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Descripción

Similar al formato RowBinary, pero con un encabezado adicional:
  • número de columnas (N) codificado en LEB128.
  • N String que especifican los nombres de las columnas.
  • N String que especifican los tipos de las columnas.

Ejemplo de uso

Configuración del formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo RowBinary.
Si la opción input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila. Si la opción input_format_with_types_use_header está establecida en 1, los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026