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Descripción

Se diferencia de Pretty en que no se usan secuencias de escape ANSI. Esto es necesario para mostrar el formato en un navegador, así como para utilizar la utilidad de línea de comandos ‘watch’.

Ejemplo de uso

Ejemplo:
La interfaz HTTP puede usarse para mostrar este formato en el navegador.

Configuración del formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty:
Última modificación el 23 de julio de 2026