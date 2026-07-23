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El formato
Descripción
Npy está diseñado para cargar un Array de NumPy desde un archivo
.npy en ClickHouse.
El formato de archivo de NumPy es un formato binario que se utiliza para almacenar Arrays de datos numéricos de forma eficiente.
Durante la importación, ClickHouse trata la dimensión de nivel superior como un Array de filas con una sola columna.
La siguiente tabla muestra los tipos de datos Npy compatibles y el tipo correspondiente en ClickHouse:
Correspondencia entre tipos de datos
Ejemplo de uso
Guardar un array en formato .npy con Python
import numpy as np
arr = np.array([[[1],[2],[3]],[[4],[5],[6]]])
np.save('example_array.npy', arr)
Leer un archivo NumPy en ClickHouse
Query
SELECT *
FROM file('example_array.npy', Npy)
Response
┌─array─────────┐
│ [[1],[2],[3]] │
│ [[4],[5],[6]] │
└───────────────┘
Puede seleccionar datos de una tabla de ClickHouse y guardarlos en un archivo en formato Npy con el siguiente comando de clickhouse-client:
Selección de datos
$ clickhouse-client --query="SELECT {column} FROM {some_table} FORMAT Npy" > {filename.npy}