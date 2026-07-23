|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Similar a Template, pero imprime o lee todos los nombres y tipos de las columnas, y utiliza la regla de escape de la configuración format_custom_escaping_rule y los delimitadores de las siguientes configuraciones:
Descripción
- format_custom_field_delimiter
- format_custom_row_before_delimiter
- format_custom_row_after_delimiter
- format_custom_row_between_delimiter
- format_custom_result_before_delimiter
- format_custom_result_after_delimiter
También existe el formato
No utiliza las configuraciones de reglas de escape ni los delimitadores de las cadenas de formato.
CustomSeparatedIgnoreSpaces, que es similar a TemplateIgnoreSpaces.
Ejemplo de uso
Usa el siguiente archivo de texto, llamado
Inserción de datos
football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Inserte los datos:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.txt' FORMAT CustomSeparated;
Configure los ajustes personalizados del delimitador:
Lectura de datos
Lea datos con el formato
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
CustomSeparated:
La salida estará en el formato personalizado configurado:
SELECT *
FROM football
FORMAT CustomSeparated
row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Configuración adicional:
Configuración del formato
|Configuración
|Descripción
|Valor predeterminado
|input_format_custom_detect_header
|habilita la detección automática de un encabezado con nombres y tipos, si existe.
true
|input_format_custom_skip_trailing_empty_lines
|omite las líneas vacías del final del archivo.
false
|input_format_custom_allow_variable_number_of_columns
|permite un número variable de columnas en el formato CustomSeparated, ignora las columnas adicionales y usa valores predeterminados para las columnas que faltan.
false