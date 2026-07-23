Entrada Salida Alias ✗ ✔

En el formato Null , no se muestra ninguna salida. Esto puede sonar extraño al principio, pero es importante tener en cuenta que, aunque no se muestre nada, la consulta se sigue procesando y, al usar el cliente de línea de comandos, los datos se transmiten al cliente.

El formato Null puede ser útil para realizar pruebas de rendimiento.

​ Ejemplo de uso

​ Lectura de datos

Considere la tabla football con los siguientes datos:

┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐ 1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │ 2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │ 3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │ 4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │ 5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │ 6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │ 7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │ 8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │ 9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │ 10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │ 11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │ 12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │ 13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │ 14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │ 15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │ 16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │ 17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │ └────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Lea datos con el formato Null :

SELECT * FROM football FORMAT Null

La consulta procesará los datos, pero no producirá ninguna salida.

0 rows in set. Elapsed: 0.154 sec.