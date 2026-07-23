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Descripción

El formato Npy está diseñado para cargar un Array de NumPy desde un archivo .npy en ClickHouse. El formato de archivo de NumPy es un formato binario que se utiliza para almacenar Arrays de datos numéricos de forma eficiente. Durante la importación, ClickHouse trata la dimensión de nivel superior como un Array de filas con una sola columna. La siguiente tabla muestra los tipos de datos Npy compatibles y el tipo correspondiente en ClickHouse:

Correspondencia entre tipos de datos

Ejemplo de uso

Guardar un array en formato .npy con Python

Leer un archivo NumPy en ClickHouse

Query
Response

Selección de datos

Puede seleccionar datos de una tabla de ClickHouse y guardarlos en un archivo en formato Npy con el siguiente comando de clickhouse-client:

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026