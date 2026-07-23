|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
Expone métricas en el formato de exposición basado en texto de Prometheus. Para este formato, se requiere que la tabla de salida esté estructurada correctamente, de acuerdo con las siguientes reglas:
Descripción
- Las columnas
name(String) y
value(número) son obligatorias.
- Las filas pueden contener opcionalmente
help(String) y
timestamp(número).
- La columna
type(String) debe ser una de
counter,
gauge,
histogram,
summary,
untypedo estar vacía.
- Cada valor de métrica también puede tener algunas
labels(Map(String, String)).
- Varias filas consecutivas pueden referirse a una misma métrica con distintas etiquetas. La tabla debe estar ordenada por nombre de métrica (por ejemplo, con
ORDER BY name).
histogram y
summary; consulta la documentación de Prometheus para obtener más detalles.
Se aplican reglas especiales a las filas con las etiquetas
{'count':''} y
{'sum':''}, que se convierten en
<metric_name>_count y
<metric_name>_sum, respectivamente.
Ejemplo de uso
Tendrá el siguiente formato:
┌─name────────────────────────────────┬─type──────┬─help──────────────────────────────────────┬─labels─────────────────────────┬────value─┬─────timestamp─┐
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ A histogram of the request duration. │ {'le':'0.05'} │ 24054 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'le':'0.1'} │ 33444 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'le':'0.2'} │ 100392 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'le':'0.5'} │ 129389 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'le':'1'} │ 133988 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'le':'+Inf'} │ 144320 │ 0 │
│ http_request_duration_seconds │ histogram │ │ {'sum':''} │ 53423 │ 0 │
│ http_requests_total │ counter │ Total number of HTTP requests │ {'method':'post','code':'200'} │ 1027 │ 1395066363000 │
│ http_requests_total │ counter │ │ {'method':'post','code':'400'} │ 3 │ 1395066363000 │
│ metric_without_timestamp_and_labels │ │ │ {} │ 12.47 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ A summary of the RPC duration in seconds. │ {'quantile':'0.01'} │ 3102 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'quantile':'0.05'} │ 3272 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'quantile':'0.5'} │ 4773 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'quantile':'0.9'} │ 9001 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'quantile':'0.99'} │ 76656 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'count':''} │ 2693 │ 0 │
│ rpc_duration_seconds │ summary │ │ {'sum':''} │ 17560473 │ 0 │
│ something_weird │ │ │ {'problem':'division by zero'} │ inf │ -3982045 │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────────┘
# HELP http_request_duration_seconds Un histograma de la duración de la solicitud.
# TYPE http_request_duration_seconds histogram
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.05"} 24054
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.1"} 33444
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.5"} 129389
http_request_duration_seconds_bucket{le="1"} 133988
http_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"} 144320
http_request_duration_seconds_sum 53423
http_request_duration_seconds_count 144320
# HELP http_requests_total Número total de solicitudes HTTP
# TYPE http_requests_total counter
http_requests_total{code="200",method="post"} 1027 1395066363000
http_requests_total{code="400",method="post"} 3 1395066363000
metric_without_timestamp_and_labels 12.47
# HELP rpc_duration_seconds Un resumen de la duración de RPC en segundos.
# TYPE rpc_duration_seconds summary
rpc_duration_seconds{quantile="0.01"} 3102
rpc_duration_seconds{quantile="0.05"} 3272
rpc_duration_seconds{quantile="0.5"} 4773
rpc_duration_seconds{quantile="0.9"} 9001
rpc_duration_seconds{quantile="0.99"} 76656
rpc_duration_seconds_sum 17560473
rpc_duration_seconds_count 2693
something_weird{problem="division by zero"} +Inf -3982045