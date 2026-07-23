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Descripción

Similar a Template, pero imprime o lee todos los nombres y tipos de las columnas, y utiliza la regla de escape de la configuración format_custom_escaping_rule y los delimitadores de las siguientes configuraciones:
No utiliza las configuraciones de reglas de escape ni los delimitadores de las cadenas de formato.
También existe el formato CustomSeparatedIgnoreSpaces, que es similar a TemplateIgnoreSpaces.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Usa el siguiente archivo de texto, llamado football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Configure los ajustes personalizados del delimitador:
Lea datos con el formato CustomSeparated:
La salida estará en el formato personalizado configurado:

Configuración del formato

Configuración adicional:
Última modificación el 23 de julio de 2026