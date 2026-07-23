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Descripción

Los formatos RawBLOB leen todos los datos de entrada como un único valor. Solo se puede analizar una tabla con un único campo de tipo String o similar. El resultado se genera en un formato binario, sin delimitadores ni caracteres de escape. Si se genera más de un valor, el formato es ambiguo y será imposible volver a leer los datos.

Comparación de formatos Raw

A continuación se comparan los formatos RawBLOB y TabSeparatedRaw. RawBLOB:
  • los datos se generan en formato binario, sin caracteres de escape;
  • no hay delimitadores entre los valores;
  • no hay salto de línea al final de cada valor.
TabSeparatedRaw:
  • los datos se generan sin caracteres de escape;
  • las filas contienen valores separados por tabulaciones;
  • hay un salto de línea después del último valor de cada fila.
A continuación se comparan los formatos RawBLOB y RowBinary. RawBLOB:
  • los campos String se generan sin prefijo de longitud.
RowBinary:
  • los campos String se representan como una longitud en formato varint (LEB128 sin signo), seguida de los bytes de la cadena.
Cuando se pasan datos vacíos a la entrada RawBLOB, ClickHouse lanza una excepción:

Ejemplo de uso

Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026