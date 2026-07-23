|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Similar al formato RowBinary, pero con un encabezado adicional:
Descripción
- número de columnas (N) codificado en
LEB128.
- N
Stringque especifican los nombres de las columnas.
- N
Stringque especifican los tipos de las columnas.
Ejemplo de uso
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo
Configuración del formato
RowBinary.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
format_binary_max_string_size
|El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Permite escribir tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Permite leer tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Permite escribir valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de salida
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Permite leer valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de entrada
RowBinary.
false
Si la opción
input_format_with_names_use_header está establecida en 1,
las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1.
De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la opción
input_format_with_types_use_header está establecida en
1,
los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.