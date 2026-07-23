format_binary_max_string_size El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary. 1GiB

output_format_binary_encode_types_in_binary_format Permite escribir tipos en la cabecera usando binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida RowBinaryWithNamesAndTypes . false

input_format_binary_decode_types_in_binary_format Permite leer tipos en la cabecera usando binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada RowBinaryWithNamesAndTypes . false

output_format_binary_write_json_as_string Permite escribir valores del tipo de dato JSON como valores JSON de tipo String en el formato de salida RowBinary . false