comportamiento: ni lanza una excepción ni inserta
NULL, porque no se materializa ningún valor de geometría.
La lectura refleja solo lo que encaja en el esquema fijo, por lo que no se conserva parte de la información de GeoJSON:
Limitaciones
- Solo se generan
id,
geometryy
properties; el resto de la estructura del documento no se expone como columnas.
- La tercera coordenada (elevación) de una posición, así como cualquier coordenada posterior, se descartan; las posiciones pasan a ser
[longitud, latitud].
bboxy los miembros ajenos (como un
nameo
crsde nivel superior, o miembros adicionales dentro de una
Feature) se ignoran.
- Un
idnumérico se almacena como texto, por lo que se pierde la distinción entre cadena y número; un
idausente o
nullpasa a ser
NULL.
GeometryCollectiony
MultiPointno pueden representarse; consulta Tratamiento de tipos de geometría no admitidos.
Escribir un conjunto de resultados genera una única
Escritura de datos
FeatureCollection de GeoJSON, con una
Feature por fila.
Las columnas del resultado se asignan a cada
Feature de la siguiente manera:
La columna de tipo geometría puede ser la variante
|Miembro de Feature
|Se construye a partir de
|Notas
type
|—
|Siempre
"Feature".
geometry
|la única columna de tipo geometría
|Se requiere exactamente una columna de tipo geometría; de lo contrario, la consulta se rechaza. Una geometría
NULL se escribe como
null.
id
|una columna llamada
id
|Se omite cuando el valor es
NULL. Una columna
String se escribe como una cadena JSON y una columna numérica, como un número JSON.
properties
|todas las columnas restantes
|Una única columna llamada
properties cuyo tipo es similar a un objeto (
JSON,
Map o un
Tuple con nombre) se escribe directamente como el objeto
properties, en lugar de anidarse bajo una clave
properties. En caso contrario, cada columna restante se convierte en una propiedad identificada por su nombre (un objeto vacío cuando no hay ninguna).
Geometry o un tipo geo específico; cada uno se asigna a un tipo de geometría GeoJSON:
|Tipo de ClickHouse
"type" de GeoJSON
Point
Point
LineString
LineString
MultiLineString
MultiLineString
Polygon
Polygon
MultiPolygon
MultiPolygon
Ring
Polygon (un solo anillo)
Geometry
|el tipo de la variante activa (o
null)
Ring no es un tipo de geometría de GeoJSON: un anillo lineal es un componente de un
Polygon, por lo que un valor
Ring se escribe como un
Polygon de un solo anillo.
Siguiendo con la tabla
Ejemplos
london creada anteriormente, al exportar columnas de atributo simples, cada columna distinta de
id y
geometry se convierte en una propiedad:
Query
SELECT id, geometry, name, feature_type
FROM london
ORDER BY id
FORMAT GeoJSON;
Como una única columna de tipo
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"name":"Tower of London","feature_type":"landmark"}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"name":"River Thames","feature_type":"river"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"name":"Hyde Park","feature_type":"park"}}]}
object llamada
properties se escribe directamente, al leer un archivo GeoJSON y volver a escribirlo sin más se reproduce el documento (las columnas
id,
geometry y
properties son las que se infieren para el archivo):
Query
SELECT * FROM file('london.geojson', GeoJSON) FORMAT GeoJSON;
Una columna
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":"1","geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.0761,51.5081]},"properties":{"feature_type":"landmark","name":"Tower of London","year_built":1078}},{"type":"Feature","id":"2","geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[-0.25,51.47],[-0.18,51.49],[-0.12,51.506],[-0.07,51.505],[0,51.51]]},"properties":{"feature_type":"river","length_km":346,"name":"River Thames"}},{"type":"Feature","id":"3","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-0.188,51.5074],[-0.1533,51.5074],[-0.1533,51.5153],[-0.188,51.5153],[-0.188,51.5074]]]},"properties":{"area_km2":1.42,"feature_type":"park","name":"Hyde Park"}}]}
id numérica se escribe como un número JSON (un
id
Nullable que es
NULL se omite por completo):
Query
SELECT 42 AS id, (-0.1276, 51.5072)::Point AS geometry FORMAT GeoJSON;
Un
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":42,"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-0.1276,51.5072]},"properties":{}}]}
Ring se representa como un
Polygon de un solo anillo:
Query
SELECT [(0., 0.), (10., 0.), (10., 10.), (0., 0.)]::Ring AS geometry FORMAT GeoJSON;
Response
{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[0,0],[10,0],[10,10],[0,0]]]},"properties":{}}]}
Use
Escribir en un archivo
INTO OUTFILE para escribir un archivo GeoJSON desde el client:
El servidor puede escribir el archivo directamente con la función de tabla
Query
SELECT id, geometry, properties
FROM london
ORDER BY id
INTO OUTFILE 'london_export.geojson'
FORMAT GeoJSON;
file (la extensión
.geojson selecciona el formato automáticamente):
Query
INSERT INTO FUNCTION file('london_export.geojson', GeoJSON)
SELECT id, geometry, properties FROM london;
Limitaciones
La salida refleja únicamente lo que almacena ClickHouse:
Los tipos geo de ClickHouse no incluyen ningún sistema de referencia de coordenadas, por lo que la salida asume que las coordenadas ya están en longitud/latitud WGS84 en el orden
[longitude, latitude], como exige RFC 7946. No se realiza ninguna reproyección ni intercambio de ejes, de modo que las coordenadas proyectadas — o los datos almacenados como
(latitude, longitude) — producen GeoJSON estructuralmente válido, pero no conforme.
- La información descartada durante la lectura — la elevación de una posición,
bbox, miembros ajenos y la distinción entre cadena y número de un
id— no puede reproducirse; consulte Limitaciones de lectura.
- Las coordenadas se escriben a partir de valores
Float64usando su representación más corta que permite ida y vuelta.
- Un objeto
propertiestomado directamente de una columna
JSONse emite en el orden canónico de claves del tipo
JSON, que puede diferir de la entrada.
LineString con un solo punto o un anillo de
Polygon no cerrado, se rechaza para garantizar que el documento escrito pueda volver a leerse. Establezca
format_geojson_validate_geometry = 0 para emitir estas geometrías tal cual, produciendo en su lugar GeoJSON estructuralmente válido, pero no conforme. La regla de la mano derecha (orientación) no se aplica en ningún caso, y se conserva la distinción entre
null y un objeto
properties vacío.
La configuración
Validación de geometrías
format_geojson_validate_geometry controla si el formato hace cumplir las reglas de forma geométrica de RFC 7946 en ambos sentidos. Está habilitada de forma predeterminada.
Cuando está habilitada, se rechaza cualquier geometría que incumpla las reglas de forma de GeoJSON: un
LineString (o una línea de un
MultiLineString) con menos de dos puntos; un anillo de
Polygon o
MultiPolygon con menos de cuatro puntos, o cuyo primer y último punto difieren (un anillo no cerrado); o un
MultiLineString,
Polygon o
MultiPolygon vacío. Las mismas reglas se aplican tanto al leer un documento de este tipo como al escribir un valor de ClickHouse de este tipo, por lo que un documento escrito siempre puede volver a leerse.
Cuando está deshabilitada, estas reglas de forma no se aplican en ninguno de los dos sentidos: las geometrías degeneradas se leen tal cual y se escriben tal cual. Esto permite que los valores geométricos de ClickHouse que no son geometrías GeoJSON válidas puedan pasar de ida y vuelta por el formato, a costa de producir documentos que no son GeoJSON válidos.
La validación es solo estructural: comprueba el recuento de puntos y el cierre de los anillos. No examina la corrección geométrica de una forma, por lo que se acepta en ambos sentidos una geometría estructuralmente válida pero geométricamente degenerada; por ejemplo, un polígono de área cero, un anillo que se autointerseca o un polígono cuyos agujeros (anillos interiores) están fuera de su anillo exterior. Del mismo modo, nunca se aplica la orientación de los anillos de los polígonos según la regla de la mano derecha (sentido de recorrido).
Una comprobación es independiente de la configuración: las coordenadas no finitas (
NaN,
Inf) siempre se rechazan, porque no pueden representarse como números JSON.