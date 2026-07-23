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Descripción

En el formato Null, no se muestra ninguna salida. Esto puede sonar extraño al principio, pero es importante tener en cuenta que, aunque no se muestre nada, la consulta se sigue procesando y, al usar el cliente de línea de comandos, los datos se transmiten al cliente.
El formato Null puede ser útil para realizar pruebas de rendimiento.

Ejemplo de uso

Lectura de datos

Considere la tabla football con los siguientes datos:
Lea datos con el formato Null:
La consulta procesará los datos, pero no producirá ninguna salida.

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026