Entrada Salida Alias ✔ ✔

CapnProto es un formato de mensajes binarios similar a El formatoes un formato de mensajes binarios similar a Protocol Buffers Thrift , pero no a JSON ni a MessagePack . Los mensajes de CapnProto están estrictamente tipados y no son autodescriptivos, lo que significa que requieren una descripción de esquema externa. El esquema se aplica sobre la marcha y se almacena en caché para cada consulta.

​ Correspondencia entre tipos de datos

INSERT y SELECT . La siguiente tabla muestra los tipos de datos compatibles y su correspondencia con los tipos de datos de ClickHouse en las consultas

Tipo de dato de CapnProto ( INSERT ) Tipo de dato de ClickHouse Tipo de dato de CapnProto ( SELECT ) UINT8 , BOOL UInt8 UINT8 INT8 Int8 INT8 UINT16 UInt16, Date UINT16 INT16 Int16 INT16 UINT32 UInt32, DateTime UINT32 INT32 Int32, Decimal32 INT32 UINT64 UInt64 UINT64 INT64 Int64, DateTime64, Decimal64 INT64 FLOAT32 Float32 FLOAT32 FLOAT64 Float64 FLOAT64 TEXT, DATA String, FixedString TEXT, DATA union(T, Void), union(Void, T) Nullable(T) union(T, Void), union(Void, T) ENUM Enum(8/16) ENUM LIST Array LIST STRUCT Tuple STRUCT UINT32 IPv4 UINT32 DATA IPv6 DATA DATA Int128/UInt128/Int256/UInt256 DATA DATA Decimal128/Decimal256 DATA STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value))) Map STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))

Los tipos enteros pueden convertirse entre sí durante la entrada y la salida.

Para trabajar con Enum en formato CapnProto, use la opción format_capn_proto_enum_comparising_mode.

en formato CapnProto, use la opción format_capn_proto_enum_comparising_mode. Los Array pueden anidarse y pueden tener un valor del tipo Nullable como argumento. Los tipos Tuple y Map también pueden anidarse.

​ Ejemplo de uso

​ Insertar y seleccionar datos

Puede insertar datos de CapnProto desde un archivo en una tabla de ClickHouse con el siguiente comando:

$ cat capnproto_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_schema = 'schema:Message' FORMAT CapnProto"

Donde schema.capnp se ve así:

struct Message { SearchPhrase @0 :Text; c @1 :Uint64; }

Puede seleccionar datos de una tabla de ClickHouse y guardarlos en un archivo con el formato CapnProto mediante el siguiente comando:

$ clickhouse-client --query = "SELECT * FROM test.hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_schema = 'schema:Message'"

​ Uso de un esquema autogenerado

Si no dispone de un esquema externo de CapnProto para sus datos, aún puede generar o ingerir datos en formato CapnProto mediante un esquema autogenerado.

Por ejemplo:

SELECT * FROM test . hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema = 1

En este caso, ClickHouse autogenerará el esquema de CapnProto según la estructura de la tabla mediante la función structureToCapnProtoSchema y usará este esquema para serializar datos en formato CapnProto.

También puede leer un archivo CapnProto con un esquema autogenerado (en este caso, el archivo debe haberse creado con el mismo esquema):

$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1 FORMAT CapnProto"

​ Configuración del formato

La configuración format_capn_proto_use_autogenerated_schema está habilitada de forma predeterminada y se aplica si no se ha establecido format_schema

También puede guardar el esquema autogenerado en un archivo durante la entrada/salida mediante la configuración output_format_schema

Por ejemplo:

SELECT * FROM test . hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema = 1 , output_format_schema = 'path/to/schema/schema.capnp'