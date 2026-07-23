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Descripción

Expone métricas en el formato de exposición basado en texto de Prometheus. Para este formato, se requiere que la tabla de salida esté estructurada correctamente, de acuerdo con las siguientes reglas:
  • Las columnas name (String) y value (número) son obligatorias.
  • Las filas pueden contener opcionalmente help (String) y timestamp (número).
  • La columna type (String) debe ser una de counter, gauge, histogram, summary, untyped o estar vacía.
  • Cada valor de métrica también puede tener algunas labels (Map(String, String)).
  • Varias filas consecutivas pueden referirse a una misma métrica con distintas etiquetas. La tabla debe estar ordenada por nombre de métrica (por ejemplo, con ORDER BY name).
Hay requisitos especiales para las etiquetas histogram y summary; consulta la documentación de Prometheus para obtener más detalles. Se aplican reglas especiales a las filas con las etiquetas {'count':''} y {'sum':''}, que se convierten en <metric_name>_count y <metric_name>_sum, respectivamente.

Ejemplo de uso

Tendrá el siguiente formato:

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026