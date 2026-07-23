Entrada Salida Alias ✔ ✔

El formato Npy está diseñado para cargar un Array de NumPy desde un archivo .npy en ClickHouse. El formato de archivo de NumPy es un formato binario que se utiliza para almacenar Arrays de datos numéricos de forma eficiente. Durante la importación, ClickHouse trata la dimensión de nivel superior como un Array de filas con una sola columna.

La siguiente tabla muestra los tipos de datos Npy compatibles y el tipo correspondiente en ClickHouse:

​ Correspondencia entre tipos de datos

Tipo de dato Npy ( INSERT ) Tipo de dato de ClickHouse Tipo de dato Npy ( SELECT ) i1 Int8 i1 i2 Int16 i2 i4 Int32 i4 i8 Int64 i8 u1 , b1 UInt8 u1 u2 UInt16 u2 u4 UInt32 u4 u8 UInt64 u8 f2 , f4 Float32 f4 f8 Float64 f8 S , U String S FixedString S

​ Ejemplo de uso

​ Guardar un array en formato .npy con Python

import numpy as np arr = np.array([[[ 1 ],[ 2 ],[ 3 ]],[[ 4 ],[ 5 ],[ 6 ]]]) np.save( 'example_array.npy' , arr)

​ Leer un archivo NumPy en ClickHouse

Query SELECT * FROM file ( 'example_array.npy' , Npy)

Response ┌─array─────────┐ │ [[1],[2],[3]] │ │ [[4],[5],[6]] │ └───────────────┘

​ Selección de datos

Puede seleccionar datos de una tabla de ClickHouse y guardarlos en un archivo en formato Npy con el siguiente comando de clickhouse-client:

$ clickhouse-client --query= "SELECT {column} FROM {some_table} FORMAT Npy" > {filename.npy}