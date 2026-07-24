|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
El formato
Descripción
CapnProto es un formato de mensajes binarios similar a
Protocol Buffers y Thrift, pero no a JSON ni a MessagePack.
Los mensajes de CapnProto están estrictamente tipados y no son autodescriptivos, lo que significa que requieren una descripción de esquema externa. El esquema se aplica sobre la marcha y se almacena en caché para cada consulta.
Véase también Esquema de formato.
La siguiente tabla muestra los tipos de datos compatibles y su correspondencia con los tipos de datos de ClickHouse en las consultas
Correspondencia entre tipos de datos
INSERT y
SELECT.
|Tipo de dato de CapnProto (
INSERT)
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato de CapnProto (
SELECT)
UINT8,
BOOL
|UInt8
UINT8
INT8
|Int8
INT8
UINT16
|UInt16, Date
UINT16
INT16
|Int16
INT16
UINT32
|UInt32, DateTime
UINT32
INT32
|Int32, Decimal32
INT32
UINT64
|UInt64
UINT64
INT64
|Int64, DateTime64, Decimal64
INT64
FLOAT32
|Float32
FLOAT32
FLOAT64
|Float64
FLOAT64
TEXT, DATA
|String, FixedString
TEXT, DATA
union(T, Void), union(Void, T)
|Nullable(T)
union(T, Void), union(Void, T)
ENUM
|Enum(8/16)
ENUM
LIST
|Array
LIST
STRUCT
|Tuple
STRUCT
UINT32
|IPv4
UINT32
DATA
|IPv6
DATA
DATA
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
DATA
DATA
|Decimal128/Decimal256
DATA
STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))
|Map
STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))
- Los tipos enteros pueden convertirse entre sí durante la entrada y la salida.
- Para trabajar con
Enumen formato CapnProto, use la opción format_capn_proto_enum_comparising_mode.
- Los
Arraypueden anidarse y pueden tener un valor del tipo
Nullablecomo argumento. Los tipos
Tupley
Maptambién pueden anidarse.
Ejemplo de uso
Puede insertar datos de CapnProto desde un archivo en una tabla de ClickHouse con el siguiente comando:
Insertar y seleccionar datos
Donde
$ cat capnproto_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_schema = 'schema:Message' FORMAT CapnProto"
schema.capnp se ve así:
Puede seleccionar datos de una tabla de ClickHouse y guardarlos en un archivo con el formato
struct Message {
SearchPhrase @0 :Text;
c @1 :Uint64;
}
CapnProto mediante el siguiente comando:
$ clickhouse-client --query = "SELECT * FROM test.hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_schema = 'schema:Message'"
Si no dispone de un esquema externo de
Uso de un esquema autogenerado
CapnProto para sus datos, aún puede generar o ingerir datos en formato
CapnProto mediante un esquema autogenerado.
Por ejemplo:
En este caso, ClickHouse autogenerará el esquema de CapnProto según la estructura de la tabla mediante la función structureToCapnProtoSchema y usará este esquema para serializar datos en formato CapnProto. También puede leer un archivo CapnProto con un esquema autogenerado (en este caso, el archivo debe haberse creado con el mismo esquema):
SELECT * FROM test.hits
FORMAT CapnProto
SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1
$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1 FORMAT CapnProto"
La configuración
Configuración del formato
format_capn_proto_use_autogenerated_schema está habilitada de forma predeterminada y se aplica si no se ha establecido
format_schema.
También puede guardar el esquema autogenerado en un archivo durante la entrada/salida mediante la configuración
output_format_schema.
Por ejemplo:
En este caso, el esquema
SELECT * FROM test.hits
FORMAT CapnProto
SETTINGS
format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1,
output_format_schema='path/to/schema/schema.capnp'
CapnProto autogenerado se guardará en el archivo
path/to/schema/schema.capnp.