|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
Se diferencia de Pretty en que no se usan secuencias de escape ANSI. Esto es necesario para mostrar el formato en un navegador, así como para utilizar la utilidad de línea de comandos ‘watch’.
Descripción
Ejemplo:
Ejemplo de uso
$ watch -n1 "clickhouse-client --query='SELECT event, value FROM system.events FORMAT PrettyCompactNoEscapes'"
La interfaz HTTP puede usarse para mostrar este formato en el navegador.
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos
Configuración del formato
Pretty:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
output_format_pretty_max_rows
|Límite de filas para los formatos Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|Ancho máximo de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará.
10000
output_format_pretty_color
|Usa secuencias de escape ANSI para mostrar colores en los formatos Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|Juego de caracteres para imprimir los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|Agrega números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|Muestra los nombres de las columnas en el pie si la tabla contiene muchas filas.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|Establece el número mínimo de filas a partir del cual se mostrará un pie si
output_format_pretty_display_footer_column_names está habilitado.
50